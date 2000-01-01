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Доходы кузбассовцев выросли в новом году

04 февраля 11:00
1022

Кемеровская область вошла в число регионов, в которых отмечен наибольший рост доходов населения в январе 2017 года. К таким выводам пришли эксперты Финансового университета при Правительстве РФ, пишет SU.

Наибольший рост доходов также зафиксирован в Чеченской Республике, в Саратовской, Тульской и Рязанской областях.

По словам аналитиков, в январе вырос спрос на автомобили и недвижимость. А вот бытовую технику и потребительские кредиты россияне стали брать меньше.

Эксперты дают обнадёживающие прогнозы: в первой половине 2017 года они ожидают устойчивого восстановления российской экономики.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: saroblnews.ru
рост доходы кузбассовцы

Комментарии (21)

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y
38 0
Без конкретики это писалово, как подлизалово.
ответить
ААА
36 0
А неделю назад писали, что средняя зарплата кузбассовцев оставляет желать лучшего и что Кемеровская обл. упала в рейтенге зарплат.
ответить
7
20 0
что день прибыл - заметно, а заплата съежилась из-за праздников
ответить
хожу-брожу
18 0
"К таким выводам пришли эксперты Финансового университета при Правительстве" , жители Кузбасса очень рады за экспертов.
ответить
Андрей
7 0
"доходы выросли на пять процентов!" Следующая новость: "суммарно за год цены выросли на двадцать процентов"...
ответить
Екарный Бабай
11 0
Какой то здесь 3,14здешь.
ответить
еще не достигли
4 0
В целом падение рубля это скорее позитив, чем негатив,
ведь это удобный шанс для предпринимателей на этом хорошо заработать. И виолончелисты это подтврждают. Президент России Владимир Путин заявил о том, что обвал рубля и экономический кризис в РФ открывают новые возможности для бизнеса. Глава РФ считает, что экономические трудности в РФ затронули многих, но дна мы еще не достигли, поэтому ************ не стоит.
так что скоро станет "совсем хорошо"
ответить
Димон
17 0
Зарплаты вырасли у депутатов !
Депутаты Государственной Думы – народные избранники, представляющие интересы обычных россиян в главном органе законодательной власти страны. Всего их 450 человек, которые в течение пятилетнего срока после избрания имеют не только особые полномочия, но и весьма ответственные обязанности. Конечно, многим гражданам интересно, как оценивается в нашей стране столь важная работа, тем более что по статусу члены парламента с недавнего времени равны федеральным министрам.

Многим известно, что в новом созыве было запланировано значительное повышение зарплат депутатам Госдумы в 2017 году. Предлагаем читателям познакомиться с динамикой их официальных окладов за последнее время и актуальными величинами доходов.повышение зарплаты депутатам
В Федеральный Закон, регламентирующий деятельность и условия труда депутатов Государственной Думы, совсем недавно были внесены некоторые поправки, повышающие их статус до федеральных министров. В этой связи зарплата депутатам Госдумы в 2017 году также была повышена до соответствующего уровня – 800 тысяч рублей. Выплачивается она весь указанных срок – пять лет. Если же действующий депутат не будет выбран на последующий срок, то ему полагается выплата своеобразного выходного пособия в размере месячного денежного вознаграждения. Кроме этого, для депутатов Госдумы имеет место целый ряд дополнительных привилегий: бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение, компенсация проживания в Москве депутатам из других городов и т.д.

В нынешнем году проведенные выборы в Государственную Думу прошли раньше срока на два месяца, поэтому бывшие депутаты получили компенсацию в размере трех окладов. Достойный пример показали некоторые депутаты, не переизбранные на другой срок, отказавшись от подобной выплаты в пользу благотворительности. Как прокомментировала свои действия Мария Кожевникова, поступившая именно так, «каждый поступает в пределах имеющегося воспитания и совести». Кстати, интересный аргумент в пользу перенос был озвучен представителями власти: осенью будет обеспечена большая явка на выборы, поскольку еще тепло, но большинство уже вернулись из отпусков. В сложных экономических условиях, при недостатке средств, такое объяснение значительных трат, коих можно было бы избежать, выглядит выглядит странновато. Не иначе как имеются еще и иные, не озвучиваемые причины.



Динамика заработных плат
Оклады депутатов предыдущего созыва менялась следующим образом. С 2013 года и с зарплаты 165 тыс. руб. на следующий год она подросла до 254 тыс., а еще через год – 420 тысяч. В настоящее время уже известно наверняка, что зарплата депутата Госдумы в 2017 году составит 800.000 рублей.

ответить
вертухай
8 0
А неделю назад писали, что средняя зарплата кузбассовцев оставляет желать лучшего и что Кемеровская обл. упала в рейтенге зарплат.
сверху смотрящий погрозил пальчиком редактору лет на пять.
ответить
aleksmesh 154
0 0
Без конкретики это писалово, как подлизалово.
писалово, подлизалово для... Шувалова
ответить
333
2 0
Ну кузбассовцы - они разные бывают. Не исключено что у некоторых и выросли. Ну наверное примерно у тех же, что и в Чеченской республике.
ответить
Серый
0 0
Ну кузбассовцы - они разные бывают. Не исключено что у некоторых и выросли. Ну наверное примерно у тех же, что и в Чеченской республике.
А потому-как сами такое- же *МО!
ответить
апк
1 0
800 000 = моя пенсия за 4,5 года ...
ответить
Автору
10 0
Это заметно по лицам новокузнечан. Выдешь на улицу и видишь счастливых, веселых , позитивных людей. Все радуются, снуют, покупают, учатся. Все счастливы и нет ни болезней, ни страха, ни отчаяния. И даже фамилии под статьями в газетах какие то радостные.
ответить
@
0 0
800 000 = моя пенсия за 4,5 года ...
800 000 х 450 / 4900 = 73 469,4 максимальных месячных пособий по безработице.
800 000 х 450 / 850 = 423 529,4 минимальных месячных пособий по безработице.
Плюс помощники депутатов.
ответить
хаха
0 0
А как считали? Если по курсу рубля- то да.
ответить
местный-2
1 0
"По словам аналитиков, в январе вырос спрос на автомобили и недвижимость."
____________
Конец/начало года....Только в ожидании роста цен.
Где таблицы,графики....где фамилии самих аналитиков с разъяснениями???
ответить
ААА
1 0
Бюджет страны считали из расчёта нефть не дороже 40, доллар не ниже 68. На данный момент доллар около 60, нефть 55-57...... Но как были регионы в Ж, так и остаются там. Логики считать бюджет НЕТ.....разогнать думу, а ихними зарплатами средний заработок населения поднять.
ответить
местный-2
1 0
Зарплаты вырасли у депутатов !
Депутаты Государственной Думы – народные избранники, представляющие интересы обычных россиян в главном органе законодательной власти страны. Всего их 450 человек, которые в течение пятилетнего срока после избрания имеют не только особые полномочия, но и весьма ответственные обязанности. Конечно, многим гражданам интересно, как оценивается в нашей стране столь важная работа, тем более что по статусу члены парламента с недавнего времени равны федеральным министрам.

Многим известно, что в новом созыве было запланировано значительное повышение зарплат депутатам Госдумы в 2017 году. Предлагаем читателям познакомиться с динамикой их официальных окладов за последнее время и актуальными величинами доходов.повышение зарплаты депутатам
В Федеральный Закон, регламентирующий деятельность и условия труда депутатов Государственной Думы, совсем недавно были внесены некоторые поправки, повышающие их статус до федеральных министров. В этой связи зарплата депутатам Госдумы в 2017 году также была повышена до соответствующего уровня – 800 тысяч рублей. Выплачивается она весь указанных срок – пять лет. Если же действующий депутат не будет выбран на последующий срок, то ему полагается выплата своеобразного выходного пособия в размере месячного денежного вознаграждения. Кроме этого, для депутатов Госдумы имеет место целый ряд дополнительных привилегий: бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение, компенсация проживания в Москве депутатам из других городов и т.д.

В нынешнем году проведенные выборы в Государственную Думу прошли раньше срока на два месяца, поэтому бывшие депутаты получили компенсацию в размере трех окладов. Достойный пример показали некоторые депутаты, не переизбранные на другой срок, отказавшись от подобной выплаты в пользу благотворительности. Как прокомментировала свои действия Мария Кожевникова, поступившая именно так, «каждый поступает в пределах имеющегося воспитания и совести». Кстати, интересный аргумент в пользу перенос был озвучен представителями власти: осенью будет обеспечена большая явка на выборы, поскольку еще тепло, но большинство уже вернулись из отпусков. В сложных экономических условиях, при недостатке средств, такое объяснение значительных трат, коих можно было бы избежать, выглядит выглядит странновато. Не иначе как имеются еще и иные, не озвучиваемые причины.



Динамика заработных плат
Оклады депутатов предыдущего созыва менялась следующим образом. С 2013 года и с зарплаты 165 тыс. руб. на следующий год она подросла до 254 тыс., а еще через год – 420 тысяч. В настоящее время уже известно наверняка, что зарплата депутата Госдумы в 2017 году составит 800.000 рублей.

Димон....просто молодец.Забыл еще про Совет Федерации рассказать.
Понимаешь...все бы ничего....скажи что-нибудь от себя.
Так...чисто по человечески...никаких ссылок,никакой конкретики(с ссылками на первоисточник(тоже нужно проверять)).
Я не стал плюсовать,потому что не вижу за этим человека(уж извини),который болеет за то,что говорит или пишет.
Сказал честно ....
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