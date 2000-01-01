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В Кузбасс приехал вице-премьер Игорь Шувалов

03 февраля 10:44
3260

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов 3 февраля прибыл в Кузбасс. Он обсудит с властями развитие моногородов Кузбасса, пишет SU.

Сначала Шувалов встретится с губернатором Аманом Тулеевым, затем прибудет на семинар по обсуждению развития моногородов. Он также посетит Анжеро-Судженск и поучаствует в открытии установки по переработке нефти.

Как уже писал ВашГород.ру, из моногорода Анжеро-Судженска планируют сделать территорию опережающего развития. Благодаря этому в городе появится 6 тысяч рабочих мест. В Анжеро-Судженске также построят три новых завода.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: fpold.fedpress.ru
Анжеро-Судженск моногород

Комментарии (28)

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Горожанин
44 1
Прилетел поди на самолете за 52млн$ задекларированом. На котором его жена собак по Европе катает на выставки честь Россиюшки отстаивать))). Еще один "честный единорос".
ответить
Фома
10 0
Оп- па... И чё? Здря собирали деньги и ремонтировали классы в школе?
ответить
Кузня родная 3099
16 0
Прилетел поди на самолете за 52млн$ задекларированом. На котором его жена собак по Европе катает на выставки честь Россиюшки отстаивать))). Еще один "честный единорос".
Ну уж точно не на плацкарте РЖД...
ответить
Чо
12 0
Опа, чо все гайцы седня в Анжерке?! Можно пошалить?!
ответить
1
37 1
приехал за данью, остальное показуха! им всем давно на всё плевать , кроме денег!
ответить
Play Game
9 0
700.000 - 800.000 шахтёров работало и зарабатывало. В.В.П. приезжал 1-й раз и просил голосовать за него!!! Сколько сейчас шахтёров работает 300.000 - 400.000 как так, угольная сфера открывается и ещё 6000 рабочих. Не могу понять где улучшения, вот кому дороги строят, надо пешеходам и расширять их, парой идя тяжело пройти, надо поворачиваться и сходить с асфальта, а инвалидам давно безопасно стало на автодороге двигаться!!!
ответить
Димон
12 24
Хорошо когда в Кузбасс прилетает честный чиновник, который работает для народа и во благо страны! )))
ответить
Димон
13 10
Дон Хенаро:
А его корги с ним?)) или без собачек приехал...(((
Хорошо что корги по кличке "Митрич" улетел на Камчатку рыбу чистить, а то скулил-бы уже ))
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Антон
4 0
Моногорода - пережиток, от них нужно уходить и превращать в комфортные для проживания! Что сейчас имеем? Одно предприятие на город и район! Так было в союзе, в союзе это работало, сейчас нет.
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Ирина
3 0
Прилетел поди на самолете за 52млн$ задекларированом. На котором его жена собак по Европе катает на выставки честь Россиюшки отстаивать))). Еще один "честный единорос".
Еще один
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Хи-хи-хи
8 0
Хорошо что корги по кличке "Митрич" улетел на Камчатку рыбу чистить, а то скулил-бы уже ))
То-то ты осмелел!
ответить
Александр
1 11
Прилетел поди на самолете за 52млн$ задекларированом. На котором его жена собак по Европе катает на выставки честь Россиюшки отстаивать))). Еще один "честный единорос".
Откуда такая осведомленность? Тогда должны знать и про успешный бизнес до политики. В общем, откуда все эти блага и взялись.
ответить
lex
3 0
Хорошо когда в Кузбасс прилетает честный чиновник, который работает для народа и во благо страны! )))
Да Вы романтик, Димон!
ответить
местный-2
1 0
Откуда такая осведомленность? Тогда должны знать и про успешный бизнес до политики. В общем, откуда все эти блага и взялись.
Да....вы правы.
И. И. Шувалов родился 4 января 1967 года в посёлке Билибино Магаданской области, куда его родители приехали на заработки. Окончил среднюю школу в Москве в 1984 году. После неудачного поступления в институт в 1984—1985 годах работал лаборантом в НИИ «Экос». В 1985—1987 годах проходил срочную военную службу в Советской Армии, после чего поступил сначала на рабфак, а затем на юридический факультет МГУ[1][3].
ответить
?!
10 0
Да....вы правы.
И. И. Шувалов родился 4 января 1967 года в посёлке Билибино Магаданской области, куда его родители приехали на заработки. Окончил среднюю школу в Москве в 1984 году. После неудачного поступления в институт в 1984—1985 годах работал лаборантом в НИИ «Экос». В 1985—1987 годах проходил срочную военную службу в Советской Армии, после чего поступил сначала на рабфак, а затем на юридический факультет МГУ[1][3].
То в институт поступить не смог, только через рабфак, а потом резко МГУ осилил, до кандидата наук дорос, чины и должности заработал!
ответить
Галина
0 9
Тошно читать коментарии доморощенных "умников". Ягозят, острят, хомят, обгадят всех ... Представьте его график работы и сколько часов работает в среднем каждый из нас. Спросите себя когда вы принимали решение по вопросу важному для тысяч людей или своей семьи? 90% стараются изьежать решений, скинуть на кого-нибудь, не замарачиваться. Хотите лучше жить - идите работайте, принимайте решения хотя бы относительно себя, думайте, а не плюйтесь ядом.
ответить
КоляYeti 11835
6 0
Хорошо когда в Кузбасс прилетает честный чиновник, который работает для народа и во благо страны! )))
Один ты не в курсе, что ён уже по статусу не "чиновник"(слишком мелко), а Царь Недвижимости, разуй глаза в Интернете - через "поиск" много чё расскажут...
ответить
?
7 0
Тошно читать коментарии доморощенных "умников". Ягозят, острят, хомят, обгадят всех ... Представьте его график работы и сколько часов работает в среднем каждый из нас. Спросите себя когда вы принимали решение по вопросу важному для тысяч людей или своей семьи? 90% стараются изьежать решений, скинуть на кого-нибудь, не замарачиваться. Хотите лучше жить - идите работайте, принимайте решения хотя бы относительно себя, думайте, а не плюйтесь ядом.
А ты уверена, что он все делает хорошо, или хотя бы как надо, а не вредит, не заботится только о своем кармане?
Да мы и так все работаем, не указывай, сама иди в 11 ночи работай.
ответить
КоляYeti 11835
3 0
Тошно читать коментарии доморощенных "умников". Ягозят, острят, хомят, обгадят всех ... Представьте его график работы и сколько часов работает в среднем каждый из нас. Спросите себя когда вы принимали решение по вопросу важному для тысяч людей или своей семьи? 90% стараются изьежать решений, скинуть на кого-нибудь, не замарачиваться. Хотите лучше жить - идите работайте, принимайте решения хотя бы относительно себя, думайте, а не плюйтесь ядом.
Весь Новокузнецк только и работает на бюджет, из которого "шуваловы" получают свои многосоттысячные зарплаты, но вы(то есть - ты), как и Путин, призываете работяг ещё больше трудится, как будто оне все годы правления "буем груши околачивали", разуйте в глаза, выньте тело из тёплой постели и в 7-00(а может и раньше), придите на остановки опчественного транспорта и убедитесь сколько народу едут выживать за заработком от Власти "шуваловых", потому, как с подачек олигархов, которых расплодила нынешняя Власть, можно тока выживать - от зарплаты, до зарплаты...
ответить
Неудобный
0 0
Игорян, ну фули тебе тут надо?
Вали отсюда, афуевшая морда!
ответить
Горожанин
5 0
Тошно читать коментарии доморощенных "умников". Ягозят, острят, хомят, обгадят всех ... Представьте его график работы и сколько часов работает в среднем каждый из нас. Спросите себя когда вы принимали решение по вопросу важному для тысяч людей или своей семьи? 90% стараются изьежать решений, скинуть на кого-нибудь, не замарачиваться. Хотите лучше жить - идите работайте, принимайте решения хотя бы относительно себя, думайте, а не плюйтесь ядом.
Все работают, не меряйте на себя. Вопрос о том ради чего, я бывал в Европе, у меня там много знакомых и я не по наслышке знаю о там как и сколько они работают, и что в итоге имеют. 80% населения России и не снилось. Люди работают за еду!!! Купят себе безделушка за 3-5 тысяч вне плана бюджета и уже ощущается. Это не жизнь а существование. Жалкое волочение. В то время как Главы ГОС!!!! компаний (чьи фамилии все знают) получают от 2 до 3 миллионов рублей в ДЕНЬ!!! При явно не качественном и убыточном менеджменте. (не верите мне вся информация есть в сети баланс, декларации). И пока такие как Вы есть в этой стране мы и будем так жить.
ответить
*
7 0
Тошно читать коментарии доморощенных "умников". Ягозят, острят, хомят, обгадят всех ... Представьте его график работы и сколько часов работает в среднем каждый из нас. Спросите себя когда вы принимали решение по вопросу важному для тысяч людей или своей семьи? 90% стараются изьежать решений, скинуть на кого-нибудь, не замарачиваться. Хотите лучше жить - идите работайте, принимайте решения хотя бы относительно себя, думайте, а не плюйтесь ядом.
Да он золотой человек! Только о России думает! Мы наоборот хвалим и поддерживаем! Ну подумаешь про самолёт и собачку спросили. Нам просто интересно, как поживает кормилец ))
ответить
Ась?
1 0
Да он золотой человек! Только о России думает! Мы наоборот хвалим и поддерживаем! Ну подумаешь про самолёт и собачку спросили. Нам просто интересно, как поживает кормилец ))
Кормилец то он кормилец, да вот только чей?
ответить
Венz
1 0
Все работают, не меряйте на себя. Вопрос о том ради чего, я бывал в Европе, у меня там много знакомых и я не по наслышке знаю о там как и сколько они работают, и что в итоге имеют. 80% населения России и не снилось. Люди работают за еду!!! Купят себе безделушка за 3-5 тысяч вне плана бюджета и уже ощущается. Это не жизнь а существование. Жалкое волочение. В то время как Главы ГОС!!!! компаний (чьи фамилии все знают) получают от 2 до 3 миллионов рублей в ДЕНЬ!!! При явно не качественном и убыточном менеджменте. (не верите мне вся информация есть в сети баланс, декларации). И пока такие как Вы есть в этой стране мы и будем так жить.
Это вопрос к "нашим" депутатам и гаранту, как они наши конституционные права защищают.
ответить
да уж...
1 0
Тошно читать коментарии доморощенных "умников". Ягозят, острят, хомят, обгадят всех ... Представьте его график работы и сколько часов работает в среднем каждый из нас. Спросите себя когда вы принимали решение по вопросу важному для тысяч людей или своей семьи? 90% стараются изьежать решений, скинуть на кого-нибудь, не замарачиваться. Хотите лучше жить - идите работайте, принимайте решения хотя бы относительно себя, думайте, а не плюйтесь ядом.
А главно дело взгляд честный, ласковый, глаза добрые...
Все о России думает, золотой человек!
ответить
Серый
1 0
Тошно читать коментарии доморощенных "умников". Ягозят, острят, хомят, обгадят всех ... Представьте его график работы и сколько часов работает в среднем каждый из нас. Спросите себя когда вы принимали решение по вопросу важному для тысяч людей или своей семьи? 90% стараются изьежать решений, скинуть на кого-нибудь, не замарачиваться. Хотите лучше жить - идите работайте, принимайте решения хотя бы относительно себя, думайте, а не плюйтесь ядом.
Вам, Галина, тоже не мешало-бы тоже вслед за Шуваловым поступить на рабфак! И решить хотя-бы проблемы с русским языком, а потом пытаться что-то поведать на уши...
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