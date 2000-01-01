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Кузбассовцы массово запустили шары в небо в память о Вике Реймер

04 февраля 16:33
4859

В субботу, 4 февраля, в некоторых городах Кузбасса прошли акции в память погибшей 12-летней школьницы из Новокузнецка Виктории Реймер. Люди вышли на улицы, чтобы запустить в небо воздушные шары.

Так, в Прокопьевске мероприятие было организовано у городского фонтана в Рудничном районе. В нём приняли участие десятки горожан — женщины, мужчины, дети. По словам организатора Ирины Коршуновой, к акции присоединились более 50 человек.

Напомним, Виктория Реймер трагически погибла в конце января. В её убийстве обвиняется 40-летний житель Новокузнецка.

Маленькую новокузнечанку похоронили в субботу, 4 февраля.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Ирина Коршунова
акция память похороны ВикторияРеймер

Комментарии (29)

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Наша рАША
10 9
УмеЕТ организовать Акцию даже на панихиде.
ответить
123
14 12
УмеЕТ организовать Акцию даже на панихиде.
ВГ также спекулирует на этой смерти
ответить
местный-2
10 12
ВГ также спекулирует на этой смерти
В чем спекуляция и как бы вы описали это событие?
ответить
Просто Мария
23 4
Мальчик погиб в бассейне Комсомольца и чета не видно было акций. Наоборот начальницу по клубам повысили. Неувязка властей?
ответить
Учитель
10 13
Детей настращали и согнали на похороны, к сожалению.
ответить
Ужас модерна Сити-Н
22 7
Несчастный ребёнок,пусть она попадёт в самое лучшее место на небе. Ну а нам остаётся делать выводы,работы над ошибками,и уже наконец каждому Россиянину,каждому Русскому заглянуть в себя,посмотреть на то,как мы живём, во что мы превратились. И пора бы уже дать хороших ..дюлей этому долбанаму правительству,которое наплевало на нас. Участившаяся пидофилия-это тоже результат их правления. Ведь не спроста они не вводят смертную казнь за подобное,потому что у самих рыльце в пушку. А если и ввидут,то сколько невиновных убьют,зная наше правосудие. 8-(
ответить
Стас
3 19
А почему только белые шары. Обычно триколор.
ответить
Ужас модера Сити-Н
18 2
А почему только белые шары. Обычно триколор.
Белые,потому что ребёнок, нивинная,чистая девочка.
ответить
Акрихин
5 1
Земля ПУХОМ...дочяеньке....внученьке....
История недосказана....
Как бы всем нам не пришлось поменять своё мнение.....
много нестыковок....
Думаю следствию не надо на это показывать....
ответить
шэр
4 0
Белые,потому что ребёнок, нивинная,чистая девочка.
ну а гада казнить будем ?
ответить
.
14 4
Кто еще не обращался за помощью к полиции, вы далеки от реалий. Завидую вам, наивным.
ответить
*
15 17
Выпустили шары и с чувством выполненого долга разошлись по своим стойлам углекопы.
ответить
местный-2
8 11
Выпустили шары и с чувством выполненого долга разошлись по своим стойлам углекопы.
У тебя никогда не было детей???
Быть полным дерьмом не так страшно,если ......
ответить
Акрихин
1 0
ну а гада казнить будем ?
А... понятия....
Или вопросом ...?отбрехался?
ответить
-+-
13 10
У тебя никогда не было детей???
Быть полным дерьмом не так страшно,если ......
Продолжай спиваться,идиот, по твоим комментам хорошо видно как твой мозг деградирует.
ответить
местный-2
5 0
Продолжай спиваться,идиот, по твоим комментам хорошо видно как твой мозг деградирует.
Вы не ответили на вопрос???
Значит ли это..... ???
ответить
-+-
11 7
Вы не ответили на вопрос???
Значит ли это..... ???
Значит у тебя в 5 точке, тебя е... а ты только крепчаешь да стаканы накатываешь.
Поголовье стада разными способами сокращают, а оно гораздо только шары да сопли пускать
ответить
местный-2
5 0
Продолжай спиваться,идиот, по твоим комментам хорошо видно как твой мозг деградирует.
Ответить -то есть что.....только в этот раз назовитесь своим именем....
На всякий случай скажу,что никогда не прикрываюсь чужими именами.
Заодно объясни словосочетание(сочетание слов) "углекопы и стойло".
ответить
местный-2
8 0
Значит у тебя в 5 точке, тебя е... а ты только крепчаешь да стаканы накатываешь.
Поголовье стада разными способами сокращают, а оно гораздо только шары да сопли пускать
Капитан Очевидность??? Что скажете открытым текстом?
Может назоветесь?
Второй вопрос??? Почему в мой адрес негатив?
Сразу скажу...ваш коммент явно смахивал на провокацию.
Ну и последний комментарий...догадываюсь кто это...скорее ошибаюсь???
ответить
наблюдатель
8 0
Капитан Очевидность??? Что скажете открытым текстом?
Может назоветесь?
Второй вопрос??? Почему в мой адрес негатив?
Сразу скажу...ваш коммент явно смахивал на провокацию.
Ну и последний комментарий...догадываюсь кто это...скорее ошибаюсь???
Местный-2 не обращай внимания,давно читаю эту газету,ты один из немногих адекватных комментаторов.
ответить
222
8 0
Значит у тебя в 5 точке, тебя е... а ты только крепчаешь да стаканы накатываешь.
Поголовье стада разными способами сокращают, а оно гораздо только шары да сопли пускать
хамло.
ответить
местный-2
1 0
Местный-2 не обращай внимания,давно читаю эту газету,ты один из немногих адекватных комментаторов.
Спасибо.
ответить
222
3 0
Капитан Очевидность??? Что скажете открытым текстом?
Может назоветесь?
Второй вопрос??? Почему в мой адрес негатив?
Сразу скажу...ваш коммент явно смахивал на провокацию.
Ну и последний комментарий...догадываюсь кто это...скорее ошибаюсь???
кому Вы задаёте вопросы?
не стоит ОНО этого.
ответить
!
12 9
хамло.
Номер 222! В стойло и молчать!
ответить
123
1 7
Даже в день народнага единству шарики не запускают, а тут решили отметить похороны девочки. Умеете, магете.
ответить
местный-2
0 0
кому Вы задаёте вопросы?
не стоит ОНО этого.
Я думаю, этот человек изменит свое мнение(или честно определится в своем,что тоже не плохо)...дайте время.
ответить
Таня
3 2
А не лучше бы было прилюдно повесить это животное которое её убило....не дай Бог никому такого....я б *** сама убила прям на месте, без разговоров и допросов.
ответить
Анна
4 2
Трагедию превратили в шоу! Девочку очень жалко и страшно , что убивают детей! Но это горе для семьи , а шары запускают в праздник.
ответить
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