Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Новокузнецке запретят остановку рядом с Сити Моллом

Жителям Новокузнецка предлагают оценить работу главы города

06 февраля 09:22
2775

Власти Кемеровской области решили поинтересоваться мнением новокузнечан о работе мэра. Опрос жителей проводится на сайте областной администрации. Об этом сообщает SU.

Горожанам также предлагается оценить деятельность председателя горсовета Олега Масюкова, руководителей муниципальных предприятий в сфере ЖКХ, благоустройства и транспортных услуг.

Опрос проводится среди жителей Кемеровской области в возрасте 18 лет и старше. Поделиться своим мнением можно здесь.

Подобные опросы, отмечает издание, проводятся каждый год, однако результаты исследований затем не публикуются.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: novokuzneck.bezformata.ru
опрос новокузнечане главагорода

Комментарии (59)

Добавить комментарий
Сталин
112 10
Кузнецову отнозначно НЕУД! Ничего сам сделать не может. Своего мнения не имеет.

Ручная кукла губернатора.

ответить
Бусина
79 6
Кузнецову отнозначно НЕУД! Ничего сам сделать не может. Своего мнения не имеет.

Ручная кукла губернатора.

Да какой неуд?????????? КОЛ ему с минусом!!!!!!!!! За всю его "деятельность"!!!!!!!!!!!!!! РУКОЙ ВОДИТЕЛЬ, И БАЛАБОЛ!!!!!!!!!
ответить
Станислав
3 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
мусина
45 6
Да какой неуд?????????? КОЛ ему с минусом!!!!!!!!! За всю его "деятельность"!!!!!!!!!!!!!! РУКОЙ ВОДИТЕЛЬ, И БАЛАБОЛ!!!!!!!!!
Да,какой "кол с минусом"...ОО(туалет-уборная)...)))
ответить
y
46 6
Все как обычно, все горожане проминусят. А потом сисадмин щемеровской бласти сделает карусельку, и все будет чики-пуки. А народ будет голову ломать, кто плюсанул.
Ни кто не плюсанул, уже давно все только против.
ответить
-
9 71
Нормальный Мэр! Нормальный!!! А вам тупорогому народу какого мэра не подавай все козлы будут. При такой власти с Путиным, все деньги будут в Москве, Чечне, да Крыме! А Кузнецову радуйтесь
ответить
доктор Конь
5 8
Снег с Кирова только вчера начали убирать. Ну хотя бы так...
ответить
алекс
41 11
Пожалуй присоединюсь к большинству комментаторов, неуд однозначно.
ответить
Морж
70 7
По-моему, худший мэр за всю историю города. Всё, что делается в городе, идет исключительно во вред населению. А уничтожение трамвая и озеленения вообще непростительно и требует суда и тюремного заключения.
ответить
Анна
31 5
По-моему, худший мэр за всю историю города. Всё, что делается в городе, идет исключительно во вред населению. А уничтожение трамвая и озеленения вообще непростительно и требует суда и тюремного заключения.
Однозначно кол с минусом!!!
ответить
Служивый
58 9
Не зря Серёжа Мартин говорил : "вы меня вспомните". Пришло время.
ответить
житель
3 18
опять же смотря с чем сравнивать , был в Москве в том году перед Новым годом уехал пробыл там три месяца , и сравнивал всё с нашим городом , я только реально благодарин Тулееву за всё что он делает , а про Кузнецова что можно сказать А КТО ОН ТАКОЙ его только все слышат а дела то не делает во дворах снег не убирается, везде грязно ( мусор кругом ) чистоты то и нет .
Устав города ( статья 35 ) не выполняет
ответить
Он же
6 9
Не зря Серёжа Мартин говорил : "вы меня вспомните". Пришло время.
Собирай команду. Пришло время рулить. Мастерство не пропьешь и не просидишь. Оно или есть или его нет. Разгоняй их всех, а то не могут нет сказать. Слабаки.
ответить
гостьЯ
7 3
Как думаете, Кузнецов наши комментарии читает? Что он сам о себе думает, интересно, наш мээээр ? Как в песне у Камызяков ))))
ответить
Бусина
4 10
опять же смотря с чем сравнивать , был в Москве в том году перед Новым годом уехал пробыл там три месяца , и сравнивал всё с нашим городом , я только реально благодарин Тулееву за всё что он делает , а про Кузнецова что можно сказать А КТО ОН ТАКОЙ его только все слышат а дела то не делает во дворах снег не убирается, везде грязно ( мусор кругом ) чистоты то и нет .
Устав города ( статья 35 ) не выполняет
"реально благодарИн.."?????? Ездил в командировку по поручению Амана Гумировича???? Так обычно у нас и МЧС работает,именно по поручению, сами-то никак......Езжу в Хакасию...да, там тоже не сахар......но не так запущены города как в Кузбассе.....мэры городов, пользуясь тем что старец наш не очень-то бдит, по возрасту уже не могёт......воруют.....и не только мэры...тут прям сообщество какое-то в губернии на всех постах........можно пачками их везти в Новосиб .....а то здесь старец отмажет, как Казеку, Мартина, Макина и т.д..............
ответить
виктор
13 3
опять же смотря с чем сравнивать , был в Москве в том году перед Новым годом уехал пробыл там три месяца , и сравнивал всё с нашим городом , я только реально благодарин Тулееву за всё что он делает , а про Кузнецова что можно сказать А КТО ОН ТАКОЙ его только все слышат а дела то не делает во дворах снег не убирается, везде грязно ( мусор кругом ) чистоты то и нет .
Устав города ( статья 35 ) не выполняет
интересно может вы проясните за что ,вы так благодарны .есть сухие официальные цифры что по продолжительности жизни кузбасс занимает 75 место среди регионов россии,по уровню зарплат почетное 8 место среди сибирского федерального округа. а по стране так же в восьмом десятке. в конце ноября тоже был в москве , и цены там в сетевых магазинах практически одинаковы .
ответить
Житель
4 1
интересно может вы проясните за что ,вы так благодарны .есть сухие официальные цифры что по продолжительности жизни кузбасс занимает 75 место среди регионов россии,по уровню зарплат почетное 8 место среди сибирского федерального округа. а по стране так же в восьмом десятке. в конце ноября тоже был в москве , и цены там в сетевых магазинах практически одинаковы .
Про зарплату это уже Москва решает, потому что тут всё откупленно Москвою, Москвичи называют наш город промзоной
ответить
Ужас триллера Сити-Н
11 9
Да тут не только этот мэришка,тут оргпнизованная групперпартия единорасов. Пока они у власти,то и мэры,губеры такие будут. Господи,как я их ненавижу. Вот честное слово. Фу бл... 8-(
ответить
z
6 7
Нормальный Мэр! Нормальный!!! А вам тупорогому народу какого мэра не подавай все козлы будут. При такой власти с Путиным, все деньги будут в Москве, Чечне, да Крыме! А Кузнецову радуйтесь
А ты думаешь какие уки отдают наши деньги в мск? Как раз Тулиив и Кузниницов.
Причем они даже не пытаются забрать деньги, которые мск выделяет назад в виде целевых. И если, кто то пытается эти деньги освоить они становятся личными врагамиса системы тли.
ответить
Кыса
25 25
Не зря Серёжа Мартин говорил : "вы меня вспомните". Пришло время.
Сергея Дмитриевича нельзя забыть. Это образец настоящего мэра.
ответить
ААА
5 6
Кузнецову отнозначно НЕУД! Ничего сам сделать не может. Своего мнения не имеет.

Ручная кукла губернатора.

Кукла губернатора, которая отбилась от рук)))) Неуправляемая!
ответить
ААА
23 21
Сергея Дмитриевича нельзя забыть. Это образец настоящего мэра.
Даже если С.Д.Мартин и "воровал", но при нём в городе ПОРЯДОК был!!!!!
P.S. Сергей Дмитриевич, ни чего личного!
ответить
Владимир
3 4
Нормальный Мэр! Нормальный!!! А вам тупорогому народу какого мэра не подавай все козлы будут. При такой власти с Путиным, все деньги будут в Москве, Чечне, да Крыме! А Кузнецову радуйтесь
А вы то кто такой, чтоб ********* НАРОД? Я таких поддонков много видел, плюющих из за угла.
Люди высказывают свое мнение и не вам не умытому высказываться о народе.
ответить
1
8 11
Даже если С.Д.Мартин и "воровал", но при нём в городе ПОРЯДОК был!!!!!
P.S. Сергей Дмитриевич, ни чего личного!
Да пусть он это "наворованное" бонусом за хорошую работу заберет. Сейчас то чего творится? Распродажа Новокузнецка!
ответить
Пенсионер, ветеран, инвалид
15 3
По-моему, худший мэр за всю историю города. Всё, что делается в городе, идет исключительно во вред населению. А уничтожение трамвая и озеленения вообще непростительно и требует суда и тюремного заключения.
Он и по РФ один из самых худших. При коммунистах давно бы согнали, а то и посадили с конфискацией.
ответить
коренной житель
1 4
А вы то все сами что делаете что бы в городе было чисто??? Только гадить и умеете. Тьфу, противно.
ответить
Дарья
1 16
А меня устраивает и мер,и его команда...А то,что дороги плохие (и то только весной),возможно вина МКП Дороги...и климата...
ответить
Василий
8 1
А вы то все сами что делаете что бы в городе было чисто??? Только гадить и умеете. Тьфу, противно.
Ты по себе то не суди.
ответить
Alex
10 0
По-моему, худший мэр за всю историю города. Всё, что делается в городе, идет исключительно во вред населению. А уничтожение трамвая и озеленения вообще непростительно и требует суда и тюремного заключения.
Просматривая его "трудовую биографию" можно сделать вывод мэр Новокузнецка - Профессиональный Банкрот
ответить
Жиглов
2 0
Какой смысл тряпочную марионетку оценивать, надо куклавода судить! Напомню анекдот по этому поводу:
"Хрюша, Степашка, Филя и т.д. подали в суд на ведущих «Спокойной ночи малыши» за то, что они ходят в сартир не снимая кукол с рук...".
ответить
Гыыы
1 0
А вы то все сами что делаете что бы в городе было чисто??? Только гадить и умеете. Тьфу, противно.
Можно подумать тебе самому никогда не хотелось у кого то под дверью навалить.
ответить
григорий
1 20
Бесстыжие Вы! Глаза раскройте! Город расцвел, как ни странно-Вам плохо!?Мало дорог закатали? В этом году Хлебозаводскую, Транспортную с Запорожской в центре сделают и будет нормально(про др районы не знаю). Снег с дорог убирают лучше. Во дворах-ук.Даже противно:одно и тоже! Нет? Смолегу посадить? Кузнецов молодец!
ответить
Митрич
6 0
Оценил!!!!
Прям от самой души оценил!!! :-)))
Понимаю что все это - фигня на постном масле, но душу отвел... :-))
ответить
Митрич
4 0
Какой смысл тряпочную марионетку оценивать, надо куклавода судить! Напомню анекдот по этому поводу:
"Хрюша, Степашка, Филя и т.д. подали в суд на ведущих «Спокойной ночи малыши» за то, что они ходят в сартир не снимая кукол с рук...".
?????
А где тут слово "лопата", после которого обычно смеяться надо?
ответить
Митрич
3 0
Просматривая его "трудовую биографию" можно сделать вывод мэр Новокузнецка - Профессиональный Банкрот
Именно так и никак иначе! Как говорится в пословице: "Один раз - это случай, два раза - совпадение, три раза - закономерность"... В случае с Кузнецовым, это - закономерность, возведенная в куб...
ответить
Митрич
9 0
А меня устраивает и мер,и его команда...А то,что дороги плохие (и то только весной),возможно вина МКП Дороги...и климата...
Точно! А я-то думал..... Валим дружно всё на климат.... :-)))) Трамваи в городе на корню рубит климат. Бизнес "убивает" тоже климат, распродает последние активы - снова климат.... Вот ведь какая сволочь... А еще говорят, что сибирский климат - самый здоровый! :-)))
ответить
***
5 2
Бесстыжие Вы! Глаза раскройте! Город расцвел, как ни странно-Вам плохо!?Мало дорог закатали? В этом году Хлебозаводскую, Транспортную с Запорожской в центре сделают и будет нормально(про др районы не знаю). Снег с дорог убирают лучше. Во дворах-ук.Даже противно:одно и тоже! Нет? Смолегу посадить? Кузнецов молодец!
В какой степени родства состоите с Оксаной И.?
ответить
Дарья
0 5
В какой степени родства состоите с Оксаной И.?
Эти комментаторы похоже дальше Новокузнецка не были, ну или исключительно в Москве обитают. У нас очень даже достойно и во дворах и на улице, по сравнению с тем же Новосибирском, не говоря о Барнауле, Омске. Ну а с Москвой сравнивать наш город )))))) смешно , 90 000 единиц техники лижут Москву как кот яйца....супротив наших 100
ответить
Ольга
0 15
Я уважаю Сергея Николаевича. Он старается для города. Но слишком много хапуг, депутатов почистить бы. Особенно приклонного возраста.
ответить
кузнечанка
11 0
Эти комментаторы похоже дальше Новокузнецка не были, ну или исключительно в Москве обитают. У нас очень даже достойно и во дворах и на улице, по сравнению с тем же Новосибирском, не говоря о Барнауле, Омске. Ну а с Москвой сравнивать наш город )))))) смешно , 90 000 единиц техники лижут Москву как кот яйца....супротив наших 100
В прошлом году проехала с десяток городов, так хуже нас только в Кургане. Казань просто цветет, народ на мэра нарадоваться не может, говорят все благодаря ему. Новосибирск получил федеральные деньги на дороги (а также за год, открытие аквапарка, дельфинария, свой зоопарк, продолжать?). Барнаул строится. А что появилось у нас, кроме однотипных ТЦ? В каких проектах поучаствовал Кузнецов, чтобы городу выделили федеральные деньги? Где местные предприниматели, которые отчисляют налоги в местный бюджет? Их стало больше или последние сбегают? Где стройки? Где хоть какое-то развитие? Я люблю свой город, но смотреть как он загибается сил нет.
ответить
да-да
0 1
В прошлом году проехала с десяток городов, так хуже нас только в Кургане. Казань просто цветет, народ на мэра нарадоваться не может, говорят все благодаря ему. Новосибирск получил федеральные деньги на дороги (а также за год, открытие аквапарка, дельфинария, свой зоопарк, продолжать?). Барнаул строится. А что появилось у нас, кроме однотипных ТЦ? В каких проектах поучаствовал Кузнецов, чтобы городу выделили федеральные деньги? Где местные предприниматели, которые отчисляют налоги в местный бюджет? Их стало больше или последние сбегают? Где стройки? Где хоть какое-то развитие? Я люблю свой город, но смотреть как он загибается сил нет.
Вы перечислили областные центры.
ответить
Дарья
0 6
В прошлом году проехала с десяток городов, так хуже нас только в Кургане. Казань просто цветет, народ на мэра нарадоваться не может, говорят все благодаря ему. Новосибирск получил федеральные деньги на дороги (а также за год, открытие аквапарка, дельфинария, свой зоопарк, продолжать?). Барнаул строится. А что появилось у нас, кроме однотипных ТЦ? В каких проектах поучаствовал Кузнецов, чтобы городу выделили федеральные деньги? Где местные предприниматели, которые отчисляют налоги в местный бюджет? Их стало больше или последние сбегают? Где стройки? Где хоть какое-то развитие? Я люблю свой город, но смотреть как он загибается сил нет.
Казань и Грозный давайте не будем уж сравнивать. Казань столичный республиканский город...а вот про Новосибирск-это грязь, беспорядок и бардак как на дорогах, так и во дворах...То, что нам не дают денег на новый аквапарк или дельфинарий-это вина мэра????? да хоть запросись, и тем более все эти города -областные или краевые столицы, и нам с ними вроде как не положено сравниваться, но тем не менее там хуже чем у нас...
ответить
да-да
5 1
Я уважаю Сергея Николаевича. Он старается для города. Но слишком много хапуг, депутатов почистить бы. Особенно приклонного возраста.
Он старается, но... Вот это но и есть его потолок!
Старается, но не может! А раз не можешь - уходи!
Новокузнецк сегодня в таком тяжелом положении, что нужны не те, что стараются, а те, кто может.
ответить
Митрич
2 0
Вы перечислили областные центры.
А что это в корне меняет?
ответить
-
0 0
Даже если С.Д.Мартин и "воровал", но при нём в городе ПОРЯДОК был!!!!!
P.S. Сергей Дмитриевич, ни чего личного!
О каком порядке речь идёт?
ответить
Жиглов
0 0
Вы перечислили областные центры.
А почему по вашему вобще одни территории и города должны жить и развиваться за счёт и в ущерб других территорий и городов???!
По принципу колонизатор-колония, что в цивилизованном обществе неприемлемо!
ответить
Иван
4 0
Бесстыжие Вы! Глаза раскройте! Город расцвел, как ни странно-Вам плохо!?Мало дорог закатали? В этом году Хлебозаводскую, Транспортную с Запорожской в центре сделают и будет нормально(про др районы не знаю). Снег с дорог убирают лучше. Во дворах-ук.Даже противно:одно и тоже! Нет? Смолегу посадить? Кузнецов молодец!
А вы были на участке от 8ой проходной до кольца рембыта ??? Хлебозаводская отремонтирована на 2 с минусом! Я слышал, что деньги деньги выделенные на дороги используют для других целей !!!
ответить
123
0 1
Отзывчивые жители в очередной раз показали сироже, кто он такой и зачем его тут держат. Пока может оно крышует дуреевскую опг и пилит под них контракты. Если убрать сирожу, то хуже точно не будет, для города он никакой роли не играет, не авторитет он. А если поставить на его место не из их помойной е**ой гасии, а например кого-нибудь из команды НАВАЛЬНОГО, то у города будет шанс на выживание и развитие, а не так как сейчас щеглофка и федералы выгребают отсюда все до копейки и кидают потом подачки к выборАм.
ответить
123
0 0
Я уважаю Сергея Николаевича. Он старается для города. Но слишком много хапуг, депутатов почистить бы. Особенно приклонного возраста.
сирожа и большинство депутатов это одна шайка - е**ная гассия. такшта чистить надо их всех и желательно через люстрацию.
ответить
123
3 1
Сергея Дмитриевича нельзя забыть. Это образец настоящего мэра.
Ага, вспомни этот "образец" на таких примерах как НУК, НЭК, торговый дом НЭК и НЭС. Плюс водоканал, который каким-то чудом вышел сухим из этой истории по приватизации муниципального имущества. А теперь это имущество сдается в аренду по баснословным деньгам и все это оплачивают жители города.
ответить
Да-да
1 0
Ага, вспомни этот "образец" на таких примерах как НУК, НЭК, торговый дом НЭК и НЭС. Плюс водоканал, который каким-то чудом вышел сухим из этой истории по приватизации муниципального имущества. А теперь это имущество сдается в аренду по баснословным деньгам и все это оплачивают жители города.
Сергей Николаевич по мелочам, наехал на детские кухни и закрыл.
ответить
Джеймс Борщ
0 0
Сергей Николаевич по мелочам, наехал на детские кухни и закрыл.
По мелочам? )) Потумкай на досуге, какие откаты идут за строительство лент и прочих "кафе" на франкфурта.
ответить
Дарья
0 1
А что это в корне меняет?
Вы правда ....или прикидываетесь?да потому что испокон веков малые города давали оброк большим,сейчас это налог назыавается....И уж тут точно ни наш мер,ни какой другой не виноваты...это структура Государства,понимаете,го-су-дар-ства,и даже не губера дела....сперва оседает в Москве,потом в Кемерово...областные центры как видите ближе к деньгам...
ответить
ААА
1 0
О каком порядке речь идёт?
Да хотя бы дороги зимой чистили, а летом асфальт катали, а не дырочки лотали.... По специфике своей работы приходиться много колесить по городу, раньше в частный сектор заезжали без проблем, а буквально сегодня на форштате на Одесской еле-еле две легковушки разъезжаються, а это центральная дорога в данном районе.
ответить
Дарья
0 1
Да хотя бы дороги зимой чистили, а летом асфальт катали, а не дырочки лотали.... По специфике своей работы приходиться много колесить по городу, раньше в частный сектор заезжали без проблем, а буквально сегодня на форштате на Одесской еле-еле две легковушки разъезжаються, а это центральная дорога в данном районе.
А то ,что в этом году аномально снежная зима-вам не мешает подумать?всем лишь бы повощмущаться
ответить
Митрич
1 0
Отзывчивые жители в очередной раз показали сироже, кто он такой и зачем его тут держат. Пока может оно крышует дуреевскую опг и пилит под них контракты. Если убрать сирожу, то хуже точно не будет, для города он никакой роли не играет, не авторитет он. А если поставить на его место не из их помойной е**ой гасии, а например кого-нибудь из команды НАВАЛЬНОГО, то у города будет шанс на выживание и развитие, а не так как сейчас щеглофка и федералы выгребают отсюда все до копейки и кидают потом подачки к выборАм.
Честно говоря, я недоумеваю: про Навального - это серьезного или выпили чего на ночь? :-)))))
ответить
Митрич
2 0
Вы правда ....или прикидываетесь?да потому что испокон веков малые города давали оброк большим,сейчас это налог назыавается....И уж тут точно ни наш мер,ни какой другой не виноваты...это структура Государства,понимаете,го-су-дар-ства,и даже не губера дела....сперва оседает в Москве,потом в Кемерово...областные центры как видите ближе к деньгам...
Да разговор вообще не об этом был! Зачем стрелки переводить с больной головы на здоровую? Вопрос был о Кузнецове: даже в условиях "статуса" Новокузнецка, т.е. города, опущенного "ниже плинтуса", Кузнецов - не просто "никакой" мэр, он откровенный вредитель! Одним словом "Кузя-разрушитель"... А то "чистоту" они в городе заметили, даже по сравнению с Новосибирском! На зоне тоже чистота идеальная! Кому нужна такая чистота если город планомерно разрушается? Да уж лучше пусть будет новосибирская "грязь", но при этом вся городская инфраструктура будет если уж не развиваться, то, по крайней мере, не уничтожаться как сейчас...
ответить
Оставить комментарий
Реклама от YouDo
Косметологическая консультация, выбирай нас!
Водопровод из полипропилена цена работы - подробнее тут.
Оцифровка видео в районе метро Академическая на Юду.
ВСЕ НОВОСТИ