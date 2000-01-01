Жителей аварийной пятиэтажки на Тореза, 51 в Новокузнецке всё никак не могут расселить с 1989 года. Дом разрушается на глазах. Крыша протекает, в середине дома образовалась огромная трещина, подвал топит нечистотами, а плиты перекрытия «гуляют» с места на место.

Журналисты ВашГород.ру уже рассказывали о проблемах жителей этого дома. Накануне наш корреспондент побывал на месте и убедился, в каких ужасных условиях живут люди.

«Наш дом хотели снести ещё в 1989 году. Однако чудесным образом в 2004 году наш дом был исключён из списка аварийного жилья. Нам об этом не сказали. Когда жители узнали, мы лично обратились к главе Новокузнецка Сергею Кузнецову. В итоге наш дом снова признали аварийным в 2014 году. На этом дело встало. Больше к мэру нас никто на приём почему-то не записывает. А от других чиновников мы получаем лишь отписки. Говорят, подождите, когда будут деньги, тогда и будем расселять, лет через 6.», — поделилась с корреспондентом ВашГород.ру старшая дома Галина Ястребова.

Горожане боятся находится в доме, но ничего не поделать. Ведь у большинства нет другого жилья. Кроме этого, по словам жителей, серьезную опасность для их здоровья представляет канализационные стоки, которые сбегают прямо в подвал.

«В жаркие дни вонь ощущается даже на четвертых и пятых этажах, что уж говорить о жильцах на первых этажах», — отмечает Галина Ястребова.

Ответа администрации Заводского района на официальный запрос ВашГород.ру получить не удалось. Мы следим за развитием ситуации.