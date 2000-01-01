Сейчас, в век интернета, грех жаловаться на возможность найти ту или иную информацию. В верхнем посте кто-то написал, что в 2015 год в России убили около 2000 детей. Вы рекомендуете по центральным каналам каждый час передавать про пять-шесть детские смерти, совершаемые каждый день в разных уголках России, и показывать рожи маньяков? Знаете, лучше уж видеть Трампа и всяческую лабуду, чем "переваривать" такое каждый день. Тут и до инфаркта и псих.расстройств недалеко. А нужную информацию про конкретного погибшего ребёнка вполне достаточно получать и из местных СМИ. Бывают, конечно, резонансные убийства, о которых сообщают центральные СМИ. Но пусть лучше этой информации будет всё-таки меньше на экранах телевизоров, ведь их смотрят не только такие железные люди, как вы, но и дети, пожилые, сердечники, просто впечатлительные...

Лучше, если сообщений будет меньше потому что убийств будет меньше.А по такой логике можно вообще не обращать внимания. В 2015 - более 2000, за 2016 наверное, не меньше. А будет 10000 (не дай Бог), вообще обращать внимания не будем? В том и дело, что нужно обращать внимание общественности на серьезные проблемы. А это серьезная проблема. Ее же прячут за якобы более важными. Или по принципу меньше знаешь - крепче спишь?И не надо прикрываться пожилыми и детьми, т.к. это может коснуться любого.В обществе разгул преступности по отношению к детям.Раньше в набат били, когда на город враги наступали, а мы сейчас канал на бесполезную очередную болтовню о том с кем завтракает Тамп переключим и все нормально.Политика важна, но не заменой всем остальным проблемам. Сейчас ее слишком много на экранах. 2/3 новостей - политика.И убийства в Донбассе - чистая политика.