Власти Кемеровской области решили поинтересоваться мнением новокузнечан о работе мэра. Опрос жителей проводится на сайте областной администрации. Об этом сообщает SU.
Горожанам также предлагается оценить деятельность председателя горсовета Олега Масюкова, руководителей муниципальных предприятий в сфере ЖКХ, благоустройства и транспортных услуг.
Опрос проводится среди жителей Кемеровской области в возрасте 18 лет и старше. Поделиться своим мнением можно здесь.
Подобные опросы, отмечает издание, проводятся каждый год, однако результаты исследований затем не публикуются.