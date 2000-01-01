3 февраля американский дуэт Twenty One Pilots выпустил клип на песню «Heavydirtysoul». За несколько дней видео набрало более 3 миллионов просмотров, и это число продолжает расти.

На момент написания материала ролик находится на 23-м месте в «Ютьюбе» в категории «Набирающие популярность». Хештег #heavydirtysoul висит в топе твиттера. Вот что по поводу видео думают фанаты:

— У меня нет слов. Отличная работа, ребята!

На первый взгляд сюжет клипа сложно назвать оригинальным. На протяжении всего ролика фронтмен едет в машине, которая рушится на ходу, и читает рэп, а барабанщик играет на горящей ударной установке. Однако фанаты утверждают, что в клипе скрыт глубокий смысл и даже строят свои теории.

(Тайлер — фронтмен группы, Джош — барабанщик, «Блурри» — искажённое от «Blurryface» — первый студийный альбом группы — прим.ред.)

Twenty One Pilots — американская музыкальная группа, играющая в стиле рок, инди-поп. Стали широко известны благодаря песне «Stressed out», вышедшей в 2015 году. Группа также записала саундтрек к фильму «Отряд самоубийц».