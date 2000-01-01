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В Новокузнецке назовут 400 причин любви к городу

03 февраля 10:09
589

Новокузнечан призывают рассказать, почему они любят свой город. Опрос под названием «400 причин любить Новокузнецк» стартовал на сайте электронных референдумов.

Каждый житель может зайти и написать свою причину любить и гордиться родным городом. К примеру, уже есть следующие варианты: «вклад в победу в ВОВ», «история города», «Кузнецкая крепость», «наш город — кузница Победы», — сообщает пресс-служба мэрии.

Опрос продлится до 28 февраля 2017 года. Поделиться своим мнением можно здесь.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, на сайте электронных ресурсов проводится опрос по определению «места жительства» Кота-мандарина.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: admnkz.info
опрос любовь причины 400-летие

Комментарии (9)

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pavlov
11 4
Нет причин уже любить этот город. Довел его мандагельды до агонии
ответить
Катюша
3 5
Нет причин уже любить этот город. Довел его мандагельды до агонии
Почему бы Вам не стать одним из тех, кто поднимет город с колен??
ответить
666
13 1
Нет причин уже любить этот город. Довел его мандагельды до агонии
Предлагаю всем полюбить этот город за сажу в воздухе, за фиолетовые от марганцовки подоконники, за тухлую воду из кранов, за серое небо в ясную погоду, за запахи фенола в штиль, за буксующие машины во дворах, за ямы на дорогах, за онкологию, за ямы разрезов без рекультивации, за пыль над городом, которая садится в легких наших детей, за лисьи хвосты от ЭСПЦ-2, за фтористые дымы аллюминиего завода, за коррумпированные ВУЗы, за РАВНОДУШИЕ ко всему этому администрации! Присоединяйтесь, может быть у кого другое мнение?
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зябл
2 0
Почему бы Вам не стать одним из тех, кто поднимет город с колен??
Я думаю такие попытки могут быть реальны после ухода (или смерти - сам он не уйдет) сего персонажа.
И то не факт. Сильно все запущено.
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Ололоша
0 0
За торговые центры, блин.
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lex
0 0
Кто из "ведущих специалистов" " выродил" эту идею? Какая любовь к городу? Вы о чём?
ответить
Теперь уже
0 0
Любовь к МОНОГОРОДУ .
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-(((
0 0
Опрос под названием «400 причин любить Новокузнецк» стартовал
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Не перестаю восхищаться утонченным иезуитским садизмом современных руледержащих. Даже догадываюсь где и на каких курсах их этому обучают.
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Арина
0 0
Именно здесь начинают свой путь многие талантливые личности.
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