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Новосибирск: Карта выходных с 3 по 5 февраля

Научное шоу от CENTRA

03 февраля 09:50
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Компания CENTRA и Discovery Channel проводят яркий праздник «День Науки».

Приходите на праздник, станьте участником завораживающего научного шоу от «Наука Boom» и получите фирменные призы и подарки.

Уже сейчас активно идёт творческий конкурс, и у вас есть шанс выиграть крутые призы:

  • 1 место: Galaxy S6 edge + очки виртуальной реальности;
  • 2 место: Экшн камера;
  • 3 место: Bluetooth наушники.

Чтобы принять участие, нужно:

  1. Создать/спроектировать/нарисовать/сотворить свою научно — космическую модель (ракета, космический корабль, спутник, луноход, космическая станция и т. д.).
  2. Сфотографировать и прислать ваш научный проект в специальный альбом конкурса.
  3. 18 февраля обязательно прийти со своим творением на праздник и стать участником научно — космической выставки, приуроченной ко Дню Российской Науки, где будут определены 3 победителя, которые получат главные призы.

Ждём вас и ваших друзей 18 февраля в 14.00 в ТЦ «НИКА».

Дополнительная информация о мероприятии в группе «CENTRA — Яркий провайдер!».

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Источник: ВашГород.ру
Источник фото: CENTRA
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