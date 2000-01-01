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Школьник из Сибири покажет американцам, как делать марсоходы

06 февраля 10:06
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Ученик одной из омских школ представит собственный проект марсохода на всемирном конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF. Такую возможность одиннадцатиклассник Артём Павленко получил в качестве главного приза по итогам Балтийского научно-инженерного конкурса. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Семнадцатилетний сибиряк работает над прототипом марсохода уже больше года. По словам молодого человека, его модель предназначена не для поиска жизни, а для поиска пригодной для землян базы. На разработку проекта марсохода Артём потратил около 20 тысяч рублей, если не считать старый разобранный ноутбук. Детали и другие нужные запчасти он приобретал через интернет.

В прототипе должно учитываться все необходимое для комфортного пребывания человека до нахождения места для базы. Например, предусмотрен контейнер, в который будет собираться марсианский грунт, в котором будет выращиваться картофель. Также предусмотрен анализ радиационного фона, состава атмосферы. Вдобавок, марсоход можно использовать для перемещения людей — согласитесь, это прикольно, когда ты сел, нажал кнопку, а устройство поехало само без GPS. Этот момент я тоже продумал. Кстати, реальный марсоход должен быть в 8 раз больше прототипа, — цитирует источник слова юного изобретателя.

Отмечается, что в этом году участие в конкурсе принимают 49 регионов России, а также ребята из Украины, Белоруссии и Казахстана. Изначально оргкомитет получил более 4 000 заявок. Отбор прошли около 500 проектов. После квалифицированной экспертизы их стало еще меньше: 289 проектов и 349 участников.

Финал конкурса состоится в Лос-Анджелесе в мае этого года.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: news.ifmo.ru
Сибиряк школьник проект изобретатель марсоход

Комментарии (7)

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y
3 1
Странно, что такие наработки нахаляву уезжают на конкурс интель. Неужели ни одна школьная-чиговничная образина не объясняет детям как защищать авторские права и мозговую собственность. Ах, да ... это противоречит курсу едрисятины.
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Дон Хенаро 37018
9 16
Лет через 5-7 он будет сидеть в НАСА и разрабатывать очередной проект какого нибудь Криосити...а Рашке такие специалисты не нужны...и летать в космос мы будем разве что на батутах(так помнится Рогозин грозился в сторону США)
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зябл
8 13
Молодец пацан. У него есть шанс уехать в нормальную страну, где его труд оценят и он будет приносить пользу людям.
Что его ждет в Рашке? Станет бакалавром, пойдет на завод за 300$, семья, ипотека, кредиты, пенсия в 70 лет и смерть от рака еще раньше
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8
4 0
"а устройство поехало само без GPS" - агде Эра Глонасс?
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Pavlin
2 0
"а устройство поехало само без GPS" - агде Эра Глонасс?
смешно)))
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*
1 0
Странно, что такие наработки нахаляву уезжают на конкурс интель. Неужели ни одна школьная-чиговничная образина не объясняет детям как защищать авторские права и мозговую собственность. Ах, да ... это противоречит курсу едрисятины.
Да какие там наработки могут быть у школьников? Понятное дело, что они просто показывают свой уровень и что уже умеют делать. Взрослые уже давно провели массу изысканий на этот счет и придумать что-либо кардинально новое сложно придумать, тем более подростку.
ответить
(
0 0
Да какие там наработки могут быть у школьников? Понятное дело, что они просто показывают свой уровень и что уже умеют делать. Взрослые уже давно провели массу изысканий на этот счет и придумать что-либо кардинально новое сложно придумать, тем более подростку.
Вот и ищут свежии идеи, на халяву. В курсе что в 90-е годы схемы тыриния денег придумывали петербургские студенты экономики и права на уроках? На этой почве проявил свои таланты и попал в струю молодой юрист метветев.
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