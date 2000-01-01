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В Новокузнецке запретят остановку рядом с Сити Моллом

Медики рассказали, насколько опасен гонконгский грипп

06 февраля 07:00
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На четвёртой неделе января в Кузбассе заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог на 65,5%. При этом у 34,3% пациентов с гриппом нашли вирус «гонконгского» типа, сообщили ВашГород.ру в областном департаменте охраны здоровья населения.

Симптомами «гонконгский» грипп (H3N2) напоминает обычный сезонный. Больные страдают от кашля, насморка, лихорадки, фарингита, мышечной и головной боли. Осложнения могут быть у традиционных групп риска: детей младше 2-х лет, беременных женщин, людей старше 65 лет, пациентов с ослабленным иммунитетом и страдающих различными заболеваниями.

Лечится «гонконгский» грипп так же, как и другие вирусы гриппа.

«Используется этиотропная противовирусная терапия, симптоматическое лечение (сосудосуживающие капли в нос, противокашлевые средства, жаропонижающие). Амбулаторная помощь оказывается при лёгких и среднетяжёлых формах гриппа у лиц, не относящихся к группе риска по развитию осложнений.

Тяжёлые и осложнённые формы гриппа подлежат госпитализации", — сообщили ВашГород.ру в областном департаменте охраны здоровья населения.

Вакцина от гриппа в 2016—2017 году содержала и «гонконгский» штамм, уточнили в департаменте.

«Таким образом, антигенный состав сезонной вакцины вполне соответствует эпидемиологическому вызову», — отметили в ведомстве.

Пока за сезон 2016−2017 года в Кузбассе от гриппа никто не умер.

Сегодня, 6 февраля, новокузнецкие и кемеровские школьники снова выйдут на учёбу после карантина. В Новокузнецке прекратили занятия некоторые группы детских садиков, как уже писал ВашГород.ру. Подобная ситуация сложилась и в Кемерове.

Ранее ВашГород.ру также сообщал о том, насколько в действительности эффективны народные средства от простуды.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: alemihaber.com
грипп эпидемия гриппа департамент охраны здоровья гонконгский грипп

Комментарии (7)

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Корпаев
0 6
Нужна была лестница для дома. В компанию Алтай-дерево (г. Барнаул) обратились по рекомендации. Баранов Александр сделал замер, нарисовал проект, согласовали сумму, подписали договор с Сикорским Олегом Петровичем, внесли предоплату 70% и стали ждать. Договор и приходно-кассовый ордер
нам сразу не отдали, сказали, что позднее. Но мы эти документы так и не увидели. Сроки постоянно отодвигались.
Когда с полугодовой задержкой изготовления нам установили лестницу, возникло ощущение, что они собирали ее впервые.
Лестница скрипит, балясины шатаются, ступени растрескиваются, заглушки самоклеящиеся отлетают. Обещали все исправить, но воз и ныне там. Все деньги от нас получены, мы им уже не интересны. Очень пожалели, что обратились в эту организацию и никому не рекомендуем!
ответить
z
10 0
Нужна была лестница для дома. В компанию Алтай-дерево (г. Барнаул) обратились по рекомендации. Баранов Александр сделал замер, нарисовал проект, согласовали сумму, подписали договор с Сикорским Олегом Петровичем, внесли предоплату 70% и стали ждать. Договор и приходно-кассовый ордер
нам сразу не отдали, сказали, что позднее. Но мы эти документы так и не увидели. Сроки постоянно отодвигались.
Когда с полугодовой задержкой изготовления нам установили лестницу, возникло ощущение, что они собирали ее впервые.
Лестница скрипит, балясины шатаются, ступени растрескиваются, заглушки самоклеящиеся отлетают. Обещали все исправить, но воз и ныне там. Все деньги от нас получены, мы им уже не интересны. Очень пожалели, что обратились в эту организацию и никому не рекомендуем!
А чего в суд не пошли? Карантин?
ответить
!
4 0
Нужна была лестница для дома. В компанию Алтай-дерево (г. Барнаул) обратились по рекомендации. Баранов Александр сделал замер, нарисовал проект, согласовали сумму, подписали договор с Сикорским Олегом Петровичем, внесли предоплату 70% и стали ждать. Договор и приходно-кассовый ордер
нам сразу не отдали, сказали, что позднее. Но мы эти документы так и не увидели. Сроки постоянно отодвигались.
Когда с полугодовой задержкой изготовления нам установили лестницу, возникло ощущение, что они собирали ее впервые.
Лестница скрипит, балясины шатаются, ступени растрескиваются, заглушки самоклеящиеся отлетают. Обещали все исправить, но воз и ныне там. Все деньги от нас получены, мы им уже не интересны. Очень пожалели, что обратились в эту организацию и никому не рекомендуем!
Полагаете это из-за гриппа?
ответить
местный-2
1 0
Нужна была лестница для дома. В компанию Алтай-дерево (г. Барнаул) обратились по рекомендации. Баранов Александр сделал замер, нарисовал проект, согласовали сумму, подписали договор с Сикорским Олегом Петровичем, внесли предоплату 70% и стали ждать. Договор и приходно-кассовый ордер
нам сразу не отдали, сказали, что позднее. Но мы эти документы так и не увидели. Сроки постоянно отодвигались.
Когда с полугодовой задержкой изготовления нам установили лестницу, возникло ощущение, что они собирали ее впервые.
Лестница скрипит, балясины шатаются, ступени растрескиваются, заглушки самоклеящиеся отлетают. Обещали все исправить, но воз и ныне там. Все деньги от нас получены, мы им уже не интересны. Очень пожалели, что обратились в эту организацию и никому не рекомендуем!
Наверно надо всю компанию госпитализировать.Не дай Бог инфекция распространится.
Если договор не дали,тогда на основании чего была взята предоплата?
70% это стоимость изделия и самого монтажа.
___________
По гриппу.Наверно хватит уже названия всякие придумывать.
Все лечение- это постельный режим 7 дней и никаких таблеток и витаминов.
ответить
Саня
1 0
Нужна была лестница для дома. В компанию Алтай-дерево (г. Барнаул) обратились по рекомендации. Баранов Александр сделал замер, нарисовал проект, согласовали сумму, подписали договор с Сикорским Олегом Петровичем, внесли предоплату 70% и стали ждать. Договор и приходно-кассовый ордер
нам сразу не отдали, сказали, что позднее. Но мы эти документы так и не увидели. Сроки постоянно отодвигались.
Когда с полугодовой задержкой изготовления нам установили лестницу, возникло ощущение, что они собирали ее впервые.
Лестница скрипит, балясины шатаются, ступени растрескиваются, заглушки самоклеящиеся отлетают. Обещали все исправить, но воз и ныне там. Все деньги от нас получены, мы им уже не интересны. Очень пожалели, что обратились в эту организацию и никому не рекомендуем!
По-моему,ты дол.....б.
ответить
.
2 0
По-моему,ты дол.....б.
Скорей всего лошара
ответить
Анатолий
1 0
Нужна была лестница для дома. В компанию Алтай-дерево (г. Барнаул) обратились по рекомендации. Баранов Александр сделал замер, нарисовал проект, согласовали сумму, подписали договор с Сикорским Олегом Петровичем, внесли предоплату 70% и стали ждать. Договор и приходно-кассовый ордер
нам сразу не отдали, сказали, что позднее. Но мы эти документы так и не увидели. Сроки постоянно отодвигались.
Когда с полугодовой задержкой изготовления нам установили лестницу, возникло ощущение, что они собирали ее впервые.
Лестница скрипит, балясины шатаются, ступени растрескиваются, заглушки самоклеящиеся отлетают. Обещали все исправить, но воз и ныне там. Все деньги от нас получены, мы им уже не интересны. Очень пожалели, что обратились в эту организацию и никому не рекомендуем!
История с лестницей, доказывает, что надо обязательно делать прививку от гриппа. Грипп очень опасен осложнениями... Влияет даже, на работу головного мозга.:-)
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