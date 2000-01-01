В июле прошлого года в Кузбассе арестовали собственника разреза «Инской» Антона Цыганкова. Ему предъявили обвинения по факту злоупотребления полномочиями. В настоящее время дело в отношении Антона Цыганкова прекращено. Об этом пишет SU.

Напомним, поводом для ареста собственника предприятия стала длительная невыплата заработной платы сотрудникам. Ранее сообщалось, что разрез накопил кредиторскую задолженность размером более 500 миллионов рублей. А в ноябре 2016 года вокруг «Инского» разгорелся новый скандал. В нём оказались замешаны заместители губернатора Алексей Иванов и Александр Данильченко, руководитель регионального следственного комитета Сергей Калинкин и олигарх Александр Щукин. Их обвинили в вымогательстве контрольного пакета акций, владельцем которого является Антон Цыганков.

Сейчас областные чиновники и бизнесмен Щукин находятся под арестом, Антон Цыганков — на свободе. Суд в Новосибирске признал уголовное преследование Цыганкова незаконным, а также указал на недостаточность оснований для возбуждения дела. Кроме того, в постановлении суда сказано, что уголовное дело заводилось «исключительно к склонению его (Цыганкова) к отчуждению акций Разреза».