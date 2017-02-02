Здесь что-то не так. . Менты что-то мутят, слишком много не понятного. Как вышли на предполагаемого преступника? Версия о ДТП куда исчезла? Как были обнаружены следы крови? Зачем он её увез домой? Был ли он пьяный или всё делал осознано? Как нашли местонахождения тела?

А теперь просто представьте. что это сделал кто-то другой, тогда многое становится на места. Возможно лицо имеющее отношение к органам или не простой смертный.

1. Человек, имеющий детей в 99% не сделает такого с ребёнком, 1 %- это болезнь, которая, на мой взгляд, дала бы знать о себе раньше, чем 40 лет.

2. Дело приобрело общественный резонанс гремит на всю страну, органам срочно нужно раскрытие, любой ценой, но нет тела.

2. Тот кто это сделал сливает информацию о месте нахождения тела, в Лизу АЛЕРТ, поэтому они прекращают поиски раньше чем милиция, потому что понимает, что рано или поздно найдут, органам нужно дело закрывать, только в этом случае они успокоятся.

3. Он был ранее судим, за кражу не разглашаются детали этой кражи (кто по молодости не чудил), эта судимость вообще ни о чём не говорит, но только не органам. Первых кого проверяют менты всех бывших судимых в этом районе, провели обыски, находят такого у кого есть снегоход.

4. Начинают "работать с мужиком" и пытаются пропихнуть версию с ДТП мол сбил на смерть, в состоянии аффекта увёз и скинул в штрек, суд учтёт все обстоятельства и даст по минимуму 5-6 лет, также информацию о ДТП вкидывают в прессу и все начинают думать про ДТП, отсюда версии про какую-то девятку, какого-то таксиста, и т.д., находят, что естественно, следы ДНК, в его доме, теперь есть повод для задержания.

5.НО............. мужик-то с системой знаком, и знает, что единственный способ себя защитить уйти в несознанку и замолчал, потому что если сознается дадут максимально возможный срок.

6. Следаки видя, что признания не получается, доказательная база, видать, совсем слабенькая спускают в прессу следующую информацию, пытаясь психологически сломать; дают понять не принял версию о ДТП, вот тебе и появляется версия об изнасиловании и о сбросе девочки в штрек ёще живой, население негодует, все возмущены, его семья раздавлена, в этом городе жизни больше не будет.

7. Если всё верно, что будет дальше ......................... Скорее всего через пару дней он сознается, будет психиатрическая экспертиза его признают невменяемым, отправят на пожизненное лечение, ведь не может же на территории добра нормальный человек сделать такое.

8. Если же он устоит, то скорее всего будет суицид в камере, появится окончательная версия, под неё найдутся доказательства.

9. Те кто это сделал уходят от наказания

10. Органам ордена и медали.

Может быть у меня фантазия сильная, вспомните дело Яны Титовой, настоящие преступники остались на свободе, обвинили не виновного, я в этом убеждён.



а теперь давайте подвергнем сомнениям Ваши доводы:1. 99% и 1% - это откуда такая статистика? и что Вы знаете о его болезнях?2. Случай конечно не рядовой, но не настолько, что бы все выходили на пикеты с требованием за 24 ч найти убийцу. тут обществу важнее тщательность и точность, чем скорость и 25 подозреваемых.2. во здесь я с трудом понял: кто-то сливает в ЛА инфу. какую инфу? ЛА не может спустится в штрек, и не может произвести следственные действия, в том числе подъём тела. по вашей конспирологической версии уж ЛА должны были искать до самого конца - пока не подняли тело (волонтёрские поиски приостановлены, поскольку добровольцы обследовали всё, что смогли, но девочку не нашли). да и зачем допускать утечку информации?3. в том р-не проще найти того, у кого снегоход (недешевая игрушка), чем человека с судимостью.4. зачем что-то вкидывать в прессу? в суде это не зачтется, прочтут не многие, забудут через неделю и те, кто прочитал, т.к. наши сми те еще правдорубы - им наврать как два пальца обасфальт.5. защитить себя от чего? так ему грозило "по минимуму 5-6 лет". а теперь почти расстрельные статьи6. тут одни эмоции, логики 0.7. зачем его признавать невменяемым? суд все-равно будет. "пожизненное лечение", видимо, нужно не только ему.8. ну конечно, а если инопланетяне нападут?9. кто-же это мог быть? сопоставьте место и время с возможностями людей, которые бы могли сочинить историю, описанную Вами.10. Вам, видимо, не получилось попасть в "органы", так теперь их ордена и медали спать не дают спокойноВаше "расследование" построено на одном предположении что кто-то очень крутой в четверг вечером разъезжал по Абашево (это ж почти как Рублевка) на своем крутейшем авто, сбил девочку, а потом устроил тотальную фальсификацию с привлечением криминалистов из Москвы. если бы Вы трезвее смотрели на окружающую жизнь, то могли понять, что "истинному преступнику" проще было бы отвезти девочку в больницу а родителям заплатить (сравните со стоимостью спектакля, который Вы описали). посмотрите как расследуют дело Мовшина