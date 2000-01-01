В Кемеровской области осуждены 15 участников преступного сообщества наркоторговцев. Все они являются жителями Новокузнецка. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Преступную деятельность развернулась в 2009 году. Сначала организатор сообщества занимался мелким сбытом, а затем решил поставить торговлю героином на поток. В качестве «компаньонов» привлёк своих друзей. Мужчина закупал партии героина и с помощью своих подельников фасовал его. Посредники передавали готовые дозы распространителям.

Все рядовые сбытчики являлись наркозависимыми и работали за дозу наркотика. Кроме продавцов в «штате» группировки состоял водитель, который развозил наркотики, а также дегустатор, проверявший качество товара.

Лидеры группы контролировали действия подчинённых. Они распределяли денежные средства, планировали график работы и места дислокации продавцов. Ежедневная выручка составляла от 70 до 100 тысяч рублей.

Преступная деятельность сообщества была пресечена в октябре 2010 года. За причастность к незаконному сбыту наркотиков были задержаны 15 человек — от мелких распространителей до организатора. Также полицейские изъяли около 80 граммов героина, приготовленного для сбыта.

Уголовное дело рассматривал Кемеровский областной суд. Организатор сообщества получил 18 лет лишения свободы. Двенадцать участников — от 8 до 17 лет лишения свободы, двое осуждены условно.