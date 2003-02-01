Американский журналист опросил жителей Нью-Йорка о «российской агрессии» в отношении придуманного государства. Шуточный опрос дал неожиданный результат. Об этом сообщает ИА «Regnum».
Журналист телеканала RT Калеб Мопин сознательно смешал названия двух государств Кыргызстан и Узбекистан и выдумал новое — Кыргбекистан. А затем поинтересовался мнением сограждан о вторжении России в эту «страну». Большинство опрошенных заявили, что они «в курсе этой трагической ситуации» и выразили свою поддержку «Кыргбекистану».
При этом респонденты честно признавались, что не знакомы с политическими деталями, но призывали «кыргбекистанцев» оставаться непреклонными. Также американцы советовали надеяться на руку помощи, которую им обязательно протянет одна из стран с «высокими моральными устоями».