В социальных сетях распространяется информация о мужчине, который якобы совершил убийство 12-летней школьницы. Пользователи сети распространили персональные данные предполагаемого преступника.

Как сообщает «Комсомольская правда», задержанный до недавнего времени работал водителем в одной и частных компаний Новокузнецка, у него второй брак, имеет двух сыновей, есть взрослая падчерица. Он жил по-соседству с семьей погибшей девочки. По неподтвержденным данным подозреваемый работал на одной шахте с погибшим отцом школьницы.

Ранее ВашГород.ру писал, что обвиняемый в убийстве 12-летней Вики Реймер 40-летний новокузнечанин отказывается сотрудничать со следствием. Напомним, Виктория Реймер пропала вечером 26 января. В доме предполагаемого убийцы были обнаружены следы крови. Проведённый ДНК-анализ показал, что кровь принадлежит пропавшей девочке. Чтобы избавиться от улик, подозреваемый сбросил тело девочки в вентиляционный штрек заброшенной шахты.

В среду, 1 февраля, тело девочки поднято на поверхность. Специалистам пришлось работать в крайне опасных условиях в течение нескольких часов. В штреке была обнаружена высокая концентрация метана, к тому же сама конструкция не позволяла в свободном доступе проникнуть внутрь, чтобы провести все необходимые манипуляции по подъёму тела.