Компания CENTRA и Discovery Channel проводят яркий праздник «День Науки».

Приходите на праздник, станьте участником завораживающего научного шоу от «Наука Boom» и получите фирменные призы и подарки.

Уже сейчас активно идёт творческий конкурс, и у вас есть шанс выиграть крутые призы:

1 место: Galaxy S6 edge + очки виртуальной реальности;

2 место: Экшн камера;

3 место: Bluetooth наушники.

Чтобы принять участие, нужно:

Создать/спроектировать/нарисовать/сотворить свою научно — космическую модель ( ракета, космический корабль, спутник, луноход, космическая станция и т. д. ). Сфотографировать и прислать ваш научный проект в специальный альбом конкурса. 18 февраля обязательно прийти со своим творением на праздник и стать участником научно — космической выставки, приуроченной ко Дню Российской Науки, где будут определены 3 победителя, которые получат главные призы.

Ждём вас и ваших друзей 18 февраля в 14.00 в ТЦ «НИКА».

Дополнительная информация о мероприятии в группе «CENTRA — Яркий провайдер!».