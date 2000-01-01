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Молодой мужчина погиб во время спуска с горы в Шерегеше

02 февраля 13:02
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На горе Зелёная в Шерегеше разбился мужчина. Следственные органы СКР по Кемеровской области проводят проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Жизнь 31-летнего жителя Нефтеюганска оборвалась 1 февраля в результате несчастного случая. По предварительным данным, мужчина спускался с горы Зелёная на горных лыжах и столкнулся с женщиной. Горнолыжник упал, женщина вызвала спасателей.

В ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался, — уточняется в пресс-релизе регионального Следкома.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vvv.ru
погиб горнолыжник разбился несчастныйслучай

Комментарии (12)

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1
31 0
Лишь бы женщину не отправили по статье - Убийство по неосторожности.
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TYO
7 1
Лишь бы женщину не отправили по статье - Убийство по неосторожности.
Во-во! Тоже об этом подумал.
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Татьяна
17 6
Вот это номер. Женщина была деревянная или железная, что мужик замертво упал от неё? Если она была большая, так она будет мягкая и убиться невозможно.
ответить
Запоздалый астахов
8 1
Ну как покатался?
ответить
Лыжник
16 44
Что за люди дебильные! Сразу видно что только на диване у телевизора пузо своё чешете. Скорее всего мужик при падении сломал себе шею. Так-то с горы Зеленой можно до 100 км-ч на лыжах разгоняться
ответить
Статья
10 24
Дебильная статья.
Дебильный читатель
ответить
)
7 4
Что за люди дебильные! Сразу видно что только на диване у телевизора пузо своё чешете. Скорее всего мужик при падении сломал себе шею. Так-то с горы Зеленой можно до 100 км-ч на лыжах разгоняться
Со своим спидометром надо приходить или на горе Зеленая выдают лыжникам?
ответить
я
10 0
Возможно головами ударились. Вполне достаточно чтобы умереть. P.S. Цинизм комментаторов зашкаливает.
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Екарный Бабай
5 0
Возможно головами ударились. Вполне достаточно чтобы умереть. P.S. Цинизм комментаторов зашкаливает.
Не,не цинизм,дебилизм.
ответить
Алексей
0 0
Во-первых, не с Зеленой, а с Мустага. На Долларе это произошло. Во-вторых, вариантов убиться масса. На каком-то ресурсе читал, что лыжник был без шлема. Возможно парню сноубордом просто голову снесло, когда девушка прыгала. У меня брату сноубордист чуть руку так не отрезал - обошлось шрамом. А может просто лоб в лоб столкнулись. Если один в шлеме, а другой без, то минимум сотряс гарантирован. А если рост разный, то один голову расшибет, а второй в грудь получит нехилый удар.
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