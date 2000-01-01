В Кузбассе продолжается расследование уголовного дела об убийстве 12-летней школьницы из Новокузнецка Виктории Реймер. О первых выводах судмедэкспертизы и версии произошедшего рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.
Родственники опознали девочку.
По предварительным данным экспертизы, причиной смерти ребёнка стала сочетанная травма головы, шеи и грудной клетки, которая образовалась от падения с высоты. Как установила экспертиза, Виктория Реймер подверглась сексуальному насилию.
По предварительной версии, обвиняемый, проезжая на снегоходе мимо остановки, увидел девочку и предложил довезти ее до сестры. Так как она знала мужчину, на предложение согласилась. Злоумышленник увёз потерпевшую в дом, где совершил в отношении неё насильственное преступление сексуального характера. Ребёнка вывез и сбросил в штрек, — говорится в пресс-релизе ведомства.
Напомним, Виктория Реймер пропала 26 января. Её искали несколько дней. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Тридцать первого января задержали подозреваемого — 40-летнего жителя Новокузнецка. Ему предъявлено обвинение.
1 февраля тело девочки подняли на поверхность из вентиляционного штрека.
Обвиняемый заключён под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.