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Иван Ургант прославил сибирского кота-экстрасенса на всю страну

02 февраля 21:30
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Кот-экстрасенс из Благовещенска, проданный в Новосибирск за пять миллионов, стал телезвездой. Над животным и его хозяином пошутил Иван Ургант в очередном выпуске своего шоу.

Напомним, кота со сверхспособностями купила хозяйка одного из экстрасенсорных салонов в Новосибирске. Сначала хозяин продавал серого «британца» за 17 миллионов, но потом решил сделать скидку, чтобы поскорей избавиться от жуткого питомца.

Иван Ургант рассказал о талантах кота в деталях, зачитав объявление: «Кот видит привидения, может определять и лечить болезни, отваживает любовниц»… Ведущий также показал «фото» кота — коллаж серого пушистика с лицом целителя Анатолия Кашпировского.

«Убедительная просьба — ставьте ботинки ближе к экрану, сейчас этот кот их зарядит» — предложил Ургант.

Жаль, только, что новость для Урганта составили не совсем точную — новосибирская хозяйка кота была указана как владелица «одного из местных салонов экстрасенсорных услуг», без географического уточнения.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: youtube.com, www.sunny-cat.ru
продажа кот экстрасенс шутка

Комментарии (2)

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Серый
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Настоящий кот-экстрасенс находится в городе Выборг! Обманули хозяйку! Ну-да впрочем лично мне не обидно... Как и миллионам других граждан нашей Родины. )))
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