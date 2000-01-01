Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирск: Карта выходных с 3 по 5 февраля

Геофизики предсказали Земле глобальную катастрофу к 2050 году

03 февраля 06:00
1485

Британские и американские геофизики доказали, что к середине XXI века на планете случится коллапс электрических систем. Это станет причиной проникновения в Солнечную систему огромного количества заряженных частиц, блуждающих в космосе. Планету накроет тьма, сообщает lenta.ru.

Достигнув атмосферы нашей планеты, космические частицы спровоцируют масштабную катастрофу, Снижение активности приведет, как полагают ученые, к сокращению примерно на треть объема гелиосферы — области вокруг светила, где доминирует магнитное поле звезды.

Расчеты ученых построены на сведениях о солнечных пятнах, которые были собраны за последние 30 лет наблюдений.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: anews.com
солнце космос катастрофа земля

Комментарии (4)

Добавить комментарий
Гоша
7 0
Однако замечательная травка у этих таинственных и безымянных "Британские и американские геофизики"
ответить
Дон Хенаро 36945
4 4
Однако замечательная травка у этих таинственных и безымянных "Британские и американские геофизики"
Забористая трава у ВГ) Судя по слогу и времени - Михаил автор данного опуса)
вдумайтесь как это звучит, на Земле случится коллапс электрических систем, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ПРОНИКНОВЕНИЮ АЖ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ огромного количества непонятно каких заряженных блуждающих частиц. Отсюда вывод - электрические системы Земли влияют на всю солнечную систему?
Фраза про тьму и снижение активности и падение объема гелиосферы вообще порвали мой мозг))))
Но и добили последней фразой:
"Расчеты ученых построены на сведениях о солнечных пятнах, которые были собраны за последние 30 лет наблюдений."
Хочу напомнить, начнется все с краха электрических систем - его предсказали нам по солнечным пятнам выходит? ))))))
Странные фантазии по утрам у Михаила, ой странные...)) Видно что приснилось то и написали)))
ответить
МИтрич
2 0
Дон Хенаро:
Забористая трава у ВГ) Судя по слогу и времени - Михаил автор данного опуса)
вдумайтесь как это звучит, на Земле случится коллапс электрических систем, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ПРОНИКНОВЕНИЮ АЖ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ огромного количества непонятно каких заряженных блуждающих частиц. Отсюда вывод - электрические системы Земли влияют на всю солнечную систему?
Фраза про тьму и снижение активности и падение объема гелиосферы вообще порвали мой мозг))))
Но и добили последней фразой:
"Расчеты ученых построены на сведениях о солнечных пятнах, которые были собраны за последние 30 лет наблюдений."
Хочу напомнить, начнется все с краха электрических систем - его предсказали нам по солнечным пятнам выходит? ))))))
Странные фантазии по утрам у Михаила, ой странные...)) Видно что приснилось то и написали)))
Хрена, не зуди! Лучше считай часы до конца рабочей недели... :-)))
ответить
Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 0
Изо всей этой бредятины я понял одно: опятьна электричество цены повысят, мотивируя защитой от коллапса.
ВГ! Хватит еженедельно писать про всемирный амбец и вселенский бдыщщ в скором времени. Не желтейте. Не идёт Вам это.
ответить
Оставить комментарий
Реклама от YouDo
ВСЕ НОВОСТИ