Блин! Какие все здесь умные и честные! Я 15 лет не могу признать недействительным и не законным диагноз по сердцу, который был состряпан врачами осознанно. На всё должны быть доказательства, а здесь нет ни одного доказывающего момента. И что думаете, органы прокуратуры и следственный, выступают на защиту по закону? Да вот фиг вам! Они просто направляют самостоятельно обращаться в суд. А они не находят состава преступления в действиях врача. Далее. Главный медицинский специалист ДОЗНа, подаёт заявление в псих диспансер, что якобы у меня тяжёлые психические расстройства. Те в свою очередь подают иск в суд о принудительном освидетельствовании. И суд даёт добро психиатру. Благо областной суд по-честнее и отказал и отменил все их делишки. Я подаю заявление в следственный отдел привлечь к уголовной ответственности всех участвующих. Легко ли было мне пережить такое, а главное за что? За то что пытаюсь найти справедливость! Меня решили признать психом чтобы заставить замолчать. Ну и следственный прамо разбежались что-то заводить. И опять фиг вам! Вот так могут признать тебя хоть убийцей, хоть психически больным. А 29-я больница намекнули что подадут в суд на меня за оскорбление. Один не услышал вообще ни какого порока сердца, а когда выявился то свернули на другое взятое с потолка заключение. И не смотря на то что куча доказательств на руках, я ничего не могу изменить. Все эти УПЧ, ОНФ и прочие не на стороне справедливости, а на стороне этих бояр! И ни один сайт, ни одна газета, ни один телеканал, не берётся помочь в данной ситуации. Зато все такие великодушные к чужому горю, и все такие честные!!!!!!!!

И как это всё относится к гибели 12-летнего ребёнка? А к тому что её изнасиловал и ещё живую скинул в шурф 40-летний здоровый мужик? Шиза косит наши ряды?