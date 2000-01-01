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17-летний новокузнечанин зарабатывает миллионы на игре в Доту

06 февраля 12:34
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Компьютерные игры могут стать реальным источником дохода, доказывает 17-летний новокузнечанин Роман Кушнарёв. В свои годы он уже стал мировой звездой киберспорта и зарабатывает на игре в «Доту-2» миллионы.

Сейчас новокузнечанина знают как сильного киберспортсмена под ником Ramzes666. А началось всё, когда Роман учился в пятом классе. После многочисленных игр в компьютерном клубе друг отправил ему официальное приглашение в «Доту-2». С этого момента жизнь подростка изменилась. Роман перестал ходить в школу и покидать квартиру вообще, посвящая время тренировкам и поиску соревнований.

Киберспортивную карьеру новокузнечанин начал чуть позже — в 14 лет, с проигрыша в турнире в Новосибирске. С тех пор Роман поучаствовал в мировых турнирах в Минске, Шанхае и Маниле, стал популярным игроком и сменил несколько команд. Сейчас парень играет за Virtus.pro, пишет «Чемпионат». На счету российской команды многочисленные победы в России и СНГ.

3 февраля 2017 года Virtus.pro проиграла матч из-за технических неполадок. Ребята не смогли соединиться с сервером, и им засчитали поражение. В следующий раз Роман с партнёрами сразится за победу 6 февраля, с перспективной командой Team Spirit.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: https://vk.com/ramzes666
Дота киберспорт

Комментарии (34)

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жека
82 5
"перестал ходить в школу и покидать квартиру вообще" - это клиника.
ответить
11
10 0
Можно сказать нашел свое место и реализовался.
ответить
Мама
32 2
А родители к этому как относятся? Неужели радость от дохода превышает все остальное??? Я искренне не понимаю,как в таком юном возрасте ребёнок забивает на учебу и окружающий мир из-за кибер увлечений.
ответить
*
23 7
А родители к этому как относятся? Неужели радость от дохода превышает все остальное??? Я искренне не понимаю,как в таком юном возрасте ребёнок забивает на учебу и окружающий мир из-за кибер увлечений.
Нужно думать не о том, что вам важно, а о том, что важно вашему ребенку. Вы со своим образованием и большинство жителей Новокузнецка, можете похвастаться миллионными доходами? А если нет, то зачем оно? Тем более можно быть начитанным и образованным человеком, не имея аттестатов и дипломов, а можно имея все это так и остаться дубом...
ответить
зябл
36 0
Неправильно живет!
Школа, шарага и завод на 300 $. Шоб как все!

Ишь ты, миллионы зарабатывает на копмрутере
ответить
Мама
16 5
Нужно думать не о том, что вам важно, а о том, что важно вашему ребенку. Вы со своим образованием и большинство жителей Новокузнецка, можете похвастаться миллионными доходами? А если нет, то зачем оно? Тем более можно быть начитанным и образованным человеком, не имея аттестатов и дипломов, а можно имея все это так и остаться дубом...
А помимо денег есть ещё что в Вашей голове? Я не говорю про образование и диплом,я говорю о том,что кибер жизнь у подростка заменила реальность и родители это устроило? ...думать о том,что важно ребёнку,а не мне...это вообще как? В 5 классе каждый второй школьник уверен,что учеба ему не нужна,чиитать умею,и хорошо. Вы в своём детстве тоже росли сами по себе? Только в одно все упёрли "деньги-деньги-деньги"
ответить
\
12 6
Нужно думать не о том, что вам важно, а о том, что важно вашему ребенку. Вы со своим образованием и большинство жителей Новокузнецка, можете похвастаться миллионными доходами? А если нет, то зачем оно? Тем более можно быть начитанным и образованным человеком, не имея аттестатов и дипломов, а можно имея все это так и остаться дубом...
Если ему времени не хватало на игру и он ради этого школу бросил, то откуда у него время быть начитанным и образованным?!
А деньги ему пригодятся, на лечения, лет через 10 уже начнет их тратить на таблетки и процедуры. Деньги на лечения потратит, а здоровья не вернет.
ответить
*
7 2
А помимо денег есть ещё что в Вашей голове? Я не говорю про образование и диплом,я говорю о том,что кибер жизнь у подростка заменила реальность и родители это устроило? ...думать о том,что важно ребёнку,а не мне...это вообще как? В 5 классе каждый второй школьник уверен,что учеба ему не нужна,чиитать умею,и хорошо. Вы в своём детстве тоже росли сами по себе? Только в одно все упёрли "деньги-деньги-деньги"
Откуда вы знаете, что заменила? Вы с ним имели удовольствие общаться? Завтра ВГ напишут, что он от еды отказался и в игры погрузился с головой тоже поверите сразу же? На фотографии пацан не выглядит изможденным и отрешённым. Кибер спорт такой же спорт, как остальной. И спортсмены точно также все своё время проводят на тренировках в том числе в ущерб школе зачастую. Так что нагнетайте поменьше. Если в чем-то хочешь преуспеть нужно все своё время посвящать этому делу.
ответить
*
7 2
Если ему времени не хватало на игру и он ради этого школу бросил, то откуда у него время быть начитанным и образованным?!
А деньги ему пригодятся, на лечения, лет через 10 уже начнет их тратить на таблетки и процедуры. Деньги на лечения потратит, а здоровья не вернет.
Сказанное применимо к любому спортсмену. Вас же не смущает, что лыжники например, все своё время и здоровье на это тратят, а кибер спорт чем хуже? Хочешь стать хорошим спортсменом, должен все время тратить на тренировки. Или у вас другой рецепт успеха припасён?
ответить
Таня
15 1
какие миллионы? Рублей? Долларов?? Очков?? В статье ничего толком не сказано......лишь для красного словца
ответить
\
4 0
Сказанное применимо к любому спортсмену. Вас же не смущает, что лыжники например, все своё время и здоровье на это тратят, а кибер спорт чем хуже? Хочешь стать хорошим спортсменом, должен все время тратить на тренировки. Или у вас другой рецепт успеха припасён?
Да, к любому спортсмену. Некоторым из них повезло быть в фаворе у властей и получать хорошее лечение за счет казны. Остальные прозябают с подорваным здоровьем. И не забывайте во сколько лет спортивные карьеры заканчиваются. А дальше что у них? думы у них как жить дальше с ноля и с изношеным не по годам здоровьем.
ответить
руся
1 0
"Браво"родичи..... "он типа рубит(бабло) ,а я отвожу"
ответить
*
2 0
Да, к любому спортсмену. Некоторым из них повезло быть в фаворе у властей и получать хорошее лечение за счет казны. Остальные прозябают с подорваным здоровьем. И не забывайте во сколько лет спортивные карьеры заканчиваются. А дальше что у них? думы у них как жить дальше с ноля и с изношеным не по годам здоровьем.
И что вы предлагаете? Отказаться от спорта как такового? То что вы говорите правда, только решение какое?
ответить
z
5 0
какие миллионы? Рублей? Долларов?? Очков?? В статье ничего толком не сказано......лишь для красного словца
Дота, это там где картофан на скорость копают?
ответить
\
3 1
И что вы предлагаете? Отказаться от спорта как такового? То что вы говорите правда, только решение какое?
Здесь люди высказывают свои мнения и точки зрения, решения и предложения спрашивайте на сипнозиуме врачей или на заседании депутатов горсовета.
ответить
Димаха Трейдер
3 3
Здесь люди высказывают свои мнения и точки зрения, решения и предложения спрашивайте на сипнозиуме врачей или на заседании депутатов горсовета.
Молодец парень что бросил школу и смог зарабатывать деньги .. не бросил бы в бедности бы сейчас и был как большенство.. Зря я в своё время её не бросил , а ведь хотел .
ответить
Димаха Трейдер
3 3
Молодец парень что бросил школу и смог зарабатывать деньги .. не бросил бы в бедности бы сейчас и был как большенство.. Зря я в своё время её не бросил , а ведь хотел .
ответить
Ваще имя*
7 68
Сколько же быдло комментаторов набежало) не шарите значит вообще не пишите. Вам вдолбили в голову что обязательно нужно учиться, работать семьей обзавестись. А то что можно успешно жить без всего этого для вас шок. Парень гребет очень хорошие деньги и катается по всему миру. Когда станет не актуальным как игрок может перейти в другую сферу киберспорта, коий сейчас очень популярен, не смотря на все ваши кукарекания что это не спорт и это не серьезно.
ответить
-((
4 0
Молодец парень что бросил школу и смог зарабатывать деньги .. не бросил бы в бедности бы сейчас и был как большенство.. Зря я в своё время её не бросил , а ведь хотел .
Не расстраивайтесь. Правильно бы вы, да и все мы, распорядились бы большими деньгами в юном возрасте? да еще в нашей стране, с ее инфляцией! Вон люди вложились в недвижимость, а в ответ повышение налогов, тарифов, одн с повышающими коэф-ми.
Кто на праведно и неправедно нажитое понастроил себе запасных аэродромов на западе теперь приходится зарабатывать или воровать на содержание этих своих аэродромов. В глобализирующемся мире законы заточены чтобы все работали за еду до кончины своей.
ответить
СА
43 2
Сколько же быдло комментаторов набежало) не шарите значит вообще не пишите. Вам вдолбили в голову что обязательно нужно учиться, работать семьей обзавестись. А то что можно успешно жить без всего этого для вас шок. Парень гребет очень хорошие деньги и катается по всему миру. Когда станет не актуальным как игрок может перейти в другую сферу киберспорта, коий сейчас очень популярен, не смотря на все ваши кукарекания что это не спорт и это не серьезно.
Свою быдлoдятлocть пока что ты один(одна) здесь продемонстрировал(а).
ответить
Ольга
2 0
Молодец парень что бросил школу и смог зарабатывать деньги .. не бросил бы в бедности бы сейчас и был как большенство.. Зря я в своё время её не бросил , а ведь хотел .
В этот мир мы приходим на один миг вечности, приходим в него голыми и уходим из него голыми. Каждый сам решает для чего этим мигом воспользоваться и времяпровести его.
ответить
Александр
5 10
Я скажу так
Мальчик молодец,поставил цель и добился.
Ну...насчет того что он школу бросил:школа и образование нужны для чего?а для того что бы работать и получать деньги.Так зачем ему работать и учиться,если он уже получает стабильный доход от спонсоров.Да и никому не секрет то,что кибер спортсмены получают вполне приличную сумму,приблизительно 500+-100тыс за игру,да доход от спонсоров 100тыс.Ну за выигрыш в соревнованиях минимум 1млн.
Не,конечно он мог бы расти как и большинство детей в НВКЗ:Начал курить и пить. Так что не вижу ничего плохого.
Вот вы в свои 40 можете похвастаться тем,что можете обеспечить свою семью.
Да и толку учиться? Посмотрю весь НВКЗ учиться и все равно одни быдланы "начитанные"
Да и современные игры развивают не хуже школьной программы.


ответить
Димаха Трейдер
1 1
Я скажу так
Мальчик молодец,поставил цель и добился.
Ну...насчет того что он школу бросил:школа и образование нужны для чего?а для того что бы работать и получать деньги.Так зачем ему работать и учиться,если он уже получает стабильный доход от спонсоров.Да и никому не секрет то,что кибер спортсмены получают вполне приличную сумму,приблизительно 500+-100тыс за игру,да доход от спонсоров 100тыс.Ну за выигрыш в соревнованиях минимум 1млн.
Не,конечно он мог бы расти как и большинство детей в НВКЗ:Начал курить и пить. Так что не вижу ничего плохого.
Вот вы в свои 40 можете похвастаться тем,что можете обеспечить свою семью.
Да и толку учиться? Посмотрю весь НВКЗ учиться и все равно одни быдланы "начитанные"
Да и современные игры развивают не хуже школьной программы.


Согласен да , но думаю цели он ни какие не ставил ибо ни так ему и много лет чтобы думать о каких то целях . Он занимался тем, что любит , а не тем что хочет общество и родители .
ответить
Димаха Трейдер
3 1
В этот мир мы приходим на один миг вечности, приходим в него голыми и уходим из него голыми. Каждый сам решает для чего этим мигом воспользоваться и времяпровести его.
Мы не голыми уходим , а уходим с тем что приобрели , например со знаниями.
ответить
Ольга
8 3
Мы не голыми уходим , а уходим с тем что приобрели , например со знаниями.
Скорость нажатия кнопки мышки в нужное время в нужном месте не относится к понятию 'знания'.
ответить
Димаха Трейдер
3 2
Скорость нажатия кнопки мышки в нужное время в нужном месте не относится к понятию 'знания'.
Чтобы была такая скорость и тем более в нужное время и в нужном месте, надо вкалывать сутками , а школа будет мешать этому, он учился этому и приобретал знания с 5 класса , к 17 годам делает нормальные деньги . Он приобрел знание играть профессионально . Очень относится к понятию знание .
ответить
Ольга
6 2
Чтобы была такая скорость и тем более в нужное время и в нужном месте, надо вкалывать сутками , а школа будет мешать этому, он учился этому и приобретал знания с 5 класса , к 17 годам делает нормальные деньги . Он приобрел знание играть профессионально . Очень относится к понятию знание .
Это относится к понятию 'профессональный навык ремесла'. Как к примеру скорость вязания на спицах.
ответить
Димаха Трейдер
2 1
Это относится к понятию 'профессональный навык ремесла'. Как к примеру скорость вязания на спицах.
Нет , не путайте , Невозможно зарабатывать деньги большие я подчеркиваю большие, не имея знаний, хоть каких-то . У него они явно есть.
ответить
Ольга
3 0
Нет , не путайте , Невозможно зарабатывать деньги большие я подчеркиваю большие, не имея знаний, хоть каких-то . У него они явно есть.
В беседе со мной вы больше себя в чем-то убеждаете. А у меня нет цели вас переубедить.
Меня только постоянно удивляет почему нет миллионеров простых каменьщиков, токарей, водителей, врачей, учителей, доярок и других, приносящих реальную пользу обществу, ведь в каждом нужном обществу деле есть лучшие из многих, в том числе и по скорости.
ответить
Димаха Трейдер
1 0
В беседе со мной вы больше себя в чем-то убеждаете. А у меня нет цели вас переубедить.
Меня только постоянно удивляет почему нет миллионеров простых каменьщиков, токарей, водителей, врачей, учителей, доярок и других, приносящих реальную пользу обществу, ведь в каждом нужном обществу деле есть лучшие из многих, в том числе и по скорости.
Да есть миллионеры и врачи и учителя и так далее , если они работают на себя ..Да и наемные работники есть миллионеры если очень квалифицированные .
ответить
zZ
4 6
Парню повезло найти себе увлечение в жизни и превратить его в источник немалого дохода аж в семнадцать лет.. При этом никого не ограбил, не обманул.. При этом не переступил никаких норм морали и не воспользовался блатными связями.. Нормальный человек только уважение выскажет человеку, а вы, чудаки, накинулись со своими вскукареками: "школу бросил!", "все в этом компуктере живет!", "через десять лет под капельницей жить будет"
Как же я ненавижу вас, ведь из-за поганой демократии ваш голос равноценен голосу инженера, ученого да просто хорошего человека, который реально может принести пользу обществу. А поэтому в ожпе сидеть придется еще очень долго и мне жаль, что даже мои внуки вряд ли увидят нормальную страну, которой можно гордиться и в которой люди улыбаются и живут не зря
ответить
фффф
3 0
Парню повезло найти себе увлечение в жизни и превратить его в источник немалого дохода аж в семнадцать лет.. При этом никого не ограбил, не обманул.. При этом не переступил никаких норм морали и не воспользовался блатными связями.. Нормальный человек только уважение выскажет человеку, а вы, чудаки, накинулись со своими вскукареками: "школу бросил!", "все в этом компуктере живет!", "через десять лет под капельницей жить будет"
Как же я ненавижу вас, ведь из-за поганой демократии ваш голос равноценен голосу инженера, ученого да просто хорошего человека, который реально может принести пользу обществу. А поэтому в ожпе сидеть придется еще очень долго и мне жаль, что даже мои внуки вряд ли увидят нормальную страну, которой можно гордиться и в которой люди улыбаются и живут не зря
И зачем тогда размножаешься с таким видением будущего своего потомства?
У многих чувство ненависти единственный стимул в жизни.
ответить
Ольга
2 0
Да есть миллионеры и врачи и учителя и так далее , если они работают на себя ..Да и наемные работники есть миллионеры если очень квалифицированные .
Что-то гугл про таких не знает. Нашлась только одна доярка-миллионер: <<Она, наверное, единственная в мире доярка-миллионер. В списке состоятельных людей Татарстана стало на одну фамилию больше. Жительница Арского района выиграла в лотерею больше двух миллионов рублей.>> Остальные простые похоже тоже из той же оперы.
ответить
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