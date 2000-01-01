Во второй половине января 2017 года ряд автопроизводителей повысил цены на легковые машины. В списке оказалось 13 брендов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Корейская «Кия» подняла цены сразу на несколько своих моделей. Так, подорожали хэтчбек и универсал «Сид», хэтчбек «Про Сид», седаны «Оптима» и «Кворис», кроссоверы «Спортэйдж» и «Соренто». Рост составил от 0,7 до 3,6 процента.

Не остались в стороне и французские производители. Компания «Рено» увеличила цены кроссоверов «Каптур» и «Дастер», хэтчбеков «Сандеро» и «Сандеро Степвей», седана «Логан». Подорожали некоторые модели «Ситроен» и «Пежо».

Некоторые производители ограничились изменением цен только одной модели. В частности, немецкий «Ауди» повысил цену кроссовера «Кю4» на 1,9−2,7 процента. Корейский кроссовер «Хёндай Грета» подорожал на 0,4−0,6 процента.