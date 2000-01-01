Тошно читать коментарии доморощенных "умников". Ягозят, острят, хомят, обгадят всех ... Представьте его график работы и сколько часов работает в среднем каждый из нас. Спросите себя когда вы принимали решение по вопросу важному для тысяч людей или своей семьи? 90% стараются изьежать решений, скинуть на кого-нибудь, не замарачиваться. Хотите лучше жить - идите работайте, принимайте решения хотя бы относительно себя, думайте, а не плюйтесь ядом.

Все работают, не меряйте на себя. Вопрос о том ради чего, я бывал в Европе, у меня там много знакомых и я не по наслышке знаю о там как и сколько они работают, и что в итоге имеют. 80% населения России и не снилось. Люди работают за еду!!! Купят себе безделушка за 3-5 тысяч вне плана бюджета и уже ощущается. Это не жизнь а существование. Жалкое волочение. В то время как Главы ГОС!!!! компаний (чьи фамилии все знают) получают от 2 до 3 миллионов рублей в ДЕНЬ!!! При явно не качественном и убыточном менеджменте. (не верите мне вся информация есть в сети баланс, декларации). И пока такие как Вы есть в этой стране мы и будем так жить.