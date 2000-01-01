Министерство внутренних дел России занимается разработкой законопроекта о разрешении возможной концентрации алкоголя в крови водителя транспортного средства до 0,3 грамма на литр крови, сообщает «Российская газета».

Дело в том, что сейчас административная ответственность за вождение в нетрезвом виде наступает, если в крови обнаружено 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Однако не во всех случаях факт употребления алкоголя можно определить путём исследования выдыхаемого воздуха.

Например, в случае, если правонарушитель находится в сильном опьянении, а также в бессознательном либо беспомощном состоянии. В то же время при обнаружении этилового спирта в крови ответственность не наступает.

В связи с этим МВД предлагает дополнить статью 12.8 Кодекса об административных правонарушениях положением, в соответствии с которым ответственность в виде лишения прав будет наступать в случае определения факта опьянения, в том числе через проверку наличия спирта в крови в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.