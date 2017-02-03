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Россия останется без белорусского мяса

04 февраля 12:30
1243

В России запретят ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. Россельхознадзор заподозрил белорусские предприятия в мошенничестве. Временные ограничения на поставки начнут действовать с 6 февраля, сообщает «РИА Новости».

В центре конфликта оказалось предприятие из Минской области «Георгий и сыновья». Россельхознадзор заподозрил, что продукция, отгружаемая компанией, имеет украинское и европейское происхождение. Ведомство обратилось к белорусским коллегам с просьбой провести проверку, но получило отказ. Это и стало поводом для введения запрета на поставку говядины из Минской области.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия.

В течение какого времени будет действовать ограничение на поставку мяса, не сообщается.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: haberdebugun.net
Белоруссия запрет мясо поставки

Комментарии (26)

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Питерский дворник
20 17
ну да все начинается с торговых воен, а заканчивается "Русским Миром" и разрушенными городами где защищают русскоязычных.
ответить
nick
8 9
ну да все начинается с торговых воен, а заканчивается "Русским Миром" и разрушенными городами где защищают русскоязычных.
счас набегут "защитники русских"
ответить
nick
10 3
а по теме. да сейчас лукашенко выбьет удобные себе условия по газу, и все назад вернется

ответить
Екарный Бабай
13 4
Двум обезьянам наверху,предлагаю эмигрировать в Руанду.
ответить
stek
31 60
Батька считает, что он самый хитрый, а когда ему по мусалам дают - обижается......)
ответить
Дмитрий
28 68
Батька берега попутал, у меня есть предложение к нему сидеть там в своем болоте и не вякать.
ответить
stek
6 3
счас набегут "защитники русских"
Гейропейцев - геть!!!
ответить
Ник
11 0
А креветки и морепродукты с Белоруссии подозрение не вызывают?)))
ответить
КОНЬФУЦИЙ
9 11
ну да все начинается с торговых воен, а заканчивается "Русским Миром" и разрушенными городами где защищают русскоязычных.
ждем повторения донбасских. абхазких . приднестровских ......... событий но уже в Белоруси
ответить
Задолбали!
10 23
Интересно, а наши власти, хоть что-нибудь умеют, кроме как рассориться со всеми и гнобить собственный народ?!
По моему большинству из них пора прекращать цепляться за власть!
ответить
сэры, а вы заметили,
8 9
что еще даже и не начинал раскручиваться маховик ТВ о белорусах, например о том, что мы помним как в ВОВ существовали белорусские полицейские батальоны и Белорусская дивизия СС, как в России уже готовы попенять младшему брату за то, что "попутал берега".

Как только Дима Киселев выйдет на рабочий режим, все сразу будет понятно - что давно сидят на двух стульях, и нашим и вашим, да и вообще могут и ножичком в спину при удобном моменте.
ответить
уффф
5 1
Почитайте о этом Данкверте, клейма негде ставить на нем. Да и о других читаешь и ужас охватывает кто страной правит.
ответить
%
11 3
Интересно, а наши власти, хоть что-нибудь умеют, кроме как рассориться со всеми и гнобить собственный народ?!
По моему большинству из них пора прекращать цепляться за власть!
Они не цепляются за нее. Они прочно посажены в кресла кукловодами для выполнения нужных кукловодам задач.
ответить
Задолбали!
2 0
Интересно, а наши власти, хоть что-нибудь умеют, кроме как рассориться со всеми и гнобить собственный народ?!
По моему большинству из них пора прекращать цепляться за власть!
А похоже тут вся администрация с местными депутатами пасется. Никто не хочет от высоких постов отказываться, хоть за их дела судить пора!
ответить
Венz
2 0
Интересно, а наши власти, хоть что-нибудь умеют, кроме как рассориться со всеми и гнобить собственный народ?!
По моему большинству из них пора прекращать цепляться за власть!
Все верно, как только появляется на верху самомнение о незаменимости и непогрешимости, тогда резко возрастает опасность возникновения культа личности, воровства и растаскивания народного имущества прикрываемого государственными указаниями, рассаживания на ключевых постах своих креатур, категорического нежелания покидать высокие посты и т.д.
ответить
местный-2
0 0
а по теме. да сейчас лукашенко выбьет удобные себе условия по газу, и все назад вернется

Так и надо было сразу по теме.
ИМХО.Не выбьет условия,не он играет белыми сейчас.
ответить
О
3 0
Ни разу ни видел статьи, где бы хоть какая то страна, убоялась остаться без русского мяса.
ответить
местный-2
0 0
Ни разу ни видел статьи, где бы хоть какая то страна, убоялась остаться без русского мяса.
Настоящая проблема ....именно ПРОДАТЬ то,что ты производишь.
ответить
да уж...
2 0
Настоящая проблема ....именно ПРОДАТЬ то,что ты производишь.
Нет, почему же, наши власти активно и небрежно продают сырье, собственность народа России, под видом производимого товара.
ответить
местный-2
0 0
Нет, почему же, наши власти активно и небрежно продают сырье, собственность народа России, под видом производимого товара.
"сырье, собственность народа России"
____________
Конституция переписана,отсюда и небрежность.Активность??? Согласен.
Но это невозобновляемые ресурсы....Есть вероятность ,что через двадцать,тридцать лет активность спадет(это не касается угля).
ответить
да уж...
2 0
"сырье, собственность народа России"
____________
Конституция переписана,отсюда и небрежность.Активность??? Согласен.
Но это невозобновляемые ресурсы....Есть вероятность ,что через двадцать,тридцать лет активность спадет(это не касается угля).
Так все, кто сегодня активно торгует НАШИМ сырьем, мутно распределяя доходы от торговли, на большее и не рассчитывают, они уже не юноши, да и успеют не один чулок керенками набить. И им, и деткам с внуками и правнуками хватит.
Россия - щедрая душа!
Правда избирательно.
ответить
Olga
3 1
Вот сибирякам без белорусской говядины вообще фиолетово. Это Москва пусть парится, ей вкушать нечего будет. А нам "белорашапродакт" дороговат "малость"....правда, если учесть, что в Кузбассе з/п в январе нежданно "подросли" (у кого, это 2й вопрос), то может и мы пострадали от очередных запретов
ответить
Так то вот
2 0
Вот сибирякам без белорусской говядины вообще фиолетово. Это Москва пусть парится, ей вкушать нечего будет. А нам "белорашапродакт" дороговат "малость"....правда, если учесть, что в Кузбассе з/п в январе нежданно "подросли" (у кого, это 2й вопрос), то может и мы пострадали от очередных запретов
Москву обидеть не посмеют, москвичи рядом, под боком. Вперед у нас последний кусок из рта вырвут.
ответить
123
4 0
Вот сибирякам без белорусской говядины вообще фиолетово. Это Москва пусть парится, ей вкушать нечего будет. А нам "белорашапродакт" дороговат "малость"....правда, если учесть, что в Кузбассе з/п в январе нежданно "подросли" (у кого, это 2й вопрос), то может и мы пострадали от очередных запретов
В сити-моле продают белорусскую молочку: сыры, масло, сметану - ценники не для середнячков, а для богатеньких. Не знаю, может и в Белоруссии эта марка дороговата, а может магаз накручивает +300%.
ответить
Венz
0 0
В сити-моле продают белорусскую молочку: сыры, масло, сметану - ценники не для середнячков, а для богатеньких. Не знаю, может и в Белоруссии эта марка дороговата, а может магаз накручивает +300%.
Сити Молл это собственность банкира Павлова, сейчас счета арестованы, а кто кладет в свой карман доходы ТРЦ?
ответить
В.Д.
1 0
В сити-моле продают белорусскую молочку: сыры, масло, сметану - ценники не для середнячков, а для богатеньких. Не знаю, может и в Белоруссии эта марка дороговата, а может магаз накручивает +300%.
Верно, молочные продукты, кондитерские изделия из Белоруссии стоят прилично и в Палате и в Ленте.
ответить
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