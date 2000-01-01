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«У меня нет слов»: клип известной рок-группы за несколько дней посмотрели 3 миллиона фанатов

05 февраля 17:00
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3 февраля американский дуэт Twenty One Pilots выпустил клип на песню «Heavydirtysoul». За несколько дней видео набрало более 3 миллионов просмотров, и это число продолжает расти.

На момент написания материала ролик находится на 23-м месте в «Ютьюбе» в категории «Набирающие популярность». Хештег #heavydirtysoul висит в топе твиттера. Вот что по поводу видео думают фанаты:

— У меня нет слов. Отличная работа, ребята!

На первый взгляд сюжет клипа сложно назвать оригинальным. На протяжении всего ролика фронтмен едет в машине, которая рушится на ходу, и читает рэп, а барабанщик играет на горящей ударной установке. Однако фанаты утверждают, что в клипе скрыт глубокий смысл и даже строят свои теории.

(Тайлер — фронтмен группы, Джош — барабанщик, «Блурри» — искажённое от «Blurryface» — первый студийный альбом группы — прим.ред.)

Twenty One Pilots — американская музыкальная группа, играющая в стиле рок, инди-поп. Стали широко известны благодаря песне «Stressed out», вышедшей в 2015 году. Группа также записала саундтрек к фильму «Отряд самоубийц».

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: скриншот видео
музыка рок-музыка клип

Комментарии (10)

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1
40 22
И?
Нам зачем это? Чтоб мы узнали про Никто и Никак?
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1
27 51
Маргарита. Расскажите лучше о рождаемости в Новокузнецке и КО за январь 2016 и 2017.
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2
11 7
Маргарита. Расскажите лучше о рождаемости в Новокузнецке и КО за январь 2016 и 2017.
И ? Тебе зачем это ? Маргарита спасибо за клип.
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Филипп Киркоров
11 6
Алла, это что за дерьмище? Кто это смотрит?

Зайка моя я твой зайчик
Ручка моя я твой пальчик
Рыбка моя я твой глазик
Банька моя я твой тазик
Солнце мое я твой лучик
Дверца моя я твой ключик
Ты стебелек я твой пестик
Мы навсегда с тобой вместе зайка моя!!!
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Димон
12 3
Новость нашего города ! УРа !!!! ))
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Фердинанд
15 0
видео для недалеких тинов.
в мою молодость даже эминем был куда полезней для мозга, чем вот "это".
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*
15 7
видео для недалеких тинов.
в мою молодость даже эминем был куда полезней для мозга, чем вот "это".
Конечно мы все должны ориентироваться только на ваш вкус, ведь он у вас такой исключительный. Без я, мою и т д можно обойтись? Не нравится не слушайте, только другим не мешайте и свою точку зрения не навязывайте, вы не истина в последней инстанции. Почаще вспоминайте об этом перед тем как якать.
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хожу-брожу
0 0
"глубокий смысл" где хошь можно найти, но ************* этим психиатры не советуют.
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Пфф...
9 0
Обычный клип, ничего такого "ВАУ!!!" в нём нет.
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