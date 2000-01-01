В Кузбассе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошёл в Кемерове. Полицейские остановили автомобиль, в котором ехали супруги. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Машиной управлял глава семьи, его супруга сидела на пассажирском месте.

Полицейские пригласили водителя в служебный автомобиль для составления административного материала. Один сотрудник стал устанавливать его личность, второй стоял на улице. Женщина периодически подходила к полицейским и уговаривала отпустить супруга, не оформляя документов. От уговоров перешла к оскорблениям, а затем пустила в ход перцовый баллончик. Она распылила газ в лицо одному из сотрудников полиции. Эксперты диагностировали у него химический ожог 1-й степени конъюнктивы обоих глаз. От каких-либо объяснений женщина отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Теперь 33-летней кемеровчанке предстоит ответить перед судом по статье 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

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