В Новокузнецке состоялось открытие первого в городе крытого картинг-центра. Трасса длиной 300 метров и площадью 2550 м² расположилась в одном из павильонов «Кузбасской ярмарки».

«В конфигурацию трассы входят разнообразные типы поворотов, шикан и прямых участков. Их сочетание будет интересно как новичками, там и более продвинутым пользователям прокатного картинга», — рассказали журналистам ВашГород.ру специалисты картинг-центра «Драйв».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, кроме катания, на «картах» в центре есть два игровых зала, в которых расположатся батуты, аэрохоккей и другие развлечения. Также в здании есть кафе, где можно восстановить свои силы, и туалет. А в феврале состоится кубок по картингу.