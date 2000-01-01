Компьютерные игры могут стать реальным источником дохода, доказывает 17-летний новокузнечанин Роман Кушнарёв. В свои годы он уже стал мировой звездой киберспорта и зарабатывает на игре в «Доту-2» миллионы.

Сейчас новокузнечанина знают как сильного киберспортсмена под ником Ramzes666. А началось всё, когда Роман учился в пятом классе. После многочисленных игр в компьютерном клубе друг отправил ему официальное приглашение в «Доту-2». С этого момента жизнь подростка изменилась. Роман перестал ходить в школу и покидать квартиру вообще, посвящая время тренировкам и поиску соревнований.

Киберспортивную карьеру новокузнечанин начал чуть позже — в 14 лет, с проигрыша в турнире в Новосибирске. С тех пор Роман поучаствовал в мировых турнирах в Минске, Шанхае и Маниле, стал популярным игроком и сменил несколько команд. Сейчас парень играет за Virtus.pro, пишет «Чемпионат». На счету российской команды многочисленные победы в России и СНГ.

3 февраля 2017 года Virtus.pro проиграла матч из-за технических неполадок. Ребята не смогли соединиться с сервером, и им засчитали поражение. В следующий раз Роман с партнёрами сразится за победу 6 февраля, с перспективной командой Team Spirit.