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Новокузнецк посетит легендарный рокер

03 февраля 17:30
1967

Легендарный российский рокер, бывший участник группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов снова выступает в Новокузнецке.

«Этой весной в рамках большого Сибирского тура, приуроченного к 7-летию группы, Глеб Самойлов & The MATRIXX выступят с особенной, эксклюзивной программой. Помимо неизменных хитов и новых песен „Матрицы“ публика услышит лучшие и горячо любимые хиты легендарной „Агаты Кристи“, написанные Глебом Самойловым!» — говорится в анонсе.

Концерт пройдёт в Театре Металлургов 24 марта. Билеты стоят от 1000 до 2500 рублей.

2 марта в Новокузнецке выступит бывший фронтмен «Короля и Шута» Андрей Князев. А 7 марта даст концерт «ПилОт».

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: wjno.iheart.com
концерт рок-концерт музыка

Комментарии (8)

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123
5 5
Земфирку бы. Да и вообще всех этих товарищей из 90-х! Вот это было бы супер!
ответить
Ваше имя
3 9
Какие же это легенды рока................
ответить
Матроскин
1 1
После выступления Глебушки в 8-й проходной возымел к его концертам негативное отношение, хотя творчество продолжает нравится. Да и Князь на малой сцене - не подарок
ответить
123
0 0
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не совало куда попало
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антон
5 3
называйте вещи своими именами - приедет обычный трубадур. Всех желающих приглашаем на задний двор.
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Прынц на сером "козле"
1 7
Земфирку бы. Да и вообще всех этих товарищей из 90-х! Вот это было бы супер!
Вот если бы Scorpions приехали,то да-легенда... А так.. Что Земфира,что Самойлов,что Билан...
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Прынц на сером "козле"
1 6
Какие же это легенды рока................
И не говорите... Легенды... Уж смешно
ответить
1
1 1
Это ж его брательник - ручной пудель Суркова-Дудаева ? Легенды, ага. Попса для розовой плесени.
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