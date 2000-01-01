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В Кузбассе грузовик столкнулся с пассажирским автобусом: пострадали 5 человек

02 февраля 15:45
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В Кемеровской области пять человек получили травмы в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса. О подробностях аварии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в Мариинске в четверг, 2 февраля. На улице Пальчикова около 6:40 столкнулись грузовик «Ман» и автобус «ПАЗ». По предварительным данным, водитель автобуса поворачивал налево с включённым сигналом поворота. Водитель грузовика допустил столкновение при совершении обгона.

В результате аварии пострадали водитель и четыре пассажира автобуса. Двое травмированных госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: dpchas.com.ua
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