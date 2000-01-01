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Кузбассовец спас малыша от падения с балкона

03 февраля 12:34
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Неравнодушный житель Кемерова уберёг от трагедии 5-летнего малыша. Ребёнок пытался выйти на улицу через балкон квартиры на 3 этаже. О подробностях истории рассказали в пресс-службе областного МВД.

Как выяснили полицейские, пока мама 5-летнего мальчика ходила в магазин, ему стало скучно играть дома одному. Маленький кемеровчанин решил выйти из квартиры через балкон и уже приоткрыл пластиковое окно. Тут-то его и заметил мужчина, проживающий по соседству. Он убедил ребёнка вернуться в комнату, а сам стал дожидаться приезда полицейских.

По указанному адресу незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят по данному факту проверку. Решается вопрос о привлечении мамы мальчика к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Кемеровчанке грозит штраф в размере до 500 рублей.

Полиция Кузбасса призывает жителей области быть бдительными, не оставлять детей без присмотра и всегда помнить, что опасность и несчастные случаи могут подстерегать их не только на улице, но и в собственном доме.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: start.sampo.ru
ребенок сосед балкон

Комментарии (3)

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123
29 6
лишь бы накласть. идиоты. надо даунов растить, чтобы окна до совершеннолетия не умели открывать. а потом в сирию в качестве пушечного мяса чтобы табуреткиных голод не мучал
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Мама
5 1
"...штраф до 500 рублей..." без комментариев.
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Алексей
0 0
"...штраф до 500 рублей..." без комментариев.
Кроме штрафа еще наблюдение со стороны опеки. А они то умеют нарушения из пальца высасывать. Ни дай бог еще косяк какой будет с ее стороны, заберут ребенка. А 5 лет - большой уже, понимать должен все. Может и не пытался выйти, а просто окно открыл, ради любопытства.
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