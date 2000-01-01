Выходных всегда сложно дождаться, а пролетают они почему-то очень быстро. Как не потерять долгожданные два дня отдыха и провести их с пользой, читайте на ВашГород.ру. Итак, где на этих выходных в Новокузнецке…

Заняться спортом

В пятницу в Новокузнецке состоится торжественное открытие нового катка на Площади торжеств. Напомним, ледовая площадка будет абсолютно бесплатной. Горожанам обещают концерт и развлекательные площадки. Праздник начнётся в 18.00.

Напугаться

Новокузнецкие любители пощекотать нервы могут сходить на выставку «Музей восковых фигур» в «Сити Молле». Гостям покажут необычных и жутких людей, живущих когда-то ранее: двухголового мужчину, очень высокую женщину, девушку со свиным пятачком… А ещё там в банках заспиртованные органы есть.

Потрясти головой под музыку

Фанатам фентези, живой музыки и скандинавов категорически рекомендуем сходить на «Тролль гнёт ель». Петербуржцы намерены как следует раскачать Новокузнецк.

«Короли Пивного фолка, ангелы фольклорного ада, берсерки пивной пены приглашают вас присоединиться к кругу Братьев Во Хмелю! Фолк — это веселье, позитив и, конечно же, отличная компания!» — говорится в анонсе.

Концерт состоится 5 февраля в ресторане «Фонарь» в 18.00.

Похудеть к лету

Если фигурой вы напоминаете «Ждуна» из известного мема, то февраль — самое время, чтобы подумать о похудении. До лета ещё 3 месяца, и если захотеть, то вполне можно сбросить тройку-пятёрку лишних кило и потрясти всех своих видом на пляже. Советуем не затягивать и приобретать билет в спортзал или пойти на бесплатный каток на Площади торжеств.

Подумать о подарках

После Нового года на россиян буквально обрушивается волна праздников. Не успели наши кошельки основательно схуднуть от трат на новогодние подарки, как впереди 23 февраля и 8 марта. Пока есть несколько запасных недель, советуем озадачиться презентами для родных и любимых.

Хороших выходных!