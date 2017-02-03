В России запретят ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. Россельхознадзор заподозрил белорусские предприятия в мошенничестве. Временные ограничения на поставки начнут действовать с 6 февраля, сообщает «РИА Новости».

В центре конфликта оказалось предприятие из Минской области «Георгий и сыновья». Россельхознадзор заподозрил, что продукция, отгружаемая компанией, имеет украинское и европейское происхождение. Ведомство обратилось к белорусским коллегам с просьбой провести проверку, но получило отказ. Это и стало поводом для введения запрета на поставку говядины из Минской области.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия.

В течение какого времени будет действовать ограничение на поставку мяса, не сообщается.