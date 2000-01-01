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Крупной группе наркоторговцев из Новокузнецка вынесли приговор

03 февраля 20:30
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В Кемеровской области осуждены 15 участников преступного сообщества наркоторговцев. Все они являются жителями Новокузнецка. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Преступную деятельность развернулась в 2009 году. Сначала организатор сообщества занимался мелким сбытом, а затем решил поставить торговлю героином на поток. В качестве «компаньонов» привлёк своих друзей. Мужчина закупал партии героина и с помощью своих подельников фасовал его. Посредники передавали готовые дозы распространителям.

Все рядовые сбытчики являлись наркозависимыми и работали за дозу наркотика. Кроме продавцов в «штате» группировки состоял водитель, который развозил наркотики, а также дегустатор, проверявший качество товара.

Лидеры группы контролировали действия подчинённых. Они распределяли денежные средства, планировали график работы и места дислокации продавцов. Ежедневная выручка составляла от 70 до 100 тысяч рублей.

Преступная деятельность сообщества была пресечена в октябре 2010 года. За причастность к незаконному сбыту наркотиков были задержаны 15 человек — от мелких распространителей до организатора. Также полицейские изъяли около 80 граммов героина, приготовленного для сбыта.

Уголовное дело рассматривал Кемеровский областной суд. Организатор сообщества получил 18 лет лишения свободы. Двенадцать участников — от 8 до 17 лет лишения свободы, двое осуждены условно.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ГУ МВД по Кемеровской области
приговор группа наркоторговцы

Комментарии (9)

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Татьяна
11 0
Одних ловят другие организовываются. На дорогих машинах приезжают делают закладки, молодые и зрелые мужики и бабы. И в наглую бабы ходят и делают закладки, даже на окнах первых этажей. В общем бизнес процветает во всю. Берегите детей!!!!!!
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ХХХХ
6 0
Одних ловят другие организовываются. На дорогих машинах приезжают делают закладки, молодые и зрелые мужики и бабы. И в наглую бабы ходят и делают закладки, даже на окнах первых этажей. В общем бизнес процветает во всю. Берегите детей!!!!!!
Бизнес. Залетных конкурентов с своей поляны быстро убирают.
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местный-2
0 0
Одних ловят другие организовываются. На дорогих машинах приезжают делают закладки, молодые и зрелые мужики и бабы. И в наглую бабы ходят и делают закладки, даже на окнах первых этажей. В общем бизнес процветает во всю. Берегите детей!!!!!!
"Одних ловят другие организовываются".
___________
Может нужна ротация? Одни отработали,другим дорога в жизнь.... ненадолго.
Написали же,что все рядовые распространители наркозависимые,то есть расходный материал.Вроде и бизнес идет и раскрываемость есть.
Думаю,что в полиции(плохое название организации) есть нормальные люди.
Все,что я сказал к ним не относится.
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КоляYeti 11835
5 0
Вот если бы и убийцам, не взирая на "смягчающие", давали не менее десятки, было бы СПРАВЕДЛИВО!
А этим барыгам не стОит рожи прятать - все кто знал, что оне наркоты, те знают и во всех ментовских базах, до конца жизни они таковыми остануться.
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Вопрос
1 3
А почему приговор только сейчас вступил в силу?
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Vasya
7 0
Наркоманов надо сразу расстреливать!!! В том числе и любителей спайсов, миксов и прочего дерьма!!! Только попробовал сразу же пулю в лоб! А то в городе уже скоро по этим закладкам ходить будем!
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1
0 1
Наркоманов надо сразу расстреливать!!! В том числе и любителей спайсов, миксов и прочего дерьма!!! Только попробовал сразу же пулю в лоб! А то в городе уже скоро по этим закладкам ходить будем!

вася ну ты вася....
твоя пуля видать у тебя так во лбу и торчит? ))))))))))))))
п.с. а так то оно конечно ,наших "звёзд" не будет, да и в думе места освободятся,,,,
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Vasya
0 0
Моя то во лбу, а твоя мозг твой поразила насквозь!
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1
0 0
Моя то во лбу, а твоя мозг твой поразила насквозь!
злой ты вася, плохо быть таким злым и неуравновешанным!!!

п.с. но тебе уважуха , сознался про пулю...
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