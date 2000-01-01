Жители Анжеро-Судженска обратили внимание на непривычно очищенные дороги в городе. По мнению некоторых из них, преображение связано с визитом в Кузбасс вице-премьера России Игоря Шувалова.

Я не помню, когда последний раз в Анжеро-Судженске зимой дороги были почищены до асфальта. У нас убирают, конечно, но чтобы так. Может, это какой-то новый стандарт по качеству уборки дорог в Кузбассе. В Белово, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком — интересно, так же почищено? — цитирует Vse42 слова одного из горожан.

При этом горожанин подозревает, что порядок на дорогах нарушится после того, как вице-премьер Игорь Шувалов уедет из Кузбасса.

Отметим, Игорь Шувалов прибыл в Кемеровскую область 3 февраля. Как ранее сообщал ВашГород.ру, вице-премьер примет участие в семинаре по обсуждению развития моногородов. В рамках рабочей поездки он посетит Анжеро-Судженск, где будет присутствовать на открытии установки по переработке нефти.