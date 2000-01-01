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В Новокузнецке назначена дата похорон Виктории Реймер

03 февраля 09:32
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Родные погибшей 12-летней Вики Реймер озвучили дату похорон девочки. Об этом написала на своей странице в соцсети сестра школьницы Алёна Леушкина.

Спасибо всем большое за помощь, что не остались равнодушными в тяжёлую минуту, сбор средств окончен! Похороны Вики в субботу 4 февраля, — сообщила девушка.

Как уточняет «Комсомольская правда», прощание с девочкой пройдёт в Храме Рождества Христова на улице Зыряновской, 97А.

Напомним, в убийстве Виктории Реймер обвиняется 40-летний житель Новокузнецка. В настоящее время он находится под стражей. В четверг, 2 февраля, региональный Следком рассказал о первых выводах судмедэкспертизы и версии произошедшего.

По предварительным данным, причиной смерти ребёнка стала сочетанная травма головы, шеи и грудной клетки, которая образовалась от падения с высоты. Перед тем, как сбросить девочку в вентиляционный штрек заброшенной шахты, преступник надругался над ней.

Виктория Реймер пропала 26 января, её тело подняли на поверхность 1 февраля.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: kak2z.ru
убийство похороны ВикторияРеймер

Комментарии (14)

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Ксения
19 1
Не понимаю, как люди могут быть такие черствые. Убивают без всякого стыда, даже совесть не грызет. Ужас.
ответить
Гражданин
7 14
Не понимаю, как люди могут быть такие черствые. Убивают без всякого стыда, даже совесть не грызет. Ужас.
Откуда вам-то знать про чью-то совесть
ответить
Ужас модера Сити-Н
13 2
На кол выродка. Сковородка ему забронированна. Придурок бы..ь. 8-(
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Екатерина
16 0
Вот а если бы его не поймали, живут же рядом - эта мразь бы потом ходила и спокойно смотрела в глаза маме Вики? Фу... мерзкое, противное, похотливое животное.
ответить
Питон
9 0
Во сколько прощание в храме? Кто знает? Обязательно подъеду, задело за живое, да думаю вся Байдаевка будет там...
ответить
Роман
8 1
Откуда вам-то знать про чью-то совесть
Тебе говорят не про чью-то там совесть,а про конкретного уёбка...или хочешь сказать,что ох,да ******* оступился?!!!
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Ксения
8 1
Откуда вам-то знать про чью-то совесть
То есть у человека, который изнасиловал и с равнодушием просто выкинул тело девочки, а потом спокойно ходил так, будто ничего не произошло, имеет совесть? Да люди, которые так равнодушно решают судьбы других людей, не имеют совести ВООБЩЕ.
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Марыся
0 0
Во сколько прощание в храме? Кто знает? Обязательно подъеду, задело за живое, да думаю вся Байдаевка будет там...
с сайта http://novokuznetsk.su/news/city/1486094772 время 14.00
ответить
Марыся
0 0
Во сколько прощание в храме? Кто знает? Обязательно подъеду, задело за живое, да думаю вся Байдаевка будет там...
мой комментарий удалили, но там была ссылка на сайт,где указано время 14.00
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Танчик
8 0
Главное что это действительно был тот самый убийца.... Полиция в любом случае должна кого-то поймать, если найти не могут реального преступника, то шерстят по базе и садят тех кто когда-либо был в чем-то замаран и на них все вешают, а настоящие убийцы гуляют на свободе, и когда все затихает, снова совершают преступления.... Главное чтоб это действительно он...
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Андрей
7 8
Во сколько прощание в храме? Кто знает? Обязательно подъеду, задело за живое, да думаю вся Байдаевка будет там...
Это так-то не цирк.
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Наталья
2 0
Откуда вам-то знать про чью-то совесть
А Вам совесть позволяет такие писать?
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Ололоша
1 0
Во сколько прощание в храме? Кто знает? Обязательно подъеду, задело за живое, да думаю вся Байдаевка будет там...
Прежде, чем приехать, подумай, нужен ли ты там?
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Николай
0 0
Царства небесное девочки, сил маме пережить это чудовищное горе, ну а нашей власти : до каких пор будут доступны эти выработки, штреки и им подобные ловушки. Ведь вы власть получали большие деньги на закрытие шахт, все деньги разворовали , так будьте добры сделайте так, что бы нельзя даже близко к ним подходить.
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