В Кемеровской области пять человек получили травмы в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса. О подробностях аварии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в Мариинске в четверг, 2 февраля. На улице Пальчикова около 6:40 столкнулись грузовик «Ман» и автобус «ПАЗ». По предварительным данным, водитель автобуса поворачивал налево с включённым сигналом поворота. Водитель грузовика допустил столкновение при совершении обгона.

В результате аварии пострадали водитель и четыре пассажира автобуса. Двое травмированных госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».