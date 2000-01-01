Фотограф из Иркутска снял на видео горящий лёд на озере Байкал. Ролик опубликован на странице автора в фейсбуке.

Видео, на кадрах которого мужчина поджигает поверхность застывшего Байкала, удалось снять иркутскому фотографу Борису Слепнёву.

О горючем газе на Байкале много слышал и читал, но снять удалось впервые. Большие образования, если верить научным статьям, образуются в придельтовой части Селенги. В старину жители байкальских деревень ночным всполохам придавали мистический смысл. Ещё бы, сидишь на берегу, а тут как полыхнет, да ещё из-под воды. Во что угодно поверишь, — прокомментировал Борис Слепнёв.

Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности происходящего, предположив, что это фокус. По утверждению других, такие явления — совсем не редкость для Байкала. Объясняется это тем, что в воде озера содержатся горючие газы. Наличие углеводородов в озере было подтверждено учёными ещё в 1833 году, пишет «АиФ». Зимой скопления газа застывают во льду огромными пузырями. Летом газ ходит по воде небольшими пузырьками, но многие туристы и местные жители утверждают, что видели яркие всполохи над водой.

Видео: Борис Слепнёв