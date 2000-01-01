Компания CENTRA и Discovery Channel проводят яркий праздник «День Науки».
Приходите на праздник, станьте участником завораживающего научного шоу от «Наука Boom» и получите фирменные призы и подарки.
Уже сейчас активно идёт творческий конкурс, и у вас есть шанс выиграть крутые призы:
- 1 место: Galaxy S6 edge + очки виртуальной реальности;
- 2 место: Экшн камера;
- 3 место: Bluetooth наушники.
Чтобы принять участие, нужно:
- Создать/спроектировать/нарисовать/сотворить свою научно — космическую модель (ракета, космический корабль, спутник, луноход, космическая станция
и т. д.).
- Сфотографировать и прислать ваш научный проект в специальный альбом конкурса.
- 18 февраля обязательно прийти со своим творением на праздник и стать участником научно — космической выставки, приуроченной ко Дню Российской Науки, где будут определены 3 победителя, которые получат главные призы.
Ждём вас и ваших друзей 18 февраля в 14.00 в ТЦ «НИКА».
Дополнительная информация о мероприятии в группе «CENTRA — Яркий провайдер!».