В Новокузнецке в субботу, 4 февраля, состоялись похороны 12-летней школьницы Вики Реймер. Проводить девочку в последний путь пришли десятки людей.
Прощание с ребёнком прошло в Храме Рождества Христова. Вместе с родными и близкими на церемонию пришли волонтёры, неравнодушные новокузнечане.
Гибель 12-летней новокузнечанки потрясла всю Россию. Жители разных регионов страны выражают соболезнования в соцсетях.
Напомним, последний раз девочку видели живой 26 января. Ребёнка круглосуточно искали несколько дней полицейские, следователи, сотрудники МЧС, волонтёры. 1 февраля тело Вики подняли на поверхность из вентиляционного штрека заброшенной шахты.
В убийстве школьницы обвиняется 40-летний житель Новокузнецка. Он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
ВашГород.ру выражает искренние соболезнования родным и близким Виктории Реймер.