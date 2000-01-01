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В Новокузнецке рушится пятиэтажка: ответ администрации

03 февраля 11:17
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В администрации Заводского района ответили по поводу состояния дома № 51 на Тореза. Как уже писал ВашГород.ру, здание рушится на глазах, а подвал дома топит нечистотами. Жильцы утверждают, что расселять их чиновники не собираются.

Дом действительно признали аварийным в 2014 году, сообщили ВашГород.ру в администрации Заводского района. Жильцы стоят в очереди на расселение. Здание, а особенно состояние маяков, держат на постоянном контроле.

«Периодически проводится комиссионное обследование всех конструктивов в местах общего пользования. Последняя комиссионная проверка проводилась 7 января 2017 года. В частности, в начале месяца было выявлено протекание крыши в подъезде и одной из квартир, которое было оперативно устранено.

На момент январской проверки подвал находился в удовлетворительном состоянии. По поступившей жалобе жильцов дома № 51 на следующей неделе будет организована дополнительная комиссионная проверка специалистов районной Администрации совместно с МП «Жилфонд»", — добавили в администрации.

Напомним, в декабре 2016 года мэр города Сергей Кузнецов назвал ветхое и аварийное жильё одной из основных проблем Новокузнецка.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
аварийное жилье Заводской район ул. Тореза
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