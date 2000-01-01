Кот-экстрасенс из Благовещенска, проданный в Новосибирск за пять миллионов, стал телезвездой. Над животным и его хозяином пошутил Иван Ургант в очередном выпуске своего шоу.

Напомним, кота со сверхспособностями купила хозяйка одного из экстрасенсорных салонов в Новосибирске. Сначала хозяин продавал серого «британца» за 17 миллионов, но потом решил сделать скидку, чтобы поскорей избавиться от жуткого питомца.

Иван Ургант рассказал о талантах кота в деталях, зачитав объявление: «Кот видит привидения, может определять и лечить болезни, отваживает любовниц»… Ведущий также показал «фото» кота — коллаж серого пушистика с лицом целителя Анатолия Кашпировского.

«Убедительная просьба — ставьте ботинки ближе к экрану, сейчас этот кот их зарядит» — предложил Ургант.

Жаль, только, что новость для Урганта составили не совсем точную — новосибирская хозяйка кота была указана как владелица «одного из местных салонов экстрасенсорных услуг», без географического уточнения.