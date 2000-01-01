В Междуреченске одна из управляющих компаний объявила борьбу с бездомными животными. Метод избавления от четвероногих привёл в ужас жителей.
Фотография объявления, подписанного управляющей компанией, опубликована в соцсети «ВКонтакте». В нём сообщается, что ООО «Меркурий-М» намерено обработать подъезд отравой от животных. Автор фото уточняет, что объявление размещено в подъезде дома № 10 на бульваре Медиков.
Жители высказывают в соцсети возмущения.
Что у нас творится просто уму не постижимо. Я просто не понимаю — у нас, что, кошки и собаки стали приравниваться к насекомым, что их можно травить! Кто вам давал такое право, распоряжаться чужими жизнями?! У них есть душа и в том, что кто-то из животных переночевал в мороз в подъезде, ничего страшного не случилось! — комментирует горожанка.
Вот нелюдь! А если гадят люди, произвести обработку отравой от людей! — возмущается другая жительница.
Получить оперативный комментарий в ООО «Меркурий-М» журналисту ВашГород.ру не удалось. Как пояснила представитель компании, беседовать с прессой входит в компетенцию директора. Его на месте не оказалось, а собеседница от комментариев отказалась.