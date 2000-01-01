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Новокузнецкий директор, пытаясь удержаться за бизнес, подарил долю жене

06 февраля 06:00
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Новокузнецкий бизнесмен подарил половину доли компании, чтобы не лишится бизнеса. Как сообщает 1line.info, директора «НефтеХимТрейда» Алексея Кутьева, на которого жаловались рабочие из-за невыплаты заработной платы, хотят исключить из списка учредителей компании. Однако бизнесмен не пожелал расставаться со своей долей и подарил её своей жене.

Представители второго соучредителя настаивают на ничтожности подобных действий Кутьева. Как говорят юристы, подобная схема «дарения» очень распространена в России и часто используется в суде, чтобы оставить за собой владение предприятием, сообщает издание.

Также отмечается, что супруга Алексея Кутьева, которой он передал долю, является дочерью влиятельного в Кузбассе силовика, бывшего начальника полиции Ленинск-Кузнецкого полковника Владимира Маслова.

Напомним, ранее работники НефтеХимТрейда жаловались во многие инстанции на невыплату заработной платы и на угрозы от директора Алексея Кутьева. По словам кузбассовцев, бизнесмен пугал работников «большими связями» и даже посадкой в тюрьму. Предприятие «Нехтефимтрейд» специализируется на перевозке угля. Работает компания, зарегистрированная в Новокузнецке, на угольном разрезе в Новосибирской области.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: orazvodah.ru
невыплата зарплаты арбитражный суд Нефтехимтрейд Алексей Кутьев

Комментарии (10)

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Читатель
17 1
У нас все правительство так делает, что-то о них не пишут это как "новость".
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Людвиг Аристархович
29 0
Это тот директор, который руководил избиением своих сотрудников на корпоративе?
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z
8 0
У нас все правительство так делает, что-то о них не пишут это как "новость".
Таки подарил? Может тесть заставил?
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Читатель
9 0
Таки подарил? Может тесть заставил?
В любом случае, от перемены мест слагаемых сумма не меняется7
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Людвиг Аристархович
19 0
Сейчас правоохранительные органы опять не найдут повода для возбуждения дела.
Наверно и в случае с дракой на корпоративе тесть посодействовал. Бывших полковников не бывает.
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Ren
8 0
Теперь понятно почему никто ничего жлбиться не может. Полковник.
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z
4 0
Теперь понятно почему никто ничего жлбиться не может. Полковник.
Да, ни кто не жлобится, все понимают что бесплозено в системе тли искать справедливости. Вон судии признали свою зависимость от адептов тли, а главный следак погорел за то что исполнял приказы пубернатора.
Личную месть же ни кто не запрещал. Сейчас под остынут и сделают как надо.
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в курсе
0 0
бааа... второй учредитель встрял. Этот Маслов это нач службы безопасности Щуки. Щукин теперь известен на всю Россиию тем как разрез пытался отжать, а от осинки не родятся апельсинки. Хозяин разрезы а безопасник походу фирму просто хочет. Понятно сразу стало почему дирик пугает тем что в тюрьму посадить может и что у него связи серьезные. Этот полковник известен и кемеровчанам тоже. давно смотрят за ним после его амбиций. Силовик решил в бизнес. Все понятно теперь стало почему такая дерзость с типа честной продажей белазов за 3 лимона отсутсвием возбуждения дел следкомом и почему никто даже дела не возбудил после драки в ресторане когда на всю россию рассказали. это же кузбасс. тут полковник главнее закона. Советую соучредителю смирится и закрыть глаза на отжим техники. Всем удачи.
ответить
в курсе
0 0
бааа... второй учредитель встрял. Этот Маслов это нач службы безопасности Щуки. Щукин теперь известен на всю Россиию тем как разрез пытался отжать, а от осинки не родятся апельсинки. Хозяин разрезы а безопасник походу фирму просто хочет. Понятно сразу стало почему дирик пугает тем что в тюрьму посадить может и что у него связи серьезные. Этот полковник известен и кемеровчанам тоже. давно смотрят за ним после его амбиций. Силовик решил в бизнес. Все понятно теперь стало почему такая дерзость с типа честной продажей белазов за 3 лимона отсутсвием возбуждения дел следкомом и почему никто даже дела не возбудил после драки в ресторане когда на всю россию рассказали. это же кузбасс. тут полковник главнее закона. Советую соучредителю смирится и закрыть глаза на отжим техники. Всем удачи.
ответить
Алексей
0 0
бааа... второй учредитель встрял. Этот Маслов это нач службы безопасности Щуки. Щукин теперь известен на всю Россиию тем как разрез пытался отжать, а от осинки не родятся апельсинки. Хозяин разрезы а безопасник походу фирму просто хочет. Понятно сразу стало почему дирик пугает тем что в тюрьму посадить может и что у него связи серьезные. Этот полковник известен и кемеровчанам тоже. давно смотрят за ним после его амбиций. Силовик решил в бизнес. Все понятно теперь стало почему такая дерзость с типа честной продажей белазов за 3 лимона отсутсвием возбуждения дел следкомом и почему никто даже дела не возбудил после драки в ресторане когда на всю россию рассказали. это же кузбасс. тут полковник главнее закона. Советую соучредителю смирится и закрыть глаза на отжим техники. Всем удачи.
На каждого хитрого полковника найдется свой генерал. )
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