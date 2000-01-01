Родные погибшей 12-летней Вики Реймер озвучили дату похорон девочки. Об этом написала на своей странице в соцсети сестра школьницы Алёна Леушкина.

Спасибо всем большое за помощь, что не остались равнодушными в тяжёлую минуту, сбор средств окончен! Похороны Вики в субботу 4 февраля, — сообщила девушка.

Как уточняет «Комсомольская правда», прощание с девочкой пройдёт в Храме Рождества Христова на улице Зыряновской, 97А.

Напомним, в убийстве Виктории Реймер обвиняется 40-летний житель Новокузнецка. В настоящее время он находится под стражей. В четверг, 2 февраля, региональный Следком рассказал о первых выводах судмедэкспертизы и версии произошедшего.

По предварительным данным, причиной смерти ребёнка стала сочетанная травма головы, шеи и грудной клетки, которая образовалась от падения с высоты. Перед тем, как сбросить девочку в вентиляционный штрек заброшенной шахты, преступник надругался над ней.

Виктория Реймер пропала 26 января, её тело подняли на поверхность 1 февраля.

Расследование уголовного дела продолжается.