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Обвиняемый в убийстве 12-летней школьницы был её соседом — СМИ

02 февраля 16:07
9229

В социальных сетях распространяется информация о мужчине, который якобы совершил убийство 12-летней школьницы. Пользователи сети распространили персональные данные предполагаемого преступника.

Как сообщает «Комсомольская правда», задержанный до недавнего времени работал водителем в одной и частных компаний Новокузнецка, у него второй брак, имеет двух сыновей, есть взрослая падчерица. Он жил по-соседству с семьей погибшей девочки. По неподтвержденным данным подозреваемый работал на одной шахте с погибшим отцом школьницы.

Ранее ВашГород.ру писал, что обвиняемый в убийстве 12-летней Вики Реймер 40-летний новокузнечанин отказывается сотрудничать со следствием. Напомним, Виктория Реймер пропала вечером 26 января. В доме предполагаемого убийцы были обнаружены следы крови. Проведённый ДНК-анализ показал, что кровь принадлежит пропавшей девочке. Чтобы избавиться от улик, подозреваемый сбросил тело девочки в вентиляционный штрек заброшенной шахты.

В среду, 1 февраля, тело девочки поднято на поверхность. Специалистам пришлось работать в крайне опасных условиях в течение нескольких часов. В штреке была обнаружена высокая концентрация метана, к тому же сама конструкция не позволяла в свободном доступе проникнуть внутрь, чтобы провести все необходимые манипуляции по подъёму тела.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Одноклассники, Instagram
убийство следственный комитет поиски девочки Виктория Реймер

Комментарии (26)

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алекс
36 1
Ну если доказательства не опровержимые что тогда харю этого изувера скрывать? Пусть все знают в лицо эту падаль.
ответить
олег
19 15
а вдруг это не он? у кого то преждевременное
ответить
алекс
16 8
Зона всё же ещё живёт по понятиям, а не по беспределу, он не выйдет оттуда никогда если до живёт до суда, что тоже не факт.
ответить
Мда...
19 1
Тоже не хотелось бы наговаривать на человека, НО, откуда в его доме её кровь?
ответить
Дали
5 5
Типичный гопник. Да и машина у него соответствующая.
ответить
олег
26 21
Тоже не хотелось бы наговаривать на человека, НО, откуда в его доме её кровь?
по соседски могла и прийти к нему или его детям, играть, пораниться- вот и кровь. вряд ли лужи крови обнаружили. нужны прямые улики, например, одежда на момент исчезновения, следы под ногтями жертвы и т д
нельзя травить человека и его семью, пока ничего не выяснено и суд не постановил
ответить
Анастасия
8 0
по соседски могла и прийти к нему или его детям, играть, пораниться- вот и кровь. вряд ли лужи крови обнаружили. нужны прямые улики, например, одежда на момент исчезновения, следы под ногтями жертвы и т д
нельзя травить человека и его семью, пока ничего не выяснено и суд не постановил
Кровь обнаружили на разбитом стекле снегоката
ответить
Мда...
13 2
по соседски могла и прийти к нему или его детям, играть, пораниться- вот и кровь. вряд ли лужи крови обнаружили. нужны прямые улики, например, одежда на момент исчезновения, следы под ногтями жертвы и т д
нельзя травить человека и его семью, пока ничего не выяснено и суд не постановил
Именно по этому и было мной сказано, что не имея достоверных фактов я не хочу обвинять человека. А фактов пока маловато...
ответить
хватит истерить
5 4
Зона всё же ещё живёт по понятиям, а не по беспределу, он не выйдет оттуда никогда если до живёт до суда, что тоже не факт.
Ничего ему не будет на зоне,он же не изнасиловал,не спецом убил.То что дибил так оно и есть,сбил-признайся-убийство по неосторожности.Сейчас за сокрытие надбавят и еще не сотрудничает со следствием...Мутная история.Девочку по человечески очень жаль...Как мать там бедная,семья благополучная у них...была.Все таки надеялся что найдут живой и здоровой.Я сам был сколько раз на этой ******** 3/4 там реально на всю улицу один фонарь.Давно уже эти выработки расселять надо...Ну,чет понесло меня.
ответить
oshka
24 1
очень надеюсь что этот петушок будет жить долго и очень несчастливо
ответить
oshka
24 4
Ничего ему не будет на зоне,он же не изнасиловал,не спецом убил.То что дибил так оно и есть,сбил-признайся-убийство по неосторожности.Сейчас за сокрытие надбавят и еще не сотрудничает со следствием...Мутная история.Девочку по человечески очень жаль...Как мать там бедная,семья благополучная у них...была.Все таки надеялся что найдут живой и здоровой.Я сам был сколько раз на этой ******** 3/4 там реально на всю улицу один фонарь.Давно уже эти выработки расселять надо...Ну,чет понесло меня.
девочку к сожалению изнасиловал. погибла она от падения в штрек
она была жива, когда этот урод ее туда кинул (следком)
ответить
Мда...
6 0
девочку к сожалению изнасиловал. погибла она от падения в штрек
она была жива, когда этот урод ее туда кинул (следком)
Значит уже установлено, что это был он?...
ответить
Я
15 0
Не пойму, как все это произошло? В 19.00 девочка пошла на остановку, тут мужик чего-то на снегоходе ее сбил, на месте аварии что не крови, ничего не было или он все убрал потемняку. Потом понес ее к себе домой, спрашивается зачем? Потом кинул в штрек? Так что ли? Или привел домой, она что-ли сама пошла, есть же и жена и сыновья они то в 19.00 явно дома были. Что никто не пишет как все было? Вчера их соседка по ТВН говорила, что этот мужик к ней приходил, говорил что на снегоходе перевернулся. Все как-то путано, конкретики нет.
ответить
oshka
3 1
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя г. Новокузнецка в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти девочки явилась сочетанная травма головы, шеи и грудной клетки, образовавшаяся от падения с высоты, также установлено, что в отношении потерпевшей совершено насильственное преступление сексуального характера. Проведена процедура опознания родственниками.

По предварительной версии, обвиняемый, проезжая на снегоходе мимо остановки, увидел девочку и предложил довезти ее до сестры. Так как она знала мужчину, на предложение согласилась. Злоумышленник увез потерпевшую в дом, где совершил в отношении нее насильственное преступление сексуального характера. Ребенка вывез и сбросил в штрек.

Напомним, что в ходе обыска следователями-криминалистами в доме обвиняемого обнаружены следы крови, проведенный ДНК-анализ показал, что кровь принадлежит пропавшей девочке.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия всем установленным деяниям обвиняемого будет дана соответствующая юридическая оценка.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ответить
сам истерю уже
23 2
девочку к сожалению изнасиловал. погибла она от падения в штрек
она была жива, когда этот урод ее туда кинул (следком)
Да,сам уже про это узнал!Извиняюсь про предидущий коммент.С...КА!Самого бы его в штрек живым скинуть.Там дальше копать надо,серийник,тварь наверное.
ответить
сам истерю уже
20 1
Не пойму, как все это произошло? В 19.00 девочка пошла на остановку, тут мужик чего-то на снегоходе ее сбил, на месте аварии что не крови, ничего не было или он все убрал потемняку. Потом понес ее к себе домой, спрашивается зачем? Потом кинул в штрек? Так что ли? Или привел домой, она что-ли сама пошла, есть же и жена и сыновья они то в 19.00 явно дома были. Что никто не пишет как все было? Вчера их соседка по ТВН говорила, что этот мужик к ней приходил, говорил что на снегоходе перевернулся. Все как-то путано, конкретики нет.
Там реально изнасилование было.Может и не сбивал.С дороги увел...с..ка!Не могу аж затрясло уже от злости.Вина конечно ЕЩЕ не доказана,но кто это сделал не человек.
ответить
Вика
32 1
Маленькая пусть земля тебе будет пухом....соболезную маме...
А тому кто это сделал...тут и так все уже понятно...сосед,кровь,изнасиловал и скинул живую еще...
Блин ну каааааак???!!!как такое можно сделать???!!!!каааак ты тварь с этим будешь жить то??!это же маленькая девочка у которой вся жизнь была впереди,кто?!!?кто дает право вам таким ублюдкам вообще на земле ходить??!!?!!!
ответить
Татьяна
15 24
Люди, не ломайте свои языки с проклятиями! Разве вы не видите сколько всяких не состыковок в деле от следствия? Здесь всех за дураков держат, нагнетая страсти разными фактами и заключениями. Вас всех специально вводят в гнев и заблуждение. А вы все ведётесь как дураки. Сколько у вас злобы, просто жуть!!!!!
ответить
истерик
25 2
Люди, не ломайте свои языки с проклятиями! Разве вы не видите сколько всяких не состыковок в деле от следствия? Здесь всех за дураков держат, нагнетая страсти разными фактами и заключениями. Вас всех специально вводят в гнев и заблуждение. А вы все ведётесь как дураки. Сколько у вас злобы, просто жуть!!!!!
В деле все стыкуется,в сплетнях -нет.ДНК КРОВИ совпало,СЕЙЧАС ПРОВЕДУТ ЭКСПЕРТИЗУ СПЕРМЫ.Если совпадет,этого чувака в течении часа следаки размотают на признательные показания!Единственный вариант в таком случае для обвиняемого косить под невменяего.Ждем экспертизу....И постигнет кара настоящего преступника!
ответить
Алексей
4 1
Надеюсь, что информация с сайта следкома - правда. Иначе, это просто банальная месть следкома за отказ сотрудничества и нежелание особо напрягаться в расследовании. Потому что, если придерживаться первоначальной версии, то будет не 105-я статья, а всего лишь 264 ч.3. и до 5 лет. Да, будет совокупность преступлений и накинут еще 1-2 года за оставление в опасности (что сомнительно) или можно с трудом натянуть похищение человека (что тоже сомнительно). Итого, 7-8 лет максимум. По справедливости, конечно же, все хотят возмездия и срок лет так 15. А 105-я, да еще и с изнасилованием малолетней, вполне тянет на пожизненное. Так что, если дадут пожизненное, то надеюсь что за дело, а не потому что была ущемлена тонкая душевная психика следкома. Иначе, пользоваться своими конституционными правами чревато. Воспользовался правом не давать показания против себя - на, получи пожизненное! А народ аплодирует стоя.
ответить
Алексей
5 1
В деле все стыкуется,в сплетнях -нет.ДНК КРОВИ совпало,СЕЙЧАС ПРОВЕДУТ ЭКСПЕРТИЗУ СПЕРМЫ.Если совпадет,этого чувака в течении часа следаки размотают на признательные показания!Единственный вариант в таком случае для обвиняемого косить под невменяего.Ждем экспертизу....И постигнет кара настоящего преступника!
Предположим, он действительно подвез девочку до своего дома. Во-первых, зачем девочка вообще села, если ей надо было в другую сторону? Или он развернулся? Во-вторых, причем тут авария снегохода, про которую он "случайно" рассказал соседу? И откуда кровь на стекле снегохода? Далее, по результатам экспертизы, причина смерти - травма головы, шеи и груди. Когда человек падает с высоты, то страдает все, в том числе происходит разрыв внутренних органов. Тем более, такая высота и стесненные условия. А экспертизу, в том числе и спермы, можно любую нарисовать, к тому же с неограниченным московским ресурсом.

ps. ничего не утверждаю, просто анализирую разную информацию и включаю голову.
ответить
1122
1 1
Предположим, он действительно подвез девочку до своего дома. Во-первых, зачем девочка вообще села, если ей надо было в другую сторону? Или он развернулся? Во-вторых, причем тут авария снегохода, про которую он "случайно" рассказал соседу? И откуда кровь на стекле снегохода? Далее, по результатам экспертизы, причина смерти - травма головы, шеи и груди. Когда человек падает с высоты, то страдает все, в том числе происходит разрыв внутренних органов. Тем более, такая высота и стесненные условия. А экспертизу, в том числе и спермы, можно любую нарисовать, к тому же с неограниченным московским ресурсом.

ps. ничего не утверждаю, просто анализирую разную информацию и включаю голову.
С какой целью рисовать экспертизу? За то что 51 ст. использовал? Так много кто идет в глухую несознанку и что ? Все на пожизненном? Обвиняемый не представляет ни политической,ни экономической ценности. Кому он нужен, чтоб его просто так разматывать?
ответить
истерик
3 0
Предположим, он действительно подвез девочку до своего дома. Во-первых, зачем девочка вообще села, если ей надо было в другую сторону? Или он развернулся? Во-вторых, причем тут авария снегохода, про которую он "случайно" рассказал соседу? И откуда кровь на стекле снегохода? Далее, по результатам экспертизы, причина смерти - травма головы, шеи и груди. Когда человек падает с высоты, то страдает все, в том числе происходит разрыв внутренних органов. Тем более, такая высота и стесненные условия. А экспертизу, в том числе и спермы, можно любую нарисовать, к тому же с неограниченным московским ресурсом.

ps. ничего не утверждаю, просто анализирую разную информацию и включаю голову.
Судмедэкспертиза подделывать ничего не будет.Следком и морг абсолютно разные конторы.Если анализ спермы совпадет,то реально ему на всю катушку отмерят.У него нет смягчающих обстоятельств.Кровь писали нашли дома.Ждем результатов экспертизы.Я тоже сторонник пока вина не доказанна человек не виноват.
ответить
Татьяна
0 1
Мне делали экспертизу без моего присутствия по документам в деле, в Барнауле. И эксперты дали заключение такое какое нужно было врачам, а не по имеющимся в деле документам. Так что, всё и все везде связано! Я не верю ни кому.
ответить
Алексей
0 0
Судмедэкспертиза подделывать ничего не будет.Следком и морг абсолютно разные конторы.Если анализ спермы совпадет,то реально ему на всю катушку отмерят.У него нет смягчающих обстоятельств.Кровь писали нашли дома.Ждем результатов экспертизы.Я тоже сторонник пока вина не доказанна человек не виноват.
Судмедэкспертиза не будет ничего подделывать? Откуда такая уверенность? Отчет по экспертизе не делается автоматически компьютером, а рисуется вручную экспертом. Эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения, только как доказать это? Эксгумацию делать?
И если будет обвинительное заключение, суд его поддержит с вероятностью 99%. Не принято у нас оправдательные приговоры выносить. Иначе это что? Следователи плохо сработали? Так не бывает.
ответить
истерик
1 0
Судмедэкспертиза не будет ничего подделывать? Откуда такая уверенность? Отчет по экспертизе не делается автоматически компьютером, а рисуется вручную экспертом. Эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения, только как доказать это? Эксгумацию делать?
И если будет обвинительное заключение, суд его поддержит с вероятностью 99%. Не принято у нас оправдательные приговоры выносить. Иначе это что? Следователи плохо сработали? Так не бывает.
Алексей,просто знаю и все.Я же не буду все нюансы вам рассказывать.
ответить
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