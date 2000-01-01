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Новосибирск: Карта выходных с 3 по 5 февраля

В Новокузнецке открылась первая зимняя картинг-трасса: фоторепортаж

02 февраля 13:32
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В Новокузнецке состоялось открытие первого в городе крытого картинг-центра. Трасса длиной 300 метров и площадью 2550 м² расположилась в одном из павильонов «Кузбасской ярмарки».

«В конфигурацию трассы входят разнообразные типы поворотов, шикан и прямых участков. Их сочетание будет интересно как новичками, там и более продвинутым пользователям прокатного картинга», — рассказали журналистам ВашГород.ру специалисты картинг-центра «Драйв».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, кроме катания, на «картах» в центре есть два игровых зала, в которых расположатся батуты, аэрохоккей и другие развлечения. Также в здании есть кафе, где можно восстановить свои силы, и туалет. А в феврале состоится кубок по картингу.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
Кузбасская ярмарка Драйв картинг

Комментарии (9)

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у
10 0
Че то ценники конские. 15 минут 400-450 руб
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Русиано
0 0
ленточку разрезали, у и ладушки.
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z
1 0
Че то ценники конские. 15 минут 400-450 руб
Нормальные для чиговников и депутасиков, если надо еще с народца выжмут. Понятно, что цены не детские, это вам не ради детей сделано, а ради наживы.
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Алексей
0 0
Че то ценники конские. 15 минут 400-450 руб
Ценник как ценник. В Кемерово взрослый 10 мин. - 500 р, 15 мин. - 750 р. И пофиг выходной или нет.
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Vasya
0 1
Ценник как ценник. В Кемерово взрослый 10 мин. - 500 р, 15 мин. - 750 р. И пофиг выходной или нет.
Зачем сравнивать с другими городами?! Вы еще с Европой сравните...
Для нашего нищенского города это дорого!!!
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0 0
Цены: резина дорога и трётся + топливо и другие мелочи, пусть зарплата. Вот что за покрытие: скользкое чем асфальт или на оборот? Ильинка давно была хороша, а последнее лето трасса не интересная стала: мясорубка и нет мест для атаки. Трасса интересна остановка ДОЗ, где центр Планета.
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Алексей
0 0
Цены: резина дорога и трётся + топливо и другие мелочи, пусть зарплата. Вот что за покрытие: скользкое чем асфальт или на оборот? Ильинка давно была хороша, а последнее лето трасса не интересная стала: мясорубка и нет мест для атаки. Трасса интересна остановка ДОЗ, где центр Планета.
Покрытие похоже на топпинг. В торговых центрах такой пол. Для пешеходов не скользкий, но как картинги на нем ведут не знаю.
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