Новокузнецкий бизнесмен подарил половину доли компании, чтобы не лишится бизнеса. Как сообщает 1line.info, директора «НефтеХимТрейда» Алексея Кутьева, на которого жаловались рабочие из-за невыплаты заработной платы, хотят исключить из списка учредителей компании. Однако бизнесмен не пожелал расставаться со своей долей и подарил её своей жене.

Представители второго соучредителя настаивают на ничтожности подобных действий Кутьева. Как говорят юристы, подобная схема «дарения» очень распространена в России и часто используется в суде, чтобы оставить за собой владение предприятием, сообщает издание.

Также отмечается, что супруга Алексея Кутьева, которой он передал долю, является дочерью влиятельного в Кузбассе силовика, бывшего начальника полиции Ленинск-Кузнецкого полковника Владимира Маслова.

Напомним, ранее работники НефтеХимТрейда жаловались во многие инстанции на невыплату заработной платы и на угрозы от директора Алексея Кутьева. По словам кузбассовцев, бизнесмен пугал работников «большими связями» и даже посадкой в тюрьму. Предприятие «Нехтефимтрейд» специализируется на перевозке угля. Работает компания, зарегистрированная в Новокузнецке, на угольном разрезе в Новосибирской области.