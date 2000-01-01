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Суд вынес решение по делу руководителя разреза «Инской»

06 февраля 11:02
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В июле прошлого года в Кузбассе арестовали собственника разреза «Инской» Антона Цыганкова. Ему предъявили обвинения по факту злоупотребления полномочиями. В настоящее время дело в отношении Антона Цыганкова прекращено. Об этом пишет SU.

Напомним, поводом для ареста собственника предприятия стала длительная невыплата заработной платы сотрудникам. Ранее сообщалось, что разрез накопил кредиторскую задолженность размером более 500 миллионов рублей. А в ноябре 2016 года вокруг «Инского» разгорелся новый скандал. В нём оказались замешаны заместители губернатора Алексей Иванов и Александр Данильченко, руководитель регионального следственного комитета Сергей Калинкин и олигарх Александр Щукин. Их обвинили в вымогательстве контрольного пакета акций, владельцем которого является Антон Цыганков.

Сейчас областные чиновники и бизнесмен Щукин находятся под арестом, Антон Цыганков — на свободе. Суд в Новосибирске признал уголовное преследование Цыганкова незаконным, а также указал на недостаточность оснований для возбуждения дела. Кроме того, в постановлении суда сказано, что уголовное дело заводилось «исключительно к склонению его (Цыганкова) к отчуждению акций Разреза».

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: mediametrics.ru, SU
суд скандал руководитель решение разрезИнской

Комментарии (2)

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топор
15 0
Щука и Мандагельды не смогли отжать разрез.
Видать крыша хорошая у Инского.
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y
8 0
Щука и Мандагельды не смогли отжать разрез.
Видать крыша хорошая у Инского.
Они просто поняли, что тлиевской крыши нет задачи их защищать, а есть только желание все отдербанить. Поэтому нашли крышу повыше. Многие так повелись на словоблуд тлиевцев, и стали платить типа за защиту. Но почти всегда это закончилось печально и часто трагично. И вина этих людей в том, что они не поделились своим "горем" с горожанами, а обидились и полезли в овражек, либо укатили при первой возможности, бросив своих.
Во многих городах "сложились" целые кланы "новокузнечан", которые с удовольствием бы поддержали "земляков", но все сгнило настолько, что дешевле вывозить своих, чем пытаться что то восстановить взаимодействия с системой гнилушек. Как "высказался" житель краснодарского края, мы с радостью принимаем сибиряков, потому что они трудолюбивые, у них высокая производительность. Как такие люди не смогли найти себе работу и зарплату в своем городе, это странно.
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