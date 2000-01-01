Испанские учёные приблизились к разработке вакцины вечной молодости людей. Они заявили, что им удалось создать рецепт, который в будущем победит старость. Об этом пишет «Медик Форум» со ссылкой на «Communications».

В результате исследований эксперты пришли к выводу: сохранить молодость смогут теломеры. Это такие белковые окончания, которые содержатся в организме всех живых существ. Они необходимы для обновления клеток.

Теломеры практически всегда находятся в состоянии активности, постепенно они укорачиваются, а потом и вовсе заканчиваются. Клетки при этом утрачивают способность обновляться, и наступает старость.

Авторы исследования привели в действие механизм эпигенетического вида в попытке помочь удлинить эти белковые окончания. Если теломеры удастся увеличить, клетки смогут обновляться до бесконечности. Однако когда это произойдёт, и произойдёт ли вообще, неизвестно.