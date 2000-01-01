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Новосибирск: Карта выходных с 3 по 5 февраля

Обвиняемый в убийстве Виктории Реймер надругался над ней — Следком

02 февраля 18:23
27952

В Кузбассе продолжается расследование уголовного дела об убийстве 12-летней школьницы из Новокузнецка Виктории Реймер. О первых выводах судмедэкспертизы и версии произошедшего рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Родственники опознали девочку.

По предварительным данным экспертизы, причиной смерти ребёнка стала сочетанная травма головы, шеи и грудной клетки, которая образовалась от падения с высоты. Как установила экспертиза, Виктория Реймер подверглась сексуальному насилию.

По предварительной версии, обвиняемый, проезжая на снегоходе мимо остановки, увидел девочку и предложил довезти ее до сестры. Так как она знала мужчину, на предложение согласилась. Злоумышленник увёз потерпевшую в дом, где совершил в отношении неё насильственное преступление сексуального характера. Ребёнка вывез и сбросил в штрек, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Напомним, Виктория Реймер пропала 26 января. Её искали несколько дней. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Тридцать первого января задержали подозреваемого — 40-летнего жителя Новокузнецка. Ему предъявлено обвинение.

1 февраля тело девочки подняли на поверхность из вентиляционного штрека.

Обвиняемый заключён под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: kolpino-city.ru
экспертиза версия ВикторияРеймер сексуальноенасилие

Комментарии (96)

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Мама
45 1
Онтдаже казни не достоин. В клетку к тиграм минимум. Чтобы долго и мучительно ему дни свои коротать.
ответить
Гыска
75 2
Надеюсь ближайшие несколько лет он не сможет сесть на очко
ответить
G
9 1
Вот так, а не*уй было от сотрудничества со следаком уклоняться
ответить
виктор
28 17
где вы вчерашние гуманисты .которые с пенои у рта вчера защищали это животное акрихин, татьяна . что теперь скажите . вы такие же как он .
ответить
Мнение
7 34
Это было сразу понятно. Села к знакомому, изнасиловал, сбросил. А в каком состоянии была , когда отвозил к шахте? Живая? Почему тогда не кричала? Или мертвая? Пишут , что причина смерти - падение с высоты? Как живую мог везти то?
ответить
111
48 5
Это было сразу понятно. Села к знакомому, изнасиловал, сбросил. А в каком состоянии была , когда отвозил к шахте? Живая? Почему тогда не кричала? Или мертвая? Пишут , что причина смерти - падение с высоты? Как живую мог везти то?
Как, как??! Элементарно. Во-первых, силу сравните, а не кричала, потому что рот заткнули тряпкой., во-вторых, после изнасилования могла быть без сознания просто. Какие-то вопросы глупые.
ответить
Роман
74 3
ну и чо, эту суку ещё судить будут???на площадь и порвать!!!!!
ответить
1122
29 12
где вы вчерашние гуманисты .которые с пенои у рта вчера защищали это животное акрихин, татьяна . что теперь скажите . вы такие же как он .
Вот и я про тоже. Всех кто против подозреваемого что то говорил заклеймили в разжигании мести и самих в убийцы записали. Кого с пеной у рта защищали? Педофила и убийцу. Он то понятно больное животное. А вот его защитники кто после этого?
ответить
Ольга
64 1
Такому только смерть. Также изнасиловать и сбросить в выгребную яму.
ответить
Роман
51 1
Нет,надо реально что-то предпринимать,что-то делать!!!некий протест что ли,петиция ли...дабы эту падаль истереть в хлам,в  штрек тот же казлину
ответить
Судьба
25 1
Жаль девочку, надеюсь поймали того, кого действительно наказать нужно
ответить
Петя
17 44
Если бы вы знали ментополицаев, то скорее всего предположили бы что дело сфабриковано. Они редко кого ищут.
ответить
я
25 20
Взять и отрезать этой твари член по кусочкам,на мелкие колечки,а родственников его уничтожить морально выжить,пусть сьежают в тайгу к зверям диким неместо им тоже среди нормальных людей..чтоб все семейство тварей мерзких вымерло как мамонты
ответить
Митрич
15 35
Как, как??! Элементарно. Во-первых, силу сравните, а не кричала, потому что рот заткнули тряпкой., во-вторых, после изнасилования могла быть без сознания просто. Какие-то вопросы глупые.
Со свечой рядом стояли или кайф ловите от "обсасывания" столь пикантных подробностей?
Неужели это так приятно? :-(((
ответить
1122
41 9
Если бы вы знали ментополицаев, то скорее всего предположили бы что дело сфабриковано. Они редко кого ищут.
Розыскивают, а не ищут. И часто очень успешно. И от Вы уверены, что у нас тюрьмы переполнены невинными людьми?
ответить
Сергей
27 4
Ты как тварь до 40 лет то дожил?
ответить
Митрич
62 50
ну и чо, эту суку ещё судить будут???на площадь и порвать!!!!!
Выплеснул свой "праведный гнев"? Отметился в теме? Сходи пивка попей... :-(((


Внимательно прочитал всю ветку: НИКТО убийцу не оправдывал! Ставили под сомнение законность и этичность обвинять кого-то ДО законного решения суда! И на мой субъективный взгляд, это мнение еще более актуально после этого, так сказать, "комментария" СК: бывают сплетники базарного уровня, а бывают сплетники при должностях и погонах! Во все времена существовало такое понятие как ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ! НИ ОДИН нормальный следователь никогда не будет делиться результатами, тем более, предварительными, с третьими лицами, тем более, с прессой! И даже тот факт что они не раскрывают имени убийцы, нисколько их не оправдывает, потому что уже то, что на их "откровения" так реагируют некоторые особо экзальтированные особы, готовые "праведно" порвать всякого, на кого им пальцем укажут подобные "спецы"... Именно так производится манипулирование общественным мнением, и именно так работает "черная" пропаганда, которую в той или иной степени те же самые особы и осуждают. Ну так если осуждаете, так хоть не поддавайтесь и не идите у нее на поводу!
Повторюсь: ТОЛЬКО СУД может сказать, что человек - преступник и что он совершил это преступление! И больше никто - даже следователь! Если сами считаете себя цивилизованными людьми, достойными жить в правовом обществе с работающими законами, так следуйте им, соблюдайте их!
ответить
Александр
34 2
Я думаю надо поблагодарить всех кто участвовал с поиске и раскрытии преступления. Спасибо всем!
ответить
Роман
41 17
Выплеснул свой "праведный гнев"? Отметился в теме? Сходи пивка попей... :-(((


Внимательно прочитал всю ветку: НИКТО убийцу не оправдывал! Ставили под сомнение законность и этичность обвинять кого-то ДО законного решения суда! И на мой субъективный взгляд, это мнение еще более актуально после этого, так сказать, "комментария" СК: бывают сплетники базарного уровня, а бывают сплетники при должностях и погонах! Во все времена существовало такое понятие как ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ! НИ ОДИН нормальный следователь никогда не будет делиться результатами, тем более, предварительными, с третьими лицами, тем более, с прессой! И даже тот факт что они не раскрывают имени убийцы, нисколько их не оправдывает, потому что уже то, что на их "откровения" так реагируют некоторые особо экзальтированные особы, готовые "праведно" порвать всякого, на кого им пальцем укажут подобные "спецы"... Именно так производится манипулирование общественным мнением, и именно так работает "черная" пропаганда, которую в той или иной степени те же самые особы и осуждают. Ну так если осуждаете, так хоть не поддавайтесь и не идите у нее на поводу!
Повторюсь: ТОЛЬКО СУД может сказать, что человек - преступник и что он совершил это преступление! И больше никто - даже следователь! Если сами считаете себя цивилизованными людьми, достойными жить в правовом обществе с работающими законами, так следуйте им, соблюдайте их!
В теме отметился,гнев выплеснул,пиво жри сам...
Я читаю,официальное заявление...,что-то ни так,что-то не то???!
А свой грёбанный суд забей куда хоешь.
ответить
Дарья Д.
10 28
Это 3 ребенок убит в том районе. Удивительно что всех убийц нашли. Включите мозг. Нельзя быть ватой всю жизнь.
ответить
Серый
1 0
Выплеснул свой "праведный гнев"? Отметился в теме? Сходи пивка попей... :-(((


Внимательно прочитал всю ветку: НИКТО убийцу не оправдывал! Ставили под сомнение законность и этичность обвинять кого-то ДО законного решения суда! И на мой субъективный взгляд, это мнение еще более актуально после этого, так сказать, "комментария" СК: бывают сплетники базарного уровня, а бывают сплетники при должностях и погонах! Во все времена существовало такое понятие как ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ! НИ ОДИН нормальный следователь никогда не будет делиться результатами, тем более, предварительными, с третьими лицами, тем более, с прессой! И даже тот факт что они не раскрывают имени убийцы, нисколько их не оправдывает, потому что уже то, что на их "откровения" так реагируют некоторые особо экзальтированные особы, готовые "праведно" порвать всякого, на кого им пальцем укажут подобные "спецы"... Именно так производится манипулирование общественным мнением, и именно так работает "черная" пропаганда, которую в той или иной степени те же самые особы и осуждают. Ну так если осуждаете, так хоть не поддавайтесь и не идите у нее на поводу!
Повторюсь: ТОЛЬКО СУД может сказать, что человек - преступник и что он совершил это преступление! И больше никто - даже следователь! Если сами считаете себя цивилизованными людьми, достойными жить в правовом обществе с работающими законами, так следуйте им, соблюдайте их!
Ветка - "Рооссияне- смертная казнь.".. Это лучше там... И по теме...
ответить
Shiko
33 6
Выплеснул свой "праведный гнев"? Отметился в теме? Сходи пивка попей... :-(((


Внимательно прочитал всю ветку: НИКТО убийцу не оправдывал! Ставили под сомнение законность и этичность обвинять кого-то ДО законного решения суда! И на мой субъективный взгляд, это мнение еще более актуально после этого, так сказать, "комментария" СК: бывают сплетники базарного уровня, а бывают сплетники при должностях и погонах! Во все времена существовало такое понятие как ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ! НИ ОДИН нормальный следователь никогда не будет делиться результатами, тем более, предварительными, с третьими лицами, тем более, с прессой! И даже тот факт что они не раскрывают имени убийцы, нисколько их не оправдывает, потому что уже то, что на их "откровения" так реагируют некоторые особо экзальтированные особы, готовые "праведно" порвать всякого, на кого им пальцем укажут подобные "спецы"... Именно так производится манипулирование общественным мнением, и именно так работает "черная" пропаганда, которую в той или иной степени те же самые особы и осуждают. Ну так если осуждаете, так хоть не поддавайтесь и не идите у нее на поводу!
Повторюсь: ТОЛЬКО СУД может сказать, что человек - преступник и что он совершил это преступление! И больше никто - даже следователь! Если сами считаете себя цивилизованными людьми, достойными жить в правовом обществе с работающими законами, так следуйте им, соблюдайте их!
Дурак, ты, Вася, если веришь в наш суд. Вон начальник ГИБДД 4 человек размотал по трассе, протаранив их машину, так до сих пор не могут определиться, виновен он или нет.
PS: Не понимаю поклонения перед судом. Судья - это всего лишь человек, чаще всего не особо обремененный моральными принципами.
ответить
Роман
19 9
Город быдляка.
 базар фильтруй
ответить
...
10 0
Дурак, ты, Вася, если веришь в наш суд. Вон начальник ГИБДД 4 человек размотал по трассе, протаранив их машину, так до сих пор не могут определиться, виновен он или нет.
PS: Не понимаю поклонения перед судом. Судья - это всего лишь человек, чаще всего не особо обремененный моральными принципами.
Согласен..Ну,а в перспективе(суд)..и, как по делу Спесивцева..больной,контузия головы в детстве..короче-НА ЛЕЧЕНИЕ..вот и корми ЭТОГО ГРАЖДАНИНА...
ответить
А
11 0
Такому только смерть. Также изнасиловать и сбросить в выгребную яму.
Было бы справедливо. Потому что такие не лечатся, а общество действительно должно быть от него изолировано. А ведь его если признают не вменяемым, будут просто так кормить, лечить, одевать... в общем он будет просто жить и ни сколько не мучиться. И вообще не понятно для чего он нужен. Хотя и смертную казнь в нашей стране вводить опасно - много не виновных казнят...
ответить
МЛЯТЬ---А ЧЁ ВЫ ВСЕ НЕВИДИМЫЕ?????
3 10
Согласен..Ну,а в перспективе(суд)..и, как по делу Спесивцева..больной,контузия головы в детстве..короче-НА ЛЕЧЕНИЕ..вот и корми ЭТОГО ГРАЖДАНИНА...
Я НА СИТИ-Н........................................ГОДА ТРИ ТЕМУ ДВИГАЛ---ЧАСОВНЮ ПОСТАВИТЬ---У ДОМА СПЕСИВЦЕВА.................................................................................................................................................................................-------НУ И ЧЁ?????????????????????????.........................-----ЧМОКУЗНЕЦК.....
ответить
Роман
11 0
Дурак, ты, Вася, если веришь в наш суд. Вон начальник ГИБДД 4 человек размотал по трассе, протаранив их машину, так до сих пор не могут определиться, виновен он или нет.
PS: Не понимаю поклонения перед судом. Судья - это всего лишь человек, чаще всего не особо обремененный моральными принципами.
Васе просто охота вые...ся, какой он весь такой умный,внятно и красиво излагающий,всё понимающий и беспристрастный...Шёл бы лесом..
ответить
Роман
2 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Вы о чём,родной?каноны читать?кому?ему?
ответить
!
9 4
Дурак, ты, Вася, если веришь в наш суд. Вон начальник ГИБДД 4 человек размотал по трассе, протаранив их машину, так до сих пор не могут определиться, виновен он или нет.
PS: Не понимаю поклонения перед судом. Судья - это всего лишь человек, чаще всего не особо обремененный моральными принципами.
Есть желание отменить эти институты общества и вернуться жить в "пещеры" с их чисто звериными нравами и обычаями?
ответить
***
7 7
А чевой-то усе мутнее и мутнее? Скаких енто времен следаки забыли тайну следствия? Или шьют белыи нитками? Тонашли-тоненашли-томашина-тоснегоход ..или пад новый трудоармейский-южный такую бучу накрутили? Рыба гниет с Калинкина?
ответить
Акрихин
3 0
где вы вчерашние гуманисты .которые с пенои у рта вчера защищали это животное акрихин, татьяна . что теперь скажите . вы такие же как он .

Акрихин 01 февраля 23:13

"кого можно довести,эта рожа тебя еще переживет"
-Детей и жену!Подозреваемого.
ответить
Акрихин
16 5
где вы вчерашние гуманисты .которые с пенои у рта вчера защищали это животное акрихин, татьяна . что теперь скажите . вы такие же как он .

Татьяна 01 февраля 22:25

"На одноклассниках есть фото его, жены и детей"
-Жена и тем более его дети, не могут отвечать за действия отца. Имейте человеческий разум! Не превращайтесь в таких же убийц.
ответить
Мимо
5 0
Эти факты могли быть веской причиной для молчания подозреваемого. Если же всё было иначе - должен запеть краше соловья.
ответить
Татьяна
22 24
где вы вчерашние гуманисты .которые с пенои у рта вчера защищали это животное акрихин, татьяна . что теперь скажите . вы такие же как он .
Уважаемый, вы видели мою пену у рта? Очень интересные факты. Ни кто не защищал убийцу. Я просто излагала здравый смысл. Нельзя быть стадом, на кого указали и сразу все кинулись не разбираясь виновен или нет, но надо порвать срочно на куски! Ведь так же нельзя. И потом, а как же версия что Вику сбили на снегоходе что даже оторвалась нога? Кто давал такое заключение, не следствие ли? А теперь оказывается её просто посадили на снегоход. Товарищи, иногда включайте свой мозг. Чем отличается человек от животного? РАЗУМОМ! Но слушая ваши словоизвержения, закрадывается сомнение по поводу разума у человека. Вы от меня хотя бы раз видели коммент по обругательству кого нибудь? Да всякими непристойными словами. Я ни когда не бросаюсь словами зла, а тем более в адрес детей, считаю вообще лишним выражаться злобой. Я не верю в наше продажное общество. Я знаю что честных людей ни где нет, а тем более в тех органах. И изрыгать зло словами в адрес якобы обвиняемого, ни когда не буду как вы. Хотя бы просто потому что я не умею этого делать, нет такого воспитания.
ответить
***
0 0
А чевой-то усе мутнее и мутнее? Скаких енто времен следаки забыли тайну следствия? Или шьют белыи нитками? Тонашли-тоненашли-томашина-тоснегоход ..или пад новый трудоармейский-южный такую бучу накрутили? Рыба гниет с Калинкина?
или с максименко с захарченкой и его дойче-ротшильд-банком?
ответить
jil
4 10
где вы вчерашние гуманисты .которые с пенои у рта вчера защищали это животное акрихин, татьяна . что теперь скажите . вы такие же как он .
они в соседней ветке, продолжают жопу рвать
ответить
1122
13 7
Уважаемый, вы видели мою пену у рта? Очень интересные факты. Ни кто не защищал убийцу. Я просто излагала здравый смысл. Нельзя быть стадом, на кого указали и сразу все кинулись не разбираясь виновен или нет, но надо порвать срочно на куски! Ведь так же нельзя. И потом, а как же версия что Вику сбили на снегоходе что даже оторвалась нога? Кто давал такое заключение, не следствие ли? А теперь оказывается её просто посадили на снегоход. Товарищи, иногда включайте свой мозг. Чем отличается человек от животного? РАЗУМОМ! Но слушая ваши словоизвержения, закрадывается сомнение по поводу разума у человека. Вы от меня хотя бы раз видели коммент по обругательству кого нибудь? Да всякими непристойными словами. Я ни когда не бросаюсь словами зла, а тем более в адрес детей, считаю вообще лишним выражаться злобой. Я не верю в наше продажное общество. Я знаю что честных людей ни где нет, а тем более в тех органах. И изрыгать зло словами в адрес якобы обвиняемого, ни когда не буду как вы. Хотя бы просто потому что я не умею этого делать, нет такого воспитания.
Прям так все и кинулись на куски рвать? И кого порвали? Обвиняемого или его родственников? Все живы и здоровы. А девочка была изнасилована и убита. Вы вчера позволили себе назвать всех людей убийцами. Видимо у Вас такое воспитание.
ответить
((((
19 8
Ладно бы вендетты жаждали родственники убитой, а так...
Какой день читаю комменты и жуть не проходит: сколько вокруг зверья; образованного, культурного, ходящих по театрам и выставкам, ходящих в церкви, зверья; в смокингах и вечерних платьях, с клыками жаждущих крови и плоти себе подобного; не лучше самого убийцы.
ответить
Екарный Бабай
15 8
Город быдляка.
Быдляк,это либеральная мразь типа тебя.
ответить
чёто тут---не так----
2 3
Ладно бы вендетты жаждали родственники убитой, а так...
Какой день читаю комменты и жуть не проходит: сколько вокруг зверья; образованного, культурного, ходящих по театрам и выставкам, ходящих в церкви, зверья; в смокингах и вечерних платьях, с клыками жаждущих крови и плоти себе подобного; не лучше самого убийцы.
где съёмка следов снегохода---на остановке?????
ответить
Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
2 2
Выплеснул свой "праведный гнев"? Отметился в теме? Сходи пивка попей... :-(((


Внимательно прочитал всю ветку: НИКТО убийцу не оправдывал! Ставили под сомнение законность и этичность обвинять кого-то ДО законного решения суда! И на мой субъективный взгляд, это мнение еще более актуально после этого, так сказать, "комментария" СК: бывают сплетники базарного уровня, а бывают сплетники при должностях и погонах! Во все времена существовало такое понятие как ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ! НИ ОДИН нормальный следователь никогда не будет делиться результатами, тем более, предварительными, с третьими лицами, тем более, с прессой! И даже тот факт что они не раскрывают имени убийцы, нисколько их не оправдывает, потому что уже то, что на их "откровения" так реагируют некоторые особо экзальтированные особы, готовые "праведно" порвать всякого, на кого им пальцем укажут подобные "спецы"... Именно так производится манипулирование общественным мнением, и именно так работает "черная" пропаганда, которую в той или иной степени те же самые особы и осуждают. Ну так если осуждаете, так хоть не поддавайтесь и не идите у нее на поводу!
Повторюсь: ТОЛЬКО СУД может сказать, что человек - преступник и что он совершил это преступление! И больше никто - даже следователь! Если сами считаете себя цивилизованными людьми, достойными жить в правовом обществе с работающими законами, так следуйте им, соблюдайте их!
Я согласен с Вами! И ожидаемо, что сейчас Вас заклюют и борцы, и трусы, и просто хамы.
Одно дополнение. Некто Собчак в своё время очень напирал на тезис: главное не тяжесть, а неотвратимость наказания. Т. е. поймали(поймали же!), пожурили, отпустили. Его ученики(которые сейчас сами знаете кто) очень любят и лоббируют эту гнусь. Результат- всеобщая безнаказанность и безответственность. Примеры можете привести Сами,- их миллион. Именно это и беспокоит людей. И здесь, на форуме, и вообще.
ответить
,
1 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Аккуратней со знаками, фома. Опять из-за тебя все комментарии разьедутся за пределы экранов.
ответить
млять---у нас опять---мовшин?
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

............................один не поставил знак-------перекрёсток и снижение сккорости------и обгон запрещён................................................................---а преемник не удосужился снять на видео---следы---снегохода----вокруг остановки---и куда он дальше---поехал?????
ответить
Роман
0 0
Есть желание отменить эти институты общества и вернуться жить в "пещеры" с их чисто звериными нравами и обычаями?
А сейчас вокруг нравы какие?глаза раскройте...
Только неотвратимость жёсткого ответа...
Глаза раскройте говорю.
ответить
Алексей
4 11
Как бы это цинично не звучало, но надеюсь, что это правда. Иначе, это просто банальная месть следкома за отказ сотрудничества и нежелание особо напрягаться в расследовании. Потому что, если придерживаться первоначальной версии, то будет не 105-я статья, а всего лишь 264 ч.3. и до 5 лет. Да, будет совокупность преступлений и накинут еще 1-2 года за оставление в опасности (что сомнительно) или можно с трудом натянуть похищение человека (что тоже сомнительно). Итого, 7-8 лет максимум. По справедливости, конечно же, все хотят возмездия и срок лет так 15. А 105-я, да еще и с изнасилованием малолетней, вполне тянет на пожизненное. Так что, если дадут пожизненное, то надеюсь что за дело, а не потому что была ущемлена тонкая душевная психика следкома.
ответить
Татьяна
6 2
Прям так все и кинулись на куски рвать? И кого порвали? Обвиняемого или его родственников? Все живы и здоровы. А девочка была изнасилована и убита. Вы вчера позволили себе назвать всех людей убийцами. Видимо у Вас такое воспитание.
Вы знаете, как то вот без нас с вами решат судьбу предполагаемого обвиняемого. Вы почти все здесь готовы друг другу глаза выцарапать от своей злобы. Я как то не воинственный человек. Поэтому промолчу. Только одно сказать могу. Если будет меньше повода для всяких случаев, меньше поводов для убийства, то будет меньше горя у людей. Я не исключаю случайных ситуаций. Но в большинстве всё таки человеческий фактор, наших бед.
ответить
Алексей
6 0
Хотя, с другой стороны, показательная казнь может послужить нехилым таким сигналом всем остальным, что если сбил человека и есть возможность скрыть преступление, то не стоит это делать - чревато.
ответить
Саня
6 2
Взять и отрезать этой твари член по кусочкам,на мелкие колечки,а родственников его уничтожить морально выжить,пусть сьежают в тайгу к зверям диким неместо им тоже среди нормальных людей..чтоб все семейство тварей мерзких вымерло как мамонты
А его родсвеники при чём, их зачем гнобить, читала в других обсуждениях как на его падчериц накинулись, почему из за этой мрази они должны страдать...
ответить
виктор
22 8
Уважаемый, вы видели мою пену у рта? Очень интересные факты. Ни кто не защищал убийцу. Я просто излагала здравый смысл. Нельзя быть стадом, на кого указали и сразу все кинулись не разбираясь виновен или нет, но надо порвать срочно на куски! Ведь так же нельзя. И потом, а как же версия что Вику сбили на снегоходе что даже оторвалась нога? Кто давал такое заключение, не следствие ли? А теперь оказывается её просто посадили на снегоход. Товарищи, иногда включайте свой мозг. Чем отличается человек от животного? РАЗУМОМ! Но слушая ваши словоизвержения, закрадывается сомнение по поводу разума у человека. Вы от меня хотя бы раз видели коммент по обругательству кого нибудь? Да всякими непристойными словами. Я ни когда не бросаюсь словами зла, а тем более в адрес детей, считаю вообще лишним выражаться злобой. Я не верю в наше продажное общество. Я знаю что честных людей ни где нет, а тем более в тех органах. И изрыгать зло словами в адрес якобы обвиняемого, ни когда не буду как вы. Хотя бы просто потому что я не умею этого делать, нет такого воспитания.
татьяна ты пытаешься людям в парить свои ликбез .знаешь в тихом омуте черти водятся. теперь у меня вопрос если бы с твоеи дочкои такое случилось ты бы вторую дочку подставила . и ты что сделала с убицеи если бы он износиловал твою дочь и еще живую скинул в штрек .только не надо говорить что ты не судья.и ты точно на все 100 знала бы что это сделал именно этот человек
ответить
@
4 2
татьяна ты пытаешься людям в парить свои ликбез .знаешь в тихом омуте черти водятся. теперь у меня вопрос если бы с твоеи дочкои такое случилось ты бы вторую дочку подставила . и ты что сделала с убицеи если бы он износиловал твою дочь и еще живую скинул в штрек .только не надо говорить что ты не судья.и ты точно на все 100 знала бы что это сделал именно этот человек
Тогда бы она, не ты за нее, а только она решала бы как ей поступить.
ответить
фома.....
4 0
А ДЕВЧЁНКА БЫЛА---ХОРОШАЯ---УПОКОЙ ГОСПОДИ---ЕЁ ДУШУ.....
ответить
Канстантин
4 1
Изверг!! Под асфальтовый каток живьем его!!!!
ответить
ФОМА
0 4
А ДЕВЧЁНКА БЫЛА---ХОРОШАЯ---УПОКОЙ ГОСПОДИ---ЕЁ ДУШУ.....
ДУША---МОЯ---ПО ЧТО НЕ ПЛАЧИШИ?.....ДУША МОЯ---ПО ЧТО ГРЕХАМИ БОГАТЕЮШИ?.....ПО ЧТО ВОЛЮ---ДЪЯВОЛЬЮ ТВОРИШИ?---БЕСАМ НАДЕЖДУ---ПОЛАГАЮШИ?
ответить
1122
10 0
А его родсвеники при чём, их зачем гнобить, читала в других обсуждениях как на его падчериц накинулись, почему из за этой мрази они должны страдать...
Если они ничего не знали и не подозревали, то не должны. А если молчали или что еще хуже создавали ложное алиби обвиняемому и мешали следствию, то пусть будут хотя бы загноблены. Потому что по другому наказаны никак не будут.
Погуглите дело Полины Мальковой. Там педофила- рецедивиста и убийцу 5 летней девочки год розыскивали. И все потому что его родственники во главе с женой создали ему ложное алиби, хотя его задерживали и допрашивали. Только экспертиза ДНК поставила точку в этом деле. И тогда на суде от своих слов о совместном времяпрепровождении родственнички отказались. И ничего им за это не было! Живут в соседнем доме с потерпевшими и никто им в глаз даже не плюнул.
ответить
Narine
2 4
Он девочку ещё живой скинул с 77-метровой высоты...
ответить
###
5 1
У меня вопрос гражданам которые отбывали реальный срок на зоне ,а не к тем кто догадывается или слышал: - как проходит жизнь за решеткой такого нелюдя?
ответить
Серый
0 3
У меня вопрос гражданам которые отбывали реальный срок на зоне ,а не к тем кто догадывается или слышал: - как проходит жизнь за решеткой такого нелюдя?
Посиди - узнаешь! Теоретик.
ответить
читатель
2 0
А чевой-то усе мутнее и мутнее? Скаких енто времен следаки забыли тайну следствия? Или шьют белыи нитками? Тонашли-тоненашли-томашина-тоснегоход ..или пад новый трудоармейский-южный такую бучу накрутили? Рыба гниет с Калинкина?
Это ты у ВГ спроси. Пишут **** по несколько раз с " подробностями". Никто ничего точно не знает, как и что было.
ответить
Diman
7 0
Нет,надо реально что-то предпринимать,что-то делать!!!некий протест что ли,петиция ли...дабы эту падаль истереть в хлам,в  штрек тот же казлину
Этих волкОв стало - что грязи в болоте, твари эти не "исправляются" на зоне, рецидив 100%! Им в лучшем случае - пожизненнои и опускать сразу, чтобы пропеллером вертелись на х.. (нём короче), менять надо Законы, распускающие подобное быдло!...
ответить
Ди
5 1
Как бы это цинично не звучало, но надеюсь, что это правда. Иначе, это просто банальная месть следкома за отказ сотрудничества и нежелание особо напрягаться в расследовании. Потому что, если придерживаться первоначальной версии, то будет не 105-я статья, а всего лишь 264 ч.3. и до 5 лет. Да, будет совокупность преступлений и накинут еще 1-2 года за оставление в опасности (что сомнительно) или можно с трудом натянуть похищение человека (что тоже сомнительно). Итого, 7-8 лет максимум. По справедливости, конечно же, все хотят возмездия и срок лет так 15. А 105-я, да еще и с изнасилованием малолетней, вполне тянет на пожизненное. Так что, если дадут пожизненное, то надеюсь что за дело, а не потому что была ущемлена тонкая душевная психика следкома.
Какая месть следкома? вы вообще о чем? знаете сколько народу из числа подозреваемых/обвиняемых берут 51 ст. Конституции, по вашей логике им всем должен мстить следком. Кроме того, данному гражданину дадут защитника (ст. 51 УПК) а доказательства его виновности по ст. 105 УК это не только показания подозреваемого, так бы пол страны пересажали уже. По поводу насильственных действий (ст. 132 УК РФ), то тут проводятся экспертизы в том числе генетические. Так что хватит уже чушь пороть про то, что у нас каждый второй невиновный а следствие в стране для галочки, поверьте оно реально работает, и работает куда лучше чем суд.
ответить
Елена
5 0
Дай Бог чтобы наш гуманный суд его не оправдал, за недостаточности улик, как было у моей хорошей знакомой! Убийца убил в одном доме сразу и мать и бабушку знакомой, столько было ножевых, переломаны руки и тд, было собрано буран материалов, что это именно он, и ничего, потаскали, потаскали и на этом всё, суд оправдал за недостаточность улик, пока он опять не совершил очередное убийство. Давно пора в России ввести смертную казнь за такие убийства, а не кормить этих дормоедов в тюрмах за наш счёт.
ответить
Ди
4 1
Если они ничего не знали и не подозревали, то не должны. А если молчали или что еще хуже создавали ложное алиби обвиняемому и мешали следствию, то пусть будут хотя бы загноблены. Потому что по другому наказаны никак не будут.
Погуглите дело Полины Мальковой. Там педофила- рецедивиста и убийцу 5 летней девочки год розыскивали. И все потому что его родственники во главе с женой создали ему ложное алиби, хотя его задерживали и допрашивали. Только экспертиза ДНК поставила точку в этом деле. И тогда на суде от своих слов о совместном времяпрепровождении родственнички отказались. И ничего им за это не было! Живут в соседнем доме с потерпевшими и никто им в глаз даже не плюнул.
Вопрос к Вам, а как вы докажите знали они или нет? один только вариант, если будет официальный комментарий следкома, да и то большенство не поверит. У нас вообще народ ничему не верит, зато все знает, и как людей лечить, и как уголовные дела расследовать и как страной управлять. людям которые здесь комментируют уже все ровно, они сформировали свою позицию по отношению к родственникам, в большинстве негативную. Толпа -это страшная сила.
ответить
*
4 0
Выплеснул свой "праведный гнев"? Отметился в теме? Сходи пивка попей... :-(((


Внимательно прочитал всю ветку: НИКТО убийцу не оправдывал! Ставили под сомнение законность и этичность обвинять кого-то ДО законного решения суда! И на мой субъективный взгляд, это мнение еще более актуально после этого, так сказать, "комментария" СК: бывают сплетники базарного уровня, а бывают сплетники при должностях и погонах! Во все времена существовало такое понятие как ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ! НИ ОДИН нормальный следователь никогда не будет делиться результатами, тем более, предварительными, с третьими лицами, тем более, с прессой! И даже тот факт что они не раскрывают имени убийцы, нисколько их не оправдывает, потому что уже то, что на их "откровения" так реагируют некоторые особо экзальтированные особы, готовые "праведно" порвать всякого, на кого им пальцем укажут подобные "спецы"... Именно так производится манипулирование общественным мнением, и именно так работает "черная" пропаганда, которую в той или иной степени те же самые особы и осуждают. Ну так если осуждаете, так хоть не поддавайтесь и не идите у нее на поводу!
Повторюсь: ТОЛЬКО СУД может сказать, что человек - преступник и что он совершил это преступление! И больше никто - даже следователь! Если сами считаете себя цивилизованными людьми, достойными жить в правовом обществе с работающими законами, так следуйте им, соблюдайте их!
+1000000
ответить
Дон Хуан
0 0
Я НА СИТИ-Н........................................ГОДА ТРИ ТЕМУ ДВИГАЛ---ЧАСОВНЮ ПОСТАВИТЬ---У ДОМА СПЕСИВЦЕВА.................................................................................................................................................................................-------НУ И ЧЁ?????????????????????????.........................-----ЧМОКУЗНЕЦК.....
Ну и чё не поставил?
ответить
*
6 1
татьяна ты пытаешься людям в парить свои ликбез .знаешь в тихом омуте черти водятся. теперь у меня вопрос если бы с твоеи дочкои такое случилось ты бы вторую дочку подставила . и ты что сделала с убицеи если бы он износиловал твою дочь и еще живую скинул в штрек .только не надо говорить что ты не судья.и ты точно на все 100 знала бы что это сделал именно этот человек
А если на вас укажут, что вы убийца, просто чтобы дело закрыть, как вы запоете? Мутное дело. До 40 лет дожил никого не убивал не насиловал, а на потом начал? Да еще и соседку. Возможно, это так. А возможно и нет. Где у вас и всех высказавшихся доказательства его вины? Вы не знаете, как у нас работают следственные органы? Как они выбивают признания? Когда следствие закончится и суду будут представлены неопровержимые доказательства, до тех пор никто не имеет права называть человека убийцей. Это не установлено. По ТВ был фильм, пропала девушка, ее брата обвинили в убийстве, посадили, он и признания дал, все как положено. А через 10 лет девушка объявилась. Она просто уехала в другую страну в Азии и родственникам не сказала. А брат ее отсидел. Даже никто не извинился. Просто выпустили и все. И таких случаев масса. Тем более с каждым выпуском новостей сведения меняются, то просто сбил, то изнасиловал... Нужно сохранять спокойствие и ждать суда и писать петиции, чтобы расследование велось честно. Это все, что мы можем сделать.
ответить
алекс
0 1
Я НА СИТИ-Н........................................ГОДА ТРИ ТЕМУ ДВИГАЛ---ЧАСОВНЮ ПОСТАВИТЬ---У ДОМА СПЕСИВЦЕВА.................................................................................................................................................................................-------НУ И ЧЁ?????????????????????????.........................-----ЧМОКУЗНЕЦК.....
Чмокомментатор-:)
ответить
Алексей
1 1
Какая месть следкома? вы вообще о чем? знаете сколько народу из числа подозреваемых/обвиняемых берут 51 ст. Конституции, по вашей логике им всем должен мстить следком. Кроме того, данному гражданину дадут защитника (ст. 51 УПК) а доказательства его виновности по ст. 105 УК это не только показания подозреваемого, так бы пол страны пересажали уже. По поводу насильственных действий (ст. 132 УК РФ), то тут проводятся экспертизы в том числе генетические. Так что хватит уже чушь пороть про то, что у нас каждый второй невиновный а следствие в стране для галочки, поверьте оно реально работает, и работает куда лучше чем суд.
Я вообще о том, что по мнению многих, наказания в 7-8 лет недостаточно за такое (сбил, не помог, потом избавился от трупа, сбросив в штрек), поэтому, вполне могли и на 105-ю раскрутить. Иначе, откуда кровь на лобовом стекле снегохода, как писали ранее, и зачем он соседу рассказал, что попал в аварию на снегоходе? В общем, вопросов больше, чем ответов.
Ничего не утверждаю, просто версия.
ответить
Игорь
0 0
где вы вчерашние гуманисты .которые с пенои у рта вчера защищали это животное акрихин, татьяна . что теперь скажите . вы такие же как он .
Ну не такие-же, а так, что-ито рядом, гуманисты...
ответить
1122
3 1
Вопрос к Вам, а как вы докажите знали они или нет? один только вариант, если будет официальный комментарий следкома, да и то большенство не поверит. У нас вообще народ ничему не верит, зато все знает, и как людей лечить, и как уголовные дела расследовать и как страной управлять. людям которые здесь комментируют уже все ровно, они сформировали свою позицию по отношению к родственникам, в большинстве негативную. Толпа -это страшная сила.
Да толпа страшная сила, но мы живем в Сибири, а ни на Северном Кавказе, здесь люди более толерантны. И никого не затратами, ни родню Спесицевых, ни жену убийцы Полины Мальковой в Красноярске, ни кучу других. Люди поговорят и перестанут. А жестоко убитых девочек не вернуть. Так что не надо родственников преступников в ореол мученников возводить. Никто им ничего не сделает, будут дальше жить и своим отморозков передачки слать. Жертвы в этом случае зверски замученные девочки и их родственники. Боль от утраты им на всю жизнь.
ответить
Игорь
1 1
Если бы вы знали ментополицаев, то скорее всего предположили бы что дело сфабриковано. Они редко кого ищут.
Очень хорошо знаю, ну и продолжай, что, под раздачу попал?
ответить
Игорь
2 0
Взять и отрезать этой твари член по кусочкам,на мелкие колечки,а родственников его уничтожить морально выжить,пусть сьежают в тайгу к зверям диким неместо им тоже среди нормальных людей..чтоб все семейство тварей мерзких вымерло как мамонты
Это вы насчёт родни того, погорячились, это вам к доктору... На консультацию... Слишком уж круто. Чувака того да, но учитывая наш "самый гуманный суд в мире" накройняк 'это двуногое придётся до естественной смерти кормить, поить, да и ещё платить за его содержание с медициной. Хренова. На Новую землю эго-б...
ответить
Игорь
2 1
Со свечой рядом стояли или кайф ловите от "обсасывания" столь пикантных подробностей?
Неужели это так приятно? :-(((
Это Вы к чему? Просто высер?
ответить
Игорь
2 0
А если на вас укажут, что вы убийца, просто чтобы дело закрыть, как вы запоете? Мутное дело. До 40 лет дожил никого не убивал не насиловал, а на потом начал? Да еще и соседку. Возможно, это так. А возможно и нет. Где у вас и всех высказавшихся доказательства его вины? Вы не знаете, как у нас работают следственные органы? Как они выбивают признания? Когда следствие закончится и суду будут представлены неопровержимые доказательства, до тех пор никто не имеет права называть человека убийцей. Это не установлено. По ТВ был фильм, пропала девушка, ее брата обвинили в убийстве, посадили, он и признания дал, все как положено. А через 10 лет девушка объявилась. Она просто уехала в другую страну в Азии и родственникам не сказала. А брат ее отсидел. Даже никто не извинился. Просто выпустили и все. И таких случаев масса. Тем более с каждым выпуском новостей сведения меняются, то просто сбил, то изнасиловал... Нужно сохранять спокойствие и ждать суда и писать петиции, чтобы расследование велось честно. Это все, что мы можем сделать.
Про ментов - частично верно. Всё остальное - бред, да степень вины определят суд. Не нравится - чумадан, вокзал - далее по списку. А пока среди нас такие вот двуногие - извольте принимать действия некоторых субъектов в погонах как факт, как данность. Да, плохо. Но! Вы-же не украсили их ряды...
ответить
Ди
3 3
Я вообще о том, что по мнению многих, наказания в 7-8 лет недостаточно за такое (сбил, не помог, потом избавился от трупа, сбросив в штрек), поэтому, вполне могли и на 105-ю раскрутить. Иначе, откуда кровь на лобовом стекле снегохода, как писали ранее, и зачем он соседу рассказал, что попал в аварию на снегоходе? В общем, вопросов больше, чем ответов.
Ничего не утверждаю, просто версия.
Конечно много, поэтому и домыслов много и версий. СМИ на то они и СМИ ( тем более такие бездарные как ВГ), что бы каждый домысел и слух в разряд официальной версии выдавать. А вообще существует понятие как "тайна следствия", поэтому всего на данный момент все равно не расскажут. Если по факту, то 132 ст. вкупе с ч. 2 ст. 105 ст это очень тяжелое обвинение, за такое светит пожизненое, поэтому должны быть ну уж очень неопровержимые доказательства, если предъявили обвинение , то они уже имеются. Не думайте , что по таким статьям так просто найти козла отпущения, да и незачем. Нет таких идиотов среди следствия которые в угоду общественного мнения из 264 ст ук сделали бы 132 со 105 УК, любой начинающий адвокат такое дело бы в суде развалил.
ответить
Игорь
0 0
Дурак, ты, Вася, если веришь в наш суд. Вон начальник ГИБДД 4 человек размотал по трассе, протаранив их машину, так до сих пор не могут определиться, виновен он или нет.
PS: Не понимаю поклонения перед судом. Судья - это всего лишь человек, чаще всего не особо обремененный моральными принципами.
а при чем "дядя Юра" /кста это не первый его "подвиг" и суд?
ответить
ирина
0 0
какой же идиот,тем более знакомый,неужели у него детей нет.
ответить
Игорь
1 0
какой же идиот,тем более знакомый,неужели у него детей нет.
Идиот? Не думаю, дети? У чикатило тоже дети были, сын, по кривой кстати пошел... Просто стопудово с головой однозначно невпорядке, хотя таких случаев много... И как следуя подумать, да и фактики с его биографией сопоставить, однозначно это не случайно ввсё, заранее всё продумал, наверняка опыт имеется...
ответить
Татьяна
1 1
Блин! Какие все здесь умные и честные! Я 15 лет не могу признать недействительным и не законным диагноз по сердцу, который был состряпан врачами осознанно. На всё должны быть доказательства, а здесь нет ни одного доказывающего момента. И что думаете, органы прокуратуры и следственный, выступают на защиту по закону? Да вот фиг вам! Они просто направляют самостоятельно обращаться в суд. А они не находят состава преступления в действиях врача. Далее. Главный медицинский специалист ДОЗНа, подаёт заявление в псих диспансер, что якобы у меня тяжёлые психические расстройства. Те в свою очередь подают иск в суд о принудительном освидетельствовании. И суд даёт добро психиатру. Благо областной суд по-честнее и отказал и отменил все их делишки. Я подаю заявление в следственный отдел привлечь к уголовной ответственности всех участвующих. Легко ли было мне пережить такое, а главное за что? За то что пытаюсь найти справедливость! Меня решили признать психом чтобы заставить замолчать. Ну и следственный прамо разбежались что-то заводить. И опять фиг вам! Вот так могут признать тебя хоть убийцей, хоть психически больным. А 29-я больница намекнули что подадут в суд на меня за оскорбление. Один не услышал вообще ни какого порока сердца, а когда выявился то свернули на другое взятое с потолка заключение. И не смотря на то что куча доказательств на руках, я ничего не могу изменить. Все эти УПЧ, ОНФ и прочие не на стороне справедливости, а на стороне этих бояр! И ни один сайт, ни одна газета, ни один телеканал, не берётся помочь в данной ситуации. Зато все такие великодушные к чужому горю, и все такие честные!!!!!!!!
ответить
Игорь
1 1
Блин! Какие все здесь умные и честные! Я 15 лет не могу признать недействительным и не законным диагноз по сердцу, который был состряпан врачами осознанно. На всё должны быть доказательства, а здесь нет ни одного доказывающего момента. И что думаете, органы прокуратуры и следственный, выступают на защиту по закону? Да вот фиг вам! Они просто направляют самостоятельно обращаться в суд. А они не находят состава преступления в действиях врача. Далее. Главный медицинский специалист ДОЗНа, подаёт заявление в псих диспансер, что якобы у меня тяжёлые психические расстройства. Те в свою очередь подают иск в суд о принудительном освидетельствовании. И суд даёт добро психиатру. Благо областной суд по-честнее и отказал и отменил все их делишки. Я подаю заявление в следственный отдел привлечь к уголовной ответственности всех участвующих. Легко ли было мне пережить такое, а главное за что? За то что пытаюсь найти справедливость! Меня решили признать психом чтобы заставить замолчать. Ну и следственный прамо разбежались что-то заводить. И опять фиг вам! Вот так могут признать тебя хоть убийцей, хоть психически больным. А 29-я больница намекнули что подадут в суд на меня за оскорбление. Один не услышал вообще ни какого порока сердца, а когда выявился то свернули на другое взятое с потолка заключение. И не смотря на то что куча доказательств на руках, я ничего не могу изменить. Все эти УПЧ, ОНФ и прочие не на стороне справедливости, а на стороне этих бояр! И ни один сайт, ни одна газета, ни один телеканал, не берётся помочь в данной ситуации. Зато все такие великодушные к чужому горю, и все такие честные!!!!!!!!
И как это всё относится к гибели 12-летнего ребёнка? А к тому что её изнасиловал и ещё живую скинул в шурф 40-летний здоровый мужик? Шиза косит наши ряды?
ответить
я знаю
3 0
Вопрос к Вам, а как вы докажите знали они или нет? один только вариант, если будет официальный комментарий следкома, да и то большенство не поверит. У нас вообще народ ничему не верит, зато все знает, и как людей лечить, и как уголовные дела расследовать и как страной управлять. людям которые здесь комментируют уже все ровно, они сформировали свою позицию по отношению к родственникам, в большинстве негативную. Толпа -это страшная сила.
Когда пододеяльник изымали с кровью, Жена утверждала, что это ее кровь. И врала, что в тот вечер с мужем была...
ответить
Татьяна
1 1
И как это всё относится к гибели 12-летнего ребёнка? А к тому что её изнасиловал и ещё живую скинул в шурф 40-летний здоровый мужик? Шиза косит наши ряды?
А так и относится. Что распустили народ, кто во что горазд. И порядка нет даже в тех же органах, так что мы хотим? Я уже говорила что, если правительство и власть на местах, не могут дать население безопасности и защиту, следует самому населению немного думать о своей безопасности. Быть бдительней и осторожней. Народу меньше надо пить и шизы меньше будет.
ответить
02
4 0
Не вернусь уже девочку. Что здесь можно сказать? Бардак, помойка, детей рожать в этом месте больше не хочется. Семью Вики безмерно жаль. Убийца не почувствует и сотой доли страданий, которые они испытали. Гуманность жестока к жертвам и милостива к недочеловекам.
ответить
*
2 3
Про ментов - частично верно. Всё остальное - бред, да степень вины определят суд. Не нравится - чумадан, вокзал - далее по списку. А пока среди нас такие вот двуногие - извольте принимать действия некоторых субъектов в погонах как факт, как данность. Да, плохо. Но! Вы-же не украсили их ряды...
Да в том-то и дело, что благодаря работе субъектов в погонах меньше таких двуногих не становится. Правда, зачем искать, время свое драгоценное тратить, если можно первого попавшегося схватить и посадить? А преступники пусть и дальше гуляют. И вообще удивительно, как они самоубийство не определили. У них что не труп, так сам себя зарезал или убился об стенку, видимо... А насчет не украсила. У меня другая работа и украшаю другие ряды, и выполняю свою работу хорошо, совесть моя чиста. Почему я должна отвечать за чужую халатность? И как спят сотрудники наших органов после некоторых дел, мне порой очень интересно. Нет ни понятий чести мундира... да о чем это я? У многих нет вообще понятия мужской чести.
ответить
Ди
2 1
Да в том-то и дело, что благодаря работе субъектов в погонах меньше таких двуногих не становится. Правда, зачем искать, время свое драгоценное тратить, если можно первого попавшегося схватить и посадить? А преступники пусть и дальше гуляют. И вообще удивительно, как они самоубийство не определили. У них что не труп, так сам себя зарезал или убился об стенку, видимо... А насчет не украсила. У меня другая работа и украшаю другие ряды, и выполняю свою работу хорошо, совесть моя чиста. Почему я должна отвечать за чужую халатность? И как спят сотрудники наших органов после некоторых дел, мне порой очень интересно. Нет ни понятий чести мундира... да о чем это я? У многих нет вообще понятия мужской чести.
Откровенную чушь несете, конечно хватает мразей в погонах, но это не значит, что все такие. По Вашей логике, что бы в стране не совершалось преступлений надо абсолютно за каждым человеком закрепить по одному сотруднику, а за сотрудником еще по сотруднику, как вам? Как в данном случае можно было предотвратить данное преступление? каждые 10 минут патрулировать все улицы города? так в оставшиеся 9 могут убить. Что не случится то сразу виноваты все вокруг, человек умер в больнице - так полюбому врачи убили, дом сгорел- так потом что пожарники так тушили плохо, человека убили ночью где-нибудь на отшибе- так это потомучто менты не обладают экстросенсорными способностями и не выявили негодяя вовремя, а должны были
ответить
Друг
1 1
Взять и отрезать этой твари член по кусочкам,на мелкие колечки,а родственников его уничтожить морально выжить,пусть сьежают в тайгу к зверям диким неместо им тоже среди нормальных людей..чтоб все семейство тварей мерзких вымерло как мамонты
А семья его при чем?В семье ,как говориться -не без урода.они не виноваты ,что он такая МРАЗЬ.Многие педофилы были примерными семьянинами и ни кто не догадывался ,кем они являются на самом деле.Не чего родных трогать!Они ни причём!
ответить
*
1 0
Откровенную чушь несете, конечно хватает мразей в погонах, но это не значит, что все такие. По Вашей логике, что бы в стране не совершалось преступлений надо абсолютно за каждым человеком закрепить по одному сотруднику, а за сотрудником еще по сотруднику, как вам? Как в данном случае можно было предотвратить данное преступление? каждые 10 минут патрулировать все улицы города? так в оставшиеся 9 могут убить. Что не случится то сразу виноваты все вокруг, человек умер в больнице - так полюбому врачи убили, дом сгорел- так потом что пожарники так тушили плохо, человека убили ночью где-нибудь на отшибе- так это потомучто менты не обладают экстросенсорными способностями и не выявили негодяя вовремя, а должны были
Я не говорю, что они должны предотвращать. Они должны вести честное расследование. А то что к ним нет никакого доверия в обществе, так в этом они сами виноваты.
ответить
Валерий Викторович
2 0
Его, т.е этого поганого монстра - надо пожизненно посадить в клетку !!!
ответить
1122
2 0
А семья его при чем?В семье ,как говориться -не без урода.они не виноваты ,что он такая МРАЗЬ.Многие педофилы были примерными семьянинами и ни кто не догадывался ,кем они являются на самом деле.Не чего родных трогать!Они ни причём!
А кто родных трогает? Кто то пострадал? Их убили, изнасиловали? Они живы и здоровы. То что люди языком мелют, так поговорят и перестанут! А девочка убита и очень жестоко! Нет никакой информации о их виновности, также нет и о их невиновности. Люди подозревают, что они его покрывали и создали не первое время ложное алиби. Вы лучше соболезнования выразите семье потерпевшей. Не надо из семьи подонка жертв делать.
ответить
Татьяна
0 2
А кто родных трогает? Кто то пострадал? Их убили, изнасиловали? Они живы и здоровы. То что люди языком мелют, так поговорят и перестанут! А девочка убита и очень жестоко! Нет никакой информации о их виновности, также нет и о их невиновности. Люди подозревают, что они его покрывали и создали не первое время ложное алиби. Вы лучше соболезнования выразите семье потерпевшей. Не надо из семьи подонка жертв делать.
Кому нужны теперь эти ваши соболезнования? Какая такая необходимость была, чтобы ребёнок вечером поехал куда-то? Нельзя это было сделать днем? Хватит уже истерить всем! Взрослым следует иногда включать свой мозг вот и всё.
ответить
1122
4 0
Кому нужны теперь эти ваши соболезнования? Какая такая необходимость была, чтобы ребёнок вечером поехал куда-то? Нельзя это было сделать днем? Хватит уже истерить всем! Взрослым следует иногда включать свой мозг вот и всё.
Татьяна, истерики Вы тут закатываете. Свои страшные истории рассказываете в теме про педофила, которые к делу отношения не имеют. Свободные уши нашли? А то у Вас все люди нечестные и коррупционеры, и убийцы. Одна Вы честная и порядочная? Вы же под святую косите, так какое Вы право имеете осуждать убитую девочку и ее родственников? Вы точно родственница или подруга педофила.
ответить
евген
0 0
Надеюсь ближайшие несколько лет он не сможет сесть на очко
несколько десятков лет
ответить
Вера
0 0
Примите, пожалуйста, икренние соболезнования за невозвратимую утрату.
ответить
ФОФАН
0 0
Было бы справедливо. Потому что такие не лечатся, а общество действительно должно быть от него изолировано. А ведь его если признают не вменяемым, будут просто так кормить, лечить, одевать... в общем он будет просто жить и ни сколько не мучиться. И вообще не понятно для чего он нужен. Хотя и смертную казнь в нашей стране вводить опасно - много не виновных казнят...
А как он получил лицензию на оружие, права на снегоход? Вменяемый эта ****
ответить
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