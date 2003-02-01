Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирск: Карта выходных с 3 по 5 февраля

Отпускать ребёнка гулять по вечерам или оставлять дома — вопрос дня

03 февраля 11:36
1903

В редакцию ВашГород.ру поступил вопрос от новокузнечанки Людмилы. Женщина интересуется, стоит ли вечером отпускать гулять маленьких детей.

«Мы в семье просто в шоке от последних событий с девочкой, которую изнасиловали и убили. Как после такого можно отпускать гулять своих детей? Не могу себе места найти теперь, если сосед вечером эту девочку увёз, то что можно говорить о чужих! У меня дочка, 9 лет, во дворе с девочками играет всегда, а теперь даже не хочу отпускать её, не дай Бог что случится. Но ведь и нельзя постоянно дома её держать, а как спокойно сидеть, пока по улицам такие люди ходят, я не знаю.

Раньше мы лет в 7 уже сами по вечерам гуляли, и всё было хорошо. А теперь как, я не знаю. Уважаемые родители, а со скольки лет вы начали отпускать ребёнка гулять одного?" — написала женщина.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
дети вопросдня

Комментарии (32)

Добавить комментарий
Ника
41 7
От всего не убережете...а как не отпускать, ребенку надо общаться, познавать мир. А если беда должна случиться, этого не избежать.
ответить
Алина
10 2
Я гуляю до 19.00. У нас во дворе каток, а гуляем мы с подружками, которые старше меня. И у кого нибудь мама, папа, бабушка и.т.д. смотрит в окно. А в 19.00 мама приходит с работы и забирает меня с катка.
ответить
Нести
5 12
не говорите,я просто обалдела от этого!Теперь косо смотрю на всех мужиков соседей. Вы как хотите а я по вечерам зимой не буду отпускать теперь. Или только во дворе!
ответить
Ника
12 2
Я гуляю до 19.00. У нас во дворе каток, а гуляем мы с подружками, которые старше меня. И у кого нибудь мама, папа, бабушка и.т.д. смотрит в окно. А в 19.00 мама приходит с работы и забирает меня с катка.
Хорошо,что следят, Алина! Я когда маленькая была, не понимала, почему родители запрещали многое. Сейчас выросла и все осознала.
ответить
Читатель
24 1
И раньше все это было, причем не меньше. Просто интернета не было. Хотите сказать в 80-90-х было спокойно?
ответить
Дон Хенаро 36945
25 3
В свете последних событий думаю не стоит оставлять детей без присмотра. Глядя на фото никогда не скажешь что человек на такое способен, а вот оно оказывается как. с виду обычный человек,а внутри зверь. Невольно задумаешься сколько еще таких рядом,с отклонениями.
ответить
Алена
8 3
Как говорится: Береженого Бог бережет.
Страшно не только на улицу ребенка отпускать,так же и в магазин иной раз подумаешь, отправлять или нет...
Получается родителям теперь везде за руку нужно ребенка держать: в школу, со школы, на прочие занятия.
Страшно жить в родном городе.
ответить
Анонимный пользователь
10 17
Не надо детей одних отпускать. На улице ничему хорошему не научат, только пить и курить - а ещё может и беда приключится!!!
ответить
Юлия
10 4
Когда я была маленькой, то родители выходили на улицу с нами.Пока мы, дети играли на площадке, родители общались на лавочке, мы были под присмотром, да и двор был дружный ( все ведь так и знакомились по вечерам на улице).Своих детей одних не отпущу, буду использовать ту же модель поведения, что и мои родители , потому что считаю это лучший вариант.
ответить
-=mAx=- 1024
13 2
Очень жаль, но придется нам жить и бояться за себя и своих детей. Потому, как есть психически не нормальные и здоровые-неадекватные люди. Контроля за порядком у нас нет. Окажись этот убийца - чьим то блатным родственником - никто бы - ничего не узнал.
ответить
Алена
17 8
Конечно отпускать. Всех не переубивают. Пусть к жизни привыкают, адаптируются.
ответить
123
1 2
Конечно отпускать. Всех не переубивают. Пусть к жизни привыкают, адаптируются.
:-)
ответить
мама сыночка и дочки
8 11
Не отпускать. А что на улице делать? В будни школа, уроки, занятия спортом, танцами, в общем что ребенку в радость. В свободный вечер можно и с ребенком сходить на горку, каток. В выходные отдых семьей. Лучшие друзья пусть в гости приходят, дома играют, в то же время своих к чужим не отпущу. Как-то так.
ответить
@
8 3
Не отпускать. А что на улице делать? В будни школа, уроки, занятия спортом, танцами, в общем что ребенку в радость. В свободный вечер можно и с ребенком сходить на горку, каток. В выходные отдых семьей. Лучшие друзья пусть в гости приходят, дома играют, в то же время своих к чужим не отпущу. Как-то так.
А в школу и на танцы ваш ребенок не по улице идет?
ответить
Павел Фомин
11 3
Хорошо бы круглый стол на городском ТВ провести по этому вопросу, с полицией (ИДН), прокуратуры, представителями администрации, родителями и кто там в Новокузнецке работой с подростками занимается (вернее не занимается). Пусть бы отчитались все.
ответить
Про
9 1
У нас ребёнок учится со второй смены приходит в седьмом часу.
ответить
Танюшка
8 2
Отпускать,но объяснять ребёнку,что даже соседям доверять нельзя. Уже не первый случай с соседом! А ещё лучше купить перцовый баллончик,все время дома все равно держать не получится.
ответить
?
8 2
Что посоветует новокузнечанка Людмила молодой домохозяйке как правильно мыть тарелки, по часовой стрелке или против?
ответить
ёжик.
5 2
в 7 часов вечера сама веду 9-летнего сына на тренировку. СТРАШНО, РЕАЛЬНО СТРАШНО ЗА ДЕТЕЙ!!!
ответить
6+1
2 2
Хорошо бы круглый стол на городском ТВ провести по этому вопросу, с полицией (ИДН), прокуратуры, представителями администрации, родителями и кто там в Новокузнецке работой с подростками занимается (вернее не занимается). Пусть бы отчитались все.
Без участия этих самых органов и властей с депутатами порядок в городе не навести.
А они, похоже, только себя да друг друга охраняют. Вон, и в администрации, и в прокуратуре и в судах полиция дежурит, в увд просто так не войти! Понятно, сами они о себе позаботились. А кто о новокузнечанах будет заботиться, и о детях и о взрослых?
Или спасение утопающих - дело рук самих утопающих? Так я не против, ружьё куплю!
ответить
мама сыночка и дочки
2 1
А в школу и на танцы ваш ребенок не по улице идет?
Конечно нет, на вертолете летает! Глупый вопрос. Вы вообще читали саму новость: "стоит ли ВЕЧЕРОМ ОТПУСКАТЬ ГУЛЯТЬ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ." О том я и писала. Как дети в школу ходят - это все индивидуально, зависит от того как школа далеко, с какой смены учатся, сколько лет и т.д. Суть в том, что надо занимать детей чем-то чтоб по улице не лазили.
ответить
ого
3 1
Конечно нет, на вертолете летает! Глупый вопрос. Вы вообще читали саму новость: "стоит ли ВЕЧЕРОМ ОТПУСКАТЬ ГУЛЯТЬ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ." О том я и писала. Как дети в школу ходят - это все индивидуально, зависит от того как школа далеко, с какой смены учатся, сколько лет и т.д. Суть в том, что надо занимать детей чем-то чтоб по улице не лазили.
Что вы вытворяете со своими сыночком и дочкой что они потом по улице лазят?
ответить
.
1 2
Что вы вытворяете со своими сыночком и дочкой что они потом по улице лазят?
Вытворяете может вы что-то со своими детьми? - так по себе других не судят.
ответить
@
2 2
Конечно нет, на вертолете летает! Глупый вопрос. Вы вообще читали саму новость: "стоит ли ВЕЧЕРОМ ОТПУСКАТЬ ГУЛЯТЬ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ." О том я и писала. Как дети в школу ходят - это все индивидуально, зависит от того как школа далеко, с какой смены учатся, сколько лет и т.д. Суть в том, что надо занимать детей чем-то чтоб по улице не лазили.

Какие хамки бывают начитанные. Новость она прочитала. А читала новость, вызвавшую этот опрос? Погибшая не лазила по улице, а поехала к сестре, Лену Полунину по дороге в школу настиг педофил. Утром. Ишь ты, вопрос ей глупый задали по поводу написанной ею глупости.
ответить
ого
4 2
Вытворяете может вы что-то со своими детьми? - так по себе других не судят.
Судят о тебе по твоим словам. У меня дети по улице ходят, а не лазят.
ответить
Тата
1 1
По темноте нечего делать на улице детям. А так - гуляй во дворе с другими ребятишками. И родителям учить детей на просьбы взрослых типа "помоги...." . "Пойдем...", "Расскажи..." И т.п. отвечать твердым отказом. А если ситуация требует, то и кричать....
ответить
.
1 1
Я Вам не хамила. А разве не глупо спрашивать не по улице ли идет ребенок в школу? Еще раз повторю, я писала про ГУЛЯТЬ. Вопрос был стоит ли отпускать ребенка ГУЛЯТЬ. А о чем Вы пишите-это другое, зависящее от обстоятельств и возможностей родителей. Я высказала свое мнение, как и другие здесь, что гулять-не стоит. На этом все.
ответить
@
0 3
Я Вам не хамила. А разве не глупо спрашивать не по улице ли идет ребенок в школу? Еще раз повторю, я писала про ГУЛЯТЬ. Вопрос был стоит ли отпускать ребенка ГУЛЯТЬ. А о чем Вы пишите-это другое, зависящее от обстоятельств и возможностей родителей. Я высказала свое мнение, как и другие здесь, что гулять-не стоит. На этом все.
Надо же, святая простота. Не хамила они и дальше не хамит.
ответить
Я своего гулять вечерм
0 0
без ствола не отпускаю .
конституционное право на безопасную жизнь должно быть при себе !
ответить
Ух,ты
1 2
Ого, какие тут все ранимые.
ответить
Татьяна
0 4
без ствола не отпускаю .
конституционное право на безопасную жизнь должно быть при себе !
Вот вот, без ствола своего не отпускает они! А когда ваш ребёночек поиграет этим стволом в другого ребёнка, то начинаете поднимать все свои связи и оправдывать своего киндера. И кого нибудь мимо проходящего, за него повесят.
ответить
++++++++++++
0 2
без ствола не отпускаю .
конституционное право на безопасную жизнь должно быть при себе !
Ну значит, или сядет, а скорее всего прибьют, вместе с тобой!
ответить
Оставить комментарий
Реклама от YouDo
ВСЕ НОВОСТИ