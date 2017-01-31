Прошла неделя, как ВашГород.ру рассказал читателям о вирусном меме «Ждун». Похожая на морского слона скульптура невероятно быстро разлетелась по сети, порождая всё новые вариации.
За семь дней пользователям надоел «классический Ждун» с подписями, и существо приобрело политический подтекст.
Например, некто приделал его морду президенту Украины Петру Порошенко, который надеется на безвизовый режим с ЕС. Творение назвали «Безвизовый почекун («чекать» — «ждать"по- украински — прим.ред.)».
Фото опубликовано Юлия Стешенко (@happyromashka)
Не обошли стороной действующего президента США Дональда Трампа.
В Калининграде нашли памятник морскому слону, похожий на «Ждуна».
В Санкт-Петербурге существо рисуют на стенах.
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Фото опубликовано Иван Коновалов (@29region29)
А в Новосибирске поселился «Ждун-театрал» в шарфике, сидящий на лавке у старого здания театра оперы и балета.
Обнаружилось, что «Ждун» идеально вписывается в картины великих мастеров, и в «Инстаграме» можно найти такой аккаунт. Там есть его изображения, помещённые на произведения искусства — «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Опять двойка» Решетникова и другие.
Маркетологи быстро смекнули, что к чему, и подали заявку на регистрацию бренда «Ждун». Планируется выпуск игрушек и футболок с симпатичным существом, пишет Лента.ру.