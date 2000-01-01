В Кемеровской области суд обязал школу выплатить компенсацию подростку за травму на уроке. Речь идёт о сумме 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ЧП произошло в Ленинске-Кузнецком в мае прошлого года. В классе во время урока от порыва ветра выпала оконная рама. Конструкция угодила на сидящего за партой 14-летнего ученика. Медики диагностировали у него резаную скальпированную рану левой кисти с повреждением сустава, порезы и ссадины. Травмы были расценены как вред здоровью средней тяжести.

Подростку пришлось пройти длительное лечение и перенести хирургическое вмешательство.

Также ему причинены нравственные страдания: несовершеннолетний долгое время находился в стрессовой ситуации, переживал по поводу случившегося с ним, появилось чувство страха. Кроме того, около трёх летних месяцев он не посещал тренировки по боксу, — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Родители школьника обратились в прокуратуру. Они попросили взыскать ему компенсацию морального вреда. Прокурор обратился в суд.

Ленинск-Кузнецкий городской суд удовлетворил исковые требования прокурора. В пользу ребёнка со школы было взыскано 50 тысяч рублей. Ответчик не согласился с суммой взыскания, принёс апелляционную жалобу. Однако Кемеровский областной суд оставил решение без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу и направлено для исполнения.