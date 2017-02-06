Не только тот вор, кто ворует, но и кто ворам потакает. Да-да, к вашему любимцу эта пословица тоже относится. Сами же написали, что в Кузбассе махинаторов и воров развелось, что колорадских жуков.:)))

Проблема не только в корне тли, но и в том, что при нем возникла сикта поклонников-адептов, которые прекрасно понимают, что занимаются мошничеством, грибежом, райдерством, обманом, и что, их посадили на должность именно за эти качества и при любом другом пугернаторе они просто не смогут работать, так как разучились, а другая половина и не умела. И с вероятностью, 99% при смене кощея, их либо прикопают, либо посодют с конфискацией.У товарища жена "учительница" в одной из престижных школ в Щемерово, в которой учатся детки тлиевцев. Смеется говорит, что это маленькие прототипы своих родителей. Ей их жалко, весь класс с рецидивами, причем не подлежащих коррекции. По началу пыталась, что то донести до родителей, потом пришла к выводу, что благими намерениями только себе хуже сделаешь. Пускай вырастут "необразованными", с оценками кошельков их родителей ведь это ад..., вся жизнь их будет адской все будет измеряться в деньгах.