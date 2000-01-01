Зарплаты вырасли у депутатов !

Депутаты Государственной Думы – народные избранники, представляющие интересы обычных россиян в главном органе законодательной власти страны. Всего их 450 человек, которые в течение пятилетнего срока после избрания имеют не только особые полномочия, но и весьма ответственные обязанности. Конечно, многим гражданам интересно, как оценивается в нашей стране столь важная работа, тем более что по статусу члены парламента с недавнего времени равны федеральным министрам.



Многим известно, что в новом созыве было запланировано значительное повышение зарплат депутатам Госдумы в 2017 году. Предлагаем читателям познакомиться с динамикой их официальных окладов за последнее время и актуальными величинами доходов.повышение зарплаты депутатам

В Федеральный Закон, регламентирующий деятельность и условия труда депутатов Государственной Думы, совсем недавно были внесены некоторые поправки, повышающие их статус до федеральных министров. В этой связи зарплата депутатам Госдумы в 2017 году также была повышена до соответствующего уровня – 800 тысяч рублей. Выплачивается она весь указанных срок – пять лет. Если же действующий депутат не будет выбран на последующий срок, то ему полагается выплата своеобразного выходного пособия в размере месячного денежного вознаграждения. Кроме этого, для депутатов Госдумы имеет место целый ряд дополнительных привилегий: бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение, компенсация проживания в Москве депутатам из других городов и т.д.



В нынешнем году проведенные выборы в Государственную Думу прошли раньше срока на два месяца, поэтому бывшие депутаты получили компенсацию в размере трех окладов. Достойный пример показали некоторые депутаты, не переизбранные на другой срок, отказавшись от подобной выплаты в пользу благотворительности. Как прокомментировала свои действия Мария Кожевникова, поступившая именно так, «каждый поступает в пределах имеющегося воспитания и совести». Кстати, интересный аргумент в пользу перенос был озвучен представителями власти: осенью будет обеспечена большая явка на выборы, поскольку еще тепло, но большинство уже вернулись из отпусков. В сложных экономических условиях, при недостатке средств, такое объяснение значительных трат, коих можно было бы избежать, выглядит выглядит странновато. Не иначе как имеются еще и иные, не озвучиваемые причины.







Динамика заработных плат

Оклады депутатов предыдущего созыва менялась следующим образом. С 2013 года и с зарплаты 165 тыс. руб. на следующий год она подросла до 254 тыс., а еще через год – 420 тысяч. В настоящее время уже известно наверняка, что зарплата депутата Госдумы в 2017 году составит 800.000 рублей.



