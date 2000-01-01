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Жительница Кузбасса распылила перцовый газ в полицейского

04 февраля 07:59
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В Кузбассе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошёл в Кемерове. Полицейские остановили автомобиль, в котором ехали супруги. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Машиной управлял глава семьи, его супруга сидела на пассажирском месте.

Полицейские пригласили водителя в служебный автомобиль для составления административного материала. Один сотрудник стал устанавливать его личность, второй стоял на улице. Женщина периодически подходила к полицейским и уговаривала отпустить супруга, не оформляя документов. От уговоров перешла к оскорблениям, а затем пустила в ход перцовый баллончик. Она распылила газ в лицо одному из сотрудников полиции. Эксперты диагностировали у него химический ожог 1-й степени конъюнктивы обоих глаз. От каких-либо объяснений женщина отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Теперь 33-летней кемеровчанке предстоит ответить перед судом по статье 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

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Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: glagol.su
суд полицейский женщина перцовыйбаллончик

Комментарии (6)

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Мне кажется
13 6
Полицаи получили по заслугам. Видят пьяный - вызывай свидетелей и оформляй протокол на медосведетельствование. А то развели самодеятельность, царьки гнилые.
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Мне кажется
14 4
чтобы составить материал в машину приглашать не надо.
По ходу эти упыри взятку вымогали
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Вася
3 6
Полицаи получили по заслугам. Видят пьяный - вызывай свидетелей и оформляй протокол на медосведетельствование. А то развели самодеятельность, царьки гнилые.
А ты весь правильный...
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В.Д.
4 10
А ты весь правильный...
Вот когда эти пьяные супруги сбили бы кого-нибудь на улице или произошла бы авария со смертельным исходом, то сразу бы поднялся вой " Где ГИБДД, опять сидят в кустах?" И потом, вы же не знаете, что было на самом деле, может супруг вообще в неадеквате был и как он себя вел, да и жена на трезвую голову балончик не распылила бы.
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В.Д.
1 0
А ты весь правильный...
Извините, комментарий для "Мне кажется".
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Прохожий
7 1
А что на Руси есть уважение к полицаям?
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