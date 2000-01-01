Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирск: Карта выходных с 3 по 5 февраля

Учёные нашли рецепт вечной молодости

03 февраля 19:00
1773

Испанские учёные приблизились к разработке вакцины вечной молодости людей. Они заявили, что им удалось создать рецепт, который в будущем победит старость. Об этом пишет «Медик Форум» со ссылкой на «Communications».

В результате исследований эксперты пришли к выводу: сохранить молодость смогут теломеры. Это такие белковые окончания, которые содержатся в организме всех живых существ. Они необходимы для обновления клеток.

Теломеры практически всегда находятся в состоянии активности, постепенно они укорачиваются, а потом и вовсе заканчиваются. Клетки при этом утрачивают способность обновляться, и наступает старость.

Авторы исследования привели в действие механизм эпигенетического вида в попытке помочь удлинить эти белковые окончания. Если теломеры удастся увеличить, клетки смогут обновляться до бесконечности. Однако когда это произойдёт, и произойдёт ли вообще, неизвестно.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: testadraugi.appspot.com
ученые вакцина рецепт вечнаямолодость

Комментарии (6)

Добавить комментарий
гумелбезы
8 0
Как это произойдет сразу ко мне в опочевальню!
ответить
местный-2
0 0
Это они погорячились.
Вроде уже была статья по этой теме,только ученые были вроде Новосибирские?
ответить
Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 0
Как это произойдет сразу ко мне в опочевальню!
Пишут, что с мышами это уже произошло. Пристрастия у Вас однако!
Вообще прочитал про теломеры маленько(кому интересно-в любом поисковике набрать "теломеры"), и понял, что "испанским учёным" можно ответить: Спасибо, Кэп!
ответить
олег
0 0
а что нам скажет британские ученые?
ответить
зачем?
3 0
зачем??? объясните мне, зачем вечная молодость!!!???
ответить
Оставить комментарий
Реклама от YouDo
ВСЕ НОВОСТИ