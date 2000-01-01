Дон Хенаро:

Не знаешь? Та загугли, или тебе твои хозяева дальше ВГ ходить запрещают?

А ты кроме того что других поносить в этой жизни ничего не умеешь...прав был комментатор, 678 кажется, когда про тебя говорил. Иди накати Путинки, и снова на месяцок очисти ресурс от своего присутствия. Не знаешь? Та загугли, или тебе твои хозяева дальше ВГ ходить запрещают?А ты кроме того что других поносить в этой жизни ничего не умеешь...прав был комментатор, 678 кажется, когда про тебя говорил. Иди накати Путинки, и снова на месяцок очисти ресурс от своего присутствия.

Либерастушка, узнаю твое лицо! Прям как в благословенное прошлое с головой окунулся... Как это "по-толерантному": тебе задают вопрос, а ты ему - "погугли", и в кусты..... :-)))) Честно говоря, от тебя ничего иного и не ожидал... Вот что мне в тебе, Хрена, нравится, так это постоянство: как говорят в народе, если человек - и...иот, то это навсегда... :-))))И еще один момент: то что ты всуе упомянул "очко", говорит только о том, что ты по уровню интеллектуального развития недалеко ушел от него, если для тебя его мнение основополагающим является. Как говорят в народе: "Скажи мне кто твой друг...." :-))) Хочу тебе напомнить, либерастный ты мой, что все мои "поносные" достижения не идут ни в какое сравнение с хамством и сволочностью этого индивида: видимо, для тебя тоже тема чужих жен близка к твоей мерзостной душонке, раз ты так ностальгируешь по ней?И напоследок еще пару фраз: не сравнивай себя и "других".... Поношу на данном форуме я вовсе не других а именно ТЕБЯ! Почему я это делаю - не тебе меня спрашивать... Уж кто-кто а ты должен это знать лучше чем кто-либо.... Так что не обобщай, умненький ты мой, все равно как бы ты не силился это делать, у тебя одна "порнота" в результате получается....И "Путинка" твоя очень хорошо твое нутро показывает: тема "запоев" - излюбленная и, пожалуй, единственная, в твоем наборе "аргументов" с оппонентами, не так ли? За совет - отдельное спасибо, непременно приму к сведению... Ведь надо ж когда-то отдыхать от таких "собеседников" как ты, которые с утра до вечера на работе "все успевают"... :-))))P.S. И в самом деле, отыгрался на Хренаре, и как-то полегчало сразу.... Чем-то давно забытым повеяло, а то, я смотрю, Хрена тут себя чересчур вольготно чувствовать стал...