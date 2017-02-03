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Тариф в системе «Платон» увеличится в два раза

04 февраля 09:30
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Стала известна дата окончания действия льготного тарифа в системе «Платон». Весной этого года он будет повышен вдвое. Об этом сообщает «РИА Новости».

В настоящее время тариф для большегрузов массой свыше 12 тонн в системе «Платон» составляет 1,53 рубля за километр пробега по федеральным дорогам. С 15 апреля 2017 года он увеличится до 3,06 рубля. Поднять тариф до этого уровня планировалось ещё в прошлом году. Но в правительстве решили перенести окончание льготного периода на февраль 2017 года, теперь льготный период продлён до апреля.

По словам главы Минтранса Максима Соколова, в 2017-ом и первой половине 2018 года тариф изменяться не будет.

Система «Платон» была в России в ноябре 2015 года. Деньги идут в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: s.inform69.ru
повышение тариф системаплатон

Комментарии (22)

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Иван
27 0
Ну вот от таких решений и бывет инфляция,экономическая напряженность и недовольство властью. Разве чиновникам не понятно, что все товары в цене подпрыгнут из за этого??????? Живут на небе и ничего не видят что на земле происходит. 17 год ждёте?
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Горожанин
37 1
ИМХО Если Путин победит на выборах в 2018, Платон введут и на пешеходов весом более 50кг, ну или 35))
ответить
Валентина
17 1
и опять наши люди все схавают и будут голосовать за единоросов , либо вообще не будут !!!!!голосовать просиживая штаны дома. так вот друзья 17 год только начался и это только начало!
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Прынц на сером "козле"
2 1
На некотрых азс города проходит акция: при наличии чека из Ленты на 1000 рублей - бензин по 31рублю... И вроде схема понятна,но всегда у оператора спрашиваю: " как же Вовочка без акциза то"?))))
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Дон Хенаро 36945
22 12
и опять наши люди все схавают и будут голосовать за единоросов , либо вообще не будут !!!!!голосовать просиживая штаны дома. так вот друзья 17 год только начался и это только начало!
Все заходим на сайт Навального! И ставим подпись!
ответить
Сан Саныч 3021
14 0
Грубо говоря пенсию на 5% а все остальное тут же на 10%, так и живем при царе Путине уже два десятка лет...
ответить
Я
5 9
Так вам и надо, водятлы ! Эту систему надо и на легковые авто распространить !
ответить
Я
5 0
Дон Хенаро:
Все заходим на сайт Навального! И ставим подпись!
Ты лучше деньжат ему на борьбу подкинь
ответить
Прохожий
12 0
ИМХО Если Путин победит на выборах в 2018, Платон введут и на пешеходов весом более 50кг, ну или 35))
Просто путин сам себя снова изберет.
ответить
в то время как наши ВКС бороздят пространство (С)
16 0
Сан Саныч:
Грубо говоря пенсию на 5% а все остальное тут же на 10%, так и живем при царе Путине уже два десятка лет...
В то время, пока российское руководство под аккампонементы пропагандистского восторга празднует одну "блестящую победу" за другой, то демонстрируя в новогоднюю ночь твиттер Дональда Трампа, похвалившего Путина, то хвастаясь новыми бомбардировками Алеппо (и тактично умалчивая о колоссальных разрушениях и гибели огромного количества мирных жителей в результате этих бомбардировок), население страны стремительно нищает и незаметно вымирает.

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санитар
9 0
Просто путин сам себя снова изберет.
а зачем выборы при царе и монархии???
он и смотрящих назначит и экономия то какая для виолончелистов и бояр.
ответить
))
0 5
Дон Хенаро:
Все заходим на сайт Навального! И ставим подпись!
За выпускника Финансового университета при Правительстве РФ?!
Просто дурак или шкура продажная?
ответить
Миша
11 0
а зачем выборы при царе и монархии???
он и смотрящих назначит и экономия то какая для виолончелистов и бояр.
Нет у нас ни царя, ни монархии! У царя должна быть казна, а она сейчас у ЦБ, и "несмотря, что ЦБ не является государственным органом, обладает всеми функциями гос.власти". Казна РФ находится в США, и никому в РФ не подчиняется, но щедро делится с холопами, которые готовы силой принуждать людей эту казну обогащать - это полиция, прокуратура, приставы, налоговая, депутаты, правительство. По этому критерию и оценивается "экономический рост", ведь банкиры многократно увеличили свои доходы! Нам же предлагают избирать других "монархов", которые будут действовать в интересах того же иностранного капитала?
ответить
.
7 2
Нет у нас ни царя, ни монархии! У царя должна быть казна, а она сейчас у ЦБ, и "несмотря, что ЦБ не является государственным органом, обладает всеми функциями гос.власти". Казна РФ находится в США, и никому в РФ не подчиняется, но щедро делится с холопами, которые готовы силой принуждать людей эту казну обогащать - это полиция, прокуратура, приставы, налоговая, депутаты, правительство. По этому критерию и оценивается "экономический рост", ведь банкиры многократно увеличили свои доходы! Нам же предлагают избирать других "монархов", которые будут действовать в интересах того же иностранного капитала?
Мы находимся на краю глобального преобразования. Всё, в чём мы нуждаемся - правильно организованный мега-кризис, и нации примут новый мировой порядок.
Дэвид Рокфеллер. 2006 год.
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!
4 6
Дон Хенаро:
Все заходим на сайт Навального! И ставим подпись!
От перестановки слагаемых сумма не меняется. Завязывай пить коньякосуррогат - совсем отупеешь.
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виктор
3 6
Дон Хенаро:
Все заходим на сайт Навального! И ставим подпись!
твои навальныи- это горбачев с ельциным в одном флаконе. ты еще это не понял.
ответить
Жека
8 0
Друг Путина очень рад повышению))) а чернь не понимает что к чему и тоже рада))) и по моим наблюдениям чем больше нищий холоп, тем больше радость, за ротенберга)))
ответить
местный-2
2 0
и опять наши люди все схавают и будут голосовать за единоросов , либо вообще не будут !!!!!голосовать просиживая штаны дома. так вот друзья 17 год только начался и это только начало!
Если вы принадлежите к другой партии??? Это так?
Выборы никогда ничего не решали.Шоу...оно и есть шоу или у вас конкретные предложения?
ответить
местный-2
1 0
Дон Хенаро:
Все заходим на сайт Навального! И ставим подпись!
Навальный....часть игры в демократию.
Как можно это не видеть?
ответить
Миша
9 0
Друг Путина очень рад повышению))) а чернь не понимает что к чему и тоже рада))) и по моим наблюдениям чем больше нищий холоп, тем больше радость, за ротенберга)))
У нас якобы проблемы из-за санкций. "Весь народ РФ ждёт отмены санкций, и тогда якобы всё наладится? Кто-нибудь знает что такое санкции? "Санкционный список США против российских и украинских граждан, которым запрещён въезд в страну, а их имущество и финансы, если таковые имеются, будут заморожены." Ротенберги в этом списке из 68 человек. Против народа санкции устанавливают депутаты и правительство РФ, чтобы народ поддержал отмену, и таким образом, арестованные счета и собственность этих личностей были бы возвращены владельцам. Так неужели экономика РФ не может развиваться потому, что арестованы зарубежные счета, и некуда укрывать "нажитое непосильным трудом" некоторым личностям? Санкций против РФ ведь не было! За что нас всех наказали? Может за нашу глупость? Нам ведь в РФ уже ничего не принадлежит, кроме права возвратить присвоенное мошенниками.
ответить
Если санкции отменить,
1 0
У нас якобы проблемы из-за санкций. "Весь народ РФ ждёт отмены санкций, и тогда якобы всё наладится? Кто-нибудь знает что такое санкции? "Санкционный список США против российских и украинских граждан, которым запрещён въезд в страну, а их имущество и финансы, если таковые имеются, будут заморожены." Ротенберги в этом списке из 68 человек. Против народа санкции устанавливают депутаты и правительство РФ, чтобы народ поддержал отмену, и таким образом, арестованные счета и собственность этих личностей были бы возвращены владельцам. Так неужели экономика РФ не может развиваться потому, что арестованы зарубежные счета, и некуда укрывать "нажитое непосильным трудом" некоторым личностям? Санкций против РФ ведь не было! За что нас всех наказали? Может за нашу глупость? Нам ведь в РФ уже ничего не принадлежит, кроме права возвратить присвоенное мошенниками.
ворам можно будет прятать свои мощи за бугром, а без отмены, в перспективе их будет ждать СУД РФ
ответить
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