Первый вице-премьер России Игорь Шувалов 3 февраля прибыл в Кузбасс. Он обсудит с властями развитие моногородов Кузбасса, пишет SU.
Сначала Шувалов встретится с губернатором Аманом Тулеевым, затем прибудет на семинар по обсуждению развития моногородов. Он также посетит Анжеро-Судженск и поучаствует в открытии установки по переработке нефти.
Как уже писал ВашГород.ру, из моногорода Анжеро-Судженска планируют сделать территорию опережающего развития. Благодаря этому в городе появится 6 тысяч рабочих мест. В Анжеро-Судженске также построят три новых завода.