в вк есть группа сатира без позитива. там в том,Числе опросы людей на улице



так там и за,Что хрущев убил жену Ленина и где крым на карте ...весьма занятно скажу я вам



и стоит ли выполнить просьбу республики Тывы принять ее в состав РФ (если не ошибаюсь Тыва вроде была-давно опрос)





а то,Что жителей США мало интересует то,Что за пределами их страны происходит= это факт...

так может и нам пора подумать о своей стране

Сомневаюсь, что любой житель России может сходу назвать все государства Африки. Так вот также каждый житель США не может знать Узбекистан, Кыргызстан и пр. Мы их только потому и помним, что рядом находятся. Хотя спроси нынешних школьников, что они думают по поводу агрессии Америки против Кыргбекистан, скорее всего ответы не будут отличаться ))