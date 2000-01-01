Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирск: Карта выходных с 3 по 5 февраля

Какие автомобили подорожали в новом году

02 февраля 14:05
1356

Во второй половине января 2017 года ряд автопроизводителей повысил цены на легковые машины. В списке оказалось 13 брендов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Корейская «Кия» подняла цены сразу на несколько своих моделей. Так, подорожали хэтчбек и универсал «Сид», хэтчбек «Про Сид», седаны «Оптима» и «Кворис», кроссоверы «Спортэйдж» и «Соренто». Рост составил от 0,7 до 3,6 процента.

Не остались в стороне и французские производители. Компания «Рено» увеличила цены кроссоверов «Каптур» и «Дастер», хэтчбеков «Сандеро» и «Сандеро Степвей», седана «Логан». Подорожали некоторые модели «Ситроен» и «Пежо».

Некоторые производители ограничились изменением цен только одной модели. В частности, немецкий «Ауди» повысил цену кроссовера «Кю4» на 1,9−2,7 процента. Корейский кроссовер «Хёндай Грета» подорожал на 0,4−0,6 процента.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: fingazeta.ru
автомобили цены подорожали

Комментарии (4)

Добавить комментарий
Анонимный пользователь
10 0
А зарплаты поднимут?
ответить
1
11 0
Пора в Китай на заработки. Там больше уже платят. Опустили народ, чтоб за еду работали.
ответить
Серый
0 0
Поднимутся на то, что у нас нет. Минивэны и микроавтобусы. Их у нас не делают! Не, ну если вы считаете ГаЗель микроавтобусом, то ....
ответить
доктор Конь
0 0
Пора в Китай на заработки. Там больше уже платят. Опустили народ, чтоб за еду работали.
В Казахстане и Прибалтике больше платят
ответить
Оставить комментарий
Реклама от YouDo
ВСЕ НОВОСТИ