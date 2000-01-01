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МВД планирует разрешить норму алкоголя в крови водителей до 0,3 грамма

03 февраля 14:02
1394

Министерство внутренних дел России занимается разработкой законопроекта о разрешении возможной концентрации алкоголя в крови водителя транспортного средства до 0,3 грамма на литр крови, сообщает «Российская газета».

Дело в том, что сейчас административная ответственность за вождение в нетрезвом виде наступает, если в крови обнаружено 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Однако не во всех случаях факт употребления алкоголя можно определить путём исследования выдыхаемого воздуха.

Например, в случае, если правонарушитель находится в сильном опьянении, а также в бессознательном либо беспомощном состоянии. В то же время при обнаружении этилового спирта в крови ответственность не наступает.

В связи с этим МВД предлагает дополнить статью 12.8 Кодекса об административных правонарушениях положением, в соответствии с которым ответственность в виде лишения прав будет наступать в случае определения факта опьянения, в том числе через проверку наличия спирта в крови в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: upatogagauzia.md
ГУ МВД пьянство за рулём пьяная езда поправки в КоАП

Комментарии (5)

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Ильинец 1379
17 5
Ну наконец-то доперло!
Не то, что бы я ездил пьяненький или с апохмы, просто вот на шашлыках квасу попьешь или кефиру с утра и когда дядя в салатовой желе тебе машет палочкой - становится сыковато..(
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1
6 0
писали бы хотя бы - какой эквивалент этих 0.3 гр в крови соответствует ??? мг в воздухе. зачем эти голые цифры без комментариев
вся страна копипастаньем занимается. то примут почти нулевое содержание , потом добавят, потом еще примут - неужели специалисты один раз не могут вынести вердикт по данному вопросу, или человек в силу эволюции пьянеет по разному в разные эпохи. мартышкины потуги
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Ильинец 1379
9 2
Копипаста
Всё очень просто, у ИДПС 2 прибора, один для домашнего пользования а другой сертифицированный, выданный на работе который показывает только в мг на литр, с принтером, все как положено, так вот принцип простой, дуем в "домашний прибор" , показал 0,1 промилле -огого да вы пьяны ...как договоримся? ну а далее зависит от водителя, заплатит значит ничтяк, не заплатит а захочет понятых, укажет что предел 0,15 и прочее, значит вали отсюда, ну и еще вариант тот же самый только показало 0,5 промилле далее та же схема но с разницей что если денег не дает то дуем в сертифицированный прибор, и стандартная процедура, зачем это? да все просто, если сразу дунуть в прибор "с работы" то там зафиксируется результат, как на бумаге так и в памяти прибора! а если водитель пьян но можно договориться? что тогда делать? как отчитаться?
Ну и конечно же на ответах частенько путают эти единицы измерения, потому как человек дунул с пылу-жару ...руки трасуться, страшно же.. . позавчера стакан квасу выпил.. . а вдруг покажет чего и прав лишат?, он глядел чтоль что там за прибор? ему хоть детский свисток в тот момент подсунь с нарисованным экраном он на него поведется.. . утрирую конечно но думаю смысл понятен.
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Павел Фомин
13 0
То разрешат допуск, то отменят допуск, то опять разрешат!
Впечатление, что там, в МВД генералам, и в ГД депутатам, от безделья заняться больше не чем.
Вот и проводят за государственный счет разные эксперименты над людьми. Я за рулем с советских времен, ТОГДА такого бардака не было.
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Клепа
0 0
Ильинец:
Копипаста
Всё очень просто, у ИДПС 2 прибора, один для домашнего пользования а другой сертифицированный, выданный на работе который показывает только в мг на литр, с принтером, все как положено, так вот принцип простой, дуем в "домашний прибор" , показал 0,1 промилле -огого да вы пьяны ...как договоримся? ну а далее зависит от водителя, заплатит значит ничтяк, не заплатит а захочет понятых, укажет что предел 0,15 и прочее, значит вали отсюда, ну и еще вариант тот же самый только показало 0,5 промилле далее та же схема но с разницей что если денег не дает то дуем в сертифицированный прибор, и стандартная процедура, зачем это? да все просто, если сразу дунуть в прибор "с работы" то там зафиксируется результат, как на бумаге так и в памяти прибора! а если водитель пьян но можно договориться? что тогда делать? как отчитаться?
Ну и конечно же на ответах частенько путают эти единицы измерения, потому как человек дунул с пылу-жару ...руки трасуться, страшно же.. . позавчера стакан квасу выпил.. . а вдруг покажет чего и прав лишат?, он глядел чтоль что там за прибор? ему хоть детский свисток в тот момент подсунь с нарисованным экраном он на него поведется.. . утрирую конечно но думаю смысл понятен.
Видать ты с опятом
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