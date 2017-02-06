Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Новокузнецке запретят остановку рядом с Сити Моллом

СМИ сообщили о предполагаемой отставке пяти губернаторов

06 февраля 09:33
2908

Отставки порядка пяти губернаторов могут быть объявлены в ближайшие дни. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как передаёт издание, в ближайшие дни следует ожидать отставки глав пяти регионов России: Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, под пристальным вниманием власти находятся также Пермский край и Бурятия.

Данное решение было подвергнуто обсуждению на прошлой неделе в управлении внутренней политики. Близкий к Кремлю источник сказал, что в указанных регионах сложилась непростая и требующая скорейшего решения ситуация, сообщает газета.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: om-saratov.ru
отставка кадровые перестановки

Комментарии (13)

Добавить комментарий
Бусина
100 3
А нашего пенсионера чего, опять не сдвинуть с места???? Уж еле двигается старец.......пора и честь знать!!!!
ответить
жека
38 2
А нашего пенсионера чего, опять не сдвинуть с места???? Уж еле двигается старец.......пора и честь знать!!!!
поддержка ПЖиВ на выборах 99%, такой мошенник им нужен)))) а по сути народ должен выбирать чиновников, а получаются одни ставленники.
ответить
житель кузбасса
15 43
На нашего Губернатора слишком не критикуйте. Думаете лучше пришлют? Примажится какой нибудь засланный казачёк ,непрофессионал, болтун- говорун,махинатор-депутат таких дел натворит, что еще и будем вспоминать нашего А. Г.Тулеева. Их сейчас в Кузбассе развелось, что колорадских жуков. По мимо своих ещё и ДУП-ДУМЕ заседают от Кузбасса.Сколько их там уже с зажравшимися рожами наши избранники заседают? Даже и не хотят освобождать квартиры. Приклеились там, как на пожизненное. Один только болтун -говорун Неверов С. чего стоит? Бывший от Кузбасса ловитель Йети ,герой рекламных роликов Валуев? Мадам Останина-обозреватель шоу программ..... Им Кузбасс наш стал и не нужен и тем более жители. А Губернатор здесь, проверенный и свой.
ответить
:)
41 3
На нашего Губернатора слишком не критикуйте. Думаете лучше пришлют? Примажится какой нибудь засланный казачёк ,непрофессионал, болтун- говорун,махинатор-депутат таких дел натворит, что еще и будем вспоминать нашего А. Г.Тулеева. Их сейчас в Кузбассе развелось, что колорадских жуков. По мимо своих ещё и ДУП-ДУМЕ заседают от Кузбасса.Сколько их там уже с зажравшимися рожами наши избранники заседают? Даже и не хотят освобождать квартиры. Приклеились там, как на пожизненное. Один только болтун -говорун Неверов С. чего стоит? Бывший от Кузбасса ловитель Йети ,герой рекламных роликов Валуев? Мадам Останина-обозреватель шоу программ..... Им Кузбасс наш стал и не нужен и тем более жители. А Губернатор здесь, проверенный и свой.
Не только тот вор, кто ворует, но и кто ворам потакает. Да-да, к вашему любимцу эта пословица тоже относится. Сами же написали, что в Кузбассе махинаторов и воров развелось, что колорадских жуков.:)))
ответить
y
11 14
Не только тот вор, кто ворует, но и кто ворам потакает. Да-да, к вашему любимцу эта пословица тоже относится. Сами же написали, что в Кузбассе махинаторов и воров развелось, что колорадских жуков.:)))
Проблема не только в корне тли, но и в том, что при нем возникла сикта поклонников-адептов, которые прекрасно понимают, что занимаются мошничеством, грибежом, райдерством, обманом, и что, их посадили на должность именно за эти качества и при любом другом пугернаторе они просто не смогут работать, так как разучились, а другая половина и не умела. И с вероятностью, 99% при смене кощея, их либо прикопают, либо посодют с конфискацией.
У товарища жена "учительница" в одной из престижных школ в Щемерово, в которой учатся детки тлиевцев. Смеется говорит, что это маленькие прототипы своих родителей. Ей их жалко, весь класс с рецидивами, причем не подлежащих коррекции. По началу пыталась, что то донести до родителей, потом пришла к выводу, что благими намерениями только себе хуже сделаешь. Пускай вырастут "необразованными", с оценками кошельков их родителей ведь это ад..., вся жизнь их будет адской все будет измеряться в деньгах.
ответить
-=mAx=- 1052
26 3
Про солнечный Кузбаслэнд вообще забыли. Столько компромата, столько пыли в глаза... Я понимаю, что поставят нового - ещё больше воровать будет, но пора и честь знать.
ответить
Влад
8 6
Никто не про кого не забыл. Опубликован список тех, у кого заканчиваются полномочия и в единый день голосования в сентябре они будут участвовать в выборах. Хану все равно хана (уж извините за словоблудие).
Надеяться и верить нужно в лучшее, а хуже, как пишет один из комментаторов выше, уже и так не куда.
ответить
Миша
11 3
Никто не про кого не забыл. Опубликован список тех, у кого заканчиваются полномочия и в единый день голосования в сентябре они будут участвовать в выборах. Хану все равно хана (уж извините за словоблудие).
Надеяться и верить нужно в лучшее, а хуже, как пишет один из комментаторов выше, уже и так не куда.
"Надеяться и верить нужно в лучшее" - принцип игромана. "Игромания заключается в потребности в азартных играх, при этом утрачивается интерес к материальным, семейным, социальным ценностям." Это психическое заболевание, которое очень трудно лечится. Вы снова предлагаете сыграть в рулетку? Выбрать себе "доброго господина"? В любом казино выигрывает лишь хозяин этого казино потому, что он устанавливает правила игры. На что Вы надеетесь и кому верите?
ответить
Влад
9 10
"Надеяться и верить нужно в лучшее" - принцип игромана. "Игромания заключается в потребности в азартных играх, при этом утрачивается интерес к материальным, семейным, социальным ценностям." Это психическое заболевание, которое очень трудно лечится. Вы снова предлагаете сыграть в рулетку? Выбрать себе "доброго господина"? В любом казино выигрывает лишь хозяин этого казино потому, что он устанавливает правила игры. На что Вы надеетесь и кому верите?
НА ТУЛЕЕВА конечно, на кого ж еще.
ответить
Н.
5 4
"Надеяться и верить нужно в лучшее" - принцип игромана. "Игромания заключается в потребности в азартных играх, при этом утрачивается интерес к материальным, семейным, социальным ценностям." Это психическое заболевание, которое очень трудно лечится. Вы снова предлагаете сыграть в рулетку? Выбрать себе "доброго господина"? В любом казино выигрывает лишь хозяин этого казино потому, что он устанавливает правила игры. На что Вы надеетесь и кому верите?
Игромания - это чрезмерное влечение к игровому процессу. Настоящие игроманы - люди вообще без каких-либо принципов. Почитайте классику, например, "Маскарад" Лермонтова. И тогда не будете приписывать игроманам положительные общечеловеческие эмоции и потребности.
ответить
Миша
6 4
Игромания - это чрезмерное влечение к игровому процессу. Настоящие игроманы - люди вообще без каких-либо принципов. Почитайте классику, например, "Маскарад" Лермонтова. И тогда не будете приписывать игроманам положительные общечеловеческие эмоции и потребности.
И я о том же! Разве избиратели не азартные игроки, которые четверть века пытаются "выиграть", " ... при этом утрачивается интерес к материальным, семейным, социальным ценностям."? Ведь "избранники" действуют от имени избирателей. Разве могут психически здоровые, в здравом уме люди, поручать избранникам повышать цены и тарифы для себя, повышать пенсионный возраст сами себе, сокращать производство и сокращать социальные нужды? Что тогда движет такими избирателями? Только азарт, и желание чудесным способом обогатиться!
ответить
я
0 0
На нашего Губернатора слишком не критикуйте. Думаете лучше пришлют? Примажится какой нибудь засланный казачёк ,непрофессионал, болтун- говорун,махинатор-депутат таких дел натворит, что еще и будем вспоминать нашего А. Г.Тулеева. Их сейчас в Кузбассе развелось, что колорадских жуков. По мимо своих ещё и ДУП-ДУМЕ заседают от Кузбасса.Сколько их там уже с зажравшимися рожами наши избранники заседают? Даже и не хотят освобождать квартиры. Приклеились там, как на пожизненное. Один только болтун -говорун Неверов С. чего стоит? Бывший от Кузбасса ловитель Йети ,герой рекламных роликов Валуев? Мадам Останина-обозреватель шоу программ..... Им Кузбасс наш стал и не нужен и тем более жители. А Губернатор здесь, проверенный и свой.
как в Омске
ответить
вадим
8 0
Наш губернатор наверное хочет побить рекорд Брежнева на гос. службе,интересно обойдет по возрасту он Леонида Ильича? Маразм иногда проскакивает.Помню он дарил чиновникам мыло с запахом денег....,хотя к мылу веревка достойная пара была бы.Мой друг живущий в Новосибирске когда узнал о мыле с запахом денег ,ржал два дня со всем Новосибом.Да уж....
ответить
Оставить комментарий
Реклама от YouDo
iPhone 4s ремонт Волгоград: лучшие цены тут.
Монтаж телевизионного кабеля в квартире: заказать выезд мастера.
Заказать в Новосибирске фрукты - быстро и недорого.
ВСЕ НОВОСТИ