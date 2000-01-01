опять же смотря с чем сравнивать , был в Москве в том году перед Новым годом уехал пробыл там три месяца , и сравнивал всё с нашим городом , я только реально благодарин Тулееву за всё что он делает , а про Кузнецова что можно сказать А КТО ОН ТАКОЙ его только все слышат а дела то не делает во дворах снег не убирается, везде грязно ( мусор кругом ) чистоты то и нет .

Устав города ( статья 35 ) не выполняет

"реально благодарИн.."?????? Ездил в командировку по поручению Амана Гумировича???? Так обычно у нас и МЧС работает,именно по поручению, сами-то никак......Езжу в Хакасию...да, там тоже не сахар......но не так запущены города как в Кузбассе.....мэры городов, пользуясь тем что старец наш не очень-то бдит, по возрасту уже не могёт......воруют.....и не только мэры...тут прям сообщество какое-то в губернии на всех постах........можно пачками их везти в Новосиб .....а то здесь старец отмажет, как Казеку, Мартина, Макина и т.д..............