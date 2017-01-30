На дворе пятница, значит, пора заваривать чаёк, заходить на любимый сайт ВашГород.ру и смотреть нашу еженедельную подборку из «Инстаграма». Мы покажем читателям интересные, странные и просто умилительные фото и видео, которые новокузнечане публиковали в «Инстаграме» в течение недели.
Если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород. При этом нужно, чтобы ваш профиль был открыт для посторонних.
31 января хоккейная команда «Металлург» обрадовала новокузнечан. После серии неудач спортсмены выбили победу у владивостокского «Адмирала». Посмотрите, как рад удачной шайбе нападающий Иван Емец.
Ураааа а!!!!!! МЕТАЛЛУРГ красавчики!!! Вот это матч 3-2 #металлург #новокузнецк #адмирал #владивосток #хоккей #победа
Видео опубликовано Natalya :) (@nata_loginova)
А утром 2 февраля Новокузнецк, наверное, одолели магнитные бури. Или же звёзды сошлись необычным образом… Иначе как можно объяснить вот это?
Дарт - вейдер идет на работу пр-кт Ермакова. #новокузнецк #воттаквот
Фото опубликовано Надежда (@nadezhda.osokina)
#новокузнецк #человекведро #нашапкуденегнехватило #креатив #надеюсьподведромнепопкорн #жертвапопкорна
Фото опубликовано Михаил Шестаков (@mizhgan_bratan)
Как много вопросов, как мало ответов…
А вообще, флешмоб с напяливанием на головы посторонних объектов начал этот голубь. Дарт Вейдер и «Ведро» просто собезьянничали.
От странностей перейдём к милостям. Вот такой кусок няшности обитает в контактном зоопарке города.
А это фото наша читательница выложила с хештегом #вашгород. И мы с ней полностью согласны: таким утром старички Depeche Mode слушаются особенно хорошо.
Enjoy the silence #Сибирь #sun #vashgorod #вашгород #природаСибири#nvkz_online
Фото опубликовано Ирина Кузнецова (@irina_amisu)
А вот очередной позитивный снеговик. На этого его «родители» даже ведра не пожалели.
Всем добра!) #snowman #siberia #nvkz #winter #новокузнецк
Фото опубликовано Веганутая борода (@gen0m)
Завершаем подборку традиционным снимком новокузнецкого неба. Звёзды и планеты сейчас настолько яркие, что горожане даже путают их с НЛО.
Ах, если бы камера на телефоне могла фотографировать лучше...но было красиво, небо у горизонта казалось бирюзовым, придется вам поверить мне на слово) #vsco#vscocam#vscoph#vscophile#vscophoto#vscorussia#vscocam#vscocamgram#vscovisuals#vscogallery#vscocamonly#vscocool#vscostyle#vscoaward#vscodaily#vscomoment#siberia#nvkz#большехэштегов#надобольшехэштегов
Фото опубликовано Анастасия Шаля (@shalya.a)
Следующий выпуск рубрики смотрите на ВашГород.ру в пятницу 10 февраля.