Ожидание конца света может стать реальностью. Так утверждают учёные Оксфордского университета. Они назвали наиболее актуальные риски для человечества. Об этом пишет издание Svopi.ru.

По словам экспертов, особую опасность представляют пандемии, экстремальные изменения климата и ядерная война. Самая большая проблема — новые болезни, так как они связаны с неизвестными патогенами без существующих прививок.

В докладе учёных также подчеркивается необходимость сосредоточиться на выявлении биологического оружия.

Авторы призвали международное сообщество признать важность будущего человечества и необходимость снижения этих угроз.