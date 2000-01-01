Новокузнечан призывают рассказать, почему они любят свой город. Опрос под названием «400 причин любить Новокузнецк» стартовал на сайте электронных референдумов.
Каждый житель может зайти и написать свою причину любить и гордиться родным городом. К примеру, уже есть следующие варианты: «вклад в победу в ВОВ», «история города», «Кузнецкая крепость», «наш город — кузница Победы», — сообщает пресс-служба мэрии.
Опрос продлится до 28 февраля 2017 года. Поделиться своим мнением можно здесь.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, на сайте электронных ресурсов проводится опрос по определению «места жительства» Кота-мандарина.