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Порошенко, театрал и герой картин: как Ждун захватывает интернет

03 февраля 13:08
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Прошла неделя, как ВашГород.ру рассказал читателям о вирусном меме «Ждун». Похожая на морского слона скульптура невероятно быстро разлетелась по сети, порождая всё новые вариации.

За семь дней пользователям надоел «классический Ждун» с подписями, и существо приобрело политический подтекст.

Например, некто приделал его морду президенту Украины Петру Порошенко, который надеется на безвизовый режим с ЕС. Творение назвали «Безвизовый почекун («чекать» — «ждать"по- украински — прим.ред.)».

Не удержалась))) #почекун

Фото опубликовано Юлия Стешенко (@happyromashka)

Не обошли стороной действующего президента США Дональда Трампа.

В Калининграде нашли памятник морскому слону, похожий на «Ждуна».

В Санкт-Петербурге существо рисуют на стенах.

#зенит #петровский #футбол #ждун #спб ждём побед

Фото опубликовано Иван Коновалов (@29region29)

А в Новосибирске поселился «Ждун-театрал» в шарфике, сидящий на лавке у старого здания театра оперы и балета.

Обнаружилось, что «Ждун» идеально вписывается в картины великих мастеров, и в «Инстаграме» можно найти такой аккаунт. Там есть его изображения, помещённые на произведения искусства — «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Опять двойка» Решетникова и другие.

Маркетологи быстро смекнули, что к чему, и подали заявку на регистрацию бренда «Ждун». Планируется выпуск игрушек и футболок с симпатичным существом, пишет Лента.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: соцсети
мем ждун

Комментарии (1)

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на самый большой бесплатный каток надо посадить этого типчика
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