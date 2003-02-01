В редакцию ВашГород.ру поступил вопрос от новокузнечанки Людмилы. Женщина интересуется, стоит ли вечером отпускать гулять маленьких детей.

«Мы в семье просто в шоке от последних событий с девочкой, которую изнасиловали и убили. Как после такого можно отпускать гулять своих детей? Не могу себе места найти теперь, если сосед вечером эту девочку увёз, то что можно говорить о чужих! У меня дочка, 9 лет, во дворе с девочками играет всегда, а теперь даже не хочу отпускать её, не дай Бог что случится. Но ведь и нельзя постоянно дома её держать, а как спокойно сидеть, пока по улицам такие люди ходят, я не знаю.

Раньше мы лет в 7 уже сами по вечерам гуляли, и всё было хорошо. А теперь как, я не знаю. Уважаемые родители, а со скольки лет вы начали отпускать ребёнка гулять одного?" — написала женщина.