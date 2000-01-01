Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
В Новокузнецке запретят остановку рядом с Сити Моллом
Гид по городу

В Новокузнецке состоится официальное открытие известного бара-ресторана

06 февраля 13:25
4806
открытие бара Бар Doski
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте Бар "Doski" (Доски) г. Новокузнецк

17 февраля состоится официальное открытие бара «Doski». После того, как состоялось техническое открытие, заведение быстро полюбилось многим новокузнечанам. Столики уже забронированы на несколько недель вперед. Чем же «Doski» притягивают посетителей, рассказала управляющая заведением Ольга Михайлова.

«Удивлять мы будем, в первую очередь, интерьером в стиле Loft. Это предприятие отличается от всех предприятий наших баров-партнёров. И хочется сделать именно из новокузнецкого заведения не просто отличный бар, а бар-ресторан с возможностью потанцевать для гостей», — поделилась Ольга Михайлова.

Заведение способно вместить 360 человек. Гости могут как сидеть за столиками общаясь в уютной обстановке, так и потанцевать под современные треки. Кроме этого, прямо над барной стойкой сделана сцена для выступления артистов. А для любителей петь работает караоке-зал.

Также бар «Doski» отличается от многих других подобных заведений демократичными ценами, что не может не порадовать горожан.


Открытие нового заведение создаст 60 новых рабочих мест для новокузнечан. «Наша компания предлагает работникам карьерный рост и возможность переезда в другие города», — отметила Ольга Михайлова.

Комментарии (6)

Добавить комментарий
доктор Конь
2 0
Одни и те же рожи, делающие селфи
Зачем в городе ***** №2?
ответить
Денис
2 0
Был сегодня... Готовят ужастно, меню скудное одно бухло... вход 150 руб. не пойми за что...
ответить
читатель
0 0
Был тоже сегодня,вход 150руб это после 7 часов, а так в целом неплохо, шашлык 160,пиво 55
ответить
житель
0 0
как открылся так и закроется
ответить
Alisa
0 0
Посмеялась, спасибо! "Потанцевать для гостей" это как? Персонал выйдет и спляшет?
ответить
Оставить комментарий
Реклама от YouDo
Стоимость ремонта 70 кв м: гарантии.
Хиропластический массаж на http://samara.youdo.com/beauty/massage/cosmetology/chiropractically/.
Отделка лоджии изнутри цены СПБ - подробное описание тут.
ВСЕ НОВОСТИ