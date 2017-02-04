В связи с трагической гибелью деточки, нам следует задуматься о том, почему вообще такое стало возможным. Как причину способствовавшую совершению преступления нам сегодня называют наличие открытых колодцев шахт и т.д. Но это лишь одно из условий, но не причина. А, причина, на мой взгляд, заключается в том, что идёт процесс деградации нашего общества. Во главу угла поставлен шкурный денежный интерес, а жизнь и здоровье людей, в том числе и детей на десятых местах. Только болтать и могут на эту тему. Много говорить здесь не буду, а лишь приведу пару цифр, которые наглядно иллюстрируют сказаное. В 1998 уже рыночном году в Новокузнецке было нормативно установлено минимальное расстояние от школ, детских садов и больниц до торговых точек, реализующих алкоголь в 500 метров. При Мартине это расстояние стало 50 метров, потом он увеличил его до 150 метров. Его сняли и тут же Смолего снова сократил расстояние до 50 метров, апришёл Кузнецов и ещё более уменьшил таковое до 40. Не торопитесь с выводами. Поразмышляйте маненько. Дело не в том, что отдельный уже споеный взрослыми подросток может и километр пройти за бухлом, если его прижмёт, а в том, что была установлена властями шаговая доступность до алкогольных наркотиков. В любой точке и в любое время. А, теперь вспомните, как на примере конкретной известной вам личности происходил процесс его деградации. А, в обществе происходят аналогичные процессы. Вот, он родился чистый и светлый непорочный ребёнок. Вот, в 12-16 лет он уже приобщён к потреблению пойла. Он ещё побаивается и стесняется пить открыто, но уже... бывает что приходит с праздника "на рогах". А, вот, его провожают в армию и все провожальщики нажираются вумат. А, вот, ан пришёл из армии цел и невредим, и все его кореша и родаки квасят на халяву и неделю, и две. А, дальше работа и коллектив. Последний может быть такой, что парень может спиться в хлам за год-два. Я такое наблюдал неоднократно. А, теперь ответьте себе сами на вопрос: имеет ли в этом смысле, влияет ли на деградацию личности и общества уровень потребления алкоголя в стране и в регионе. В 1914 - 1925 годах этот уровень был около 0, 2 л. абсолютного алкоголя на душу населения. Сталин сдал страну с уровнем потребления 1,9 ЛАА. Далее алкоголики Хрущёв и Брежнев довели этот показатель до 12 ЛАА. Ельцин до 18-20. Сейчас 13 литров на каждого. Так влияет ли алкогольная политика государства на процессы деградации личности и общества в целом. Так не является ли тот подонок, который совершил убийство Вики Раймер и те тысячи мерзавцев, которые совершили аналогичные преступления, продуктами этой подлой политики спивания народа? Если ДА, если вы это понимаете и с этим согласны, то лучшим памятником всем деткам, погибшим от рук педофилов был бы массовый осознанный отказ ********** алкогольные наркотики, которые сегодня с согласия и при всемерном содействии государства продают на всех углах нашей страны. Ничто не мешает каждому из вас принять такое решение! И приняв сухой закон для себя сообщить об этом всему свету и о причинах побудивших вас на это решение. Это было бы здорово! Но, хватит ли совети, ума и смелости на такой публичный поступок ......?

Читая вашу заметку, я мысленно перебрала всех своих родных и знакомых. Да, я против алкоголя. И на первый взгляд, алкоголь якобы является основной причиной для всяких случайностей и случаев. Но, если копать глубже, то я думаю, это всё зависит от генотипа человека! Я не знаю случая, когда человек от алкоголя из доброго, превращается в монстра. Если человек от природы нормальный, то хоть сколько выпьет алкоголя, он остаётся человеком. А если он злой и жестокий человек с детства, то под воздействием алкоголя такой человек и творит эти "чудеса". Если я и мой ребёнок не пьём алкоголь, то пусть хоть по сто литров на душу его будет! И ни какими витринами и рекламами нас не замануть. И я выдвигаю свой лозунг - будьте сами добрыми и адекватными, культурными людьми и взращивайте себе подобных, своих детей! И в скором будущем у нас исчезнут маньяки, педофилы и убийцы. Люди, ведь это так просто, надо только захотеть!