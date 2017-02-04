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Кузбассовцев призвали запустить воздушные шары в память о Виктории Реймер

03 февраля 11:19
3881

В Кузбассе предлагают организовать акцию в память погибшей 12-летней школьницы. С инициативой выступила одна из жительниц Киселёвска.

Жители нашего города. Давайте почтим память ребёнка, который погиб в городе Новокузнецке от рук жестокого человека. Хочу призвать каждого, кто неравнодушен. Викторию будут хоронить 4.02.2017 года в 14−00. Давайте в это время запустим шары в память об этом ребёнке, который пережил ужас, запустим в это время шары в небо в районе 12 шахты у фонтана, где торговый центр, — цитирует SU предложение девушки.

Напомним, в смерти Виктории Реймер обвиняется 40-летний житель Новокузнецка. Девочка пропала 26 января, её тело подняли на поверхность из вентиляционного штрека 1 февраля. Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: okartinkah.ru
акция похороны ВикторияРеймер

Комментарии (38)

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читатель
19 16
идиотка какая то
Сам такой, Поэтому ты ВАСЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯя
ответить
Олеся
54 2
Такое ощущение, что это предложил торговец шарами. Лучше соберите деньги и спасите больного ребеночка. В память о Лизе.
ответить
Молодой
36 5
Шоу делаете из трагедии, я в шоке.
ответить
Тата
32 3
Не совсем уместно, мне кажется, шары запускать. Уж так устоялось : шары - значит праздник, веселье...Кто может, просто придите попрощаться и положите девочке цветок. Покойся с миром!
ответить
Татьяна
7 2
Это в Киселёвске решили провести такое в память о девочки.
ответить
местный-2
22 2
Что-то должно зацепить людей и дать толчок к объединению хотя бы в осознании того,что мы всё еще люди,и жить мы может только вместе и сообща,в отсутствии уже осточертевшего негатива.Может короткая жизнь этой маленькой девочки и даст повод задуматься о том,что мы есть на самом деле.....
ответить
Тата
22 0
Что-то должно зацепить людей и дать толчок к объединению хотя бы в осознании того,что мы всё еще люди,и жить мы может только вместе и сообща,в отсутствии уже осточертевшего негатива.Может короткая жизнь этой маленькой девочки и даст повод задуматься о том,что мы есть на самом деле.....
Нормальным людям даст, а тварям нет...И меньше их не станет, к сожалению. Самое страшное, что ты никогда не подумаешь , что вот этот человек способен на такое зверство...
ответить
Молодой
20 5
Что-то должно зацепить людей и дать толчок к объединению хотя бы в осознании того,что мы всё еще люди,и жить мы может только вместе и сообща,в отсутствии уже осточертевшего негатива.Может короткая жизнь этой маленькой девочки и даст повод задуматься о том,что мы есть на самом деле.....
Работу дайте хорошую и платите достойную зарплату, тогда народ будет хорошо жить. А это трагедия и шоу из этого делать не надо. Девочку жалко, у самого дочь 8 лет.
ответить
Тата
9 2
Свою дочь буду стараться учить никому не доверять...К сожалению...Даже соседям
ответить
местный-2
9 0
Работу дайте хорошую и платите достойную зарплату, тогда народ будет хорошо жить. А это трагедия и шоу из этого делать не надо. Девочку жалко, у самого дочь 8 лет.
Разговор ведь даже не о шарах.Хотя можно сказать и так,воздушные шары всегда ассоциировались с детством.... чистым и беззаботным.
Может у нее и не было такого детства,поэтому люди как бы готовы таким образом восполнить это.
Вчера разговаривали с друзьями о том ,что в этой жизни слишком много негатива и мы не можем этому противостоять.Можно было бы предположить ,что с возрастом такая нагрузка возрастает,потому что меняется качество жизни.Но ведь и у молодых не лучше....
Наверно это я так ....сам себе задаю вопрос,а вот ответа не вижу....
ответить
Митрич
18 14
Работу дайте хорошую и платите достойную зарплату, тогда народ будет хорошо жить. А это трагедия и шоу из этого делать не надо. Девочку жалко, у самого дочь 8 лет.
Опять - "дайте", "дайте".....

ИДИ ВОЗЬМИ!!!

Достало уже это нытье: дайте им то, дайте им другое.... Кто тебе даст? Я? Он? Она? ...
А кому из нас ты нужен со своим нытьем чтобы тебе что-то давать?

И более того, просто верх невежества считать что если человек - быдло, то он сразу исправится и превратится в ангеца Божьего если ему дать то, дать сё.... Не станет! Более того, ныть будет еще больше - и это уже закон жизни!
Хочешь жить достойно - ЖИВИ! Зубами скрипи, из последних сил - но САМ иди к благополучию! Получай соответствующее образование чтобы получить соответствующую должность и доход! А сидеть на ж..., ни за что не нести ответственность, и при этом, мечтать хорошо жить - большого ума не надо....
ответить
Митрич
3 0
Разговор ведь даже не о шарах.Хотя можно сказать и так,воздушные шары всегда ассоциировались с детством.... чистым и беззаботным.
Может у нее и не было такого детства,поэтому люди как бы готовы таким образом восполнить это.
Вчера разговаривали с друзьями о том ,что в этой жизни слишком много негатива и мы не можем этому противостоять.Можно было бы предположить ,что с возрастом такая нагрузка возрастает,потому что меняется качество жизни.Но ведь и у молодых не лучше....
Наверно это я так ....сам себе задаю вопрос,а вот ответа не вижу....
Местный, а ответ-то лежит на поверхности... Неужели не видите?
ответить
герра
6 6
предлагаю её именем назвать улицу в районе 3/4
ответить
Митрич
15 0
Что касательно самой темы..... Запускать шары или не запускать....
Думаю, что для искренне сочувствующего человека вопроса не стоит: нужны ли самой Вике ваши шары? Сомневаюсь. А вот ваши молитвы ее душе были бы как раз кстати. Лучше сходите церковь свечку ей поставьте - и то больше толку будет, чем от вашего "шоу", устроенного, по большому счету, для себя самих, а не для нее.
ответить
Молодой
15 5
Опять - "дайте", "дайте".....

ИДИ ВОЗЬМИ!!!

Достало уже это нытье: дайте им то, дайте им другое.... Кто тебе даст? Я? Он? Она? ...
А кому из нас ты нужен со своим нытьем чтобы тебе что-то давать?

И более того, просто верх невежества считать что если человек - быдло, то он сразу исправится и превратится в ангеца Божьего если ему дать то, дать сё.... Не станет! Более того, ныть будет еще больше - и это уже закон жизни!
Хочешь жить достойно - ЖИВИ! Зубами скрипи, из последних сил - но САМ иди к благополучию! Получай соответствующее образование чтобы получить соответствующую должность и доход! А сидеть на ж..., ни за что не нести ответственность, и при этом, мечтать хорошо жить - большого ума не надо....
Ты псих чтоли? Че ты рычишь как зверь дикий. Я работаю и в сибгиу заочно учусь и семью содержу и вижу как мастера на работе над работягами издеваются. Ваще иди ты
ответить
123
42 6
а у меня шары воздушные с гон..., извиняюсь, с презервативами ассоциируются
ответить
местный-2
10 1
Местный, а ответ-то лежит на поверхности... Неужели не видите?
Ваш вариант ответа на вопрос: Обрати внимание на себя,тогда и найдешь решение.
Очень удобно,но это не верно.Хотя,возможно,является частью ответа.
ответить
fff
15 0
Ребят, это уже истерия какая-то. Синдром скрбящего. Не надо так.
ответить
Светуся
9 4
Может салют еще устроим с петардами и хлопушками?! Автор идеи совсем что ли ........ Шары - это ПРАЗДНИК. И не надо их лепить везде. Лучше пойти в церковь и помолиться за её душу.
ответить
13
7 3
Маразм крепчал.
Можт плакаты "Вечная память" развесим по городу тогда уж?
ответить
Татьяна
6 0
Почему очередная смерть ребёнка, ни кого и ни чему не учит? Кому нужны ваши шары или свечки? Нафига они теперь погибшим детям нужны? Все дети хотят ЖИТЬ! И им не нужны ваши облачка на небе! От беспечности и халатности родителей и всех взрослых, случаются беды с детьми. То родные родители насилуют и убивают, то соседи, то друзья родителей, это как вам? Понятно что от всего в жизни не уберечь. Но хотя бы сократить вразы детскую смертность, очень даже по силам думаю взрослым. Не будьте сами дураками. У меня в доме мальчик 12 лет, в половине десятого вечера возвращается один с тренировки, мама и бабушка сидят дома. Они считают что их ребёнок уже очень взрослый чтобы встречать его. А кто-то и уже взрослых детей поздно вечером с работы встречает, разве это плохо? Прошлой зимой у нас в доме жили квартиранты. Женщина и мужчина и у них родился малыш. А дочь от первого брака женщины жила с бабушкой в другом месте. Однажды я вышла с собакой вечером половина десятого и девочка следом вышла из подъезда. Девочке 8 лет, я думала кто-то из взрослых спуститься, а она говорит нет я одна пойду домой. Она сидела с малышом, мама пришла с работы. Во дворе стоит мамина машина, а ребёнок 8-летний пошёл один домой. И для этой семьи такое в порядке вещей. Так что мы хотим от нашего общества?!
ответить
Митрич
0 1
предлагаю её именем назвать улицу в районе 3/4
Объясните, какой лично вам резон бросаться из одной крайности в другую?
ответить
Митрич
0 3
Ваш вариант ответа на вопрос: Обрати внимание на себя,тогда и найдешь решение.
Очень удобно,но это не верно.Хотя,возможно,является частью ответа.
Честно говоря, именно над подобной трактовкой ответа я думал менее всего, но тем не менее, признаю, что ВЫ САМИ прекрасно ответили на него! Именно так и никак иначе! На Руси испокон веков жертв и невинно убиенных поминали не шариками, не гвоздиками и не какими-то прочими "винтиками", а молитвой за упокой души! И если бы вы это знали, то у вас и вопроса бы не возникало как нужно правильно выразить свое соболезнование, свое сочувствие и свое отношение к этой невинной душе! Не нужны ей сейчас ни шарики, ни кубики, ни улицы в честь нее (это вообще полный бред, из разряда "я у мамы дурачок!") Ей молитвы наши нужны, ибо каждая такая молитва за ее душу для нее это "глоток воздуха" ТАМ! Вы, вероятно, этого даже и не знали, ну так это говорит уже о вас!
ответить
Елена
0 0
Такое ощущение, что это предложил торговец шарами. Лучше соберите деньги и спасите больного ребеночка. В память о Лизе.
Вике
ответить
Елена
1 0
Почему очередная смерть ребёнка, ни кого и ни чему не учит? Кому нужны ваши шары или свечки? Нафига они теперь погибшим детям нужны? Все дети хотят ЖИТЬ! И им не нужны ваши облачка на небе! От беспечности и халатности родителей и всех взрослых, случаются беды с детьми. То родные родители насилуют и убивают, то соседи, то друзья родителей, это как вам? Понятно что от всего в жизни не уберечь. Но хотя бы сократить вразы детскую смертность, очень даже по силам думаю взрослым. Не будьте сами дураками. У меня в доме мальчик 12 лет, в половине десятого вечера возвращается один с тренировки, мама и бабушка сидят дома. Они считают что их ребёнок уже очень взрослый чтобы встречать его. А кто-то и уже взрослых детей поздно вечером с работы встречает, разве это плохо? Прошлой зимой у нас в доме жили квартиранты. Женщина и мужчина и у них родился малыш. А дочь от первого брака женщины жила с бабушкой в другом месте. Однажды я вышла с собакой вечером половина десятого и девочка следом вышла из подъезда. Девочке 8 лет, я думала кто-то из взрослых спуститься, а она говорит нет я одна пойду домой. Она сидела с малышом, мама пришла с работы. Во дворе стоит мамина машина, а ребёнок 8-летний пошёл один домой. И для этой семьи такое в порядке вещей. Так что мы хотим от нашего общества?!
Просто хочется, чтобы гулять детям одним было спокойно! Считаю, что не детей надо конвоировать, а таких ......не найду слова. Кастрировать, подвешивать, прелюдно! Чтобы не повадно было, а коли хочется-иди убейся об стену! Еще его семья, вот бедные то, отмойся попробуй теперь! Фото удалили, а остальное не удалишь... Им мое сочувствие...
ответить
Ваше имя
2 0
Сегодня шары, завтра флеш-мобы. С головой не дружите? У людей горе. Лучше семье материально помогите, а не шары покупайте. Польза будет.
ответить
Ольга
3 2
Шары- это детство. Почему нет? Улетает маленький ангел, детская душа. Шарики в небо , игрушки мягкие на могилку , это и есть проводы маленькой девочки. А на 9 и 40 дней можно собраться и у портрета девочки зажечь свечи.
ответить
каратель
2 4
идиотка какая то
Ты придурок и скотина
ответить
каратель
2 2
как то странно шары и похороны
"Давайте в это время запустим шары в память об этом ребёнке, который пережил ужас" -ЧИТАЙТЕ
ответить
местный-2
0 0
Честно говоря, именно над подобной трактовкой ответа я думал менее всего, но тем не менее, признаю, что ВЫ САМИ прекрасно ответили на него! Именно так и никак иначе! На Руси испокон веков жертв и невинно убиенных поминали не шариками, не гвоздиками и не какими-то прочими "винтиками", а молитвой за упокой души! И если бы вы это знали, то у вас и вопроса бы не возникало как нужно правильно выразить свое соболезнование, свое сочувствие и свое отношение к этой невинной душе! Не нужны ей сейчас ни шарики, ни кубики, ни улицы в честь нее (это вообще полный бред, из разряда "я у мамы дурачок!") Ей молитвы наши нужны, ибо каждая такая молитва за ее душу для нее это "глоток воздуха" ТАМ! Вы, вероятно, этого даже и не знали, ну так это говорит уже о вас!
Смерть этой девочки оставила след в сердце каждого человека ...будь то верующий или нет.Вот это очень ВАЖНО.
При чем тут я???
Ваше мнение или видение ситуации я не пытаюсь оспорить и даже согласен с ним.
ответить
!
4 0
а у меня шары воздушные с гон..., извиняюсь, с презервативами ассоциируются
Еще у одного несчастное детсво...
ответить
читатель
2 1
Если хотят почтить память, свечи зажгите, а не шары. Эту идею явно продавец шаров придумал, они от безысходности вам и гроб черными шарами готовы украсить. Девчушку очень жалко, родителям соболезнования. А почтить память лучше всего либо зажженными свечами (всегда так было), либо если есть возможность цветы ей отнесите
ответить
Ната
1 0
Сегодня шары, завтра флеш-мобы. С головой не дружите? У людей горе. Лучше семье материально помогите, а не шары покупайте. Польза будет.
Семье то как раз материально помогли всем городом,если кто не в курсе.
ответить
Татьяна
1 0
Просто хочется, чтобы гулять детям одним было спокойно! Считаю, что не детей надо конвоировать, а таких ......не найду слова. Кастрировать, подвешивать, прелюдно! Чтобы не повадно было, а коли хочется-иди убейся об стену! Еще его семья, вот бедные то, отмойся попробуй теперь! Фото удалили, а остальное не удалишь... Им мое сочувствие...
Вот если хотите чтобы дети гуляли спокойно и не терялись, и ни кто их не убивал, так давайте ВЗРАЩИВАТЬ нормальное поколение, а не всяких идиотов! Всё идёт из семьи и от семьи. Посмотрите какие сейчас детки. Единицы нормальных. А большинство таких, что взрослому ходи и бойся. Они любого на куски без сожаления порвут. И что, они став взрослыми будут другими, конечно нет. Вот вам и педофилы, и маньяки, и убийцы. Сейчас начнут минусить мои слова, вот и увидите "адекватных" родителей и детей.
ответить
Русин - трезвый человек
1 0
Что-то должно зацепить людей и дать толчок к объединению хотя бы в осознании того,что мы всё еще люди,и жить мы может только вместе и сообща,в отсутствии уже осточертевшего негатива.Может короткая жизнь этой маленькой девочки и даст повод задуматься о том,что мы есть на самом деле.....
В связи с трагической гибелью деточки, нам следует задуматься о том, почему вообще такое стало возможным. Как причину способствовавшую совершению преступления нам сегодня называют наличие открытых колодцев шахт и т.д. Но это лишь одно из условий, но не причина. А, причина, на мой взгляд, заключается в том, что идёт процесс деградации нашего общества. Во главу угла поставлен шкурный денежный интерес, а жизнь и здоровье людей, в том числе и детей на десятых местах. Только болтать и могут на эту тему. Много говорить здесь не буду, а лишь приведу пару цифр, которые наглядно иллюстрируют сказаное. В 1998 уже рыночном году в Новокузнецке было нормативно установлено минимальное расстояние от школ, детских садов и больниц до торговых точек, реализующих алкоголь в 500 метров. При Мартине это расстояние стало 50 метров, потом он увеличил его до 150 метров. Его сняли и тут же Смолего снова сократил расстояние до 50 метров, апришёл Кузнецов и ещё более уменьшил таковое до 40. Не торопитесь с выводами. Поразмышляйте маненько. Дело не в том, что отдельный уже споеный взрослыми подросток может и километр пройти за бухлом, если его прижмёт, а в том, что была установлена властями шаговая доступность до алкогольных наркотиков. В любой точке и в любое время. А, теперь вспомните, как на примере конкретной известной вам личности происходил процесс его деградации. А, в обществе происходят аналогичные процессы. Вот, он родился чистый и светлый непорочный ребёнок. Вот, в 12-16 лет он уже приобщён к потреблению пойла. Он ещё побаивается и стесняется пить открыто, но уже... бывает что приходит с праздника "на рогах". А, вот, его провожают в армию и все провожальщики нажираются вумат. А, вот, ан пришёл из армии цел и невредим, и все его кореша и родаки квасят на халяву и неделю, и две. А, дальше работа и коллектив. Последний может быть такой, что парень может спиться в хлам за год-два. Я такое наблюдал неоднократно. А, теперь ответьте себе сами на вопрос: имеет ли в этом смысле, влияет ли на деградацию личности и общества уровень потребления алкоголя в стране и в регионе. В 1914 - 1925 годах этот уровень был около 0, 2 л. абсолютного алкоголя на душу населения. Сталин сдал страну с уровнем потребления 1,9 ЛАА. Далее алкоголики Хрущёв и Брежнев довели этот показатель до 12 ЛАА. Ельцин до 18-20. Сейчас 13 литров на каждого. Так влияет ли алкогольная политика государства на процессы деградации личности и общества в целом. Так не является ли тот подонок, который совершил убийство Вики Раймер и те тысячи мерзавцев, которые совершили аналогичные преступления, продуктами этой подлой политики спивания народа? Если ДА, если вы это понимаете и с этим согласны, то лучшим памятником всем деткам, погибшим от рук педофилов был бы массовый осознанный отказ ********** алкогольные наркотики, которые сегодня с согласия и при всемерном содействии государства продают на всех углах нашей страны. Ничто не мешает каждому из вас принять такое решение! И приняв сухой закон для себя сообщить об этом всему свету и о причинах побудивших вас на это решение. Это было бы здорово! Но, хватит ли совети, ума и смелости на такой публичный поступок ......?
ответить
Татьяна
0 0
В связи с трагической гибелью деточки, нам следует задуматься о том, почему вообще такое стало возможным. Как причину способствовавшую совершению преступления нам сегодня называют наличие открытых колодцев шахт и т.д. Но это лишь одно из условий, но не причина. А, причина, на мой взгляд, заключается в том, что идёт процесс деградации нашего общества. Во главу угла поставлен шкурный денежный интерес, а жизнь и здоровье людей, в том числе и детей на десятых местах. Только болтать и могут на эту тему. Много говорить здесь не буду, а лишь приведу пару цифр, которые наглядно иллюстрируют сказаное. В 1998 уже рыночном году в Новокузнецке было нормативно установлено минимальное расстояние от школ, детских садов и больниц до торговых точек, реализующих алкоголь в 500 метров. При Мартине это расстояние стало 50 метров, потом он увеличил его до 150 метров. Его сняли и тут же Смолего снова сократил расстояние до 50 метров, апришёл Кузнецов и ещё более уменьшил таковое до 40. Не торопитесь с выводами. Поразмышляйте маненько. Дело не в том, что отдельный уже споеный взрослыми подросток может и километр пройти за бухлом, если его прижмёт, а в том, что была установлена властями шаговая доступность до алкогольных наркотиков. В любой точке и в любое время. А, теперь вспомните, как на примере конкретной известной вам личности происходил процесс его деградации. А, в обществе происходят аналогичные процессы. Вот, он родился чистый и светлый непорочный ребёнок. Вот, в 12-16 лет он уже приобщён к потреблению пойла. Он ещё побаивается и стесняется пить открыто, но уже... бывает что приходит с праздника "на рогах". А, вот, его провожают в армию и все провожальщики нажираются вумат. А, вот, ан пришёл из армии цел и невредим, и все его кореша и родаки квасят на халяву и неделю, и две. А, дальше работа и коллектив. Последний может быть такой, что парень может спиться в хлам за год-два. Я такое наблюдал неоднократно. А, теперь ответьте себе сами на вопрос: имеет ли в этом смысле, влияет ли на деградацию личности и общества уровень потребления алкоголя в стране и в регионе. В 1914 - 1925 годах этот уровень был около 0, 2 л. абсолютного алкоголя на душу населения. Сталин сдал страну с уровнем потребления 1,9 ЛАА. Далее алкоголики Хрущёв и Брежнев довели этот показатель до 12 ЛАА. Ельцин до 18-20. Сейчас 13 литров на каждого. Так влияет ли алкогольная политика государства на процессы деградации личности и общества в целом. Так не является ли тот подонок, который совершил убийство Вики Раймер и те тысячи мерзавцев, которые совершили аналогичные преступления, продуктами этой подлой политики спивания народа? Если ДА, если вы это понимаете и с этим согласны, то лучшим памятником всем деткам, погибшим от рук педофилов был бы массовый осознанный отказ ********** алкогольные наркотики, которые сегодня с согласия и при всемерном содействии государства продают на всех углах нашей страны. Ничто не мешает каждому из вас принять такое решение! И приняв сухой закон для себя сообщить об этом всему свету и о причинах побудивших вас на это решение. Это было бы здорово! Но, хватит ли совети, ума и смелости на такой публичный поступок ......?
Читая вашу заметку, я мысленно перебрала всех своих родных и знакомых. Да, я против алкоголя. И на первый взгляд, алкоголь якобы является основной причиной для всяких случайностей и случаев. Но, если копать глубже, то я думаю, это всё зависит от генотипа человека! Я не знаю случая, когда человек от алкоголя из доброго, превращается в монстра. Если человек от природы нормальный, то хоть сколько выпьет алкоголя, он остаётся человеком. А если он злой и жестокий человек с детства, то под воздействием алкоголя такой человек и творит эти "чудеса". Если я и мой ребёнок не пьём алкоголь, то пусть хоть по сто литров на душу его будет! И ни какими витринами и рекламами нас не замануть. И я выдвигаю свой лозунг - будьте сами добрыми и адекватными, культурными людьми и взращивайте себе подобных, своих детей! И в скором будущем у нас исчезнут маньяки, педофилы и убийцы. Люди, ведь это так просто, надо только захотеть!
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