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Кузбассовцы шокированы планами управляющей компании по истреблению животных

03 февраля 11:51
2161

В Междуреченске одна из управляющих компаний объявила борьбу с бездомными животными. Метод избавления от четвероногих привёл в ужас жителей.

Фотография объявления, подписанного управляющей компанией, опубликована в соцсети «ВКонтакте». В нём сообщается, что ООО «Меркурий-М» намерено обработать подъезд отравой от животных. Автор фото уточняет, что объявление размещено в подъезде дома № 10 на бульваре Медиков.

Жители высказывают в соцсети возмущения.

Что у нас творится просто уму не постижимо. Я просто не понимаю — у нас, что, кошки и собаки стали приравниваться к насекомым, что их можно травить! Кто вам давал такое право, распоряжаться чужими жизнями?! У них есть душа и в том, что кто-то из животных переночевал в мороз в подъезде, ничего страшного не случилось! — комментирует горожанка.

Вот нелюдь! А если гадят люди, произвести обработку отравой от людей! — возмущается другая жительница.

Получить оперативный комментарий в ООО «Меркурий-М» журналисту ВашГород.ру не удалось. Как пояснила представитель компании, беседовать с прессой входит в компетенцию директора. Его на месте не оказалось, а собеседница от комментариев отказалась.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: zoovet.ru
животные бездомные отрава управляющаякомпания

Комментарии (31)

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Катюша
20 5
Лучше бы у себя в кабинетах отраву разложили! Или с крысами боролись! Давайте в подъездах тоже разложим, чтобы бомжи и наркоманы не гадили. И в администрации до кучи... Создайте приют на основе администрации. Или проведите стерилизацию животных. Жителям трудно своими силами содержать бездомных. А это проблема всего города.
ответить
Дон Хенаро 36945
22 3
Твари двуногие!!!
ВГ...беру свой комментарий в статье про катастрофу 2050 назад))))Пишите лучше такие новости, они хоть позитивные...их почитаешь, посмеешься и осознаешь что ничего такого не случится) и вероятность таких событий крайне низка...но когда вы постите такие новости,невольно осознаешь,что катастрофа вот она,рядом, и катастрофа эта куда опаснее той что описана в той статье, эта катастрофа социальная...я бы даже сказал что это эволюционный тупик...
Люди, это животные, которых МЫ приручили...и МЫ за них в ответе...
ВГ, пятница, дайте уже позитива в ленту)))
ответить
Катюша
10 1
Еще открытый вопрос: вот умертвите вы бедных зверей, а от их тел избавляться будете, или они останутся гнить в подвалах?? Тогда какой смысл? Нелюди!!!!!!
ответить
собаки достали!!!
13 18
животных жалко НО собаки бездомные бегают стаями от10 и более штук!!! уже взрослым ходить страшно не то что детям!!! а сердобольные бабульки и т.д. их прикармливают зачем? когда эти твари покусают ребёнка где будут эти сердобольные???
п.с. жалко? забери домой и води на поводке! от ваших прикормок их с каждым годом все больше становится ! ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ а не жалость!!! не живите одним днём...
ответить
Митрич
1 4
Дон Хенаро:
Твари двуногие!!!
ВГ...беру свой комментарий в статье про катастрофу 2050 назад))))Пишите лучше такие новости, они хоть позитивные...их почитаешь, посмеешься и осознаешь что ничего такого не случится) и вероятность таких событий крайне низка...но когда вы постите такие новости,невольно осознаешь,что катастрофа вот она,рядом, и катастрофа эта куда опаснее той что описана в той статье, эта катастрофа социальная...я бы даже сказал что это эволюционный тупик...
Люди, это животные, которых МЫ приручили...и МЫ за них в ответе...
ВГ, пятница, дайте уже позитива в ленту)))
Да уж, мля, работничек! То орет благим матом "УРА", считая минуты до окончания пятницы, то рассуждает с вожделением на лбу на "философские" темы ...
Нескромный вопрос: ты вообще когда-нибудь работаешь или либерастам это необязательно? Их и так кормют? :-))))
P>S. Последний вопрос риторический... :-))))
ответить
13
15 34
Ооооо, бомбёж зоозащитничков подъехал.
Визжать каждый горазд, что же вы не забираете к себе домой собачек и кошечек бездомных, если такие все жалостливые? Навыкидывают сначала на улицу такие же как вы, а потом слёзки льют и комменты пишут о том, что кто-то там "твари".
Пока какая-нибудь бездомная псина не цапанёт их ребенка.
Тогда уже начинают голосить совсем по-другому.
Знаю, что мой коммент заминусят, но менее правдивым он с того не станет )
ответить
пюрешка
2 9
Еще открытый вопрос: вот умертвите вы бедных зверей, а от их тел избавляться будете, или они останутся гнить в подвалах?? Тогда какой смысл? Нелюди!!!!!!
Сама вопрос задала, сама ответила, сама бомбится. Логика.
ответить
Дон Хенаро 36945
3 0
Да уж, мля, работничек! То орет благим матом "УРА", считая минуты до окончания пятницы, то рассуждает с вожделением на лбу на "философские" темы ...
Нескромный вопрос: ты вообще когда-нибудь работаешь или либерастам это необязательно? Их и так кормют? :-))))
P>S. Последний вопрос риторический... :-))))
Смотрю ольгинским зп перевели...активизировались) Путин очередную подачку кинул? Не твоего ума дела, что мне и как делать...когда работать, а когда на посты отвечать) я все успеваю, не поверишь)
ответить
*
16 9
животных жалко НО собаки бездомные бегают стаями от10 и более штук!!! уже взрослым ходить страшно не то что детям!!! а сердобольные бабульки и т.д. их прикармливают зачем? когда эти твари покусают ребёнка где будут эти сердобольные???
п.с. жалко? забери домой и води на поводке! от ваших прикормок их с каждым годом все больше становится ! ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ а не жалость!!! не живите одним днём...
Значит вы их будете выкидывать, а мы собирать? Нет уж товарищ. Отвечайте за свои поступки сами. Если собаки нас кусают, мы сами виноваты, они когда-то были домашними. Конечно желательно, чтоб они покусали вот таких нерадивых хозяев, но тут уж не взыщите, кому досталось. И вообще, кого нужно водить на поводке, так это вам подобных. А еще в наморднике желательно. А то покусаете кого-нибудь, а он от бешенства будет ходить прививаться...А если без эмоций, то проблема решается очень просто. Ввести обязательное чипирование животных и получение разрешений на содержание. Была собака, не стало, куда девал? Не можешь объяснить будь добр оплатить штраф в размере 200 000 для начала. Если потерял, то по чипу найдут. А если содержишь, не имея на то разрешения, то 300 000 руб. будь добр оплати. Сразу ответственность повысится. Гарантирую. Если так не доходит, может через деньги дойдет?
А для уже брошенных животных организовать приюты и стерилизовать. Если из бюджета не могут выделить средства, соберем, не обеднеем.
ответить
Катюша
9 1
Ооооо, бомбёж зоозащитничков подъехал.
Визжать каждый горазд, что же вы не забираете к себе домой собачек и кошечек бездомных, если такие все жалостливые? Навыкидывают сначала на улицу такие же как вы, а потом слёзки льют и комменты пишут о том, что кто-то там "твари".
Пока какая-нибудь бездомная псина не цапанёт их ребенка.
Тогда уже начинают голосить совсем по-другому.
Знаю, что мой коммент заминусят, но менее правдивым он с того не станет )
Что значит "такие же как вы"? Вот как Вы и выбрасывают! Я бы себе всех забрала. Но Вы же, будучи моей соседкой, скажете, что я у себя стаю собак держу, а они гавкают и воняют!
ответить
Катюша
2 2
Сама вопрос задала, сама ответила, сама бомбится. Логика.
То есть Вас устраивает, что в подвале Вашего дома будут мертвые животные лежать? Логика.
ответить
Катюша
12 4
животных жалко НО собаки бездомные бегают стаями от10 и более штук!!! уже взрослым ходить страшно не то что детям!!! а сердобольные бабульки и т.д. их прикармливают зачем? когда эти твари покусают ребёнка где будут эти сердобольные???
п.с. жалко? забери домой и води на поводке! от ваших прикормок их с каждым годом все больше становится ! ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ а не жалость!!! не живите одним днём...
Разве всех возможно забрать? И держать 20 голов в квартире? Я и говорю, что это проблема всего города, и она должна решаться цивилизованно. А зачем тогда мы бомжей развели? И ненормальных? Когда эти "твари" тоже напасть могут и на ребенка, и на взрослого. Забирайте домой!
ответить
Митрич
0 5
Дон Хенаро:
Смотрю ольгинским зп перевели...активизировались) Путин очередную подачку кинул? Не твоего ума дела, что мне и как делать...когда работать, а когда на посты отвечать) я все успеваю, не поверишь)
Стыжусь спросить: что есть "ольгинские"? А то от жизни отстал..... :-))) Прикинь: мне платят, а я даже не знаю кто именно..... Как это "по-госдеповски"..... :-))))

Ты мне сейчас базарную бабу напомнил своим типа "не учите меня жить",..... :-)))

Хрена, я еще не выжил из ума чему-то тебя учить. Я, может, и не Бог весть каких высоких умов, то вот то, что учить бревно - пустая трата времени, у меня тяму хватит.... Так что, Хренушко, "Юлий Цезарь" ты наш либерастский, расслабься: я тебя не учу, я тебя поношу...... Успевальщик хренов...
ответить
Катюша
5 4
Значит вы их будете выкидывать, а мы собирать? Нет уж товарищ. Отвечайте за свои поступки сами. Если собаки нас кусают, мы сами виноваты, они когда-то были домашними. Конечно желательно, чтоб они покусали вот таких нерадивых хозяев, но тут уж не взыщите, кому досталось. И вообще, кого нужно водить на поводке, так это вам подобных. А еще в наморднике желательно. А то покусаете кого-нибудь, а он от бешенства будет ходить прививаться...А если без эмоций, то проблема решается очень просто. Ввести обязательное чипирование животных и получение разрешений на содержание. Была собака, не стало, куда девал? Не можешь объяснить будь добр оплатить штраф в размере 200 000 для начала. Если потерял, то по чипу найдут. А если содержишь, не имея на то разрешения, то 300 000 руб. будь добр оплати. Сразу ответственность повысится. Гарантирую. Если так не доходит, может через деньги дойдет?
А для уже брошенных животных организовать приюты и стерилизовать. Если из бюджета не могут выделить средства, соберем, не обеднеем.
Абсолютно согласна!!!! Нонужно привлечь городские власти. И сделать все официально.
ответить
Дон Хенаро 36945
3 0
Стыжусь спросить: что есть "ольгинские"? А то от жизни отстал..... :-))) Прикинь: мне платят, а я даже не знаю кто именно..... Как это "по-госдеповски"..... :-))))

Ты мне сейчас базарную бабу напомнил своим типа "не учите меня жить",..... :-)))

Хрена, я еще не выжил из ума чему-то тебя учить. Я, может, и не Бог весть каких высоких умов, то вот то, что учить бревно - пустая трата времени, у меня тяму хватит.... Так что, Хренушко, "Юлий Цезарь" ты наш либерастский, расслабься: я тебя не учу, я тебя поношу...... Успевальщик хренов...
Не знаешь? Та загугли, или тебе твои хозяева дальше ВГ ходить запрещают?
А ты кроме того что других поносить в этой жизни ничего не умеешь...прав был комментатор, 678 кажется, когда про тебя говорил. Иди накати Путинки, и снова на месяцок очисти ресурс от своего присутствия.
ответить
*
0 3
Абсолютно согласна!!!! Нонужно привлечь городские власти. И сделать все официально.
Да просто этой проблемой неудобно заниматься. Проще ведь отравить, убить, чем порядок навести. Да и ещё забыла сказать, что разрешение на содержание также должно быть платным, а то понахватают бесплатно, а потом голодом заморят, чтобы штраф не платить. Таким образом будут заводить животных те, кому это действительно нужно. Не можешь заплатить, значит не так и хочешь. Почему это не сделать? И порядок в населенных пунктах и сбор денег в бюджет. В начале сложно будет наладить и всех учесть, но потом одни плюсы.
ответить
Митрич
0 5
Дон Хенаро:
Не знаешь? Та загугли, или тебе твои хозяева дальше ВГ ходить запрещают?
А ты кроме того что других поносить в этой жизни ничего не умеешь...прав был комментатор, 678 кажется, когда про тебя говорил. Иди накати Путинки, и снова на месяцок очисти ресурс от своего присутствия.
Либерастушка, узнаю твое лицо! Прям как в благословенное прошлое с головой окунулся... Как это "по-толерантному": тебе задают вопрос, а ты ему - "погугли", и в кусты..... :-)))) Честно говоря, от тебя ничего иного и не ожидал... Вот что мне в тебе, Хрена, нравится, так это постоянство: как говорят в народе, если человек - и...иот, то это навсегда... :-))))
И еще один момент: то что ты всуе упомянул "очко", говорит только о том, что ты по уровню интеллектуального развития недалеко ушел от него, если для тебя его мнение основополагающим является. Как говорят в народе: "Скажи мне кто твой друг...." :-))) Хочу тебе напомнить, либерастный ты мой, что все мои "поносные" достижения не идут ни в какое сравнение с хамством и сволочностью этого индивида: видимо, для тебя тоже тема чужих жен близка к твоей мерзостной душонке, раз ты так ностальгируешь по ней?
И напоследок еще пару фраз: не сравнивай себя и "других".... Поношу на данном форуме я вовсе не других а именно ТЕБЯ! Почему я это делаю - не тебе меня спрашивать... Уж кто-кто а ты должен это знать лучше чем кто-либо.... Так что не обобщай, умненький ты мой, все равно как бы ты не силился это делать, у тебя одна "порнота" в результате получается....
И "Путинка" твоя очень хорошо твое нутро показывает: тема "запоев" - излюбленная и, пожалуй, единственная, в твоем наборе "аргументов" с оппонентами, не так ли? За совет - отдельное спасибо, непременно приму к сведению... Ведь надо ж когда-то отдыхать от таких "собеседников" как ты, которые с утра до вечера на работе "все успевают"... :-))))

P.S. И в самом деле, отыгрался на Хренаре, и как-то полегчало сразу.... Чем-то давно забытым повеяло, а то, я смотрю, Хрена тут себя чересчур вольготно чувствовать стал...
ответить
Митрич
2 1
Да просто этой проблемой неудобно заниматься. Проще ведь отравить, убить, чем порядок навести. Да и ещё забыла сказать, что разрешение на содержание также должно быть платным, а то понахватают бесплатно, а потом голодом заморят, чтобы штраф не платить. Таким образом будут заводить животных те, кому это действительно нужно. Не можешь заплатить, значит не так и хочешь. Почему это не сделать? И порядок в населенных пунктах и сбор денег в бюджет. В начале сложно будет наладить и всех учесть, но потом одни плюсы.
НЕ совсем понятно, а чего тут возмущаться? Есть уголовная статья за жестокое обращение с животными. Жителям флаг в руки: собирается инициативная группа, пишется заявление в полицию, прилагаются эти объявления - и вперед! А если люди не просто трепачи, а всерьез возмущены этим беспределом, то можно и хорошего юриста нанять. Возмущаться в соцсетях, имхо, глупое занятие, ибо бесперспективное...
ответить
*
3 0
НЕ совсем понятно, а чего тут возмущаться? Есть уголовная статья за жестокое обращение с животными. Жителям флаг в руки: собирается инициативная группа, пишется заявление в полицию, прилагаются эти объявления - и вперед! А если люди не просто трепачи, а всерьез возмущены этим беспределом, то можно и хорошего юриста нанять. Возмущаться в соцсетях, имхо, глупое занятие, ибо бесперспективное...
Какое уголовное наказание? Пальчиком погрозят и отпустят. Депутаты обещают ужесточение закона, но пока одни только обещания.
ответить
Митрич
4 0
Какое уголовное наказание? Пальчиком погрозят и отпустят. Депутаты обещают ужесточение закона, но пока одни только обещания.
Не обобщайте, а сначала попробуйте! Если только сами не захотите, никто пальчиком не погрозит.
ответить
Ась?
2 0
Дон Хенаро:
Твари двуногие!!!
ВГ...беру свой комментарий в статье про катастрофу 2050 назад))))Пишите лучше такие новости, они хоть позитивные...их почитаешь, посмеешься и осознаешь что ничего такого не случится) и вероятность таких событий крайне низка...но когда вы постите такие новости,невольно осознаешь,что катастрофа вот она,рядом, и катастрофа эта куда опаснее той что описана в той статье, эта катастрофа социальная...я бы даже сказал что это эволюционный тупик...
Люди, это животные, которых МЫ приручили...и МЫ за них в ответе...
ВГ, пятница, дайте уже позитива в ленту)))
Что то тебя не понять: ты за большевиков, аль за коммунистов?
ответить
житель
6 1
животных жалко НО собаки бездомные бегают стаями от10 и более штук!!! уже взрослым ходить страшно не то что детям!!! а сердобольные бабульки и т.д. их прикармливают зачем? когда эти твари покусают ребёнка где будут эти сердобольные???
п.с. жалко? забери домой и води на поводке! от ваших прикормок их с каждым годом все больше становится ! ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ а не жалость!!! не живите одним днём...
А кто этих собак и кошек выбрасывает????????????? Сволочи, а не люди.
ответить
lex
5 0
животных жалко НО собаки бездомные бегают стаями от10 и более штук!!! уже взрослым ходить страшно не то что детям!!! а сердобольные бабульки и т.д. их прикармливают зачем? когда эти твари покусают ребёнка где будут эти сердобольные???
п.с. жалко? забери домой и води на поводке! от ваших прикормок их с каждым годом все больше становится ! ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ а не жалость!!! не живите одним днём...
Лопоухий щенок любит вкус молока, а не крови бегущий из порванных жил.

Если вздыблена шерсть, если страшен оскал, расспроси-ка сначала меня ,
как я жил...
ответить
13
1 2
Что значит "такие же как вы"? Вот как Вы и выбрасывают! Я бы себе всех забрала. Но Вы же, будучи моей соседкой, скажете, что я у себя стаю собак держу, а они гавкают и воняют!
О ваше "БЫ" разбивается всё ))))
ответить
пюрешка
1 2
То есть Вас устраивает, что в подвале Вашего дома будут мертвые животные лежать? Логика.
Которой у Вас нет
ответить
Митрич
2 1
Что то тебя не понять: ты за большевиков, аль за коммунистов?
Да за евреев он! :-))) Сначала дает свои слова, потом с легкостью берет их обратно.... Перевертыш либерастский... :-)))
ответить
ирина
3 2
А у меня вопрос? А кто дал право, лишать жизни. Вы кто? Жиртрясы, которые живут за счет честных граждан.Мне стыдно за Вас - Вы не люди , а людишки.
ответить
*
2 0
Отчего так предан пёс и в любви своей бескраен? Но в глазах всегда вопрос, любит ли его хозяин. Оттого что кто-то сек, оттого что в прошлом клетка, оттого что человек предавал его нередко. Я по улицам брожу, людям вглядываясь в лица, я за всем теперь слежу, чтоб как пёс не ошибиться...
ответить
Чайлдфри
3 0
животных жалко НО собаки бездомные бегают стаями от10 и более штук!!! уже взрослым ходить страшно не то что детям!!! а сердобольные бабульки и т.д. их прикармливают зачем? когда эти твари покусают ребёнка где будут эти сердобольные???
п.с. жалко? забери домой и води на поводке! от ваших прикормок их с каждым годом все больше становится ! ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ а не жалость!!! не живите одним днём...
Твои дети достали куда больше, чем животные !
ответить
Ась?
0 0
Да за евреев он! :-))) Сначала дает свои слова, потом с легкостью берет их обратно.... Перевертыш либерастский... :-)))
Политическая пГаститутка? Вернее пГаститут?
ответить
Сосед
0 0
С бродячими животными что-то делать надо, это факт! Но денег на это практически не выделяется, да что про чиновников то говорить, когда у нас во многих семьях проживают друзья человека, а за них никто ничего не платит. Хозяева с умилением наблюдают как их милые питомцы справляют нужду где им хочется. Некоторые умудряются для своих собачек устраивать выгул у себя на балконах и лоджиях, откуда вонь расходится на сотни метров. Конечно, далеко не всем это нравится. Не всем почему то нравится многочасовое гавканье и скулеж из квартир, где хозяева ушли на работу, а любимцев оставили одних.
И еще, обратите внимание, что среди беспризорных собак 99% процентов никогда не живших у хозяев. Это плоды свободной любви. У них куча болезней и страх перед человеком. Их все жалеют, но денег никто не дает, даже собачники.
А сбежавший домашний пес, то он рано или поздно возвращается. Или сам прибегает, или его возвращают подобравшие. сердобольные граждане.
ответить
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