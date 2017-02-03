Стала известна дата окончания действия льготного тарифа в системе «Платон». Весной этого года он будет повышен вдвое. Об этом сообщает «РИА Новости».

В настоящее время тариф для большегрузов массой свыше 12 тонн в системе «Платон» составляет 1,53 рубля за километр пробега по федеральным дорогам. С 15 апреля 2017 года он увеличится до 3,06 рубля. Поднять тариф до этого уровня планировалось ещё в прошлом году. Но в правительстве решили перенести окончание льготного периода на февраль 2017 года, теперь льготный период продлён до апреля.

По словам главы Минтранса Максима Соколова, в 2017-ом и первой половине 2018 года тариф изменяться не будет.

Система «Платон» была в России в ноябре 2015 года. Деньги идут в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.