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5 досадных ляпов с гимном России — подборка ВашГород.ру

06 февраля 10:55
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Гимн России вместе с гербом и флагом — главный символ страны. Его исполняют в торжественные и праздничные минуты, когда люди преисполнены гордостью за Родину. Оплошность в тексте или музыке может испортить момент.

Но человеческий фактор и технические неполадки нельзя исключать. Редакция ВашГород.ру вспомнила самые громкие случаи, когда торжественное исполнение гимна России нарушал досадный ляп.

Кстати, за надругательство над флагом Российской Федерации можно получить вполне реальный срок. ВашГород.ру уже рассказывал случай, когда против дворников из Волгограда, собиравших листву флагом России, возбудили уголовное дело.

За осквернение гимна РФ депутаты предлагали наказывать. Но их идею не поддержали — вероятно, потому, что в большинстве случаев проблемы с гимном происходят случайно.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: kp.ru
спорт гимн конфуз

Комментарии (4)

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алекс
0 8
Проблемы с гимном происходят не случайно, как правило это запланированная акция направленная на унижение российских спортсменов и ослабление стойкости морального духа. Ну , а ВГ как на этом не по пиариться-:)
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Прохожий
11 1
Его исполняют в торжественные и праздничные минуты, когда люди преисполнены гордостью за Родину.Все правильно,вот только не помню уже когда я был преисполнен гордостью за достижения Родины.Коммерческий"спорт" не в счет.
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*
17 2
Все-таки советское образование лучше российского. И страна была такая, которой действительно можно было гордиться. К чему это я? А к тому, что до сих пор помню "Союз нерушимый республик свободных..." а из нового ни одной строчки не помню. И запоминать не собираюсь )))
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Митрич
3 0
Все-таки советское образование лучше российского. И страна была такая, которой действительно можно было гордиться. К чему это я? А к тому, что до сих пор помню "Союз нерушимый республик свободных..." а из нового ни одной строчки не помню. И запоминать не собираюсь )))
И кому что вы этим доказываете? Показываете свое невежество?
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