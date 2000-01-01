Ученик одной из омских школ представит собственный проект марсохода на всемирном конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF. Такую возможность одиннадцатиклассник Артём Павленко получил в качестве главного приза по итогам Балтийского научно-инженерного конкурса. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Семнадцатилетний сибиряк работает над прототипом марсохода уже больше года. По словам молодого человека, его модель предназначена не для поиска жизни, а для поиска пригодной для землян базы. На разработку проекта марсохода Артём потратил около 20 тысяч рублей, если не считать старый разобранный ноутбук. Детали и другие нужные запчасти он приобретал через интернет.

В прототипе должно учитываться все необходимое для комфортного пребывания человека до нахождения места для базы. Например, предусмотрен контейнер, в который будет собираться марсианский грунт, в котором будет выращиваться картофель. Также предусмотрен анализ радиационного фона, состава атмосферы. Вдобавок, марсоход можно использовать для перемещения людей — согласитесь, это прикольно, когда ты сел, нажал кнопку, а устройство поехало само без GPS. Этот момент я тоже продумал. Кстати, реальный марсоход должен быть в 8 раз больше прототипа, — цитирует источник слова юного изобретателя.

Отмечается, что в этом году участие в конкурсе принимают 49 регионов России, а также ребята из Украины, Белоруссии и Казахстана. Изначально оргкомитет получил более 4 000 заявок. Отбор прошли около 500 проектов. После квалифицированной экспертизы их стало еще меньше: 289 проектов и 349 участников.

Финал конкурса состоится в Лос-Анджелесе в мае этого года.