Легендарный российский рокер, бывший участник группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов снова выступает в Новокузнецке.
«Этой весной в рамках большого Сибирского тура, приуроченного к 7-летию группы, Глеб Самойлов & The MATRIXX выступят с особенной, эксклюзивной программой. Помимо неизменных хитов и новых песен „Матрицы“ публика услышит лучшие и горячо любимые хиты легендарной „Агаты Кристи“, написанные Глебом Самойловым!» — говорится в анонсе.
Концерт пройдёт в Театре Металлургов 24 марта. Билеты стоят от 1000 до 2500 рублей.
2 марта в Новокузнецке выступит бывший фронтмен «Короля и Шута» Андрей Князев. А 7 марта даст концерт «ПилОт».