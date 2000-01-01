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Новокузнецк простился с 12-летней Викторией Реймер

04 февраля 14:37
8226

В Новокузнецке в субботу, 4 февраля, состоялись похороны 12-летней школьницы Вики Реймер. Проводить девочку в последний путь пришли десятки людей.

Прощание с ребёнком прошло в Храме Рождества Христова. Вместе с родными и близкими на церемонию пришли волонтёры, неравнодушные новокузнечане.

Гибель 12-летней новокузнечанки потрясла всю Россию. Жители разных регионов страны выражают соболезнования в соцсетях.

Напомним, последний раз девочку видели живой 26 января. Ребёнка круглосуточно искали несколько дней полицейские, следователи, сотрудники МЧС, волонтёры. 1 февраля тело Вики подняли на поверхность из вентиляционного штрека заброшенной шахты.

В убийстве школьницы обвиняется 40-летний житель Новокузнецка. Он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ВашГород.ру выражает искренние соболезнования родным и близким Виктории Реймер.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: donpress.com
прощание похороны ВикторияРеймер

Комментарии (45)

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Серый
2 20
Где результаты??? Не от лживого СМИ...
А ОТ ЖИТЕЛЕЙ!
ответить
Татьяна
4 9
Кто был на прощании? Ждём от вас новостей. Все убийства, это лишь следствие, нужно искоренять причины. Бедный ребёнок! Родным жить дальше.
ответить
(
18 6
За 2015 год в России были убиты 2062 ребенка, общее количество насильственных преступлений против несовершеннолетних достигло 12 тысяч, — такие данные озвучил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на итоговой коллегии ведомства.
«Эта статистика ужасающая. И она не меняется в лучшую сторону, только ухудшается», — признал глава СК.
В 2014 в стране было убито 677 детей, в 2013 - 593; в 2012 - 561.

Бизнес продавцов шариков и свечек прет в гору. (((
ответить
*
76 11
Кто был на прощании? Ждём от вас новостей. Все убийства, это лишь следствие, нужно искоренять причины. Бедный ребёнок! Родным жить дальше.
Каких новостей вы ждете? Криков типа "Подавай сволочь сюда" не было.
Девочка не себя не похожа. Под слоем гримма печать боли и ужаса. На ориентировках другой человек, полный счастья и мечтаний. Мать? Дай Бог ей этот ужас хоть как-нибудь пережить. Она уже не здесь, она уже с дочерью. Опустевшие глаза, выцветшая от горя и боли женщина.
Уродов, сделавших это, резать прилюдно на куски. Чтобы сам себя по сантиметру.
Согласна только в том, что надо искать причину. Пока в этом деле вопросов больше, чем ответов. И молчание властей, ТВ-сми еще раз у этом убеждает. Страшная, дикая по жестокости трагедия, а вокруг только Донбасс, Трамп и прочая лабуда... Нигде, никто, ни словом, как-будто Новокузнецка нет на карте России.
ответить
"ку-ку"
48 0
Кто был на прощании? Ждём от вас новостей. Все убийства, это лишь следствие, нужно искоренять причины. Бедный ребёнок! Родным жить дальше.
...................... "Кто был на прощании? Ждём от вас новостей"........................
Люди, вы совсем что ли гикнулись?
Какие такие новости вам нужны с церемонии прощания?
Сколько можно всё это обсуждать?
Чем могут быть интересны новости с похорон?
Сумасшедший дом какой-то ...
ответить
М.
12 5
Каких новостей вы ждете? Криков типа "Подавай сволочь сюда" не было.
Девочка не себя не похожа. Под слоем гримма печать боли и ужаса. На ориентировках другой человек, полный счастья и мечтаний. Мать? Дай Бог ей этот ужас хоть как-нибудь пережить. Она уже не здесь, она уже с дочерью. Опустевшие глаза, выцветшая от горя и боли женщина.
Уродов, сделавших это, резать прилюдно на куски. Чтобы сам себя по сантиметру.
Согласна только в том, что надо искать причину. Пока в этом деле вопросов больше, чем ответов. И молчание властей, ТВ-сми еще раз у этом убеждает. Страшная, дикая по жестокости трагедия, а вокруг только Донбасс, Трамп и прочая лабуда... Нигде, никто, ни словом, как-будто Новокузнецка нет на карте России.
Сейчас, в век интернета, грех жаловаться на возможность найти ту или иную информацию. В верхнем посте кто-то написал, что в 2015 год в России убили около 2000 детей. Вы рекомендуете по центральным каналам каждый час передавать про пять-шесть детские смерти, совершаемые каждый день в разных уголках России, и показывать рожи маньяков? Знаете, лучше уж видеть Трампа и всяческую лабуду, чем "переваривать" такое каждый день. Тут и до инфаркта и псих.расстройств недалеко. А нужную информацию про конкретного погибшего ребёнка вполне достаточно получать и из местных СМИ. Бывают, конечно, резонансные убийства, о которых сообщают центральные СМИ. Но пусть лучше этой информации будет всё-таки меньше на экранах телевизоров, ведь их смотрят не только такие железные люди, как вы, но и дети, пожилые, сердечники, просто впечатлительные...
ответить
Горожанин
31 21
Каких новостей вы ждете? Криков типа "Подавай сволочь сюда" не было.
Девочка не себя не похожа. Под слоем гримма печать боли и ужаса. На ориентировках другой человек, полный счастья и мечтаний. Мать? Дай Бог ей этот ужас хоть как-нибудь пережить. Она уже не здесь, она уже с дочерью. Опустевшие глаза, выцветшая от горя и боли женщина.
Уродов, сделавших это, резать прилюдно на куски. Чтобы сам себя по сантиметру.
Согласна только в том, что надо искать причину. Пока в этом деле вопросов больше, чем ответов. И молчание властей, ТВ-сми еще раз у этом убеждает. Страшная, дикая по жестокости трагедия, а вокруг только Донбасс, Трамп и прочая лабуда... Нигде, никто, ни словом, как-будто Новокузнецка нет на карте России.
А почему новости про Донбасс вы к лабуде приравниваете? Там что детей не убивают? У некоторых новокузнечан в Донбассе родственники проживают и они за них очень переживают. Почему жестокая смерть девочки из Новокузнецка, при всём уважении к ней и её семье, "ценнее", чем смерть невинных детей из Луганска или Донецка? Ведь их тоже убили жестокие, бесчеловечные люди. Жестокое убийство невинного человека не должно измеряться его гражданством, национальностью или социальным положением. Но, видимо, это ясно всё же не всем людям, к сожалению. Двойные стандарты рулят на планете Земля.
ответить
Ирина
16 16
Сейчас, в век интернета, грех жаловаться на возможность найти ту или иную информацию. В верхнем посте кто-то написал, что в 2015 год в России убили около 2000 детей. Вы рекомендуете по центральным каналам каждый час передавать про пять-шесть детские смерти, совершаемые каждый день в разных уголках России, и показывать рожи маньяков? Знаете, лучше уж видеть Трампа и всяческую лабуду, чем "переваривать" такое каждый день. Тут и до инфаркта и псих.расстройств недалеко. А нужную информацию про конкретного погибшего ребёнка вполне достаточно получать и из местных СМИ. Бывают, конечно, резонансные убийства, о которых сообщают центральные СМИ. Но пусть лучше этой информации будет всё-таки меньше на экранах телевизоров, ведь их смотрят не только такие железные люди, как вы, но и дети, пожилые, сердечники, просто впечатлительные...
А я думаю что если показывать про смерти детей,то может тогда наше долбанное правительство примет закон и отменит мораторий
ответить
Просто так
12 10
Сейчас, в век интернета, грех жаловаться на возможность найти ту или иную информацию. В верхнем посте кто-то написал, что в 2015 год в России убили около 2000 детей. Вы рекомендуете по центральным каналам каждый час передавать про пять-шесть детские смерти, совершаемые каждый день в разных уголках России, и показывать рожи маньяков? Знаете, лучше уж видеть Трампа и всяческую лабуду, чем "переваривать" такое каждый день. Тут и до инфаркта и псих.расстройств недалеко. А нужную информацию про конкретного погибшего ребёнка вполне достаточно получать и из местных СМИ. Бывают, конечно, резонансные убийства, о которых сообщают центральные СМИ. Но пусть лучше этой информации будет всё-таки меньше на экранах телевизоров, ведь их смотрят не только такие железные люди, как вы, но и дети, пожилые, сердечники, просто впечатлительные...
Да,рекомендую каждый день показывать и рассказывать об этом!Чтоб все знали что это уже не редкие эпизоды а целая эпидемия пропажи и издевательств над детьми и нужно ужесточать наказание!!а то сегодня похороны прошли а завтра все забыли и мусолят Украину с Америкой!Чего их мусолить когда у себя под носом столько дерьма!в своем разберитесь сначала!
ответить
КоляYeti 11835
9 1
Где результаты??? Не от лживого СМИ...
А ОТ ЖИТЕЛЕЙ!
Тебе чё, не по шарам?! Смотри новости местного ТВ - там показывали интервью соседей таво ДУШЕГУБА, каких тебе ещё "жителей" надо?
ответить
*
17 18
А почему новости про Донбасс вы к лабуде приравниваете? Там что детей не убивают? У некоторых новокузнечан в Донбассе родственники проживают и они за них очень переживают. Почему жестокая смерть девочки из Новокузнецка, при всём уважении к ней и её семье, "ценнее", чем смерть невинных детей из Луганска или Донецка? Ведь их тоже убили жестокие, бесчеловечные люди. Жестокое убийство невинного человека не должно измеряться его гражданством, национальностью или социальным положением. Но, видимо, это ясно всё же не всем людям, к сожалению. Двойные стандарты рулят на планете Земля.
Потому что эти смерти можно было прекратить и давно. Военные действия выгодны и там на жертвы не смотрят. В "их" грязных играх главное, чтобы они были, жертвы: дети, старики, женщины, все вне зависимости от пола и возраста. Так больше возможностей управлять "другими" политиками.
Я не ставлю смерти донбассовских детей "ниже" смерти Вики. Просто уже устала слушать от якобы невозможности что-то сделать в районах боевых действий. Это лабудой и называю.
ответить
КоляYeti 11835
9 12
Да,рекомендую каждый день показывать и рассказывать об этом!Чтоб все знали что это уже не редкие эпизоды а целая эпидемия пропажи и издевательств над детьми и нужно ужесточать наказание!!а то сегодня похороны прошли а завтра все забыли и мусолят Украину с Америкой!Чего их мусолить когда у себя под носом столько дерьма!в своем разберитесь сначала!
А Кремляндии важнее отвлекать россиян "сириями" и т.п хренью - в стране путински "стабильно" во всём...
ответить
*
7 6
Сейчас, в век интернета, грех жаловаться на возможность найти ту или иную информацию. В верхнем посте кто-то написал, что в 2015 год в России убили около 2000 детей. Вы рекомендуете по центральным каналам каждый час передавать про пять-шесть детские смерти, совершаемые каждый день в разных уголках России, и показывать рожи маньяков? Знаете, лучше уж видеть Трампа и всяческую лабуду, чем "переваривать" такое каждый день. Тут и до инфаркта и псих.расстройств недалеко. А нужную информацию про конкретного погибшего ребёнка вполне достаточно получать и из местных СМИ. Бывают, конечно, резонансные убийства, о которых сообщают центральные СМИ. Но пусть лучше этой информации будет всё-таки меньше на экранах телевизоров, ведь их смотрят не только такие железные люди, как вы, но и дети, пожилые, сердечники, просто впечатлительные...
Лучше, если сообщений будет меньше потому что убийств будет меньше.
А по такой логике можно вообще не обращать внимания. В 2015 - более 2000, за 2016 наверное, не меньше. А будет 10000 (не дай Бог), вообще обращать внимания не будем? В том и дело, что нужно обращать внимание общественности на серьезные проблемы. А это серьезная проблема. Ее же прячут за якобы более важными. Или по принципу меньше знаешь - крепче спишь?
И не надо прикрываться пожилыми и детьми, т.к. это может коснуться любого.
В обществе разгул преступности по отношению к детям.
Раньше в набат били, когда на город враги наступали, а мы сейчас канал на бесполезную очередную болтовню о том с кем завтракает Тамп переключим и все нормально.
Политика важна, но не заменой всем остальным проблемам. Сейчас ее слишком много на экранах. 2/3 новостей - политика.
И убийства в Донбассе - чистая политика.
ответить
Просто так
28 7
КоляYeti:
А Кремляндии важнее отвлекать россиян "сириями" и т.п хренью - в стране путински "стабильно" во всём...
Согласна!Какие там дети,когда Сирии надо помочь,когда в Америке новый Трамп,а дети....не велика потеря,еще нарожают!Ублюдки!Извините,но наболело уже.
ответить
кузбассовцам
5 8
Когда шары будете пускать против воров? Против тех, кто вас же обворовывает?
ответить
123
17 13
Даже ВГ спекулирует на этой смерти
ответить
Реалист
1 0
Когда шары будете пускать против воров? Против тех, кто вас же обворовывает?
А вы в идеальном городе или обществе живёте? Утопических романов начитались?
ответить
Сталин
1 15
Ипать колотить. Расстрелять фсех ублюдков запускающих шарики
ответить
местный-2
11 4
Потому что эти смерти можно было прекратить и давно. Военные действия выгодны и там на жертвы не смотрят. В "их" грязных играх главное, чтобы они были, жертвы: дети, старики, женщины, все вне зависимости от пола и возраста. Так больше возможностей управлять "другими" политиками.
Я не ставлю смерти донбассовских детей "ниже" смерти Вики. Просто уже устала слушать от якобы невозможности что-то сделать в районах боевых действий. Это лабудой и называю.
"В "их" грязных играх главное, чтобы они были, жертвы"
___________
Согласен полностью....Согласен и с первым комментарием.
ответить
Реалист
18 18
Лучше, если сообщений будет меньше потому что убийств будет меньше.
А по такой логике можно вообще не обращать внимания. В 2015 - более 2000, за 2016 наверное, не меньше. А будет 10000 (не дай Бог), вообще обращать внимания не будем? В том и дело, что нужно обращать внимание общественности на серьезные проблемы. А это серьезная проблема. Ее же прячут за якобы более важными. Или по принципу меньше знаешь - крепче спишь?
И не надо прикрываться пожилыми и детьми, т.к. это может коснуться любого.
В обществе разгул преступности по отношению к детям.
Раньше в набат били, когда на город враги наступали, а мы сейчас канал на бесполезную очередную болтовню о том с кем завтракает Тамп переключим и все нормально.
Политика важна, но не заменой всем остальным проблемам. Сейчас ее слишком много на экранах. 2/3 новостей - политика.
И убийства в Донбассе - чистая политика.
А матерям Донбасса не легче от того, что их детей убивают политики, а не обеспеченный автовладелец из Новокузнецка. Серьёзная проблема в нашей стране кроется не в отсутствии или присутствии на экране телевизора негативных новостей (их и так, по-моему, перебор, можно ещё сюда бесконечные криминальные сериалы добавить), а в воспитании детей, в нравственности людей, в семье. Кто убийца девочки? Обычный среднестатистический горожанин - не привлекался, не участвовал, семьянин, отец, муж. И что? Кто виноват, что он такое совершил? Правительство или всё-таки в первую очередь родители его таким воспитала? Вот с семьи и надо начинать. Начинать с детского сада, со школы... А не валить на присутствие на экранах Трампа, Порошенко или Ассада. Чушь полная.
ответить
Я
13 3
Нужен закон Вики Реймер, по ужесточению наказания педофилам! Они расплодились от безнаказонности, совсем оборзели уже!
ответить
Яна
6 1
Спи спокойно, маленькая земляшка!
ответить
местный-2
0 0
А матерям Донбасса не легче от того, что их детей убивают политики, а не обеспеченный автовладелец из Новокузнецка. Серьёзная проблема в нашей стране кроется не в отсутствии или присутствии на экране телевизора негативных новостей (их и так, по-моему, перебор, можно ещё сюда бесконечные криминальные сериалы добавить), а в воспитании детей, в нравственности людей, в семье. Кто убийца девочки? Обычный среднестатистический горожанин - не привлекался, не участвовал, семьянин, отец, муж. И что? Кто виноват, что он такое совершил? Правительство или всё-таки в первую очередь родители его таким воспитала? Вот с семьи и надо начинать. Начинать с детского сада, со школы... А не валить на присутствие на экранах Трампа, Порошенко или Ассада. Чушь полная.
Семья -ячейка общества.Совокупность этих маленьких ячеек-это основа самого общества.С недавних пор нам предложили новый термин/понятие ДОМОХОЗЯЙСТВО...
Дальше сами....
ответить
местный-2
5 0
Когда шары будете пускать против воров? Против тех, кто вас же обворовывает?
Вы забыли назваться.
Кузбассовцам от КОГО??? Где такое место,что все замечательно???
ответить
трэкер
8 6
Каких новостей вы ждете? Криков типа "Подавай сволочь сюда" не было.
Девочка не себя не похожа. Под слоем гримма печать боли и ужаса. На ориентировках другой человек, полный счастья и мечтаний. Мать? Дай Бог ей этот ужас хоть как-нибудь пережить. Она уже не здесь, она уже с дочерью. Опустевшие глаза, выцветшая от горя и боли женщина.
Уродов, сделавших это, резать прилюдно на куски. Чтобы сам себя по сантиметру.
Согласна только в том, что надо искать причину. Пока в этом деле вопросов больше, чем ответов. И молчание властей, ТВ-сми еще раз у этом убеждает. Страшная, дикая по жестокости трагедия, а вокруг только Донбасс, Трамп и прочая лабуда... Нигде, никто, ни словом, как-будто Новокузнецка нет на карте России.
добавлю только .. запарилили нас трампом сирией ливией украиной идругой хр. типа тайны чапман и прокопенко - отвлекают .. в этом кузнецке подобных преступлений уже за 100 и более ..помните Лена Максимова 1967 год .. за драмтеатром .. давайте сами судить и казнить ..
ответить
Акрихин
1 12
КоляYeti:
Тебе чё, не по шарам?! Смотри новости местного ТВ - там показывали интервью соседей таво ДУШЕГУБА, каких тебе ещё "жителей" надо?
Колян!....
Похоже это не душегуб!
По моей информации....это ОТЕЦ...с большой буквы!
ответить
атв
29 2
Колян!....
Похоже это не душегуб!
По моей информации....это ОТЕЦ...с большой буквы!
И какой он отец? Вы что хотите сказать, что он сына покрывает? Так он сам тогда урод и уродину родил. Раз такого воспитал, то ни отец, а шляпка от гвоздя. И если вину за подонка на себя взял, то это еще хуже. Был бы настоящий отец, то как породил, так бы сам на месте и пристрелил.
Вы считаете нормальным, то что если даже сын изнасиловал девочку, то отцу надо срочно поехать и в шахту её живой скинуть?
ответить
алекс
7 5
Больше гнусите тут!
Ишак иди проспись.
ответить
местный-2
7 2
Думаю.... девочке нужно поставить памятник.
ответить
Акрихин
3 6
И какой он отец? Вы что хотите сказать, что он сына покрывает? Так он сам тогда урод и уродину родил. Раз такого воспитал, то ни отец, а шляпка от гвоздя. И если вину за подонка на себя взял, то это еще хуже. Был бы настоящий отец, то как породил, так бы сам на месте и пристрелил.
Вы считаете нормальным, то что если даже сын изнасиловал девочку, то отцу надо срочно поехать и в шахту её живой скинуть?
У меня много информациии...из Киселёвска в том ...числе!
ДА! Я это предпологаю!
А сыну ОТЦА обманутьть не сложности.....................................................
ответить
Татьяна
6 2
А что вы хотите услышать... Пришли далеко не десятки человек.... Приезжали люди и с близлежащих городов. В кузнецке вчера уже цветов вообще не было....
Мама под огромным количеством успокоительных, рядом постоянно врачи. Маленький гроб из- за количества народа даже не видать((((( маленькая совсем..... Земля пухом((((
ответить
Акрихин
2 3
Думаю.... девочке нужно поставить памятник.
Првильно думаешь.......
?
ответить
алекс
15 0
Колян!....
Похоже это не душегуб!
По моей информации....это ОТЕЦ...с большой буквы!
Ты не Акрихин, ты чмо не въебенное...
ответить
местный-2
1 0
Првильно думаешь.......
?
Думаю,так как думаю....или мы будем обсуждать памятники об ??? "отцах основателях".
Более того,там где она погибла,должны быть всегда цветы.
Сам Памятник должен быть в том месте,где люди видят его.
Я готов в этом участвовать.
ответить
Юлия
0 3
добавлю только .. запарилили нас трампом сирией ливией украиной идругой хр. типа тайны чапман и прокопенко - отвлекают .. в этом кузнецке подобных преступлений уже за 100 и более ..помните Лена Максимова 1967 год .. за драмтеатром .. давайте сами судить и казнить ..
Да. Сама мне рассказала. Она тогда была маленькой девочкой.
ответить
Гостья
0 0
Да. Сама мне рассказала. Она тогда была маленькой девочкой.
Расскажите про ленту Максимова не все знают
ответить
местный-2
5 0
Расскажите про ленту Максимова не все знают
Больше наверно Павел Фомин знает,он старше .
Мне тогда было лет семь .
Нашли тело в колодце ...мало,что помню.
Помню только,что было шоком для всех горожан....это было не из той жизни,это было за гранью...
ответить
Читатель
2 0
Надо сына и дочь этого ублюдка допросить.
ответить
123
0 0
За 2015 год в России были убиты 2062 ребенка, общее количество насильственных преступлений против несовершеннолетних достигло 12 тысяч, — такие данные озвучил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на итоговой коллегии ведомства.
«Эта статистика ужасающая. И она не меняется в лучшую сторону, только ухудшается», — признал глава СК.
В 2014 в стране было убито 677 детей, в 2013 - 593; в 2012 - 561.

Бизнес продавцов шариков и свечек прет в гору. (((
"Шикарная" статистика.. А количество миллиардеров все только растет и растет.
ответить
Юлия
0 0
Больше наверно Павел Фомин знает,он старше .
Мне тогда было лет семь .
Нашли тело в колодце ...мало,что помню.
Помню только,что было шоком для всех горожан....это было не из той жизни,это было за гранью...
Ее жгли на горячих трубах, насиловать неоднократно, резали и кололи ножами. На протяжении 3 х дней.
ответить
Sv
0 0
Больше наверно Павел Фомин знает,он старше .
Мне тогда было лет семь .
Нашли тело в колодце ...мало,что помню.
Помню только,что было шоком для всех горожан....это было не из той жизни,это было за гранью...
Говорили, что кричала и никто не помог
ответить
атв
1 0
У меня много информациии...из Киселёвска в том ...числе!
ДА! Я это предпологаю!
А сыну ОТЦА обманутьть не сложности.....................................................
А что это в Киселевске случилось? Там есть люди, которые при этом присутствовали? Иди ты далеко и очень надолго, Акрихин! Ты провокатор и защитник убийцы! Если есть инфа, то сообщи в полицию, а здесь нечего сплетни писать. И как интересно можно взрослого мужика обмануть? Ты девочку эту видел? Она в 12 выглядит на 10. Что можно было сказать? Папа, она на меня сама прыгнула, а потом сразу умерла?
ответить
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