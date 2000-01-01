Британские и американские геофизики доказали, что к середине XXI века на планете случится коллапс электрических систем. Это станет причиной проникновения в Солнечную систему огромного количества заряженных частиц, блуждающих в космосе. Планету накроет тьма, сообщает lenta.ru.

Достигнув атмосферы нашей планеты, космические частицы спровоцируют масштабную катастрофу, Снижение активности приведет, как полагают ученые, к сокращению примерно на треть объема гелиосферы — области вокруг светила, где доминирует магнитное поле звезды.

Расчеты ученых построены на сведениях о солнечных пятнах, которые были собраны за последние 30 лет наблюдений.