На четвёртой неделе января в Кузбассе заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог на 65,5%. При этом у 34,3% пациентов с гриппом нашли вирус «гонконгского» типа, сообщили ВашГород.ру в областном департаменте охраны здоровья населения.

Симптомами «гонконгский» грипп (H3N2) напоминает обычный сезонный. Больные страдают от кашля, насморка, лихорадки, фарингита, мышечной и головной боли. Осложнения могут быть у традиционных групп риска: детей младше 2-х лет, беременных женщин, людей старше 65 лет, пациентов с ослабленным иммунитетом и страдающих различными заболеваниями.

Лечится «гонконгский» грипп так же, как и другие вирусы гриппа.

«Используется этиотропная противовирусная терапия, симптоматическое лечение (сосудосуживающие капли в нос, противокашлевые средства, жаропонижающие). Амбулаторная помощь оказывается при лёгких и среднетяжёлых формах гриппа у лиц, не относящихся к группе риска по развитию осложнений. Тяжёлые и осложнённые формы гриппа подлежат госпитализации", — сообщили ВашГород.ру в областном департаменте охраны здоровья населения.

Вакцина от гриппа в 2016—2017 году содержала и «гонконгский» штамм, уточнили в департаменте.

«Таким образом, антигенный состав сезонной вакцины вполне соответствует эпидемиологическому вызову», — отметили в ведомстве.

Пока за сезон 2016−2017 года в Кузбассе от гриппа никто не умер.

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