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Американцы возмущены вторжением России в Кыргбекистан

03 февраля 14:55
4583

Американский журналист опросил жителей Нью-Йорка о «российской агрессии» в отношении придуманного государства. Шуточный опрос дал неожиданный результат. Об этом сообщает ИА «Regnum».

Журналист телеканала RT Калеб Мопин сознательно смешал названия двух государств Кыргызстан и Узбекистан и выдумал новое — Кыргбекистан. А затем поинтересовался мнением сограждан о вторжении России в эту «страну». Большинство опрошенных заявили, что они «в курсе этой трагической ситуации» и выразили свою поддержку «Кыргбекистану».

При этом респонденты честно признавались, что не знакомы с политическими деталями, но призывали «кыргбекистанцев» оставаться непреклонными. Также американцы советовали надеяться на руку помощи, которую им обязательно протянет одна из стран с «высокими моральными устоями».

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: newsland.com
опрос американцы Кыргбекистан вторжение

Комментарии (44)

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6+1
26 14
Сейчас этот старый маразматик- п е р д у н Маккейн узнает, потребует от Трампа выделить помощь для вымышленного государства.
ответить
Прима-балерина 931
38 117
Мы вот все ржём над пиндосами, а они с их тупостью создали первую в мире экономику. Вот интересно, а если к нашим на улице подойти и спросить про страну Ангилью-вы что-то знаете про неё???
ответить
худрук
89 26
Прима-балерина:
Мы вот все ржём над пиндосами, а они с их тупостью создали первую в мире экономику. Вот интересно, а если к нашим на улице подойти и спросить про страну Ангилью-вы что-то знаете про неё???
Вот вдул бы я тебе!
ответить
Прима-балерина 931
29 0
Вот вдул бы я тебе!
Эх, помню я, был у меня худрук...зажигали мы с ним...мммм. Щас не те худруки пошли
ответить
3
5 0
ага, а президент у нас - генерал-адмирал Аладин
ответить
nick
33 0
Прима-балерина:
Мы вот все ржём над пиндосами, а они с их тупостью создали первую в мире экономику. Вот интересно, а если к нашим на улице подойти и спросить про страну Ангилью-вы что-то знаете про неё???
в вк есть группа сатира без позитива. там в том,Числе опросы людей на улице

так там и за,Что хрущев убил жену Ленина и где крым на карте ...весьма занятно скажу я вам

и стоит ли выполнить просьбу республики Тывы принять ее в состав РФ (если не ошибаюсь Тыва вроде была-давно опрос)


а то,Что жителей США мало интересует то,Что за пределами их страны происходит= это факт...
так может и нам пора подумать о своей стране
ответить
Ва
2 4
Прима-балерина:
Эх, помню я, был у меня худрук...зажигали мы с ним...мммм. Щас не те худруки пошли
С худыми руками???))
ответить
3
24 7
Прима-балерина:
Мы вот все ржём над пиндосами, а они с их тупостью создали первую в мире экономику. Вот интересно, а если к нашим на улице подойти и спросить про страну Ангилью-вы что-то знаете про неё???
да, все верно, они живут и в ус не дуют, пофик им на всех и вся, а мы все ищем в них изъяны, изобличаем. наверное все это от собственной глупости. задорновщина одним словом
а еще фильмы их смотрим и восхищаемся
ответить
11
18 11
Прима-балерина:
Мы вот все ржём над пиндосами, а они с их тупостью создали первую в мире экономику. Вот интересно, а если к нашим на улице подойти и спросить про страну Ангилью-вы что-то знаете про неё???
Первую в мире что??)))
Ту самую которую до Римской империи использовали?
ответить
*
13 3
А я смотрю в Раша Тудэй такие сказочники прям работают)))) ну что скажешь, туда только таких и берут )))) только мне интересно, чего это господин как его там по улицам Нью-Йорка ходит, а не Новокузнецка например? Я бы ходила по улицам США, мне бы тоже весело было, и я не знала, какую бы новость придумать, чтобы рассказать. Возвращайтесь домой, дорогой журналист, у нас тут вас ожидает столько "веселых" новостей, выдумывать ничего не нужно. Все из жизни.
ответить
Макс
0 1
ага, а президент у нас - генерал-адмирал Аладин
а государство сть то такое!? островное.
ответить
*
22 0
в вк есть группа сатира без позитива. там в том,Числе опросы людей на улице

так там и за,Что хрущев убил жену Ленина и где крым на карте ...весьма занятно скажу я вам

и стоит ли выполнить просьбу республики Тывы принять ее в состав РФ (если не ошибаюсь Тыва вроде была-давно опрос)


а то,Что жителей США мало интересует то,Что за пределами их страны происходит= это факт...
так может и нам пора подумать о своей стране
Сомневаюсь, что любой житель России может сходу назвать все государства Африки. Так вот также каждый житель США не может знать Узбекистан, Кыргызстан и пр. Мы их только потому и помним, что рядом находятся. Хотя спроси нынешних школьников, что они думают по поводу агрессии Америки против Кыргбекистан, скорее всего ответы не будут отличаться ))
ответить
6+1
12 12
Сомневаюсь, что любой житель России может сходу назвать все государства Африки. Так вот также каждый житель США не может знать Узбекистан, Кыргызстан и пр. Мы их только потому и помним, что рядом находятся. Хотя спроси нынешних школьников, что они думают по поводу агрессии Америки против Кыргбекистан, скорее всего ответы не будут отличаться ))
Глупости!
В Африке за последние 50-60 лет название и границы государств менялись сотни раз, а Узбекистану, Киргизии тысячи лет
ответить
Сара
19 1
Подобные опросы и у нас проводятся. И знаете что? Да ничего! Стыдно за сограждан! Ни историю, ни географию, ни литературу в школе не проходили! Козявками только разбрасывались сидя за партой. А ведь наша школа гораздо углубленней изучает эти предметы, в отличие от америкосов.
ответить
*
9 2
Глупости!
В Африке за последние 50-60 лет название и границы государств менялись сотни раз, а Узбекистану, Киргизии тысячи лет
Это вы так пытаетесь оправдать собственную безграмотность? Менялись не менялись... устроили ромашку. Или знаете или не знаете, третьего ответа быть не может.
ответить
Миша Задротнов
4 2
Ну ТУПЫЫЫЫЕЕЕ!!!!!!11111111111Адын
ответить
123
22 1
Обычный тролинг кремлеСМИ. Можно точно также и по мацве походить с дуроскопом и найти парочку подопытных, а потом распиарить их на весь фицбук. Стандартная пропаганда для стадОв.
ответить
Максим
0 0
а государство сть то такое!? островное.
Минусатор тупой я имел ввиду Ангилью государство.
ответить
)
96 13
Прима-балерина:
Мы вот все ржём над пиндосами, а они с их тупостью создали первую в мире экономику. Вот интересно, а если к нашим на улице подойти и спросить про страну Ангилью-вы что-то знаете про неё???
Вот что бывает когда перестаешь крутить фуэте ногами и начинаешь пытаться крутить мозговые извилины, а от этого начинают появляться морщинки на лбу. А это тебе надо? худруки тогда помоложе найдут кого вертеть. И приму завязывай в таких количествах курить.
ответить
Худрук
7 0
Прима-балерина:
Эх, помню я, был у меня худрук...зажигали мы с ним...мммм. Щас не те худруки пошли
Пойми своим склерозом - при изобилии молоденьких вы старушки задаром не нужны. Ну не стоит на тебя после молоденькой!
ответить
Прима-балерина
7 0
Пойми своим склерозом - при изобилии молоденьких вы старушки задаром не нужны. Ну не стоит на тебя после молоденькой!
То вдул бы...то не стоит, ты уж определись? То есть хотел бы, да не можешь?
ответить
Депутат
3 0
Прима-балерина:
Мы вот все ржём над пиндосами, а они с их тупостью создали первую в мире экономику. Вот интересно, а если к нашим на улице подойти и спросить про страну Ангилью-вы что-то знаете про неё???
Какая глубина мысли!! На следующих выборах ждем вас в своих рядах.
ответить
Худрук
4 0
То вдул бы...то не стоит, ты уж определись? То есть хотел бы, да не можешь?
Ремнем по пoпе, а не то о чем ты мечтаешь бабуля.
ответить
Ещё один политик, блин!
1 0
КАКИЕ САМИ ДЕБИЛЫ - ТАКИЕ И КОММЕНТАРИИ!
ответить
дворник
3 7
Сейчас этот старый маразматик- п е р д у н Маккейн узнает, потребует от Трампа выделить помощь для вымышленного государства.
Основной смысл жизни среднестатистического российского патриота можно свести к следующим пунктам:
1. Регулярно накатывать за воевавших дедов.
2. Воевать за Россиюшку, расширяя ее территорию. Освобождать Чечню от чеченцев, Грузию от грузинов, Украину от украинцев , Сирию от сирийцев и т. п.
3. Произвести потомство.
Если выполнены все 3 пункта, то жизнь российского патриота имела смысл, а если российский патриот не только выполнил все 3 пункта, но и прославлял сцаря и погиб за Россиюшку, то можно считать, что его жизнь удалась на славу.
ответить
санитар
3 2
Прима-балерина:
Мы вот все ржём над пиндосами, а они с их тупостью создали первую в мире экономику. Вот интересно, а если к нашим на улице подойти и спросить про страну Ангилью-вы что-то знаете про неё???
Как не крути а В Донбабве и Сирии военные РФ воюют за американские доллары!!!
ответить
санитар
6 1
Подобные опросы и у нас проводятся. И знаете что? Да ничего! Стыдно за сограждан! Ни историю, ни географию, ни литературу в школе не проходили! Козявками только разбрасывались сидя за партой. А ведь наша школа гораздо углубленней изучает эти предметы, в отличие от америкосов.
потому наверное пидоносы от нас пошли далеко вперед лет на 50 не меньше. в науке и технологиях, уровню жизни что у них хуже образование. чем в России???
ответить
Прима-балерина 931
0 0
Ремнем по пoпе, а не то о чем ты мечтаешь бабуля.
Оооо...да! Это мне ещё больше нравится, но к сожалению ты этим только с молодухами занимаешься. У тебя же не стоит
ответить
\
4 1
потому наверное пидоносы от нас пошли далеко вперед лет на 50 не меньше. в науке и технологиях, уровню жизни что у них хуже образование. чем в России???
Эти, еще антисоветские, пассажи были в большой чести у еще советской интюлюхшлюxгенцыы, очень особенно у творческой. CCCP несколько десятилетий уже нет, а вбитая в головы интюлюхшлюxгенцыы мысль о своей десятисортости до сих пор жива и в почете у вас. В те времена многие под влиянием такой пропаганды свалили в свой рай, где тогда и сейчас на брайтон-бич в "мусорных баках" ковыряются. Вот и вы санитаром стали, а в прошлом небось были каким-нибудь научным работником в медицинском НИИ.
ответить
Митрич
2 5
Сейчас этот старый маразматик- п е р д у н Маккейн узнает, потребует от Трампа выделить помощь для вымышленного государства.
Да ладно там Маккейн - что с убогого взять, щас Хренара прибежит и откроет всем огромную тайну что это правда, что существуют реальные доказательства и что "кровавый режим путлера" умышленно зомбирует мозги местных "поцреотов-ватников" будто это неправда... :-))))
ответить
Молодуха
7 3
Прима-балерина:
Оооо...да! Это мне ещё больше нравится, но к сожалению ты этим только с молодухами занимаешься. У тебя же не стоит
Старушкам одно и остается, техникой да извращениями свое брать, чтоб мхом совсем не зарасло энное место.
ответить
Максиму
1 0
Минусатор тупой я имел ввиду Ангилью государство.
Да-да, минусатор, тупой ты, имел ввиду Ангилью государство
ответить
Примадона
1 2
Старушкам одно и остается, техникой да извращениями свое брать, чтоб мхом совсем не зарасло энное место.
А я маладуха-щекатуха!
ответить
Серж
2 1
Глупости!
В Африке за последние 50-60 лет название и границы государств менялись сотни раз, а Узбекистану, Киргизии тысячи лет
Вы похоже родом из Нью-Йорка - такое сказануть про Узбекистан и Киргизию. тут дело не в знании географии, а в том, что опрошенные жители Нью-Йорка не в курсе международных дел, а именно вооруженных конфликтов
ответить
Неудобный
1 0
ВГ, вы оказыаается тоже из стана ура-патриотов ?
ответить
угу
1 0
А я маладуха-щекатуха!
В курсе мы об этом. По постоянным хи-хи твоего галкина
ответить
Гость
1 0
а государство сть то такое!? островное.
Есть в Алтайском крае.С.Островное
ответить
Извините, но
4 2
Я вижу в американцах и европейцах, людей мне близких. Страна наша чудовищна. Она хороша только для ворья и дураков.
ответить
6+1
2 0
Это вы так пытаетесь оправдать собственную безграмотность? Менялись не менялись... устроили ромашку. Или знаете или не знаете, третьего ответа быть не может.
Что-то великих мыслей и озарений в ваших комментариях не видать. Или главное критикануть и казаться грамотеем?
ответить
Л.
3 1
Я вижу в американцах и европейцах, людей мне близких. Страна наша чудовищна. Она хороша только для ворья и дураков.
А что подзадержались здесь, в этой чудовищной стране? Езжайте к близким вам людям. Только, боюсь, что они-то как раз вас близкими себе не считают и плевать на вас хотели. На западе люди думают только о себе. Деньги - главное их мерило. Будет у вас много денег, примут вас с распростёртыми объятиями. А если нет, то интереса к вам у них не будет. Уж извините, но это горькая правда.:)
ответить
Елена
4 1
Прима-балерина:
Мы вот все ржём над пиндосами, а они с их тупостью создали первую в мире экономику. Вот интересно, а если к нашим на улице подойти и спросить про страну Ангилью-вы что-то знаете про неё???
А кто создал их экономику? Переселенцы из многих стран, предприимчивые и башковитые. А настоящие американцы - жирные, недалёкие люди, по большей части.
ответить
Дмитрий
1 0
Американцы ценят лучшие умы, а русские гонят их от себя и гнобят. И ржут над собой же.
ответить
Для Л
0 0
Когда я был школьником, я так же думал. Я прям боюсь, что вы моя учительница если снимете свой Ник.
ответить
Венz
1 0
Американцы ценят лучшие умы, а русские гонят их от себя и гнобят. И ржут над собой же.
Так сами с усами. У нас, что не чиновник - то доктор или кандидат наук, а то и академик!
Куда уж выше и умней?
ответить
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