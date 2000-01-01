Житель Москвы устроил скандал в Международном аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове. Теперь мужчина вынужденно проведёт в Кузбассе ещё несколько дней.

Как сообщает пресс-служба линейного управления МВД по Сибирскому округу, конфликт разразился при посадке в самолёт, следующий рейсом «Кемерово-Москва». 32-летнему жителю столицы не понравилось, как на него посмотрел бортпроводник, уточняет «Газета Кемерова».

Транспортные полицейские задержали хулигана и доставили в дежурную часть. Суд приговорил дебошира к пяти суткам ареста.