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Новосибирск: Карта выходных с 3 по 5 февраля

Жительниц Кузбасса с пышными формами зовут на конкурс красоты

02 февраля 12:37
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Кузбасский конкурс «МедиаКраса» изменил формат. Впервые в нём смогут принять участие красавицы с пышными формами. Об этом сообщается в группе мероприятия.

В конкурсе будет представлено три номинации: «90−60−90», «Карьера», «Size plus».

Кузбасская Медиагруппа ждёт на кастинги девушек, обладающих модельной внешностью с классическими параметрами, красавиц формата size plus, а также умниц, которые не только мечтают о модельном бизнесе, но и стремятся построить карьеру в крупной компании. Кроме того, организаторы ищут талантливых и творческих девушек. Вокал, сценическая речь, танцы — ваши увлечения могут стать частью грандиозного финального шоу и множества мероприятий, которые проводит КМГ, — говорится в сообщении.

Первый кастинг состоится в Новокузнецке 1 марта. О месте и времени проведения будет объявлено позднее.

В Кемерове кастинг пройдёт 2 марта в развлекательном комплексе «Континент». Старт намечен на 14:00.

Подробную информацию о требованиях к претенденткам можно посмотреть здесь.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: mnogo.media
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Комментарии (1)

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Седой 10708
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Так это конкурс красоты будет или выставка достижений общепита?
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