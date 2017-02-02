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Известно имя обвиняемого в убийстве Виктории Реймер — СМИ

03 февраля 10:11
18535

12-летнюю новокузнечанку Викторию Реймер убил её сосед Евгений Бухарин, пишет SU.

40-летний Бухарин живёт рядом с семьёй Реймер, утверждает издание. В роковой день он якобы предложил подвезти Вику до сестры, но вместо этого надругался над ребёнком и сбросил её в шахту.

Ранее Евгения судили за кражу, но соседям он был известен как примерный семьянин, увлекающийся охотой и катанием на снегоходе. В соцсетях на его жену обрушилась волна гневных комментариев, из-за чего она уже удалила все снимки и изменила имя.

Напомним, по предварительной версии Следкома, мужчина отвёз ребёнка в дом, где изнасиловал. Затем он сбросил её в вентиляционный штрек шахты. Вика умерла от падения с высоты, показала экспертиза.

Мужчина своей вины не признаёт, пользуясь правом не свидетельствовать против себя. Родные Виктории собрали деньги на похороны девочки и благодарят всех неравнодушных за помощь.

Прощание с Викторией Реймер состоится 4 февраля, как уже писал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Сибдепо
убийство дети ВикторияРеймер

Комментарии (98)

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Саня
48 3
Девочки земля пухом'!а ему сгнить в тюрьме
ответить
доктор Конь
59 1
Его самого в тот же штрек сбросить
ответить
Пупс новокузнецкий
74 4
Что чувствует сейчас его сын? Вот каково сейчас мальчишке, да и жене... Тварь, сколько жизней поломал.
ответить
я
8 6
А на него не подумаешь, что мог такое сделать.
ответить
Катюша
28 2
В чем же жена виновата... Она сейчас тоже пострадавшая... Охотник... Его тоже застрелить из ружья и чучело сделать.
ответить
11111111
168 66
Здесь что-то не так. . Менты что-то мутят, слишком много не понятного. Как вышли на предполагаемого преступника? Версия о ДТП куда исчезла? Как были обнаружены следы крови? Зачем он её увез домой? Был ли он пьяный или всё делал осознано? Как нашли местонахождения тела?
А теперь просто представьте. что это сделал кто-то другой, тогда многое становится на места. Возможно лицо имеющее отношение к органам или не простой смертный.
1. Человек, имеющий детей в 99% не сделает такого с ребёнком, 1 %- это болезнь, которая, на мой взгляд, дала бы знать о себе раньше, чем 40 лет.
2. Дело приобрело общественный резонанс гремит на всю страну, органам срочно нужно раскрытие, любой ценой, но нет тела.
2. Тот кто это сделал сливает информацию о месте нахождения тела, в Лизу АЛЕРТ, поэтому они прекращают поиски раньше чем милиция, потому что понимает, что рано или поздно найдут, органам нужно дело закрывать, только в этом случае они успокоятся.
3. Он был ранее судим, за кражу не разглашаются детали этой кражи (кто по молодости не чудил), эта судимость вообще ни о чём не говорит, но только не органам. Первых кого проверяют менты всех бывших судимых в этом районе, провели обыски, находят такого у кого есть снегоход.
4. Начинают "работать с мужиком" и пытаются пропихнуть версию с ДТП мол сбил на смерть, в состоянии аффекта увёз и скинул в штрек, суд учтёт все обстоятельства и даст по минимуму 5-6 лет, также информацию о ДТП вкидывают в прессу и все начинают думать про ДТП, отсюда версии про какую-то девятку, какого-то таксиста, и т.д., находят, что естественно, следы ДНК, в его доме, теперь есть повод для задержания.
5.НО............. мужик-то с системой знаком, и знает, что единственный способ себя защитить уйти в несознанку и замолчал, потому что если сознается дадут максимально возможный срок.
6. Следаки видя, что признания не получается, доказательная база, видать, совсем слабенькая спускают в прессу следующую информацию, пытаясь психологически сломать; дают понять не принял версию о ДТП, вот тебе и появляется версия об изнасиловании и о сбросе девочки в штрек ёще живой, население негодует, все возмущены, его семья раздавлена, в этом городе жизни больше не будет.
7. Если всё верно, что будет дальше ......................... Скорее всего через пару дней он сознается, будет психиатрическая экспертиза его признают невменяемым, отправят на пожизненное лечение, ведь не может же на территории добра нормальный человек сделать такое.
8. Если же он устоит, то скорее всего будет суицид в камере, появится окончательная версия, под неё найдутся доказательства.
9. Те кто это сделал уходят от наказания
10. Органам ордена и медали.
Может быть у меня фантазия сильная, вспомните дело Яны Титовой, настоящие преступники остались на свободе, обвинили не виновного, я в этом убеждён.
ответить
доктор ватсон
52 7
Здесь что-то не так. . Менты что-то мутят, слишком много не понятного. Как вышли на предполагаемого преступника? Версия о ДТП куда исчезла? Как были обнаружены следы крови? Зачем он её увез домой? Был ли он пьяный или всё делал осознано? Как нашли местонахождения тела?
А теперь просто представьте. что это сделал кто-то другой, тогда многое становится на места. Возможно лицо имеющее отношение к органам или не простой смертный.
1. Человек, имеющий детей в 99% не сделает такого с ребёнком, 1 %- это болезнь, которая, на мой взгляд, дала бы знать о себе раньше, чем 40 лет.
2. Дело приобрело общественный резонанс гремит на всю страну, органам срочно нужно раскрытие, любой ценой, но нет тела.
2. Тот кто это сделал сливает информацию о месте нахождения тела, в Лизу АЛЕРТ, поэтому они прекращают поиски раньше чем милиция, потому что понимает, что рано или поздно найдут, органам нужно дело закрывать, только в этом случае они успокоятся.
3. Он был ранее судим, за кражу не разглашаются детали этой кражи (кто по молодости не чудил), эта судимость вообще ни о чём не говорит, но только не органам. Первых кого проверяют менты всех бывших судимых в этом районе, провели обыски, находят такого у кого есть снегоход.
4. Начинают "работать с мужиком" и пытаются пропихнуть версию с ДТП мол сбил на смерть, в состоянии аффекта увёз и скинул в штрек, суд учтёт все обстоятельства и даст по минимуму 5-6 лет, также информацию о ДТП вкидывают в прессу и все начинают думать про ДТП, отсюда версии про какую-то девятку, какого-то таксиста, и т.д., находят, что естественно, следы ДНК, в его доме, теперь есть повод для задержания.
5.НО............. мужик-то с системой знаком, и знает, что единственный способ себя защитить уйти в несознанку и замолчал, потому что если сознается дадут максимально возможный срок.
6. Следаки видя, что признания не получается, доказательная база, видать, совсем слабенькая спускают в прессу следующую информацию, пытаясь психологически сломать; дают понять не принял версию о ДТП, вот тебе и появляется версия об изнасиловании и о сбросе девочки в штрек ёще живой, население негодует, все возмущены, его семья раздавлена, в этом городе жизни больше не будет.
7. Если всё верно, что будет дальше ......................... Скорее всего через пару дней он сознается, будет психиатрическая экспертиза его признают невменяемым, отправят на пожизненное лечение, ведь не может же на территории добра нормальный человек сделать такое.
8. Если же он устоит, то скорее всего будет суицид в камере, появится окончательная версия, под неё найдутся доказательства.
9. Те кто это сделал уходят от наказания
10. Органам ордена и медали.
Может быть у меня фантазия сильная, вспомните дело Яны Титовой, настоящие преступники остались на свободе, обвинили не виновного, я в этом убеждён.
Нестыковки.1.Есть судимость т.е. уже человек был не в ладах с законом.2.Вышли на него из за судимости,таких в первую очередь проверяют.Кровь нашли в его доме.ДНК подтвердилось.3.В отказ пошел после встречи с адвокатом.Сначала были признательные показания.4.Крыша может поехать и в 50 лет.Если был пьян то мог почувствовать себя властелином мира.Тем более на 3/4 куда после 18.00 даже такси из города не едут.Итог: ждем результаты экспертиз по изнасилованию.Чикатило тоже был добропорядочным гражданином.
ответить
1122
58 6
Здесь что-то не так. . Менты что-то мутят, слишком много не понятного. Как вышли на предполагаемого преступника? Версия о ДТП куда исчезла? Как были обнаружены следы крови? Зачем он её увез домой? Был ли он пьяный или всё делал осознано? Как нашли местонахождения тела?
А теперь просто представьте. что это сделал кто-то другой, тогда многое становится на места. Возможно лицо имеющее отношение к органам или не простой смертный.
1. Человек, имеющий детей в 99% не сделает такого с ребёнком, 1 %- это болезнь, которая, на мой взгляд, дала бы знать о себе раньше, чем 40 лет.
2. Дело приобрело общественный резонанс гремит на всю страну, органам срочно нужно раскрытие, любой ценой, но нет тела.
2. Тот кто это сделал сливает информацию о месте нахождения тела, в Лизу АЛЕРТ, поэтому они прекращают поиски раньше чем милиция, потому что понимает, что рано или поздно найдут, органам нужно дело закрывать, только в этом случае они успокоятся.
3. Он был ранее судим, за кражу не разглашаются детали этой кражи (кто по молодости не чудил), эта судимость вообще ни о чём не говорит, но только не органам. Первых кого проверяют менты всех бывших судимых в этом районе, провели обыски, находят такого у кого есть снегоход.
4. Начинают "работать с мужиком" и пытаются пропихнуть версию с ДТП мол сбил на смерть, в состоянии аффекта увёз и скинул в штрек, суд учтёт все обстоятельства и даст по минимуму 5-6 лет, также информацию о ДТП вкидывают в прессу и все начинают думать про ДТП, отсюда версии про какую-то девятку, какого-то таксиста, и т.д., находят, что естественно, следы ДНК, в его доме, теперь есть повод для задержания.
5.НО............. мужик-то с системой знаком, и знает, что единственный способ себя защитить уйти в несознанку и замолчал, потому что если сознается дадут максимально возможный срок.
6. Следаки видя, что признания не получается, доказательная база, видать, совсем слабенькая спускают в прессу следующую информацию, пытаясь психологически сломать; дают понять не принял версию о ДТП, вот тебе и появляется версия об изнасиловании и о сбросе девочки в штрек ёще живой, население негодует, все возмущены, его семья раздавлена, в этом городе жизни больше не будет.
7. Если всё верно, что будет дальше ......................... Скорее всего через пару дней он сознается, будет психиатрическая экспертиза его признают невменяемым, отправят на пожизненное лечение, ведь не может же на территории добра нормальный человек сделать такое.
8. Если же он устоит, то скорее всего будет суицид в камере, появится окончательная версия, под неё найдутся доказательства.
9. Те кто это сделал уходят от наказания
10. Органам ордена и медали.
Может быть у меня фантазия сильная, вспомните дело Яны Титовой, настоящие преступники остались на свободе, обвинили не виновного, я в этом убеждён.
Так идите адвокатом к подозреваемому и быстренько дело развалите. Тогда Вам медаль и почет, а ни полиции! Вы хотите сказать, что в районе 3/4 выбрали самого модного и решили срок ему впаять? Крови убиенной девочки ему в дом на простыни налили? Не будет никакого суицида, таких очень хорошо стерегут. Не переживайте за сидельца, как за родного. ДНК неопровержимое доказательство, чего не было в дели Яны Титовой, там вся доказательная база на косвенных уликах строилась.
Всё с ним будет нормально, не расстраивайтесь так сильно. Если соберут нормальную доказательную базу, то поедет на пожизненное в какой-нибудь Черный лебедь. Будет там сидеть в одиночке или в паре с таким же педофилом, жрать 3 раза в день, гулять по расписанию и мемуары писать. Родственники переедут в другой район, город или область. И будут ему передачки слать.
А девочку, смерть страшную принявшую никто матери и родственникам не вернет.
ответить
!
14 11
Здесь что-то не так. . Менты что-то мутят, слишком много не понятного. Как вышли на предполагаемого преступника? Версия о ДТП куда исчезла? Как были обнаружены следы крови? Зачем он её увез домой? Был ли он пьяный или всё делал осознано? Как нашли местонахождения тела?
А теперь просто представьте. что это сделал кто-то другой, тогда многое становится на места. Возможно лицо имеющее отношение к органам или не простой смертный.
1. Человек, имеющий детей в 99% не сделает такого с ребёнком, 1 %- это болезнь, которая, на мой взгляд, дала бы знать о себе раньше, чем 40 лет.
2. Дело приобрело общественный резонанс гремит на всю страну, органам срочно нужно раскрытие, любой ценой, но нет тела.
2. Тот кто это сделал сливает информацию о месте нахождения тела, в Лизу АЛЕРТ, поэтому они прекращают поиски раньше чем милиция, потому что понимает, что рано или поздно найдут, органам нужно дело закрывать, только в этом случае они успокоятся.
3. Он был ранее судим, за кражу не разглашаются детали этой кражи (кто по молодости не чудил), эта судимость вообще ни о чём не говорит, но только не органам. Первых кого проверяют менты всех бывших судимых в этом районе, провели обыски, находят такого у кого есть снегоход.
4. Начинают "работать с мужиком" и пытаются пропихнуть версию с ДТП мол сбил на смерть, в состоянии аффекта увёз и скинул в штрек, суд учтёт все обстоятельства и даст по минимуму 5-6 лет, также информацию о ДТП вкидывают в прессу и все начинают думать про ДТП, отсюда версии про какую-то девятку, какого-то таксиста, и т.д., находят, что естественно, следы ДНК, в его доме, теперь есть повод для задержания.
5.НО............. мужик-то с системой знаком, и знает, что единственный способ себя защитить уйти в несознанку и замолчал, потому что если сознается дадут максимально возможный срок.
6. Следаки видя, что признания не получается, доказательная база, видать, совсем слабенькая спускают в прессу следующую информацию, пытаясь психологически сломать; дают понять не принял версию о ДТП, вот тебе и появляется версия об изнасиловании и о сбросе девочки в штрек ёще живой, население негодует, все возмущены, его семья раздавлена, в этом городе жизни больше не будет.
7. Если всё верно, что будет дальше ......................... Скорее всего через пару дней он сознается, будет психиатрическая экспертиза его признают невменяемым, отправят на пожизненное лечение, ведь не может же на территории добра нормальный человек сделать такое.
8. Если же он устоит, то скорее всего будет суицид в камере, появится окончательная версия, под неё найдутся доказательства.
9. Те кто это сделал уходят от наказания
10. Органам ордена и медали.
Может быть у меня фантазия сильная, вспомните дело Яны Титовой, настоящие преступники остались на свободе, обвинили не виновного, я в этом убеждён.
Ты прям мои мысли записал
ответить
читатель
9 9
Здесь что-то не так. . Менты что-то мутят, слишком много не понятного. Как вышли на предполагаемого преступника? Версия о ДТП куда исчезла? Как были обнаружены следы крови? Зачем он её увез домой? Был ли он пьяный или всё делал осознано? Как нашли местонахождения тела?
А теперь просто представьте. что это сделал кто-то другой, тогда многое становится на места. Возможно лицо имеющее отношение к органам или не простой смертный.
1. Человек, имеющий детей в 99% не сделает такого с ребёнком, 1 %- это болезнь, которая, на мой взгляд, дала бы знать о себе раньше, чем 40 лет.
2. Дело приобрело общественный резонанс гремит на всю страну, органам срочно нужно раскрытие, любой ценой, но нет тела.
2. Тот кто это сделал сливает информацию о месте нахождения тела, в Лизу АЛЕРТ, поэтому они прекращают поиски раньше чем милиция, потому что понимает, что рано или поздно найдут, органам нужно дело закрывать, только в этом случае они успокоятся.
3. Он был ранее судим, за кражу не разглашаются детали этой кражи (кто по молодости не чудил), эта судимость вообще ни о чём не говорит, но только не органам. Первых кого проверяют менты всех бывших судимых в этом районе, провели обыски, находят такого у кого есть снегоход.
4. Начинают "работать с мужиком" и пытаются пропихнуть версию с ДТП мол сбил на смерть, в состоянии аффекта увёз и скинул в штрек, суд учтёт все обстоятельства и даст по минимуму 5-6 лет, также информацию о ДТП вкидывают в прессу и все начинают думать про ДТП, отсюда версии про какую-то девятку, какого-то таксиста, и т.д., находят, что естественно, следы ДНК, в его доме, теперь есть повод для задержания.
5.НО............. мужик-то с системой знаком, и знает, что единственный способ себя защитить уйти в несознанку и замолчал, потому что если сознается дадут максимально возможный срок.
6. Следаки видя, что признания не получается, доказательная база, видать, совсем слабенькая спускают в прессу следующую информацию, пытаясь психологически сломать; дают понять не принял версию о ДТП, вот тебе и появляется версия об изнасиловании и о сбросе девочки в штрек ёще живой, население негодует, все возмущены, его семья раздавлена, в этом городе жизни больше не будет.
7. Если всё верно, что будет дальше ......................... Скорее всего через пару дней он сознается, будет психиатрическая экспертиза его признают невменяемым, отправят на пожизненное лечение, ведь не может же на территории добра нормальный человек сделать такое.
8. Если же он устоит, то скорее всего будет суицид в камере, появится окончательная версия, под неё найдутся доказательства.
9. Те кто это сделал уходят от наказания
10. Органам ордена и медали.
Может быть у меня фантазия сильная, вспомните дело Яны Титовой, настоящие преступники остались на свободе, обвинили не виновного, я в этом убеждён.
че за бредятина. писали же, слышали ночью звук снегохода. Там в 3/4 они у каждого?!!
ответить
доктор ватсон
10 7
Здесь что-то не так. . Менты что-то мутят, слишком много не понятного. Как вышли на предполагаемого преступника? Версия о ДТП куда исчезла? Как были обнаружены следы крови? Зачем он её увез домой? Был ли он пьяный или всё делал осознано? Как нашли местонахождения тела?
А теперь просто представьте. что это сделал кто-то другой, тогда многое становится на места. Возможно лицо имеющее отношение к органам или не простой смертный.
1. Человек, имеющий детей в 99% не сделает такого с ребёнком, 1 %- это болезнь, которая, на мой взгляд, дала бы знать о себе раньше, чем 40 лет.
2. Дело приобрело общественный резонанс гремит на всю страну, органам срочно нужно раскрытие, любой ценой, но нет тела.
2. Тот кто это сделал сливает информацию о месте нахождения тела, в Лизу АЛЕРТ, поэтому они прекращают поиски раньше чем милиция, потому что понимает, что рано или поздно найдут, органам нужно дело закрывать, только в этом случае они успокоятся.
3. Он был ранее судим, за кражу не разглашаются детали этой кражи (кто по молодости не чудил), эта судимость вообще ни о чём не говорит, но только не органам. Первых кого проверяют менты всех бывших судимых в этом районе, провели обыски, находят такого у кого есть снегоход.
4. Начинают "работать с мужиком" и пытаются пропихнуть версию с ДТП мол сбил на смерть, в состоянии аффекта увёз и скинул в штрек, суд учтёт все обстоятельства и даст по минимуму 5-6 лет, также информацию о ДТП вкидывают в прессу и все начинают думать про ДТП, отсюда версии про какую-то девятку, какого-то таксиста, и т.д., находят, что естественно, следы ДНК, в его доме, теперь есть повод для задержания.
5.НО............. мужик-то с системой знаком, и знает, что единственный способ себя защитить уйти в несознанку и замолчал, потому что если сознается дадут максимально возможный срок.
6. Следаки видя, что признания не получается, доказательная база, видать, совсем слабенькая спускают в прессу следующую информацию, пытаясь психологически сломать; дают понять не принял версию о ДТП, вот тебе и появляется версия об изнасиловании и о сбросе девочки в штрек ёще живой, население негодует, все возмущены, его семья раздавлена, в этом городе жизни больше не будет.
7. Если всё верно, что будет дальше ......................... Скорее всего через пару дней он сознается, будет психиатрическая экспертиза его признают невменяемым, отправят на пожизненное лечение, ведь не может же на территории добра нормальный человек сделать такое.
8. Если же он устоит, то скорее всего будет суицид в камере, появится окончательная версия, под неё найдутся доказательства.
9. Те кто это сделал уходят от наказания
10. Органам ордена и медали.
Может быть у меня фантазия сильная, вспомните дело Яны Титовой, настоящие преступники остались на свободе, обвинили не виновного, я в этом убеждён.
Да самое главное!Кандидатура на жертвы на заклание не стыкуется.Этот Бухарин достаточно успешный в финансовом плане человек.Жизнь налажена,соседи отзываются как о безотказном и благополучном человеке.Давайте подумаем зачем полиции брать за гриву именно этого человека?Хорошо знаю район 3/4,там спившихся,опустившихся зеков несколько десятков наберется,на кого повесить это дело можно.Почему он?
ответить
Светлана
22 0
Бедное невинное дитя, сердце кровью обливается за ее страдания, упокой Господи ее с миром, Ангел, пусть земля будет тебе пухом.... коротка оказалась твоя жизнь в этом бренном мире
ответить
1122
31 6
Да самое главное!Кандидатура на жертвы на заклание не стыкуется.Этот Бухарин достаточно успешный в финансовом плане человек.Жизнь налажена,соседи отзываются как о безотказном и благополучном человеке.Давайте подумаем зачем полиции брать за гриву именно этого человека?Хорошо знаю район 3/4,там спившихся,опустившихся зеков несколько десятков наберется,на кого повесить это дело можно.Почему он?
Вот именно. Он потому, что реально виновен, если бы хотели просто повесить на кого то, то и без него нашли бы кандидатуру из маргиналов. А нестыковки у Вас потому что не официальную информацию от СК принимаете во внимание (у них всё стыкуется и версия на данный момент одна- изнасиловал и сбросил живую в шахту), а сплетни с интернета читаете, тут каждый второй свою версию высказывал, детективов надо меньше по ТВ смотреть.
ответить
1212
11 40
Ага, в дом отвез в 19-00, а что ни сына, ни жены не было, ведь в это время так то дома все или на глазах у близких ее насиловал?
ответить
доктор ватсон
1 1
Вот именно. Он потому, что реально виновен, если бы хотели просто повесить на кого то, то и без него нашли бы кандидатуру из маргиналов. А нестыковки у Вас потому что не официальную информацию от СК принимаете во внимание (у них всё стыкуется и версия на данный момент одна- изнасиловал и сбросил живую в шахту), а сплетни с интернета читаете, тут каждый второй свою версию высказывал, детективов надо меньше по ТВ смотреть.
О ,Господи ,а я про что писал?
ответить
доктор ватсон
16 0
Ага, в дом отвез в 19-00, а что ни сына, ни жены не было, ведь в это время так то дома все или на глазах у близких ее насиловал?
Да у них квартира еще,это типа дачи.
ответить
!
8 19
Вот именно. Он потому, что реально виновен, если бы хотели просто повесить на кого то, то и без него нашли бы кандидатуру из маргиналов. А нестыковки у Вас потому что не официальную информацию от СК принимаете во внимание (у них всё стыкуется и версия на данный момент одна- изнасиловал и сбросил живую в шахту), а сплетни с интернета читаете, тут каждый второй свою версию высказывал, детективов надо меньше по ТВ смотреть.
Ага, изнасиловал и сбросил, а потом тут же признался куда, понимая что этим себе пожизненное подписал.
ответить
Олег
15 0
Ага, в дом отвез в 19-00, а что ни сына, ни жены не было, ведь в это время так то дома все или на глазах у близких ее насиловал?
Дом этот у них как дача, семья живёт в квартире на улице Дузенко.
ответить
1122
44 2
О ,Господи ,а я про что писал?
Ошибка вышла, это ни на Ваш пост был комментарий.
Закончится следствие и будет суд. Тогда всё и узнаем.
А то развелось тут детективов доморощенных, сплетни такие, что бабкам на лавочках и не снились.
Самое страшное, что он будет жить! Жрать, спать, срать, мемуары может напишет, типа Исповедь педофила. И родственники будут жить. А девочки НЕТ и уже никогда не будет! А то пытаются некоторые ему лик великомученника и невинно обвиненного пришить белыми нитками.
ответить
Гость
0 25
Что чувствует сейчас его сын? Вот каково сейчас мальчишке, да и жене... Тварь, сколько жизней поломал.
Да мне наплевать их семьи. Жена еще как виновата, надо исполнять супружеской долг, она не давала ему и вот тварь пошел на преступление. Жену бросит в собаку
ответить
27
28 0
Они в этом доме не проживали. Дом был типо дачи, но он занимался скупной железо. И очень хорошо владел информацией о заброшенных штреках, винтилиционных шахт. Всю гору обкатал на своей снегоходе. Бухать меньше надо! Только он знает, что за мысль была в голове у него в тот момент. Очень жалко Вику, сердце ёкает... очень надеемся что будет правильно вынесен приговор этому недочеловеку! Хоть правда, таких к стенке надо ставить.
ответить
!
16 21
Повторяю, в этой истории самое мутное - как легко появилась инфа, о том где лежит тело. Там рядом до звезды различных заброшенных объектов - штреков, шурфов и т.п. Никогда бы не нашли без этой информации.
ответить
1122
30 0
Ага, изнасиловал и сбросил, а потом тут же признался куда, понимая что этим себе пожизненное подписал.
Он признался после того как ему экспертизу ДНК под нос сунули. И то надеялся, что тело не достанут и следы насилия не найдут. И что его версия про ДТП будет без тела принята во внимание. В несознанку ушел, когда понял, что дело будет ни на пятак лет за дтп, а что на пожизненное тянет. Не удивлюсь, если он под невменяемого попытается закосить. Но навряд ли пройдет, у нас институт судебной психиатрии очень хорошо развит и ни таких хитрожопых видели.
ответить
Татьяна
7 7
А интересно, когда доставали девочку, там кто нибудь из СМИ присутствовали? Или ни кого не допустили даже близко?
ответить
!
5 15
Он признался после того как ему экспертизу ДНК под нос сунули. И то надеялся, что тело не достанут и следы насилия не найдут. И что его версия про ДТП будет без тела принята во внимание. В несознанку ушел, когда понял, что дело будет ни на пятак лет за дтп, а что на пожизненное тянет. Не удивлюсь, если он под невменяемого попытается закосить. Но навряд ли пройдет, у нас институт судебной психиатрии очень хорошо развит и ни таких хитрожопых видели.
Ну и - признался бы что да сбил, тело оставил на дороге, что было дальше знать не знаю. Получил бы свой пятак (примерный семьянин, дети на иждивении и т.д.), через 4 года опять на своем снегоходе бы уже рассекал. А здесь сам себе получается приговор подписал. Мутно все это. Напоминает историю с растрелом спецназера с семьей, тогда тоже сразу же козла отпущения нашли.
ответить
1122
21 0
Ну и - признался бы что да сбил, тело оставил на дороге, что было дальше знать не знаю. Получил бы свой пятак (примерный семьянин, дети на иждивении и т.д.), через 4 года опять на своем снегоходе бы уже рассекал. А здесь сам себе получается приговор подписал. Мутно все это. Напоминает историю с растрелом спецназера с семьей, тогда тоже сразу же козла отпущения нашли.
Если это он сделал такое с ребенком, то он априори болен, может психически, а может садист обыкновенный, просто ни у всех больных это с детства проявляется, может и под старость лет только вылезти. Не ищите логики в его действиях. Здравомыслящий человек такое с ребенком не сотвори,. его навряд ли психиатры поймут, а нам уж простым гражданам куда в его голове разбираться. Вон маньяки по всей стране признаются. ни он один такой. Хотя уж поди тоже понимают, что себе пожизненное подписали.
ответить
!
6 3
Вот, тоже заключения экспертизы налицо как бы были

8 июля 2009 года на обочине федеральной трассы «Дон» в Аксайском районе участники банды совершили массовое убийство — подполковника нижегородского СОБРа Дмитрия Чудакова, его жены и двоих малолетних детей. Бандиты похитили у убитых фотоаппарат, ноутбук, фен и деньги на общую сумму 43,5 тысячи рублей, при этом почему-то оставив нетронутыми золотые украшения. Это стало самым громким преступлением банды. Уже через два месяца следователи объявили о раскрытии преступления. В нём был ошибочно обвинён житель города Аксай Алексей Серенко, который два года провел в СИЗО. Причём единственной уликой против него стали результаты баллистической экспертизы. Как посчитал эксперт Минюста, именно из карабина Серенко и были убиты Чудаковы, а также ещё как минимум трое людей — жертвы других совершённых в окрестностях преступлений. На самом деле выводы экспертизы были ошибочны. По сообщениям СМИ Чудаковы были убиты бандой «цапковских», но у цапковских были покровители], уже широко известные всей стране, и в убийстве обвинили вначале Серенко, а затем «банду амазонок».
ответить
1122
35 6
Вот, тоже заключения экспертизы налицо как бы были

8 июля 2009 года на обочине федеральной трассы «Дон» в Аксайском районе участники банды совершили массовое убийство — подполковника нижегородского СОБРа Дмитрия Чудакова, его жены и двоих малолетних детей. Бандиты похитили у убитых фотоаппарат, ноутбук, фен и деньги на общую сумму 43,5 тысячи рублей, при этом почему-то оставив нетронутыми золотые украшения. Это стало самым громким преступлением банды. Уже через два месяца следователи объявили о раскрытии преступления. В нём был ошибочно обвинён житель города Аксай Алексей Серенко, который два года провел в СИЗО. Причём единственной уликой против него стали результаты баллистической экспертизы. Как посчитал эксперт Минюста, именно из карабина Серенко и были убиты Чудаковы, а также ещё как минимум трое людей — жертвы других совершённых в окрестностях преступлений. На самом деле выводы экспертизы были ошибочны. По сообщениям СМИ Чудаковы были убиты бандой «цапковских», но у цапковских были покровители], уже широко известные всей стране, и в убийстве обвинили вначале Серенко, а затем «банду амазонок».
Давайте уж мухи отдельно, а котлеты отдельно. Вы реально сравниваете экспертизы баллистическую и ДНК? У ДНК достоверность 99,9%.
Уважаемые, дамы и господа, защищающие обвиняемого! Если Вы на самом деле уверены, что Евгений Бухарин ошибочно обвинен, то тогда помогайте ему оправдаться. Идите в помощники к его адвокату, собирайте свою "правильную" информацию, начинайте крупномаштабную информационную войну в СМИ и интернете. Оправдаете будете героями! Вперед! Действуйте! А если Вы к этому не готовы, то Вы тогда просто троллите!
Да бывают ошибки и у полиции, и у врачей, и даже у учителей! Но в данной ситуации сработано полицией оперативно и профессионально!
И смею заметить, что сам он оправдаться и не пытается, потому что нечем оправдываться, сам знает в чем виновен! Хотел бы уже заговорил.
ответить
!!!
0 0
Так он же вроде 1979-го рождения?
ответить
..
1 6
а как же версия про ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ?
ответить
!
13 11
Давайте уж мухи отдельно, а котлеты отдельно. Вы реально сравниваете экспертизы баллистическую и ДНК? У ДНК достоверность 99,9%.
Уважаемые, дамы и господа, защищающие обвиняемого! Если Вы на самом деле уверены, что Евгений Бухарин ошибочно обвинен, то тогда помогайте ему оправдаться. Идите в помощники к его адвокату, собирайте свою "правильную" информацию, начинайте крупномаштабную информационную войну в СМИ и интернете. Оправдаете будете героями! Вперед! Действуйте! А если Вы к этому не готовы, то Вы тогда просто троллите!
Да бывают ошибки и у полиции, и у врачей, и даже у учителей! Но в данной ситуации сработано полицией оперативно и профессионально!
И смею заметить, что сам он оправдаться и не пытается, потому что нечем оправдываться, сам знает в чем виновен! Хотел бы уже заговорил.
Если что, у ПРАВИЛЬНО проведенной баллистической экспертизы достоверность даже не 99,9, а 100 процентов. Я не хочу никого оправдать, я хочу чтоб был наказан тот кто это сделал. И количество поднятых вверх пальцев на шестом сверху сообщении говорит, что нас таких много.
ответить
Гость
22 5
Здесь столько доморощенных детективов,почему вы еще не работаете в органах?Полиция не обязана раскрывать всех подробностей обнаружения преступника зевакам в интернете .Про то что если у человека есть дети,то он не может быть педофилом вообще смешно)Конечно в тюрьмах одни невиновные сидят,желаю всем защитникам встретиться с такими невиновными в темном переулке,ведь все они добрые,богатые оклеветанные люди.
ответить
1
4 0
Ага, в дом отвез в 19-00, а что ни сына, ни жены не было, ведь в это время так то дома все или на глазах у близких ее насиловал?
Да сказали же на даче все было, у него квартира еще есть где семейка и живет!
ответить
1122
9 6
Если что, у ПРАВИЛЬНО проведенной баллистической экспертизы достоверность даже не 99,9, а 100 процентов. Я не хочу никого оправдать, я хочу чтоб был наказан тот кто это сделал. И количество поднятых вверх пальцев на шестом сверху сообщении говорит, что нас таких много.
Это хорошо, что Вас таких много. Значит точно ему поможете оправдаться. Евгений Бухарин может смело на Вас надеяться? Скептики помогут ему восстановить справедливость и он скоро выйдет на свободу и будет как ни в чем не бывало водку жрать и баб своих на снегоходе катать? Или Вы просто лайки в сети собираете?
ответить
Валерон
22 4
Если что, у ПРАВИЛЬНО проведенной баллистической экспертизы достоверность даже не 99,9, а 100 процентов. Я не хочу никого оправдать, я хочу чтоб был наказан тот кто это сделал. И количество поднятых вверх пальцев на шестом сверху сообщении говорит, что нас таких много.
Ты один такой наивный дурачок , если не знаешь как можно накрутить голоса.
ответить
РТ
16 9
Здесь столько доморощенных детективов,почему вы еще не работаете в органах?Полиция не обязана раскрывать всех подробностей обнаружения преступника зевакам в интернете .Про то что если у человека есть дети,то он не может быть педофилом вообще смешно)Конечно в тюрьмах одни невиновные сидят,желаю всем защитникам встретиться с такими невиновными в темном переулке,ведь все они добрые,богатые оклеветанные люди.
А я тебе желаю как нибудь попасть под пресс наших органов
ответить
?
4 7
Ты один такой наивный дурачок , если не знаешь как можно накрутить голоса.
Может и ты тоже накрученный палец? Куда тебе его вкрутили?
ответить
Валерон
20 3
Повторяю, в этой истории самое мутное - как легко появилась инфа, о том где лежит тело. Там рядом до звезды различных заброшенных объектов - штреков, шурфов и т.п. Никогда бы не нашли без этой информации.
Почему легко, несколько дней искали.По следам снегохода вполне могли найти.
ответить
1
3 0
где и кем эта тварь работала? кто знает?
ответить
Хенарик
2 9
Вот, тоже заключения экспертизы налицо как бы были

8 июля 2009 года на обочине федеральной трассы «Дон» в Аксайском районе участники банды совершили массовое убийство — подполковника нижегородского СОБРа Дмитрия Чудакова, его жены и двоих малолетних детей. Бандиты похитили у убитых фотоаппарат, ноутбук, фен и деньги на общую сумму 43,5 тысячи рублей, при этом почему-то оставив нетронутыми золотые украшения. Это стало самым громким преступлением банды. Уже через два месяца следователи объявили о раскрытии преступления. В нём был ошибочно обвинён житель города Аксай Алексей Серенко, который два года провел в СИЗО. Причём единственной уликой против него стали результаты баллистической экспертизы. Как посчитал эксперт Минюста, именно из карабина Серенко и были убиты Чудаковы, а также ещё как минимум трое людей — жертвы других совершённых в окрестностях преступлений. На самом деле выводы экспертизы были ошибочны. По сообщениям СМИ Чудаковы были убиты бандой «цапковских», но у цапковских были покровители], уже широко известные всей стране, и в убийстве обвинили вначале Серенко, а затем «банду амазонок».
Правильно камрад говоришь.По тюрьмам одни невиновные сидят.
ответить
1122
6 0
Если что, у ПРАВИЛЬНО проведенной баллистической экспертизы достоверность даже не 99,9, а 100 процентов. Я не хочу никого оправдать, я хочу чтоб был наказан тот кто это сделал. И количество поднятых вверх пальцев на шестом сверху сообщении говорит, что нас таких много.
Вот именно у ПРАВИЛЬНО проведенной. А то бывают или ручки кривые, или глазки косяк. А при ДНК человеческий фактор сведен к минимуму. Поэтому она и является неопровержимым доказательством его виновности.
ответить
Серж
9 2
Здесь что-то не так. . Менты что-то мутят, слишком много не понятного. Как вышли на предполагаемого преступника? Версия о ДТП куда исчезла? Как были обнаружены следы крови? Зачем он её увез домой? Был ли он пьяный или всё делал осознано? Как нашли местонахождения тела?
А теперь просто представьте. что это сделал кто-то другой, тогда многое становится на места. Возможно лицо имеющее отношение к органам или не простой смертный.
1. Человек, имеющий детей в 99% не сделает такого с ребёнком, 1 %- это болезнь, которая, на мой взгляд, дала бы знать о себе раньше, чем 40 лет.
2. Дело приобрело общественный резонанс гремит на всю страну, органам срочно нужно раскрытие, любой ценой, но нет тела.
2. Тот кто это сделал сливает информацию о месте нахождения тела, в Лизу АЛЕРТ, поэтому они прекращают поиски раньше чем милиция, потому что понимает, что рано или поздно найдут, органам нужно дело закрывать, только в этом случае они успокоятся.
3. Он был ранее судим, за кражу не разглашаются детали этой кражи (кто по молодости не чудил), эта судимость вообще ни о чём не говорит, но только не органам. Первых кого проверяют менты всех бывших судимых в этом районе, провели обыски, находят такого у кого есть снегоход.
4. Начинают "работать с мужиком" и пытаются пропихнуть версию с ДТП мол сбил на смерть, в состоянии аффекта увёз и скинул в штрек, суд учтёт все обстоятельства и даст по минимуму 5-6 лет, также информацию о ДТП вкидывают в прессу и все начинают думать про ДТП, отсюда версии про какую-то девятку, какого-то таксиста, и т.д., находят, что естественно, следы ДНК, в его доме, теперь есть повод для задержания.
5.НО............. мужик-то с системой знаком, и знает, что единственный способ себя защитить уйти в несознанку и замолчал, потому что если сознается дадут максимально возможный срок.
6. Следаки видя, что признания не получается, доказательная база, видать, совсем слабенькая спускают в прессу следующую информацию, пытаясь психологически сломать; дают понять не принял версию о ДТП, вот тебе и появляется версия об изнасиловании и о сбросе девочки в штрек ёще живой, население негодует, все возмущены, его семья раздавлена, в этом городе жизни больше не будет.
7. Если всё верно, что будет дальше ......................... Скорее всего через пару дней он сознается, будет психиатрическая экспертиза его признают невменяемым, отправят на пожизненное лечение, ведь не может же на территории добра нормальный человек сделать такое.
8. Если же он устоит, то скорее всего будет суицид в камере, появится окончательная версия, под неё найдутся доказательства.
9. Те кто это сделал уходят от наказания
10. Органам ордена и медали.
Может быть у меня фантазия сильная, вспомните дело Яны Титовой, настоящие преступники остались на свободе, обвинили не виновного, я в этом убеждён.
а теперь давайте подвергнем сомнениям Ваши доводы:
1. 99% и 1% - это откуда такая статистика? и что Вы знаете о его болезнях?
2. Случай конечно не рядовой, но не настолько, что бы все выходили на пикеты с требованием за 24 ч найти убийцу. тут обществу важнее тщательность и точность, чем скорость и 25 подозреваемых.
2. во здесь я с трудом понял: кто-то сливает в ЛА инфу. какую инфу? ЛА не может спустится в штрек, и не может произвести следственные действия, в том числе подъём тела. по вашей конспирологической версии уж ЛА должны были искать до самого конца - пока не подняли тело (волонтёрские поиски приостановлены, поскольку добровольцы обследовали всё, что смогли, но девочку не нашли). да и зачем допускать утечку информации?
3. в том р-не проще найти того, у кого снегоход (недешевая игрушка), чем человека с судимостью.
4. зачем что-то вкидывать в прессу? в суде это не зачтется, прочтут не многие, забудут через неделю и те, кто прочитал, т.к. наши сми те еще правдорубы - им наврать как два пальца обасфальт.
5. защитить себя от чего? так ему грозило "по минимуму 5-6 лет". а теперь почти расстрельные статьи
6. тут одни эмоции, логики 0.
7. зачем его признавать невменяемым? суд все-равно будет. "пожизненное лечение", видимо, нужно не только ему.
8. ну конечно, а если инопланетяне нападут?
9. кто-же это мог быть? сопоставьте место и время с возможностями людей, которые бы могли сочинить историю, описанную Вами.
10. Вам, видимо, не получилось попасть в "органы", так теперь их ордена и медали спать не дают спокойно
Ваше "расследование" построено на одном предположении что кто-то очень крутой в четверг вечером разъезжал по Абашево (это ж почти как Рублевка) на своем крутейшем авто, сбил девочку, а потом устроил тотальную фальсификацию с привлечением криминалистов из Москвы. если бы Вы трезвее смотрели на окружающую жизнь, то могли понять, что "истинному преступнику" проще было бы отвезти девочку в больницу а родителям заплатить (сравните со стоимостью спектакля, который Вы описали). посмотрите как расследуют дело Мовшина
ответить
МируМир
6 1
Если подтвердится информация о найденном там же теле его бывшей жены ( кт пропала 7 месяцев назад), то и диспуты эти решены окончательно! Как страшно жить, господа!
ответить
ИНГРИД
5 5
Да самое главное!Кандидатура на жертвы на заклание не стыкуется.Этот Бухарин достаточно успешный в финансовом плане человек.Жизнь налажена,соседи отзываются как о безотказном и благополучном человеке.Давайте подумаем зачем полиции брать за гриву именно этого человека?Хорошо знаю район 3/4,там спившихся,опустившихся зеков несколько десятков наберется,на кого повесить это дело можно.Почему он?
тоже самое, что дело в Новосибирске с сыном бизнесмена Конькова - кому-то очень надо было отжать его бизнес .Не пощадили ни девочку,ни детей самого Конькова.
ответить
Алексей
11 7
А что, теперь до суда можно в СМИ оглашать личные данные обвиняемых?
ответить
ЛОР
37 0
Если брать примеры из истории, то можно увидеть, что большинство маньяков были хорошо охарактеризованы со стороны знакомых и близких людей. Да и вообще эти люди абсолютно не выглядели как маньяки. Они выглядели весьма прилично. Взять хотябы Сливко, он вообще был заслуженным учителем. Но это не мешало ему убивать. Многие маньяки имели семьи и детей. И вполне хорошо к ним отоносились. В семье они вели себя одним образом, а за ее пределами совсем иначе.
Мы не можем залезть в голову этого человека и узнать почему он совершил данное преступление. Возможно, он продумывал это действие с самого детства и вот наконец-то выпал случай, когда все карты сложились. А может он насмотрелся передач и думает один полицейский оставался безнаказанным 28 лет, а что если и я что-то совершу? Может и я останусь безнаказанным? Эдакий современный Раскольников. Мысли преступников необъяснимы.
ответить
1122
7 6
тоже самое, что дело в Новосибирске с сыном бизнесмена Конькова - кому-то очень надо было отжать его бизнес .Не пощадили ни девочку,ни детей самого Конькова.
А здесь в чем аналогия? Или Вы считаете подпольную меленькую скупку металла бизнесом, ради которого такие жертвы? Или это ради того, чтоб его древний снегоход отжать?
ответить
Жжж
25 2
Тело ребёнка было поднято. Ребенок по предварительным данным был жив до того момента как её скинули в штрек.насильственные действия,действительно, были. В его доме найдена кровь. (Зафиксировано документально и вроде бы даже есть фото).
Хватит защищать педофила!
Многие педофилы были хорошими людьми и семьянинами, но это не мешало им совершать насильственные действия
ответить
27
4 0
Почему легко, несколько дней искали.По следам снегохода вполне могли найти.
Посмотрите программу "судный день", хотя бы увидите куда он спрятал тело тогда ещё живой Вики...
ответить
Петр
2 0
Посмотрите программу "судный день", хотя бы увидите куда он спрятал тело тогда ещё живой Вики...
подскажите от какого числа судный день
ответить
я
4 8
Да мне наплевать их семьи. Жена еще как виновата, надо исполнять супружеской долг, она не давала ему и вот тварь пошел на преступление. Жену бросит в собаку
какая чушь! чтобы на такое пойти, надо быть ненормальным или в пьяном угаре. что-то не верится, что психически нормальный мужик кинется насиловать ребенка!
ответить
###
15 0
Сидел себе мужик на даче носки вязал никого не трогал и тут бац менты пришли повязали, дело пришили в педофилии- но не могут первому встречному такое предьявить!!!Его же не в краже мешка корточки обвиняют!Значит и сведетили есть и улики.всех подробностей приступления нам не узнать.А в СМИ выкладывают информацию которую и так все знают !Таким нелюдям нет места среди нормальных людей !!!Очень жаль ,что у нас нет позорных столбов и площадей для таких подонков!!!
ответить
Вика
8 7
Сидел себе мужик на даче носки вязал никого не трогал и тут бац менты пришли повязали, дело пришили в педофилии- но не могут первому встречному такое предьявить!!!Его же не в краже мешка корточки обвиняют!Значит и сведетили есть и улики.всех подробностей приступления нам не узнать.А в СМИ выкладывают информацию которую и так все знают !Таким нелюдям нет места среди нормальных людей !!!Очень жаль ,что у нас нет позорных столбов и площадей для таких подонков!!!
Знаете, отвечу всем комментаторам. Я не знаю ваши там 3/4 и прочее живу совсем в другом месте и городе. Разбираться кто прав, кто виноват не буду. Просто знаю один случай про нормального человека которого вот так-же обвинили в педофилии и даже арестовали. Так как человек был очень хороший такого позора не выдержал и повесился в камере. По итогу человека оправдали и поймали настоящего преступника, но итог человека уже нет!!!
ответить
я
0 0
подскажите от какого числа судный день
От 2.02.17
ответить
###
3 5
Говорят ,что Викины подружки и рассказали полиции ,что слышали как подсудимый предлогал подвести ее.
ответить
1212
6 8
А на каком основании имя раскрывают, как же тайна следствия, а если окажется, что не виновен, ведь следствие еще идет, а потом что ИЗВИНИТЕ??? Или как? Какие подружки и почему молчали 6 дней??? Может реально бизнес отжимают, и как узнали, что в его доме кровь именно той девочки, а потом только тело нашли??? Неужели он не мог следы убрать, после насилия, для чего ему было торопиться. Много вопросов. Ясно одно, имя известно, и идет травля на семью.
ответить
Алексей
7 0
Говорят ,что Викины подружки и рассказали полиции ,что слышали как подсудимый предлогал подвести ее.
Что за бред? Какие подружки? Почему тогда так долго выходили на обвиняемого? И он что, при подружках предлагал? Совсем идиот?
ответить
Татьяна
6 3
Ну вот, теперь ещё и подружки всплыли! Да и молчали неделю! Ну просто сплошные сплетни пошли.
ответить
Вика
0 8
Говорят ,что Викины подружки и рассказали полиции ,что слышали как подсудимый предлогал подвести ее.
А кокой Вики, простите? Я из Хабаровска! Вы это на меня намекаете?
ответить
1122
15 2
А на каком основании имя раскрывают, как же тайна следствия, а если окажется, что не виновен, ведь следствие еще идет, а потом что ИЗВИНИТЕ??? Или как? Какие подружки и почему молчали 6 дней??? Может реально бизнес отжимают, и как узнали, что в его доме кровь именно той девочки, а потом только тело нашли??? Неужели он не мог следы убрать, после насилия, для чего ему было торопиться. Много вопросов. Ясно одно, имя известно, и идет травля на семью.
Вы провокатор. Какой у него бизнес? Нелегальная скупка ворованного металла у алкашей? Или что ещё у него отжать? Его реактивный снегокат? А может элитное бунгало на 3/4? Кому он нужен его прессинговать и семью? Давайте его еще из педофилов переведем в политического оппозиционера и попросили ему политического убежища в Зимбабве? Реально на жизнь смотрите кто он и что он.
ответить
Вика
2 1
Говорят ,что Викины подружки и рассказали полиции ,что слышали как подсудимый предлогал подвести ее.
И "предлогал" пишется через а, предлагал.
ответить
Татьяна
0 4
И "предлогал" пишется через а, предлагал.
Мадам, вы то здесь причём? Или вы там рядом тоже были? Смешно!
ответить
Вика
2 2
Мадам, вы то здесь причём? Или вы там рядом тоже были? Смешно!
Мадам, обращение было не к Вам, поэтому не надо здесь развозить, если уж так хочется, читайте выше внимательней..
ответить
Просто так
7 9
И "предлогал" пишется через а, предлагал.
У моей знакомой вчера вечером пришла милиция и забрали сына 25 лет за изнасилование 5летней давности!девочка вспомнила что голос был похож на голос продавца в магазине!!Живет человек,семья,дом,ребенок!Пртехали,забрали и увезли!И днк сразу взяли и за полиграф посадили!!Без адвоката сейчас не обойтись а он 100т стоит!Родственник сказал,что с Москвы комиссия приехала и дела по изнасилованию надо закрывать!!Парню жизнь ломают за галочку и звездочки!а вы говорите...
ответить
я
3 13
а если такая версия................... "ехал мужик на снегоходе стоит соседка говорит. давай подвезу, ну она села сзади поехали, по дороге в них кто-то с "лохматой" рукой типа мовшина въехал ..или упала, суматоха то-се давай говорят к тебе домой пока отвезем там решим что дальше делать.." тогда все версии и разбитое стекло на снегоходе ровно в строчку, а теперь хотят чтобы мужик на себя все взял, а ему и говорить страшно как было и на себя брать совсем не резон
ответить
Вика
4 5
У моей знакомой вчера вечером пришла милиция и забрали сына 25 лет за изнасилование 5летней давности!девочка вспомнила что голос был похож на голос продавца в магазине!!Живет человек,семья,дом,ребенок!Пртехали,забрали и увезли!И днк сразу взяли и за полиграф посадили!!Без адвоката сейчас не обойтись а он 100т стоит!Родственник сказал,что с Москвы комиссия приехала и дела по изнасилованию надо закрывать!!Парню жизнь ломают за галочку и звездочки!а вы говорите...
Так я про тоже и говорю, сломали жизнь человека и не просто сломали, человека больше нет...а его оправдали...
ответить
1122
9 4
а если такая версия................... "ехал мужик на снегоходе стоит соседка говорит. давай подвезу, ну она села сзади поехали, по дороге в них кто-то с "лохматой" рукой типа мовшина въехал ..или упала, суматоха то-се давай говорят к тебе домой пока отвезем там решим что дальше делать.." тогда все версии и разбитое стекло на снегоходе ровно в строчку, а теперь хотят чтобы мужик на себя все взял, а ему и говорить страшно как было и на себя брать совсем не резон
На 3/4 кто то типа Мовшина? Ну да, это же элитный посёлок. Там же первая десятка ФОРБс живет. Обвиняемого ещё заставили ее изнасиловать и живую сбросить в шахту? Вы детективы с Вашей бурной фантазией писать не пробовали?
ответить
Светлана
0 2
Здесь что-то не так. . Менты что-то мутят, слишком много не понятного. Как вышли на предполагаемого преступника? Версия о ДТП куда исчезла? Как были обнаружены следы крови? Зачем он её увез домой? Был ли он пьяный или всё делал осознано? Как нашли местонахождения тела?
А теперь просто представьте. что это сделал кто-то другой, тогда многое становится на места. Возможно лицо имеющее отношение к органам или не простой смертный.
1. Человек, имеющий детей в 99% не сделает такого с ребёнком, 1 %- это болезнь, которая, на мой взгляд, дала бы знать о себе раньше, чем 40 лет.
2. Дело приобрело общественный резонанс гремит на всю страну, органам срочно нужно раскрытие, любой ценой, но нет тела.
2. Тот кто это сделал сливает информацию о месте нахождения тела, в Лизу АЛЕРТ, поэтому они прекращают поиски раньше чем милиция, потому что понимает, что рано или поздно найдут, органам нужно дело закрывать, только в этом случае они успокоятся.
3. Он был ранее судим, за кражу не разглашаются детали этой кражи (кто по молодости не чудил), эта судимость вообще ни о чём не говорит, но только не органам. Первых кого проверяют менты всех бывших судимых в этом районе, провели обыски, находят такого у кого есть снегоход.
4. Начинают "работать с мужиком" и пытаются пропихнуть версию с ДТП мол сбил на смерть, в состоянии аффекта увёз и скинул в штрек, суд учтёт все обстоятельства и даст по минимуму 5-6 лет, также информацию о ДТП вкидывают в прессу и все начинают думать про ДТП, отсюда версии про какую-то девятку, какого-то таксиста, и т.д., находят, что естественно, следы ДНК, в его доме, теперь есть повод для задержания.
5.НО............. мужик-то с системой знаком, и знает, что единственный способ себя защитить уйти в несознанку и замолчал, потому что если сознается дадут максимально возможный срок.
6. Следаки видя, что признания не получается, доказательная база, видать, совсем слабенькая спускают в прессу следующую информацию, пытаясь психологически сломать; дают понять не принял версию о ДТП, вот тебе и появляется версия об изнасиловании и о сбросе девочки в штрек ёще живой, население негодует, все возмущены, его семья раздавлена, в этом городе жизни больше не будет.
7. Если всё верно, что будет дальше ......................... Скорее всего через пару дней он сознается, будет психиатрическая экспертиза его признают невменяемым, отправят на пожизненное лечение, ведь не может же на территории добра нормальный человек сделать такое.
8. Если же он устоит, то скорее всего будет суицид в камере, появится окончательная версия, под неё найдутся доказательства.
9. Те кто это сделал уходят от наказания
10. Органам ордена и медали.
Может быть у меня фантазия сильная, вспомните дело Яны Титовой, настоящие преступники остались на свободе, обвинили не виновного, я в этом убеждён.
Ваша версия правдоподобна. Но я бы ни за что ни за какие пироги не созналась в том,чего не делала. Если он невиновен, надо орать,кричать,звонить во все колокола,искать правду где-нибудь...в "центре"-пусть разбираются,пусть доказывают,наверняка есть у него алиби,а что случилось с девочкой-наверняка кто -то видел. В Кузбассе всё против него,так звонили бы и писали "выше"...Странно.Люди если невиновны,почему они не борются?! Зачем сознаются?! А вдруг это действительно он?Люди то с ума сходят,смотрите,что в стране делается-своих детей убивают...спиваются,скуриваются,быдлеют.Люди в скот превратитлись,да был до 40 лет "нормальным",потом насмотрелся телевизора.. Теперь ведь всё можно,анархия
ответить
Вика
2 3
Ваша версия правдоподобна. Но я бы ни за что ни за какие пироги не созналась в том,чего не делала. Если он невиновен, надо орать,кричать,звонить во все колокола,искать правду где-нибудь...в "центре"-пусть разбираются,пусть доказывают,наверняка есть у него алиби,а что случилось с девочкой-наверняка кто -то видел. В Кузбассе всё против него,так звонили бы и писали "выше"...Странно.Люди если невиновны,почему они не борются?! Зачем сознаются?! А вдруг это действительно он?Люди то с ума сходят,смотрите,что в стране делается-своих детей убивают...спиваются,скуриваются,быдлеют.Люди в скот превратитлись,да был до 40 лет "нормальным",потом насмотрелся телевизора.. Теперь ведь всё можно,анархия
Светлана, раньше тоже много чего происходило, просто информация так как сейчас не распространялась так быстро и по всем регионам. Интернет и прочее играют своё дело...
ответить
Светлана
6 1
Светлана, раньше тоже много чего происходило, просто информация так как сейчас не распространялась так быстро и по всем регионам. Интернет и прочее играют своё дело...
То что сейчас происходит ни с каким "раньше" сравнить нельзя.Нравственности нет,живут-ничем не интересуются,не читают,нигде не бывают,кругозор узкий,в школу зачем ходят-идиоты,элементарного не знают...На улицу выйдешь,особенно по окраинам-одни алкаши,в автобусах,в магазинах с утра уже ходят воняют пьяные,где живут там и гадят...Я родилась в 1969г,я не видела раньше такого...обыдления.Да,город всегда был полускотский,рабочий,крутой-можно сказать.Но то что творится сейчас с людьми!!!боже иой,что ждет наших детей здесь!!!
ответить
Митрич
2 5
Я так полагаю, что после сегодняшней статейки ВГ как издание, как СМИ, окончательно умер!
Такого лицемерия и такого вопиющего беззакония даже я от них мало ожидал! Мало того, что как последние клеветники, как базарные бабы на лавочках, перепечатывают сплетни и "помои" из других, таких же как и они, "изданий, так еще и не скрывают этого нисколько, бахвалятся этим!
Когда раньше я говорил что они сами рано или поздно подведут себя "под монастырь", я не думал, что это будет сделано так откровенно и топорно. Что ж, их выбор вполне закономерен, остается только ждать когда этой электронной "недогазетенкой" наконец-таки всерьез заинтересуются компетентные органы....
А мне после этого, на радость всяких хренарам и прочей нечисти, даже изредка появляться здесь будет откровенно "впадлу", а не только участвовать в каких-то комментариях....
Искренне и в очередной раз убедился что в обществе, где процветают такие вот "СМИ", никогда не будет ни порядка, ни нормальной жизни, ибо беспредел и подобные человеческие трагедии для них - как воздух, всего лишь средство для поднятия рейтинга... Мерзко и противно: хочется после всего этого сходить руки с мылом помыть.... :-((((((
ответить
Вика
2 2
То что сейчас происходит ни с каким "раньше" сравнить нельзя.Нравственности нет,живут-ничем не интересуются,не читают,нигде не бывают,кругозор узкий,в школу зачем ходят-идиоты,элементарного не знают...На улицу выйдешь,особенно по окраинам-одни алкаши,в автобусах,в магазинах с утра уже ходят воняют пьяные,где живут там и гадят...Я родилась в 1969г,я не видела раньше такого...обыдления.Да,город всегда был полускотский,рабочий,крутой-можно сказать.Но то что творится сейчас с людьми!!!боже иой,что ждет наших детей здесь!!!
Светлана, я родилась в 1976 году и столько знаю случаев на примере своего города с тех времён и алкашей было не меньше и очереди в магазины за алкоголем были не маленькие и быдла было не меньше и семейного, домашнего насилия было не меньше, и маньяков было предостаточно (можете почитать в инете и Чикотило по сравнению с Головкиным, был ангел, просто у Чикотило жертв больше, но способ издевательств....) . Просто это всё афишировалось гораздо меньше, в разы меньше чем сейчас и органы многое умалчивали.... У нас всё всегда было хорошо!!! В кавычках...
ответить
светлана
3 1
Светлана, я родилась в 1976 году и столько знаю случаев на примере своего города с тех времён и алкашей было не меньше и очереди в магазины за алкоголем были не маленькие и быдла было не меньше и семейного, домашнего насилия было не меньше, и маньяков было предостаточно (можете почитать в инете и Чикотило по сравнению с Головкиным, был ангел, просто у Чикотило жертв больше, но способ издевательств....) . Просто это всё афишировалось гораздо меньше, в разы меньше чем сейчас и органы многое умалчивали.... У нас всё всегда было хорошо!!! В кавычках...
А когда-нибудь будет по-другому?Мы увидим?Наши дети увидят?Почему мы так живём?!!Даже здесь,в комментариях, друг друга оскорбляют,говорят гадости,пишут такое!-ну ведь каждый может иметь свое мнение(я не про Вас, Вика,а вообще). Вот она-наша нравственность.Попадись им в темном переулке!!-заклюют же.Зато тут пишут-повесить,растерзать...а сами...люди друг друга ненавидят.Это страшно...
ответить
Жанна
4 5
Другая версия. Взял чужую вину на себя. Вероятно его сын или родственни совершил такое, но жалко парню жизнь ломать. И потому он подставил свою шею. Действительно очень странная и запутанная история.
ответить
Не важно
3 1
Если что, у ПРАВИЛЬНО проведенной баллистической экспертизы достоверность даже не 99,9, а 100 процентов. Я не хочу никого оправдать, я хочу чтоб был наказан тот кто это сделал. И количество поднятых вверх пальцев на шестом сверху сообщении говорит, что нас таких много.
Мало ли какие вам там пальцы вверх поднимали!!
ответить
Акрихин
0 1
Я так полагаю, что после сегодняшней статейки ВГ как издание, как СМИ, окончательно умер!
Такого лицемерия и такого вопиющего беззакония даже я от них мало ожидал! Мало того, что как последние клеветники, как базарные бабы на лавочках, перепечатывают сплетни и "помои" из других, таких же как и они, "изданий, так еще и не скрывают этого нисколько, бахвалятся этим!
Когда раньше я говорил что они сами рано или поздно подведут себя "под монастырь", я не думал, что это будет сделано так откровенно и топорно. Что ж, их выбор вполне закономерен, остается только ждать когда этой электронной "недогазетенкой" наконец-таки всерьез заинтересуются компетентные органы....
А мне после этого, на радость всяких хренарам и прочей нечисти, даже изредка появляться здесь будет откровенно "впадлу", а не только участвовать в каких-то комментариях....
Искренне и в очередной раз убедился что в обществе, где процветают такие вот "СМИ", никогда не будет ни порядка, ни нормальной жизни, ибо беспредел и подобные человеческие трагедии для них - как воздух, всего лишь средство для поднятия рейтинга... Мерзко и противно: хочется после всего этого сходить руки с мылом помыть.... :-((((((
Уж не думаешь ли как наш мер ?.....
Обвинил "Кузнецкий Рабабочий"в том...что он финансируется из зарубежных источников!
ответить
Анасиасия
10 7
Обвинять человека, раньше чем будет приговор нельзя! И по человечески и по закону! Если действительно он то собаке собачья смерть, а то что у нас органы умеют реально пресовать знаю лично и очень много....Понятное дело, что кинули в СМИ инфу о возможном пожозреваемом и люди на дыбы, но если реально нужно просто чью то жопу прикрыть, то поймите и примите что ни мы с вами ни родственники никогда правду не узнаем. А то что здесь реально мутно все, то это факт. Не так давно Мальчика Витю искали 2 недели и никакие следователи с Москвы что-то не приезжали, хотя искали гораздо дольше больше 2 недель. Поэтому здесь итог один каждый останется при своем мнении и нам простым смерным как и близким Вики никогда правда не знать. А то что некоторые здесь писали,что легче повесить это было на какого нибудь алкаша или наркота, то да...гораздо легче, только 100% в деле было участие человека на снегоходе, а простите конечно, но у по вашей снегоходов нет, отсюда и вывод...далее без комментариев. Попрошу еще раз заметить, что не надо сейчас на меня нападать, я ни кого не защищаю и не пытаюсь, просто высказала свое мнение,как и многие здесь.
ответить
Анастасия
1 3
Светлана, а то что Вы говорите, что если бы не совершали то не собрались бы никогда, то это Вы зря! Слава Богу, что Вы никогда не сталкивались с работой наших органов и лазеров вчастности, поверьте такими методами как они работают Вы бы и в убийстве Немцова признались бы. Честно сама верю,в то что на самом деле поймали виновного, но иногда включается логика и начинаются рассуждения....
ответить
Анастасия
1 1
Прошу прощения за ошибки, пишу с телефона, а он сам слова изменяет. Ну думаю сам смысл понятен.
ответить
да
1 2
Обвинять человека, раньше чем будет приговор нельзя! И по человечески и по закону! Если действительно он то собаке собачья смерть, а то что у нас органы умеют реально пресовать знаю лично и очень много....Понятное дело, что кинули в СМИ инфу о возможном пожозреваемом и люди на дыбы, но если реально нужно просто чью то жопу прикрыть, то поймите и примите что ни мы с вами ни родственники никогда правду не узнаем. А то что здесь реально мутно все, то это факт. Не так давно Мальчика Витю искали 2 недели и никакие следователи с Москвы что-то не приезжали, хотя искали гораздо дольше больше 2 недель. Поэтому здесь итог один каждый останется при своем мнении и нам простым смерным как и близким Вики никогда правда не знать. А то что некоторые здесь писали,что легче повесить это было на какого нибудь алкаша или наркота, то да...гораздо легче, только 100% в деле было участие человека на снегоходе, а простите конечно, но у по вашей снегоходов нет, отсюда и вывод...далее без комментариев. Попрошу еще раз заметить, что не надо сейчас на меня нападать, я ни кого не защищаю и не пытаюсь, просто высказала свое мнение,как и многие здесь.
Честно 50 на 50 .
ответить
Виталий
4 1
Согласен с Анастасией, мы как стадо ведемся на все что скажут и уж ни чего здесь не поделаешь....
ответить
на
0 0
Согласен с Анастасией, мы как стадо ведемся на все что скажут и уж ни чего здесь не поделаешь....
Люди чего не спим утро вечера мудренее .
ответить
Яна
1 1
Да такую гниду растрелять надо что ему виктория зделала плохова викторию конечно жалко хорошая девочка была земля ей пухом родителей жалко ну ничего втюрме его научат жить желаю чтоб этой мрази пожизненно дали.
ответить
Ульяна
3 2
Обвинять человека, раньше чем будет приговор нельзя! И по человечески и по закону! Если действительно он то собаке собачья смерть, а то что у нас органы умеют реально пресовать знаю лично и очень много....Понятное дело, что кинули в СМИ инфу о возможном пожозреваемом и люди на дыбы, но если реально нужно просто чью то жопу прикрыть, то поймите и примите что ни мы с вами ни родственники никогда правду не узнаем. А то что здесь реально мутно все, то это факт. Не так давно Мальчика Витю искали 2 недели и никакие следователи с Москвы что-то не приезжали, хотя искали гораздо дольше больше 2 недель. Поэтому здесь итог один каждый останется при своем мнении и нам простым смерным как и близким Вики никогда правда не знать. А то что некоторые здесь писали,что легче повесить это было на какого нибудь алкаша или наркота, то да...гораздо легче, только 100% в деле было участие человека на снегоходе, а простите конечно, но у по вашей снегоходов нет, отсюда и вывод...далее без комментариев. Попрошу еще раз заметить, что не надо сейчас на меня нападать, я ни кого не защищаю и не пытаюсь, просто высказала свое мнение,как и многие здесь.
Анастасия, вы прочли мои мысли по поводу подростка Витю, действительно из Москвы никто не приехал, а тут за неделю все приехали, такое впечатление , что у нас бездари работают.
ответить
Анастасия
1 2
Анастасия, вы прочли мои мысли по поводу подростка Витю, действительно из Москвы никто не приехал, а тут за неделю все приехали, такое впечатление , что у нас бездари работают.
Ульян, попрошу заметить, что даже ни через неделю, а через 2-3 дня! И по поводу Вити, СК не давал каждый день информацию на своем сайте. Ну остается только догадываться, что и как было на самом деле.
ответить
Анастасия
5 0
Очень жаль маму Вики и сестру, тем более она ребеночка ждет, а эта травма даст о себе знать, будет всегда бояться за своего ребенка. Самое главное суметь это все пережить и здоровья малышу и будущей маме. Для них завтра самый тяжелый день будет. Но ни мама ни сестра не должны винить себя в случившемся, это есть очень хорошее выражение : " Знал бы где упасть, солому бы подстелил".
ответить
Ульяна
3 3
Ульян, попрошу заметить, что даже ни через неделю, а через 2-3 дня! И по поводу Вити, СК не давал каждый день информацию на своем сайте. Ну остается только догадываться, что и как было на самом деле.
Анастасия, ни в коем случае я не оправдываю подозреваемого за его совершенные действия, но как то все быстро раскрыли.....
ответить
КоляYeti 11835
5 2
Здесь что-то не так. . Менты что-то мутят, слишком много не понятного. Как вышли на предполагаемого преступника? Версия о ДТП куда исчезла? Как были обнаружены следы крови? Зачем он её увез домой? Был ли он пьяный или всё делал осознано? Как нашли местонахождения тела?
А теперь просто представьте. что это сделал кто-то другой, тогда многое становится на места. Возможно лицо имеющее отношение к органам или не простой смертный.
1. Человек, имеющий детей в 99% не сделает такого с ребёнком, 1 %- это болезнь, которая, на мой взгляд, дала бы знать о себе раньше, чем 40 лет.
2. Дело приобрело общественный резонанс гремит на всю страну, органам срочно нужно раскрытие, любой ценой, но нет тела.
2. Тот кто это сделал сливает информацию о месте нахождения тела, в Лизу АЛЕРТ, поэтому они прекращают поиски раньше чем милиция, потому что понимает, что рано или поздно найдут, органам нужно дело закрывать, только в этом случае они успокоятся.
3. Он был ранее судим, за кражу не разглашаются детали этой кражи (кто по молодости не чудил), эта судимость вообще ни о чём не говорит, но только не органам. Первых кого проверяют менты всех бывших судимых в этом районе, провели обыски, находят такого у кого есть снегоход.
4. Начинают "работать с мужиком" и пытаются пропихнуть версию с ДТП мол сбил на смерть, в состоянии аффекта увёз и скинул в штрек, суд учтёт все обстоятельства и даст по минимуму 5-6 лет, также информацию о ДТП вкидывают в прессу и все начинают думать про ДТП, отсюда версии про какую-то девятку, какого-то таксиста, и т.д., находят, что естественно, следы ДНК, в его доме, теперь есть повод для задержания.
5.НО............. мужик-то с системой знаком, и знает, что единственный способ себя защитить уйти в несознанку и замолчал, потому что если сознается дадут максимально возможный срок.
6. Следаки видя, что признания не получается, доказательная база, видать, совсем слабенькая спускают в прессу следующую информацию, пытаясь психологически сломать; дают понять не принял версию о ДТП, вот тебе и появляется версия об изнасиловании и о сбросе девочки в штрек ёще живой, население негодует, все возмущены, его семья раздавлена, в этом городе жизни больше не будет.
7. Если всё верно, что будет дальше ......................... Скорее всего через пару дней он сознается, будет психиатрическая экспертиза его признают невменяемым, отправят на пожизненное лечение, ведь не может же на территории добра нормальный человек сделать такое.
8. Если же он устоит, то скорее всего будет суицид в камере, появится окончательная версия, под неё найдутся доказательства.
9. Те кто это сделал уходят от наказания
10. Органам ордена и медали.
Может быть у меня фантазия сильная, вспомните дело Яны Титовой, настоящие преступники остались на свободе, обвинили не виновного, я в этом убеждён.
Слышь умник, тебе кто станет на стадии следствия сразу докладывать про всё и вся! Ёе, погибшую (Царство ей Небесное) и пятна с генетическим материалом, НИКТО кроме него, в собственный дом не доставил, может члены его семьи?! Или Вы думаете криминалистам есть смысл врать? Их данные любой адвокат может опровергнуть на др. экспертизе, к примеру Кемерово или Москве. Нормальный человек, не совершавший преступления, в здравом уме, представляет алиби - всё, что может его защитить, а этот вспомнил Конституцию, поэтому, не пиши больше трактатов-разглагольствований, о том что могет быть, а что нет - есть материалы следствия, детали которого будет знать только Судья и если по просьбе общественности заседание суда будет открытым, узнают и те, кого это интересует.
ответить
Алексей
4 1
Ульян, попрошу заметить, что даже ни через неделю, а через 2-3 дня! И по поводу Вити, СК не давал каждый день информацию на своем сайте. Ну остается только догадываться, что и как было на самом деле.
По поводу оперативности следователей, я бы не заострял на этом внимания. Не забывайте, что в СК по КО новый начальник, причем, пока, с приставкой и.о., к тому же под Аманом кресло качается. Поэтому, всем необходимо как можно скорее найти виновного, расследовать и передать в суд. А для этого все средства хороши.
ответить
Виктория
6 1
КоляYeti:
Слышь умник, тебе кто станет на стадии следствия сразу докладывать про всё и вся! Ёе, погибшую (Царство ей Небесное) и пятна с генетическим материалом, НИКТО кроме него, в собственный дом не доставил, может члены его семьи?! Или Вы думаете криминалистам есть смысл врать? Их данные любой адвокат может опровергнуть на др. экспертизе, к примеру Кемерово или Москве. Нормальный человек, не совершавший преступления, в здравом уме, представляет алиби - всё, что может его защитить, а этот вспомнил Конституцию, поэтому, не пиши больше трактатов-разглагольствований, о том что могет быть, а что нет - есть материалы следствия, детали которого будет знать только Судья и если по просьбе общественности заседание суда будет открытым, узнают и те, кого это интересует.
Криминалисты и патологоанатомы пишут иногда полную чушь!!! Теперь пример из моего опыта и знаний. У моей подруги пропала мама, нашли её в морге. При опознании тела присутствовала я и моя подруга дочь опознаваемой. Она опознала маму, но на шее присутствовала борозда от верёвки и был высунут язык!!!! Так патологоанатомы написали в заключении, что смерть наступила от утопления так как её нашли в реке!!!! На вопрос, почему на шее присутствует борозда от верёвки и высунут язык как при удушении, поступил ответ!!!! это её так транспортировали по реке!!!за шею!!!! Но!!!любой врач, криминалист скажет Вам, что у уже мертвого человека борозда на шее не появится так выраженно и язык не вывалится!!!! Так как язык вываливается при удушении при жизни....
ответить
Виктория
5 1
И вы хотите сказать, что криминалисты не могут врать, да легко!!! Как удобно следствию, так и под присягой и на библии соврут!!!
ответить
Марина
0 4
Люди!!! Ауу!!! Мне пишут в личку чтобы подписать питицию " об избрании высокой меры накозания" в отношении этого падонка! Я не Бог чтоб вершить суд! Ему итак гореть! Но кто ВЫ такие чтоб это подписывать?! Кем вы себя возомнили? Да - страшно! Даже очень страшно что такие люди среди нас! НО! Не подобайтесь ему! Оставайтесь людьми и не превращайтесь в животных! Все мы там будем!
ответить
123
2 0
Люди!!! Ауу!!! Мне пишут в личку чтобы подписать питицию " об избрании высокой меры накозания" в отношении этого падонка! Я не Бог чтоб вершить суд! Ему итак гореть! Но кто ВЫ такие чтоб это подписывать?! Кем вы себя возомнили? Да - страшно! Даже очень страшно что такие люди среди нас! НО! Не подобайтесь ему! Оставайтесь людьми и не превращайтесь в животных! Все мы там будем!
Марина,мы обычные люди,которые,хотим что бы наше дети не боялись выходить на улицу что их могут как то покалечить или даже убить,страшно даже себе представить,дело не в времени!!!!конечно я деток своих не выпущу на улицу без присмотра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!не важно час дня или 7 вечера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!но как говорится чужих детей не бывает!!!!!!!!!!!!!!!!!по мне так это вы чего то не до понимаете,и не чего других ***************** бога говорите,лично я думаю если я петицию подпишу против педофила,при чем официально доказанного правоохранительными органами,то я не стану животным и тем более не попаду в ад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить
Митрич
3 1
А на каком основании имя раскрывают, как же тайна следствия, а если окажется, что не виновен, ведь следствие еще идет, а потом что ИЗВИНИТЕ??? Или как? Какие подружки и почему молчали 6 дней??? Может реально бизнес отжимают, и как узнали, что в его доме кровь именно той девочки, а потом только тело нашли??? Неужели он не мог следы убрать, после насилия, для чего ему было торопиться. Много вопросов. Ясно одно, имя известно, и идет травля на семью.
А тайна следствия для наших дурнаШлюг - что дышло. Ради дешевого рейтинга и пиара не то что тайну следствия раскроют - мать родную предадут!. Уж кто-кто , а ВГ этим не просто грешит, он этим живет.
ответить
Митрич
5 1
Марина,мы обычные люди,которые,хотим что бы наше дети не боялись выходить на улицу что их могут как то покалечить или даже убить,страшно даже себе представить,дело не в времени!!!!конечно я деток своих не выпущу на улицу без присмотра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!не важно час дня или 7 вечера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!но как говорится чужих детей не бывает!!!!!!!!!!!!!!!!!по мне так это вы чего то не до понимаете,и не чего других ***************** бога говорите,лично я думаю если я петицию подпишу против педофила,при чем официально доказанного правоохранительными органами,то я не стану животным и тем более не попаду в ад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Начнем с того, что на текущий момент никаких ОФИЦИАЛЬНЫХ доказательств против конкретного человека нет! Есть лишь домыслы, опубликованные в столь сомнительном издании как ВГ, которые такие как вы почему-то принимаете за чистую монету! Решения суда нет, ПОДЛИННОЙ информации из следственных органов - тоже.... А вот кипиша от таких как вы, готовых из-за своего "животного" страха пустить всех "под нож" - это есть.
Второй аспект: ну, подпишете вы эту петицию. Допустим, к вам прислушаются и после ЗАКОННОГО решения суда этого педофила казнят... А что дальше? Это является гарантией того, что на следующий день вы спокойно отпустите своего ребенка на улицу или хотя бы, перестанете бояться маньяков на улице? ИХ НЕ СТАНЕТ МЕНЬШЕ! Потому что смертная казнь - это не панацея, она применяется УЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, как преступник совершит свое страшное злодеяние! Она, казнь эта, не решает главного: она не оживит жертв преступника, не успокоит душу родственников жертвы, она всего лишь удовлетворит низменную и животную страсть мести, "кровь за кровь" - только и всего!
Если хотите решать проблему с маньяками, то нужно идти другим путем! Нужно предупреждать эти преступления, а не выносить "праведные возмездия", когда злодеяние уже совершено! Лучше бы вы подписали петицию за принятие закона о лишении гражданских прав психически неуравновешенных лиц и о необходимости их изоляции от общества! Но вам только кровь подавай!
Еще потребуйте, чтобы вас, как в Америке, пускали поглазеть на процедуру самой смертной казни...:-(((
ответить
!!!
2 1
а теперь давайте подвергнем сомнениям Ваши доводы:
1. 99% и 1% - это откуда такая статистика? и что Вы знаете о его болезнях?
2. Случай конечно не рядовой, но не настолько, что бы все выходили на пикеты с требованием за 24 ч найти убийцу. тут обществу важнее тщательность и точность, чем скорость и 25 подозреваемых.
2. во здесь я с трудом понял: кто-то сливает в ЛА инфу. какую инфу? ЛА не может спустится в штрек, и не может произвести следственные действия, в том числе подъём тела. по вашей конспирологической версии уж ЛА должны были искать до самого конца - пока не подняли тело (волонтёрские поиски приостановлены, поскольку добровольцы обследовали всё, что смогли, но девочку не нашли). да и зачем допускать утечку информации?
3. в том р-не проще найти того, у кого снегоход (недешевая игрушка), чем человека с судимостью.
4. зачем что-то вкидывать в прессу? в суде это не зачтется, прочтут не многие, забудут через неделю и те, кто прочитал, т.к. наши сми те еще правдорубы - им наврать как два пальца обасфальт.
5. защитить себя от чего? так ему грозило "по минимуму 5-6 лет". а теперь почти расстрельные статьи
6. тут одни эмоции, логики 0.
7. зачем его признавать невменяемым? суд все-равно будет. "пожизненное лечение", видимо, нужно не только ему.
8. ну конечно, а если инопланетяне нападут?
9. кто-же это мог быть? сопоставьте место и время с возможностями людей, которые бы могли сочинить историю, описанную Вами.
10. Вам, видимо, не получилось попасть в "органы", так теперь их ордена и медали спать не дают спокойно
Ваше "расследование" построено на одном предположении что кто-то очень крутой в четверг вечером разъезжал по Абашево (это ж почти как Рублевка) на своем крутейшем авто, сбил девочку, а потом устроил тотальную фальсификацию с привлечением криминалистов из Москвы. если бы Вы трезвее смотрели на окружающую жизнь, то могли понять, что "истинному преступнику" проще было бы отвезти девочку в больницу а родителям заплатить (сравните со стоимостью спектакля, который Вы описали). посмотрите как расследуют дело Мовшина
Бред сивой кобылы!
ответить
555
3 1
Да такую гниду растрелять надо что ему виктория зделала плохова викторию конечно жалко хорошая девочка была земля ей пухом родителей жалко ну ничего втюрме его научат жить желаю чтоб этой мрази пожизненно дали.
Думай своей головой, не поддавайся эмоциям толпы. Учись писать грамотно.
ответить
11
0 0
Здесь что-то не так. . Менты что-то мутят, слишком много не понятного. Как вышли на предполагаемого преступника? Версия о ДТП куда исчезла? Как были обнаружены следы крови? Зачем он её увез домой? Был ли он пьяный или всё делал осознано? Как нашли местонахождения тела?
А теперь просто представьте. что это сделал кто-то другой, тогда многое становится на места. Возможно лицо имеющее отношение к органам или не простой смертный.
1. Человек, имеющий детей в 99% не сделает такого с ребёнком, 1 %- это болезнь, которая, на мой взгляд, дала бы знать о себе раньше, чем 40 лет.
2. Дело приобрело общественный резонанс гремит на всю страну, органам срочно нужно раскрытие, любой ценой, но нет тела.
2. Тот кто это сделал сливает информацию о месте нахождения тела, в Лизу АЛЕРТ, поэтому они прекращают поиски раньше чем милиция, потому что понимает, что рано или поздно найдут, органам нужно дело закрывать, только в этом случае они успокоятся.
3. Он был ранее судим, за кражу не разглашаются детали этой кражи (кто по молодости не чудил), эта судимость вообще ни о чём не говорит, но только не органам. Первых кого проверяют менты всех бывших судимых в этом районе, провели обыски, находят такого у кого есть снегоход.
4. Начинают "работать с мужиком" и пытаются пропихнуть версию с ДТП мол сбил на смерть, в состоянии аффекта увёз и скинул в штрек, суд учтёт все обстоятельства и даст по минимуму 5-6 лет, также информацию о ДТП вкидывают в прессу и все начинают думать про ДТП, отсюда версии про какую-то девятку, какого-то таксиста, и т.д., находят, что естественно, следы ДНК, в его доме, теперь есть повод для задержания.
5.НО............. мужик-то с системой знаком, и знает, что единственный способ себя защитить уйти в несознанку и замолчал, потому что если сознается дадут максимально возможный срок.
6. Следаки видя, что признания не получается, доказательная база, видать, совсем слабенькая спускают в прессу следующую информацию, пытаясь психологически сломать; дают понять не принял версию о ДТП, вот тебе и появляется версия об изнасиловании и о сбросе девочки в штрек ёще живой, население негодует, все возмущены, его семья раздавлена, в этом городе жизни больше не будет.
7. Если всё верно, что будет дальше ......................... Скорее всего через пару дней он сознается, будет психиатрическая экспертиза его признают невменяемым, отправят на пожизненное лечение, ведь не может же на территории добра нормальный человек сделать такое.
8. Если же он устоит, то скорее всего будет суицид в камере, появится окончательная версия, под неё найдутся доказательства.
9. Те кто это сделал уходят от наказания
10. Органам ордена и медали.
Может быть у меня фантазия сильная, вспомните дело Яны Титовой, настоящие преступники остались на свободе, обвинили не виновного, я в этом убеждён.
Глупый вы воробушек...
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