На горе Зелёная в Шерегеше разбился мужчина. Следственные органы СКР по Кемеровской области проводят проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Жизнь 31-летнего жителя Нефтеюганска оборвалась 1 февраля в результате несчастного случая. По предварительным данным, мужчина спускался с горы Зелёная на горных лыжах и столкнулся с женщиной. Горнолыжник упал, женщина вызвала спасателей.

В ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался, — уточняется в пресс-релизе регионального Следкома.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.