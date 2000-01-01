Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирск: Карта выходных с 3 по 5 февраля

«Аномально чистые» дороги удивили жителей кузбасского города

03 февраля 14:14
2366

Жители Анжеро-Судженска обратили внимание на непривычно очищенные дороги в городе. По мнению некоторых из них, преображение связано с визитом в Кузбасс вице-премьера России Игоря Шувалова.

Я не помню, когда последний раз в Анжеро-Судженске зимой дороги были почищены до асфальта. У нас убирают, конечно, но чтобы так. Может, это какой-то новый стандарт по качеству уборки дорог в Кузбассе. В Белово, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком — интересно, так же почищено? — цитирует Vse42 слова одного из горожан.

При этом горожанин подозревает, что порядок на дорогах нарушится после того, как вице-премьер Игорь Шувалов уедет из Кузбасса.

Отметим, Игорь Шувалов прибыл в Кемеровскую область 3 февраля. Как ранее сообщал ВашГород.ру, вице-премьер примет участие в семинаре по обсуждению развития моногородов. В рамках рабочей поездки он посетит Анжеро-Судженск, где будет присутствовать на открытии установки по переработке нефти.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: YouTube
дороги уборка аномальночистые

Комментарии (9)

Добавить комментарий
кукумбер
2 5
Путь Шувв мой двор поездку запланирует
ответить
Павел Фомин
21 9
Сейчас посмотрит Шувалов, кругом красота! Хорошо живут! Похвалит луноликого с нарциссом, Снимет дотации, , ведь и так в регионе все сияет, цветет и пахнет, и отбудет ДАМу докладывать, скажет у них там и так все хорошо, помогать не надо, а наоборот, взять - нужно!
А то, вон депутатам надо дать: им всего 100 млн в год дают на транспортные нужды, а им 315 млн хочется! Да мебель им поменять, да ...
Вспомнил старую французскую комедию с Ж.П.Бельмондо, "Чудовище", так он, что бы помощь получить целое представление устраивал, в рвань одевался, идиотом в инвалидной коляске притворялся, чужих детей малых с чужой беременной женой показывал - и ему давали денежной пособие и по больше!
А наши "умники", что бы себя показать, какие они хорошие руководители, готовы сугробы на газонах в зелёный цвет красить, они так отчеты составляют, что экологи медали за чистый воздух над городом получают.
Очковтиратели хреновы!
ответить
nick
0 2
что вы все врете, там просто климат другой вот и все
ответить
:-)
0 17
Сейчас посмотрит Шувалов, кругом красота! Хорошо живут! Похвалит луноликого с нарциссом, Снимет дотации, , ведь и так в регионе все сияет, цветет и пахнет, и отбудет ДАМу докладывать, скажет у них там и так все хорошо, помогать не надо, а наоборот, взять - нужно!
А то, вон депутатам надо дать: им всего 100 млн в год дают на транспортные нужды, а им 315 млн хочется! Да мебель им поменять, да ...
Вспомнил старую французскую комедию с Ж.П.Бельмондо, "Чудовище", так он, что бы помощь получить целое представление устраивал, в рвань одевался, идиотом в инвалидной коляске притворялся, чужих детей малых с чужой беременной женой показывал - и ему давали денежной пособие и по больше!
А наши "умники", что бы себя показать, какие они хорошие руководители, готовы сугробы на газонах в зелёный цвет красить, они так отчеты составляют, что экологи медали за чистый воздух над городом получают.
Очковтиратели хреновы!
какой ты дол***б ))))
ответить
Хи-хи-хи
4 3
какой ты дол***б ))))
Кому анус лижешь?
ответить
))))))
2 0
какой ты дол***б ))))
Какой уровень самокритики!!! Маладца!!!!
ответить
школота
0 0
Таких операторов лопатой погладить за такую съемку
ответить
МИГ
1 0
А я то удивилась, откуда у нас в Новобайдаевке кучи грязного снега вывалены на обочину по пр. Шахтеров возле "Востока", в четверг с работы шла, ничего не было, а утром в пятницу появились, такое впечатление, что в городе дороги чистили, снег грузили и чтобы не заморачиваться, да и сэкономить решили выгружать снег у нас в районе. Ждут Шувалова наверное вместе с губером, показушники!
ответить
Оставить комментарий
Реклама от YouDo
ВСЕ НОВОСТИ