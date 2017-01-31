Прошла неделя, как ВашГород.ру рассказал читателям о вирусном меме «Ждун». Похожая на морского слона скульптура невероятно быстро разлетелась по сети, порождая всё новые вариации.

За семь дней пользователям надоел «классический Ждун» с подписями, и существо приобрело политический подтекст.

Например, некто приделал его морду президенту Украины Петру Порошенко, который надеется на безвизовый режим с ЕС. Творение назвали «Безвизовый почекун («чекать» — «ждать"по- украински — прим.ред.)».

Не удержалась))) #почекун Фото опубликовано Юлия Стешенко (@happyromashka) Фев 1 2017 в 10:44 PST

Не обошли стороной действующего президента США Дональда Трампа.

В Калининграде нашли памятник морскому слону, похожий на «Ждуна».

В Санкт-Петербурге существо рисуют на стенах.

#зенит #петровский #футбол #ждун #спб ждём побед Фото опубликовано Иван Коновалов (@29region29) Фев 2 2017 в 2:32 PST

А в Новосибирске поселился «Ждун-театрал» в шарфике, сидящий на лавке у старого здания театра оперы и балета.

Обнаружилось, что «Ждун» идеально вписывается в картины великих мастеров, и в «Инстаграме» можно найти такой аккаунт. Там есть его изображения, помещённые на произведения искусства — «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Опять двойка» Решетникова и другие.

Фото опубликовано Ждун (@zjhdun) Фев 2 2017 в 6:30 PST

Фото опубликовано Ждун (@zjhdun) Янв 31 2017 в 9:01 PST

Маркетологи быстро смекнули, что к чему, и подали заявку на регистрацию бренда «Ждун». Планируется выпуск игрушек и футболок с симпатичным существом, пишет Лента.ру.