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Дарт Вейдер, человек-ведро и долгожданная победа: ваш город вашими глазами

03 февраля 07:00
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На дворе пятница, значит, пора заваривать чаёк, заходить на любимый сайт ВашГород.ру и смотреть нашу еженедельную подборку из «Инстаграма». Мы покажем читателям интересные, странные и просто умилительные фото и видео, которые новокузнечане публиковали в «Инстаграме» в течение недели.

Если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород. При этом нужно, чтобы ваш профиль был открыт для посторонних.

31 января хоккейная команда «Металлург» обрадовала новокузнечан. После серии неудач спортсмены выбили победу у владивостокского «Адмирала». Посмотрите, как рад удачной шайбе нападающий Иван Емец.

А утром 2 февраля Новокузнецк, наверное, одолели магнитные бури. Или же звёзды сошлись необычным образом… Иначе как можно объяснить вот это?

Дарт - вейдер идет на работу пр-кт Ермакова. #новокузнецк #воттаквот

Фото опубликовано Надежда (@nadezhda.osokina)

Как много вопросов, как мало ответов…

А вообще, флешмоб с напяливанием на головы посторонних объектов начал этот голубь. Дарт Вейдер и «Ведро» просто собезьянничали.

От странностей перейдём к милостям. Вот такой кусок няшности обитает в контактном зоопарке города.

А это фото наша читательница выложила с хештегом #вашгород. И мы с ней полностью согласны: таким утром старички Depeche Mode слушаются особенно хорошо.

Enjoy the silence #Сибирь #sun #vashgorod #вашгород #природаСибири#nvkz_online

Фото опубликовано Ирина Кузнецова (@irina_amisu)

А вот очередной позитивный снеговик. На этого его «родители» даже ведра не пожалели.

Всем добра!) #snowman #siberia #nvkz #winter #новокузнецк

Фото опубликовано Веганутая борода (@gen0m)

Завершаем подборку традиционным снимком новокузнецкого неба. Звёзды и планеты сейчас настолько яркие, что горожане даже путают их с НЛО.

Следующий выпуск рубрики смотрите на ВашГород.ру в пятницу 10 февраля.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Инстаграм
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Комментарии (3)

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Катюша
2 0
Я надеюсь, что с голубя сняли пакет...
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Михаил Шестаков 24528
0 0
Я надеюсь, что с голубя сняли пакет...
Да, сняли. Если перейти к автору снимка в Инстаграм, то под снимком можно увидеть подпись, что новокузнечанин спас голубя, который запутался в пакете.
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