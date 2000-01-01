В субботу, 4 февраля, в некоторых городах Кузбасса прошли акции в память погибшей 12-летней школьницы из Новокузнецка Виктории Реймер. Люди вышли на улицы, чтобы запустить в небо воздушные шары.

Так, в Прокопьевске мероприятие было организовано у городского фонтана в Рудничном районе. В нём приняли участие десятки горожан — женщины, мужчины, дети. По словам организатора Ирины Коршуновой, к акции присоединились более 50 человек.

Напомним, Виктория Реймер трагически погибла в конце января. В её убийстве обвиняется 40-летний житель Новокузнецка.

Маленькую новокузнечанку похоронили в субботу, 4 февраля.