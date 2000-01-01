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Многоэтажка рушится на глазах — новокузнечан заливает нечистотами

03 февраля 11:11
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Жителей аварийной пятиэтажки на Тореза, 51 в Новокузнецке всё никак не могут расселить с 1989 года. Дом разрушается на глазах. Крыша протекает, в середине дома образовалась огромная трещина, подвал топит нечистотами, а плиты перекрытия «гуляют» с места на место.

Журналисты ВашГород.ру уже рассказывали о проблемах жителей этого дома. Накануне наш корреспондент побывал на месте и убедился, в каких ужасных условиях живут люди.

«Наш дом хотели снести ещё в 1989 году. Однако чудесным образом в 2004 году наш дом был исключён из списка аварийного жилья. Нам об этом не сказали. Когда жители узнали, мы лично обратились к главе Новокузнецка Сергею Кузнецову. В итоге наш дом снова признали аварийным в 2014 году. На этом дело встало. Больше к мэру нас никто на приём почему-то не записывает. А от других чиновников мы получаем лишь отписки. Говорят, подождите, когда будут деньги, тогда и будем расселять, лет через 6.», — поделилась с корреспондентом ВашГород.ру старшая дома Галина Ястребова.

Горожане боятся находится в доме, но ничего не поделать. Ведь у большинства нет другого жилья. Кроме этого, по словам жителей, серьезную опасность для их здоровья представляет канализационные стоки, которые сбегают прямо в подвал.

«В жаркие дни вонь ощущается даже на четвертых и пятых этажах, что уж говорить о жильцах на первых этажах», — отмечает Галина Ястребова.

Ответа администрации Заводского района на официальный запрос ВашГород.ру получить не удалось. Мы следим за развитием ситуации.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
аварийное жилье администрация улица Тореза топит дом

Комментарии (19)

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Ахахах
14 39
Продавайте квартиры в этом доме и покупайте в другом, почему кто-то вам чего-то должен? Вот у меня машина начала сыпаться, Серега, когда уже мне новую выпишешь, ездить стало опасно?
ответить
Бусина
40 7
Продавайте квартиры в этом доме и покупайте в другом, почему кто-то вам чего-то должен? Вот у меня машина начала сыпаться, Серега, когда уже мне новую выпишешь, ездить стало опасно?
Ты смотри, умник какой нашелся!!!! С чего это они должны покупать новые сами???? Сравнил, ведро свое с болтами и квартиру!!!!
ответить
Анонимный пользователь
17 1
Продавайте квартиры в этом доме и покупайте в другом, почему кто-то вам чего-то должен? Вот у меня машина начала сыпаться, Серега, когда уже мне новую выпишешь, ездить стало опасно?
А как они продадут - дом то уже признали аварийным
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Анонимный пользователь
9 0
А вопрос должен быть адресован к управляющей компании, столько лет жители платили за услуги, а в итоге даже канализационные трубы не могут поменять - они стоят то копейки!!!
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Анна
3 0
В нашем доме канализационные трубы меняла управляющая компания. Деньги с дома сняли с графы ремонт. Такой бардак в подвале, самим не противно? Крышу тоже управляющая должна делать. Или жильцам самим ничего не надо? Смените компанию, мы сменили бездельников на нормальную контору.Другое дело трещина.Но ведь пока расселят , жить в таком говне как будете?
ответить
Катюша
13 0
Продавайте квартиры в этом доме и покупайте в другом, почему кто-то вам чего-то должен? Вот у меня машина начала сыпаться, Серега, когда уже мне новую выпишешь, ездить стало опасно?
Ежели бы проблемы были индивидуально в квартирах, то Ваш предложение было бы разумно. Дом в аварийном состоянии много лет. Кто захочет прикупить квартиру в таком? Может Вы с инициативой выступите? Люди,действительно, за ЖКХ платили, а по факту "ноль по вдоль"...
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Юлька блондинка
15 27
А почему их расселять должны за счёт денег налогоплательщиков и моих в частности??? Вот так деньги и непонятно на что уходят, а потом жалуются, что бюджетных средств не хватает на постройку больниц, парков, аллей, школ - тех мест которыми пользуются все горожане. А не только жители 80 квартир
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местный-2
6 0
Дон Хенаро:
А вы Шувалова пригласите,он как раз прилетел....
То же самое хотел сказать.Вот реальная проблемы,приехал и вперед.... решать.Но ведь только за семинары дутые ,для галочки ,область выделит немалые деньги.
ответить
Дон Хенаро 36945
11 0
То же самое хотел сказать.Вот реальная проблемы,приехал и вперед.... решать.Но ведь только за семинары дутые ,для галочки ,область выделит немалые деньги.
...человека, который тратит 40 миллионов в год бюджетных денег чтобы катать собак на выставки, вообще никак не тронут проблемы челяди.не его уровень,так сказать)
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Серж
4 0
зачем что-то спрашивать у администрации Заводского р--на: это не её уровень проблемы. даже если бы они и захотели, то средств на расселение у них нет. потом еще нужны большие средства на демонтаж здания и коммуникаций, рекультивацию грунта под ним. нужно точно знать законодательство: кто и что должен в этой ситуации сделать - тех и трясти. администрации районов существуют не для решения проблем, а для выполнения текущих работ по обслуживанию района. если какой-то глава начнет что-то решать - его быстро поменяют
ВГ, вам вопрос, обратитесь с администрацию города с вопросом: сколько квартир требуется для расселения жителей из аварийного жилья по г.Новокузнецку и Новокузнецкому району и есть ли какие-то планы (график) на этот счет. сколько за последние 3 года было расселено жильцов из аварийного жилья. посмотреть - решается вообще как-то этот вопрос
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Полковник Джастос
2 4
А почему их расселять должны за счёт денег налогоплательщиков и моих в частности??? Вот так деньги и непонятно на что уходят, а потом жалуются, что бюджетных средств не хватает на постройку больниц, парков, аллей, школ - тех мест которыми пользуются все горожане. А не только жители 80 квартир
Тоже интересно. На основании какого закона происходит вся эта песня с расселением собственников, которые сами там купили и приватизировали хаты, а теперь их должны расселить за бюджетные деньги. Еще понимаю, когда расселяют частный сектор с шахтных подработок, но там федеральное баблишко. А в случае с муниципалитетом - тут непонятно откуда бабло черпается на расселение.

Прапор Юлька, промониторь ситуацию. Завтра к 9-00 доложишь по уставу!
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[[[
7 1
А почему их расселять должны за счёт денег налогоплательщиков и моих в частности??? Вот так деньги и непонятно на что уходят, а потом жалуются, что бюджетных средств не хватает на постройку больниц, парков, аллей, школ - тех мест которыми пользуются все горожане. А не только жители 80 квартир
Вообще-то, есть фонд и программа федеральная для переселения из аварийного жилья. При чем тут ты и твои налоги?
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Сара
1 0
Пффф.... В Центре Фестивальная вся такая.
ответить
Блондинке
3 0
А почему их расселять должны за счёт денег налогоплательщиков и моих в частности??? Вот так деньги и непонятно на что уходят, а потом жалуются, что бюджетных средств не хватает на постройку больниц, парков, аллей, школ - тех мест которыми пользуются все горожане. А не только жители 80 квартир
Продолжу твою мысль: а давай вместо лечения, спасения твоей жизни или твоего ребенка построим парк или аллею?
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дворник
1 1
ну вот и дожили.
если раньше Обамыч только зас*цикал в подъездах, то теперь Трампушка их еще и зас*рает.
куда же Путин смотрит???
ответить
.
1 1
ну вот и дожили.
если раньше Обамыч только зас*цикал в подъездах, то теперь Трампушка их еще и зас*рает.
куда же Путин смотрит???
на атасе стоит пока первые двое свои нужды физиологические в подьезде справляют.
ответить
школота
4 1
Надо заселить в нее администрацию района и УК с семьями и пусть живут.
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руся
5 0
Продавайте квартиры в этом доме и покупайте в другом, почему кто-то вам чего-то должен? Вот у меня машина начала сыпаться, Серега, когда уже мне новую выпишешь, ездить стало опасно?
Ну вот ты УМНИК и купи у них квартиры....хорошо давать советы,сидя на тёплом унитазе
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