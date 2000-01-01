Девочки любят кукол, мальчики — машинки, девушки обожают выбирать платья, парни предпочтут выбрать оружие для персонажа, женщины ходят по салонам и бутикам, мужчины работают или делают бизнес… Такие известные всем стереотипы, прочно утвердившиеся в обществе. Используя эти псевдознания люди делят товары и предложения на «женские» и «мужские». Этому подверглись даже детские компьютерные игры.

На сайте Caniplay.ru используется деление на категории, среди которых есть две: «мальчикам» и «девочкам». Флешки туда попадают в основном по рекомендации производителя. Нам удалось собрать немалые коллекции развлекательных программ в обоих разделах. Какие стереотипы поддерживают разработчики игр для мальчиков и для девочек? Попробуем разобраться на примерах.

Игры для мальчиков: гонки и дуэли

Большая часть флешек, которые получают ярлык «для мальчиков» оказываются гонками, боевками или, в крайнем случае, бизнес-симуляторами. Также в этой категории много приложений с приключенческими сюжетами или стратегий. Посмотрим на несколько типичных представителей мальчишеских приложений.

Призрачный гонщик

Простая гоночка, где требуется проехать по трассе как можно дальше, избегая машин определенного цвета и наоборот разбивая другие.

Огневая мощь

Многопользовательский шутер от первого лица. Предполагает сражение между двумя командами. Большой выбор оружия.

Неудержимые 3

Военная стратегия, где мальчику необходимо защитить базу от нападения. В распоряжении разнообразные виды вооружения, которые можно расположить на поле.

Игры про Майнкрафт

Целая категория, куда попадают самые разные жанры. В том числе есть и полные копии известной песочницы с открытым миром.

Sift Перебежчик 3: Вызов

Воинственная игра, где герою требуется добраться до цели, победив множество врагов. После прохождения уровня можно улучшать оружие и одежду.

Чего нет в играх для мальчиков? В этой категории вы не найдете онлайн игр про домашние дела, выбор подходящей одежды или уход за ребенком. Флешки не готовят пацанов к тому, чтобы, будучи подростками и взрослыми, они сами выбирали себе одежду или готовили. Как будто мужчины не должны выглядеть презентабельно или заботиться о своем жилище, папы не должны ухаживать за младенцами или играть со своими детьми.

Примечательно, что даже бесплатные игры из серии «как забить гвоздь» — редкость в категории для ребят, тогда как среди развлечений для девочек подобные утилитарные приложения популярны. То есть флешки, предлагаемые мальчикам подразумевают в основном развлечение, а не обучение.

Игры для девочек: шопинг и салоны красоты

Основную массу игр для девочек составляют флешки про моду, стиль, готовку, уборку дома, уход за животными или младенцами. Есть даже игры про стирку. Они не просто предлагают отдохнуть, а стараются научить малышку каким-нибудь навыкам или моделям поведения более старшего поколения. Например, девочек готовят к беременности и даже родам.

Еще одна категория приложений, которую часть предлагают малышкам, называется «Тесты». Это мини игры, которые предполагают ответы десяток, а то и на 3−4 вопроса, после чего программа выдает свой результат. «На кого из принцесс Диснея ты похожа?», «Какое платье тебе подходит?», «Определяем парня твоей мечты». Психологические тесты — вещь интересная и полезная, но в подобных флешках они часто излишне примитивны.

Милый пони 2

В этой флешке девочке необходимо помыть и украсить пони, который упал в лужу. На выбор предлагаются разные инструменты: губка, душ, щетка и т. д.

Ангельская красота

Классическая одевалка для девочек. Для героини выбирают цвет глаз, форму носа, цвет волос, прическу и одежду. Вот и вся игра.

Сестренка Софии

Главная героиня — принцесса, которая помогает матери с только что родившейся сестренкой. Она ухаживает за малышкой, переодевает, развлекает.

Беременная Анна

Приложение, где рассказывается о том, что происходит с беременной женщиной. Представлен один из моментов: героиня Анна почувствовала себя плохо. Ей делают УЗИ в поликлинике, а потом предлагают курс лечения.

Канапе с креветками

Флеш игра про готовку, в которой подробно описывается рецепт реального блюда. Девочка должна повторить его на 100%, чтобы получить готовую еду.

Чего нет в играх для девочек? Здесь практически нет экшна и драмы. Большинство флешек в этой категории проходятся кликами мышкой. Не надо напрягаться или стараться: даже если вы не смогли справиться с препятствием, большинство игр для девочек предложат начать с этого же момента, тогда как приложения для мальчиков отправят если не на первый уровень, то хотя бы в начало проходимого.

Также среди игр для малышек очень мало интеллектуальных развлечений. Чаще всего шахматы, шашки, ребусы разработчики рекомендуют в раздел для мальчиков. Девочкам же остается медитативное наблюдение собственной красоты и хозяйственные функции.

Стереотипы: хорошо или плохо?

Наличие множества стереотипных игр для девочек и для мальчиков сложно не заметить. Но стоит ли вообще обращать на это внимание? Стереотипизация, в том числе и в бесплатных играх появилась не просто так.

У шаблонов восприятия и оценки есть свой функционал, в том числе, они позволяют отразить групповые нормы и ценности, черты и признаки. Судя по опросам, проведенным среди взрослых женщин и мужчин, женщинам на самом деле больше нравится шопинг, а мужчинам — соревновательные развлечения. Флешки в данном случае лишь повторяют реальность, позволяя сориентироваться в ней.

Благодаря стереотипам нам не нужно каждый раз заново описывать личность или социальную группу. Мы можем использовать ярлык, который позволит емко, кратко и быстро передать информацию другому человеку. Поэтому развитие и поддержка стереотипов в играх — это нормальное явление, необходимое для формирования общества.

Но.

У каждого явления есть и минусы. Так, стереотипы часто становятся своеобразными шорами, которые закрывают человеку обзор. Особенно это важно для детей: если девочка лет 3−7 попадает в раздел с играми для мальчиков, она будет чувствовать себя неуютно. Ведь флешки здесь для нее не предназначены. В итоге она может отказаться от интересного ей предмета, только потому что он добавлен не в тот раздел. То же самое работает в сторону мальчиков. Развитие ребенка начинает зависеть от того, одобряется этот стереотип для его пола или нет. Хотя должно быть наоборот: стереотипы должны создаваться на базе представления о группе, а не группы на базе стереотипов. Во втором случае мы теряем индивидуальность личности, пытаясь загнать ее в рамки. Это ограничивает наши возможности.

Можно ли с этим бороться? На каком-то уровне — да. Так, на Caniplay.ru помимо делений на категории «Для мальчиков» и «Для девочек» есть еще множество разделов, в том числе «Игры на двоих», «Головоломки», «Стратегии» и т. д. Предполагается, что они могут быть интересны обоим полам.

Кроме того, мы стараемся отходить от привычного представления о развлечениях для девочек и для мальчиков, добавляя в эти категории нестандартные игры. Это позволяет нашим маленьким посетителям делать самостоятельный выбор, а не ограниченный полом или возрастом. Для примера можно привести популярную серию приключенческих игр «Ударный отряд котят», которую мы предлагаем в категории для девочек.

Будут ли ваши дети поддерживать стереотипы зависит только от вас. Маленький ребенок вовсе не должен самостоятельно выбирать себе развлечение: его должны предлагать родители, мягко направляя чадо к правильному развитию. Отправляясь на поиски игры, постарайтесь максимально расширить диапазон. Возможно, со временем категории для мальчиков и девочек и вовсе исчезнут за ненадобностью.