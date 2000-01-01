Гимн России вместе с гербом и флагом — главный символ страны. Его исполняют в торжественные и праздничные минуты, когда люди преисполнены гордостью за Родину. Оплошность в тексте или музыке может испортить момент.

Но человеческий фактор и технические неполадки нельзя исключать. Редакция ВашГород.ру вспомнила самые громкие случаи, когда торжественное исполнение гимна России нарушал досадный ляп.

Кстати, за надругательство над флагом Российской Федерации можно получить вполне реальный срок. ВашГород.ру уже рассказывал случай, когда против дворников из Волгограда, собиравших листву флагом России, возбудили уголовное дело.

За осквернение гимна РФ депутаты предлагали наказывать. Но их идею не поддержали — вероятно, потому, что в большинстве случаев проблемы с гимном происходят случайно.