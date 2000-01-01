17 февраля состоится официальное открытие бара «Doski». После того, как состоялось техническое открытие, заведение быстро полюбилось многим новокузнечанам. Столики уже забронированы на несколько недель вперед. Чем же «Doski» притягивают посетителей, рассказала управляющая заведением Ольга Михайлова.

«Удивлять мы будем, в первую очередь, интерьером в стиле Loft. Это предприятие отличается от всех предприятий наших баров-партнёров. И хочется сделать именно из новокузнецкого заведения не просто отличный бар, а бар-ресторан с возможностью потанцевать для гостей», — поделилась Ольга Михайлова.

Заведение способно вместить 360 человек. Гости могут как сидеть за столиками общаясь в уютной обстановке, так и потанцевать под современные треки. Кроме этого, прямо над барной стойкой сделана сцена для выступления артистов. А для любителей петь работает караоке-зал.

Также бар «Doski» отличается от многих других подобных заведений демократичными ценами, что не может не порадовать горожан.

Открытие нового заведение создаст 60 новых рабочих мест для новокузнечан. «Наша компания предлагает работникам карьерный рост и возможность переезда в другие города», — отметила Ольга Михайлова.